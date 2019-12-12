 У справі про вбивство Шеремета допитано понад 3700 осіб, оброблено 80 млн дзвінків, проведено 47 експертиз, - заступник голови НПУ Коваль. ВIДЕО

Про це повідомив на брифінгу за підсумками розслідування вбивства Павла Шеремета заступник голови Національної поліції Євген Коваль, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Детальна інформація про виконану роботу міститься на слайді презентації нижче.

За його словами, аналіз одного відео займав кілька діб і для вивчення відеоматеріалів була створена спеціальна група експертів.

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