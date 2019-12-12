EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Події, Суспільство
  3107  60
Матеріали за темою:
Все про:Нацполіція (8641) розслідування (1592) Шеремет (236)

 У справі про вбивство Шеремета допитано понад 3700 осіб, оброблено 80 млн дзвінків, проведено 47 експертиз, - заступник голови НПУ Коваль. ВIДЕО

У процесі розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета слідчі обробили величезний масив інформації і матеріалів.

Про це повідомив на брифінгу за підсумками розслідування вбивства Павла Шеремета заступник голови Національної поліції Євген Коваль, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відео 5 канала

Детальна інформація про виконану роботу міститься на слайді презентації нижче.

У справі про вбивство Шеремета допитано понад 3700 осіб, оброблено 80 млн дзвінків, проведено 47 експертиз, - заступник голови НПУ Коваль 01

За його словами, аналіз одного відео займав кілька діб і для вивчення відеоматеріалів була створена спеціальна група експертів.

Також дивіться: У справі про вбивство Шеремета відпрацьовувалося 4 версії. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165070
 
   
 Топ коментарі
 
80 (ВОСЕМЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ ЗВОНКОВ) ну да сказать и нарисовать картинку можно, а реально..... 44 тысячи абонентов и ЗУБ ДАЮ БЕЗ ВСЯКОЙ САНКЦИИ СУДА в США хоть Закон придумали об общественной безопасности Тайный Приказ Президента ..у нас получается прочесали всех 44 тысячи а им сообщили- что их звонки и приватное право было нарушено...даже с оговорками на 1 млн. совпадения ЭТО ВСЕ ПРАВДА (про Шеремета) то нельзя убийство одного журналюги оправдывать массовым беспределом праввоохранителей и попранием Конституции и Закона...
 показати весь коментар
 
расскажите мне почему не было таких картинок звонков видео Кравченко с 2 мя самострелами в висок почему не бло картиноки видео с Гногадзхе поему не было видео и картинок с Катей почмеу нет звонков и видео с Трухановым Одесса... почему почему.... а кто то помнит гарное кино с Савченко и то дальше а ничего.. вот вот вопросов больше чем ответов.....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
молодец Зеленский ну зрадауны
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пох. Порохоботы ж уже все объяснили - это все козни зеленского
 показати весь коментар
 
 
Може вже час щабути про порохоботів (пів року немає пєті і вже ніколи небуде).
Може настав час відповідати, за дії нової влади?
Вже було 100 днів, тепер вже більше ніж пів року. Збори грошенят у бюджет зірвано, збори по таможні зірвано, ДЕФЛЯЦІЯ гривні загнала сільхозвиробника в гівно, екпортерів десь туди саме, заробітчани, які везуть валюту в країну з закордону (3 мілйони ЛЮДЕЙ, які не можуть знайти роботу вдома+-) вдоволені, аж підтанцьовують.
Зато розведення і ще більше розведення на лінії фронту та кожень день обстріли, через день загиблі!
Про турбо режим прийняття законів я промовчу. Кожень день по декілька! Не задумуючись!
Все зрозуміло, безлад треба довести до абсурду, а потім здриснути... куди? А денебудь.
 показати весь коментар
 
Про підвищення цін ПРИ ДЕФЛЯЦІЇ я вже не зочу казати.
 показати весь коментар
 
 
А народ подейкує що ***** Зеленському якусь папку з документами передав.
 показати весь коментар
 
 
Да уже надо было на самого Порошенко подавать документы и на его окружение. На кой путлеру тот Шеремет?
 показати весь коментар
 
 
Я так думаю, вспоминая весь тот хайп о невинно убиённом Бабченко,- надо подождать пока визг и писк кончится, и брифинг тоже, а потом уже кричать зрада или перемога. Подобное мы уже проходили
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ага, и тебя ею по голове стукнули, а там был кирпич
 показати весь коментар
 
 
Скоро твоя знову смердітиме. Зима іде, в морі не підмиється. А водички нема. Чи сподіваєшся що Зєля пустить таки воду?
 показати весь коментар
 
 
ой какие инфографики погнали красивые, и милициянты у нас похлеще Скотланд ярда...
 показати весь коментар
 
 
80 (ВОСЕМЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ ЗВОНКОВ) ну да сказать и нарисовать картинку можно, а реально..... 44 тысячи абонентов и ЗУБ ДАЮ БЕЗ ВСЯКОЙ САНКЦИИ СУДА в США хоть Закон придумали об общественной безопасности Тайный Приказ Президента ..у нас получается прочесали всех 44 тысячи а им сообщили- что их звонки и приватное право было нарушено...даже с оговорками на 1 млн. совпадения ЭТО ВСЕ ПРАВДА (про Шеремета) то нельзя убийство одного журналюги оправдывать массовым беспределом праввоохранителей и попранием Конституции и Закона...
 показати весь коментар
 
 
расскажите мне почему не было таких картинок звонков видео Кравченко с 2 мя самострелами в висок почему не бло картиноки видео с Гногадзхе поему не было видео и картинок с Катей почмеу нет звонков и видео с Трухановым Одесса... почему почему.... а кто то помнит гарное кино с Савченко и то дальше а ничего.. вот вот вопросов больше чем ответов.....
 показати весь коментар
 
 
Дурість без ухвали суду, жоден оператор не дасть доступ, крім того мова йде про трафіки, тобто зєднання вхідні вихідні, без розкриття їх змісту
 показати весь коментар
 
 
Ні це не так робиться. Береться дозвіл суду на так звані лакі/сіди і отримується валом інформація про усі працюючи в певній ділянці місцевості та період часу мобілки. Це Київ, тому так багато. Потім аналізують. Це не прослуховування. Ось на нього, потрібне окремий дозвіл.
 показати весь коментар
 
 
одноразові телефони з чистими сімками..
-і кінці не знайдеш..

Тому у ВОЮЮЧІЙ ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ -СІМКИ ВИКЛЮЧНО ПО ПАСПОРТУ.
 показати весь коментар
 
я не буду поширюватись, але знайти можно усе!
 показати весь коментар
 
 
наївні люди.
а ідентифікація по голосу - завантаж в комп'ютер і через пару годин він видасть ідентифікацію.
Про це є навіть фільма - по Солженіцину "В круге первом"
 показати весь коментар
 
оброблено 80 000 000 дзвінків..
тобто мобільні оператори надали роздруківки Часу 'вхідних і вихідних' і на кожному листочку слідчі прибили штамп "оброблено"
 показати весь коментар
 
 
Мені цікаво більше: Звідкіля взялись записи перемовин? Чому за ними спостерігали? Чому ніяких дій не було, якщо там дійсно домовлялися про вбивство? Який дурак буде такі речі по телефону ляпати?
Записи в режимі онлайн? Чи наші доблесні оператори ведуть запис усіх розмов?
Питань виникло багато після цього брифінгу. Зашквар спецслужб повний.
Чи всі ці записи сфабриковані по замовленню зе+пуйла?
 показати весь коментар
 
 
хавайте мра3і... але не зажерайтеся - для власної свиноцапської юшки місце лишіте!
 показати весь коментар
 
Кількість доказів не має значення, тільки якість. Іноді достатньо і одного доказу, а деколи і тисяча нічого не доводять. Тим паче, що із 3700 допитаних, 3699 скоріше за усе сказали, "про подію дізнався від слідчого...", якщо не усі...
 показати весь коментар
 
 
Фотки на подходе, фсб умеет фотошопом пользоваться.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Смотрю брифинг , доказательства выглядят убедительно по крайней мере для предъявления обвинений
 показати весь коментар
 
 
Все эти бумажки не имеют никакого значения без доказательств. В СССР тоже дела шили дай боже на невиновных.
 показати весь коментар
 
 
Тут это не пролезет. Все страны мира внимательно следят.
 показати весь коментар
 
 
В Беларуси и России пролезает. Там садят на ровном месте людей в тюрьмы.
 показати весь коментар
 
 
А особливо уважно слідкує одна країна...знаєш яка?
 показати весь коментар
 
Знаю. Украина. Для нее дело чести раскрыть это брыдкае забойства.
 показати весь коментар
 
больной штоли? Тупое порохоботское стадо в антиаргументы кроме своих испражнений нихера не может прилепить!!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Нехило порохнявых вздрючили перед сменой У справі про вбивство Шеремета допитано понад 3700 осіб, оброблено 80 млн дзвінків, проведено 47 експертиз, - заступник голови НПУ Коваль - Цензор.НЕТ 1597 работают даже мозгов не включая У справі про вбивство Шеремета допитано понад 3700 осіб, оброблено 80 млн дзвінків, проведено 47 експертиз, - заступник голови НПУ Коваль - Цензор.НЕТ 8796
 показати весь коментар
 
 
Мозги в том и заключаются, что они смотрят на суть, а не на форму. Какой смысл формы, вот этих вот важных заявлений, если они окажутся лажой и прикрытием для каких-то нехороших целей.
 показати весь коментар
 
 
вобще то я идиотов терпеть не могу!! приятно познакомиться!!!
 показати весь коментар
 
Hattifattener (25%)‏ @hatifnatowie 1 ч.1 час назад


На затримання приіхали заздалегідь попереджені "журналісти" обраних вкидалень. Акцію готували не слідчі, а політтехнологи.
 показати весь коментар
 
 
Volodymyr.Sarkisian‏ @expert2may 6 часов назад

Небезпека не у тому, що режим Зеленського зрадливий.
Головна небезпека у тому, що він брехливий.
 показати весь коментар
 
 
И какой смысл волонтёру убивать журналиста, пишущего против России? Какой мотив?
 показати весь коментар
 
 
Финансовый, задержали пока только исполнителя, кто заказчик еще предстоит выяснить.
 показати весь коментар
 
От скуки - общество засыпать начало, клевать носом... Тем, кто считает народ тупым быдлом - самая та версия!
 показати весь коментар
 
от эта версия как по мне наиболее вероятна....

Elena Shevchenko а накануне Зеро пригласил кремлядей МО РФ "Звезда" делать репортаж об "убийцах АТОшниках"

Аваков назначил АТОшников убийцами.
Вот, писал зебил в телеграмме ещё 3 часа назад:
Сейчас Аваков будет сообщать имена тех, кто подозревается в заказном убийстве журналиста Павла Шеремета.Наш источник с Офиса Президента сообщает, почему это будет делать Аваков, а не Зеленский.Тут необходимо рассмотреть 3 «трека».1. Подозреваемые АТОшники и праворадикалы националисты.2. Они подозреваемые, вину необходимо доказать3. Аваков метит на кресло ПМ
Все эти три трека входят в одну простую концепцию. Офис Президента заключил «негласный договор» с Аваковым, что он в борьбе за кресло Премьер-министра должен доказать свою значимость, а значит «его руками» сейчас начнут зачищать всех неподконтрольных ультраправых.Время 4 месяца до весны 2020 (как раз за это время рейтинг Премьера Гончарука упадет на самый низ). Источник дополняет, что многим будут давать реальные уголовные сроки, если они не пойдут на «мировую» и не «лягут» под Арсена.Также ОП хочет противопоставить Авакова - «ультраправым» и АТОшникам, тем самым уберечь Зеленского от прямых обвинений в политических репрессиях против АТОшников и «патриотов».
 показати весь коментар
 
 
Стройная версия, имеет право на жизнь.
Жаль в дизни все еще круче завернуто, в одной точке сходятся десятки интересов!
И куй найдешь концы.
Одно знаю точно, там где политика, там правды нет. 100%
 показати весь коментар
 
 
Перед офисом Зеленского заливают каток, чтобы не было митингов.
.
.
.
А елка будет ??
.
.
 показати весь коментар
 
Цю проблему легко вирішить сіль. І від льоду, і від нечисті допомагає У справі про вбивство Шеремета допитано понад 3700 осіб, оброблено 80 млн дзвінків, проведено 47 експертиз, - заступник голови НПУ Коваль - Цензор.НЕТ 9405
 показати весь коментар
 
 
На митинги будут приходить со своими коньками..
 показати весь коментар
 
При затрате 2 минут времени на обработку 1 звонка, общее время на обработку 80 млн звонков составит около 304,41400304414 лет. Но уверяю вас, обработать 1 звонок всего за 2 минуты невозможно. Даже если бы 50 следаков денно и нощно трудились без остановки, то потребовалось бы 6 лет.

Это не высшая математики, это всего лишь арифметика. ))
Отсюда вывод: это дело шито белыми нитками, рассчитанное на тупую серую биомассу, то есть на зебилоидов.
 показати весь коментар
 
 
Да, про 80млн звонков, тоже посмеялся. У справі про вбивство Шеремета допитано понад 3700 осіб, оброблено 80 млн дзвінків, проведено 47 експертиз, - заступник голови НПУ Коваль - Цензор.НЕТ 9352
Но потом вспомнил, что можно по ключевым словам это обрабатывать, то это под силу одному человеку.
 показати весь коментар
 
 
На самом деле все много проще. Распознавание речи, поиск по ключевым фразам и вперед. Вопрос в другом - слушают и пишут просто всех массово...
 показати весь коментар
 
Заключительный мент обратился к общесту и попросил присылать доказательства.. Т.е. даже этот мент понимает, что все до этого было полнейшей туфтой. Лажа полнейшая.
 показати весь коментар
 
"Шеремет был видомым публицистом..." Боже, какие они идиоты..
 показати весь коментар
 
 
ну допрошено ... и что?
... допросите еще миллион с тем же результатом, проведите еще 100 брифингов ... и что?
а кто же убил на самом деле Шеремета и какой был мотив? ... ответов нет.
 показати весь коментар
 
 



ℕ𝕚𝕜𝕚𝕥𝕚𝕔𝕙

@DNikitich

·10 мин

Никогда не отключайте телефон. Это может быть НЕ ТИПИЧНО и украинские мусора вам пришьют статью.

У справі про вбивство Шеремета допитано понад 3700 осіб, оброблено 80 млн дзвінків, проведено 47 експертиз, - заступник голови НПУ Коваль - Цензор.НЕТ 5081
 показати весь коментар
 
О! Это прям явка с повинной? Можно сделать вывод, что они слушают и пишут все звонки?
 показати весь коментар
 
80 миллионов звонков?
серьезно?
может они уже знают кто убил Кеннеди?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору