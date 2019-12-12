 "Інформація не лише сенсаційна, а й шокуюча", - Аваков заявив про те, що опублікують лише частину матеріалів слідства щодо вбивства Шеремета. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

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Аваков зазначив: "Головне управління МВС після санкції ГПУ затримало підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета.

Зараз, за ​​словами Авакова, проводяться "активні слідчі дії". Також, за словами міністра, було проведено близько 50 експертиз.

Аваков підкреслив, що інформація про підозрюваних "не лише сенсаційна, а й шокуюча".

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Також за словами міністра, у зв'язку з високим суспільним резонансом, прийнято рішення озвучити прізвища підозрюваних, які також мають популярність у суспільстві.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.