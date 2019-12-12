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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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 "Інформація не лише сенсаційна, а й шокуюча", - Аваков заявив про те, що опублікують лише частину матеріалів слідства щодо вбивства Шеремета. ВIДЕО

У вступному слові глава МВС зазначив, що сьогодні буде опубліковано лише частину матеріалів у справі вбивства Павла Шеремета.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

Відео 5 каналу

Аваков зазначив: "Головне управління МВС після санкції ГПУ затримало підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета.

Зараз, за ​​словами Авакова, проводяться "активні слідчі дії". Також, за словами міністра, було проведено близько 50 експертиз.

Аваков підкреслив, що інформація про підозрюваних "не лише сенсаційна, а й шокуюча".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг з приводу затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Також за словами міністра, у зв'язку з високим суспільним резонансом, прийнято рішення озвучити прізвища підозрюваних, які також мають популярність у суспільстві.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165066
 
   
 Топ коментарі
 
Дивишся на цю пику - і одразу віриш кожному слову... "Информация не только сенсационная, но и шокирующая", - Аваков заявил о том, что опубликуют только часть материалов следствия по убийству Шеремета - Цензор.НЕТ 7563
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Ось вам і вилізло, про що там домовлялися у Франції.
Привезли кацапсін зі "звязди" - і перед ними як перед "дорогими гостями" почали демонстративну зачистку від "бендер и карателей". Далі буде. Сталін з Єжовим та Вишинським відпочинуть. Малороси та кацапи зачищають українців. Зараз з'ясується, що була багатомільйонна змова проти одного нещасного Шеремета.
Задоволені, зебіли? Ще не зрозуміли, за ЩО голосували?
Чекайте на ваньку-асвабадітєля. Вже скоро.
(Втім... мабуть, ви того й хотіли. Оно як зловтішаєтеся. Давайте вже, падли, не ховайтеся - "путин приди - парядки наведи!")
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Аваков полный дебил!
Там явно была спецоперачия спецслужб...
- ночью закладка ВВ;
- утром сопровождение;
- потом подрыв в том месте где находилась
съемочная группа кремлевских пропагандонов...
Никакие волонтеры такого не осилят...
Если бы они даже захотели его убить то все было бы
по простому - в подъезде, пистолетный выстрел в левое ухо...
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Дивишся на цю пику - і одразу віриш кожному слову...
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Ну да, вот если бы это свыня дурна была то порерил бы
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Аваков полный дебил!
Там явно была спецоперачия спецслужб...
- ночью закладка ВВ;
- утром сопровождение;
- потом подрыв в том месте где находилась
съемочная группа кремлевских пропагандонов...
Никакие волонтеры такого не осилят...
Если бы они даже захотели его убить то все было бы
по простому - в подъезде, пистолетный выстрел в левое ухо...
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Чего же недавно такое же не проделали с депутатом (я о убитом 3летнем сыне депутата в авто)?
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аваков в своем репертуаре:
По данным INSIDER, Вакуленко получил 16 октября повестку на назначенный на 21 октября допрос по делу Шеремета, а 18 октября сестра ветерана нашла его тело с раной головы.

В материале издание выражает сомнения, что Вакуленко покончил жизнь самоубийством, как об этом говорят в полиции. В частности, утверждает издание, помповое оружие, из которого якобы застрелился ветеран, стояло прислоненным к стене, а гильза после выстрела оказалась выброшена, что невозможно без его перезарядки. Кроме того, издание обращает внимание, что полиция, со слов очевидцев, определенное время сама находилась на месте смерти Вакуленко, без понятых.Источник: https://censor.net.ua/n3165044
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Исайдер ФСБэшники курируют. В общем все ясно.
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Да, следователи, идиоты, заслушали кучу свидетелей, изучили кучу документов, проработали 4-5 версий, провели множество экспертиз и т.п. Но вот тебя, самого умного и осведомлённого, как раз и забыли спросить!
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Бєню! У мого сусіда було ДТП , їхспєрд додавав швидкості автомобілів (м/с+км/год) просто як цифри,а слідчий це усьо задокументував і припер у суд. У суді теж не знайшли в тому нічого дивного. Тільки у апеляції при сильному крику із залу " Дибіли" суд вирішив "перевірити даний fuckт! "Інформація не лише сенсаційна, а й шокуюча", - Аваков заявив про те, що опублікують лише частину матеріалів слідства щодо вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 4133
Так що при нинішніх "факівцях" на усіх посадах- можливо УСЬО!
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А зачем им я? Они слушают твоего *****:
"Інформація не лише сенсаційна, а й шокуюча", - Аваков заявив про те, що опублікують лише частину матеріалів слідства щодо вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 5255
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Нашо? Однією з підозрюваних є лікар-кардіолог. Яка вибухівка? НАШО? Пігулка, порошок, мікстурка і все! Щось білих ниток в цій справі забагато...
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свиня - то святе... "Інформація не лише сенсаційна, а й шокуюча", - Аваков заявив про те, що опублікують лише частину матеріалів слідства щодо вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 6479
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Ось вам і вилізло, про що там домовлялися у Франції.
Привезли кацапсін зі "звязди" - і перед ними як перед "дорогими гостями" почали демонстративну зачистку від "бендер и карателей". Далі буде. Сталін з Єжовим та Вишинським відпочинуть. Малороси та кацапи зачищають українців. Зараз з'ясується, що була багатомільйонна змова проти одного нещасного Шеремета.
Задоволені, зебіли? Ще не зрозуміли, за ЩО голосували?
Чекайте на ваньку-асвабадітєля. Вже скоро.
(Втім... мабуть, ви того й хотіли. Оно як зловтішаєтеся. Давайте вже, падли, не ховайтеся - "путин приди - парядки наведи!")
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бач, як ти вчасно здриснув від проблем "Информация не только сенсационная, но и шокирующая", - Аваков заявил о том, что опубликуют только часть материалов следствия по убийству Шеремета - Цензор.НЕТ 2888 тепер можеш гавкати і нічого тобі не буде "Информация не только сенсационная, но и шокирующая", - Аваков заявил о том, что опубликуют только часть материалов следствия по убийству Шеремета - Цензор.НЕТ 3463
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Давай вже, "таперича можноть" - заспівуй "доскакалися какльі".
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Сразу после Парижа Лавров летал в Вашингтон, где получил черную метку от Трампа.

Сенатский комитет по иностранным делам поддержал законопроект,который обязывает госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной - спонсором терроризма, BLOOMBERG

США признают ЛДНР террористическими организациями, а рф котор их финансирует - спонсором терроризма
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То, что Аваков - мразь, не шок и не сенсация, а просто обыденность.
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Это ж надо сколько информации из рюкзаков повылазило !
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У порохоботов склероз
===Также в мае 2014-го, уже после аннексии Крыма и начала войны на Донбасе, в "Вечернем квартале" сказали, что "будущее Украины зависит не от Европы или от Америки", а от того, "болела ли вечером голова у Алины Кабаевой" (Алина Кабаева - российская гимнастка, которой приписывают любовные отношения с президентом России Путиным, - ред.).

В апреле 2014-го в "Вечернем квартале" показали номер "Как казаки письмо российскому пахану писали", где казаков сыграли Владимир Зеленский, Евгений Кошевой и Юрий Корявченков.

В 2016 году Зеленский выступил в "Квартале" с монологом: "Путин, мы все говорим, бессовестный, пристал к Украине, да может, не случайно, потому что Украина - красавица! Она ему просто нравится. И судя по его поведению, она ему нравится больше, чем Кабаева".

"На днях в России состоятся выборы Путина Российской Федерации", - пошутили в одном из выпусков "Вечернего Квартала" в марте 2018 года и показали номер, в котором на одном из избирательных участков якобы победил не Путин, а совсем другой кандидат.===
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Теперь напиши, как Наркоман Украину обсирал. Ну, что бы паритет был. Или забздишь?
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такі "гострі" жарти, що відразу і не зрозуміти, то гумор чи вилизування *********** дупи?
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Первая шутка просто оскорбительна для страны, третья и четвертая - холуйство.
Что сказать этим хотел, зеленый человечек?
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как-то напрягает,что такая "не только сенсационная, но и шокирующая" информация всплыла именно сейчас. Что-то не так в датском королевстве(с)
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Было?
Согласен.
Несколько лет при Петре сопли жевали, все нормалек.
Теперь делу ход дали - зрада!
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Мутняк какой-то=>зачем ветерану АТО и волонтеру убивать этого журналиста?!.........
Подозреваю, что Аваков останется и дальше на своём «стуле» (помнится кто-то утверждал, что Аваков «временно». Ага., верю.......)
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Тільки бабки. Але статтею вище, вони заявляють що ця версія не підтвердилась... "Информация не только сенсационная, но и шокирующая", - Аваков заявил о том, что опубликуют только часть материалов следствия по убийству Шеремета - Цензор.НЕТ 6750
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Возможно(!!!) и деньги (тогда почему до сего времени ничего не делали).....,, короче - мутняк🙁
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Метою вбивства могла бути і дестабілізація, демонстрація світу, що Україна це хаос та свавілля та злобні "нацики". Таким було і вбивство Бузини.
В такому випадку замовник Кремль. Але чи наважаться зелені визнати це?
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Прихильник версії,що Шеремета "замовив' Бацька,останній диктатор Європи.

Хто дивився фільм про нього,розуміє,що виконавці були інші...
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Мотив не нашли, по этому решили заявить, что цель убийства, дебилистабилизация общества!
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Вбивство злочин серйозний, особливо на замовлення та у такий небезпечний для оточуючих спосіб. Це вища міра покарання. Для подібних звинувачень (поки що підозри) мають бути докази. Я не думаю, що наші правоохоронці настільки відморожені, що можуть затримувати людей з числа волонтерів та патріотів, не маючи вагомих доказів та підстав. Інакше рано чи пізно за це доведеться відповідати.
То ж пропоную почекати. Особливо місцевих спеціалістів (в усіх сферах)...
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Цікаво побачити скільки вже відповіло. Забули про рюкзаки і про це через рік забудуть. А аваков буде дальше .
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Розстріл Білого дому був в 1993, але байка прикольна).
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аваков і гаманець - це слова синоніми)
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Ну вот соя, я ж говорю, вам о земле думать надо а не о Зеле и по Пете свыночолом, за ним тоже придут!!!!!
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Уже пол года за Порохом ходят,и что ？
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Главное не перепутать- это он при Порохе был Рюкзаков, а теперь лучший сыщик! "Інформація не лише сенсаційна, а й шокуюча", - Аваков заявив про те, що опублікують лише частину матеріалів слідства щодо вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 3990
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Олександр Бригинець

@bryhynets

·21 мин

Якщо на брифінгу міністра МВС і Генпрокурора присутній президент, то немає сумніву, що це справа політична.
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С какогопуя такой вывод, тока потому что ты порохобот? Дыбилы бть!!!!
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Интересно, а сенсация в деле о закупке рюкзаков по завышенным ценам будет?
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це - Порошенко.. все вказує на нього "Інформація не лише сенсаційна, а й шокуюча", - Аваков заявив про те, що опублікують лише частину матеріалів слідства щодо вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 4538
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Вполне допускаю, что эти задержания делаются с целью скомпрометировать защитников Украины, создать напряженность, вызвать беспорядки и подавить их.
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Посмотрим! Если есть доказательства. З летнего мальчика завалил АТОшник. Все может быть. Хотя не хочется, чтоб так было.
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Олександр Погребиський

@nasia014

·1 ч

Це повний треш!!!!
Затримані Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко, ніби по справі вбивства Шеремета.
Юлія відомий дитячий кардіохірург та волонтер.
Андрія знають ще під псевдо Ріфмастер, виконавець і автор відомої пісні «Тихо прийшов, тихо пішов»
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пишут, что Антоненко служит в засекреченном подразделении ССО
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це вже не треш(((
це - наступ антиукраїнської і антидержавної влади на Україну(((
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Правильно. Публиковать все материалы нельзя.
Например, материалы доказывающие что арестованные ни в чем не виноваты.
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Вопрос: почему этот убийца Сашка Билого раньше ничего не делал??? Нужно было ждать прихода ВАЗона? Очень мутно это все: такое впечатление, что пытаются повесить "глухарь" на атошников и волонтеров.
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Вбогий хач, який навіть нашої мови не вивчив, який має бути у в'язниці, а воно й досі на посаді міністра МВС. Якщо ми дозволяємо цій потворі займатися подібним свавіллям, то ми цілком варті нашої жалюгідної долі.
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помните песню "мальчик хочет в тамбов"?
вот,видимо кто то хочет в ростов
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"ЗАХОПИВСЯ УЛЬТРАНАЦІОНАЛІСТИЧНИМИ ІДЕЯМИ": ФРАГМЕНТ ПІДОЗРИ У ВБИВСТВІ ШЕРЕМЕТА, ЯКУ ВРУЧИЛИ АНТОНЕНКУ Більше читайте тут: https://tsn.ua/********/zahopivsya-ultranacionalistichnimi-ideyami-fragment-pidozri-u-vbivstvi-sheremeta-yaku-vruchili-antonenku-1458849.html

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В'ячеслав Кириленко

@KyrylenkoVyach

·3 ч

Свободівця і ветерана Олега Кайду витягають із ліжка о 5 ранку і у кайданках тягнуть у відділення поліції, а зате пропагандисти-українофоби із каналу Міноборони(!) РФ спокійно перетинають Державний кордон і гуляють Києвом. Для правоохоронців свої і чужі видно помінялися місцями.
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І правильно роблять. Щоб не думали що модуть ходити і бити людей безкарно.
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спасибо жителям кривбасса за прэзэдэнта пид@paca
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Аваков, перед другим туром, обіцяв, що через три дні будуть результати розслідування використання Порошенком бюджетних грошей у всоїй передвиборчій програмі. Скільки разів по три дні пройшло? Де результати?
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Собакову поверить который застрелил Сашка Билого, ну ну, поведется на это разви только зеленый лохторат зебилята.
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Авакян потребує негайної ізоляції "Інформація не лише сенсаційна, а й шокуюча", - Аваков заявив про те, що опублікують лише частину матеріалів слідства щодо вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 4751
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шеремет заявлял о слежке, и подорвали бомбой в машине, это не почерк дилетантов, а почерк спецслужб, тем более наверняка он был под колпаком как коцапский журналист
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Бред полнейший. Зачем волонтёру убивать журналиста?
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Ни единому слову агента фсб, которий убил патриота Украини Сашка Музичко по приказу кремля вери нет
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Брифинг МВД в самом разгаре.Как то у Пэциных адептов дар речи куда-то испарился.Вот это "активисты-волонтеры",вот это отморозки конкретные.
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Аваков, я знаю, шо ты меня непочитаешь. Я помню тебя в белом свитере на харьковском канале, шото там с филармонией связано. Типо культурный такой. Ага. Гепа тебя преследовал, аж до собственной виллы в Италии . Спасибо тебе ,шо не дал ХНР сделать. Наверное, как и бене, хотелось свой бизнес не потерять. Да, ещё помню, как ты юлиным фанаткам под больницей валенки раздавал и чаем с булками в микроавтобусе своём потчевал. А сейчас, я думаю, ты просто захотел захватить власть.) Всем понятно,шо зельцман-зеро! А тут опачки - Авакян! Не мечтай, арсэнчик) Всьо будет Украина!!!!))))
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и от рашистской"зорки" ,что бы отвести внимание народа ,решили смертью человека создавать ширму...
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Как когда-то говорили-" органы разберутся?"
Убийц невинно убиенных гиви моторолы захарченки уже нашли, когда обыски суд?
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Я не верю этим доказательствам. Так можно любого из нас обвинить в чем угодно, тем более, что люди рядом жили и естественно попадали регулярно на видео.
7 телефонов - виновна. Принт на спине - виновен. Отключил, или сдох телефон - виновен. "Інформація не лише сенсаційна, а й шокуюча", - Аваков заявив про те, що опублікують лише частину матеріалів слідства щодо вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 8017
Не удивляешься, какого Аваков тебя обвиняет - виновен. Может и удивлялись, но записи все порезаны так, как нужно обвинению.
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Почему с шокирующими материалами Аваков и прокуроры ещё не в суде? Или сейчас начнутся самоубийства с множественными выстрелами в разные части тела?
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Сдается мне, что против АТО и волонтеров начинается показательная зачистка. "Інформація не лише сенсаційна, а й шокуюча", - Аваков заявив про те, що опублікують лише частину матеріалів слідства щодо вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 5202 "Інформація не лише сенсаційна, а й шокуюча", - Аваков заявив про те, що опублікують лише частину матеріалів слідства щодо вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 3602
Ибо они - главная преграда намерениям капитулянтов и движущая патриотическая сила Майдана...
Зеля и Ко рискуют повторить судьбу Муссолини...
Думай-ТЕ! "Інформація не лише сенсаційна, а й шокуюча", - Аваков заявив про те, що опублікують лише частину матеріалів слідства щодо вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 229
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аваков - людина яка сама була під слідством саме за користливі злочини скільки важать його слова ?
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Там что женский батальон был?
Арестованы 3 женщины и 2 подкаблучника.
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Ідіотизм... Чим він відрізнявся від Мосійчук, Даугуле і тд? Навіщо це волонтерам?
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Це все "добре".... От тільки хочу пану авакову дати маленьку пораду, що якщо так далі піде, то він буде в наступномі сенсаційному розкритті вже не в якості супер розкривача резонансних злочинів, а в якості організатора злочинного угрупування, яке має назву "Азов".....
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Главная проблема для мусоров в том что им МУСОРАМ НИКТО НЕ ВЕРИТ! так что авакову с мусорами надо будет сильно постаратся чтобы доказать обществу свои фантазии!!
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Походу виновными сделают каких то военных.
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А дальше будут судить за убийство моторолы, захара и киви.
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ви що не розумієте що буде пропихатись ЗАКОН ПРО ЗЕМЛЮ і
просто треба чимось відволікти увагу людей і

звинуватити патріотів !!!!
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