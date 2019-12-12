 "Інформація не лише сенсаційна, а й шокуюча", - Аваков заявив про те, що опублікують лише частину матеріалів слідства щодо вбивства Шеремета. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.
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Аваков зазначив: "Головне управління МВС після санкції ГПУ затримало підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета.
Зараз, за словами Авакова, проводяться "активні слідчі дії". Також, за словами міністра, було проведено близько 50 експертиз.
Аваков підкреслив, що інформація про підозрюваних "не лише сенсаційна, а й шокуюча".
Також за словами міністра, у зв'язку з високим суспільним резонансом, прийнято рішення озвучити прізвища підозрюваних, які також мають популярність у суспільстві.
Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.
Там явно была спецоперачия спецслужб...
- ночью закладка ВВ;
- утром сопровождение;
- потом подрыв в том месте где находилась
съемочная группа кремлевских пропагандонов...
Никакие волонтеры такого не осилят...
Если бы они даже захотели его убить то все было бы
по простому - в подъезде, пистолетный выстрел в левое ухо...
По данным INSIDER, Вакуленко получил 16 октября повестку на назначенный на 21 октября допрос по делу Шеремета, а 18 октября сестра ветерана нашла его тело с раной головы.
В материале издание выражает сомнения, что Вакуленко покончил жизнь самоубийством, как об этом говорят в полиции. В частности, утверждает издание, помповое оружие, из которого якобы застрелился ветеран, стояло прислоненным к стене, а гильза после выстрела оказалась выброшена, что невозможно без его перезарядки. Кроме того, издание обращает внимание, что полиция, со слов очевидцев, определенное время сама находилась на месте смерти Вакуленко, без понятых.Источник: https://censor.net.ua/n3165044
Так що при нинішніх "факівцях" на усіх посадах- можливо УСЬО!
Привезли кацапсін зі "звязди" - і перед ними як перед "дорогими гостями" почали демонстративну зачистку від "бендер и карателей". Далі буде. Сталін з Єжовим та Вишинським відпочинуть. Малороси та кацапи зачищають українців. Зараз з'ясується, що була багатомільйонна змова проти одного нещасного Шеремета.
Задоволені, зебіли? Ще не зрозуміли, за ЩО голосували?
Чекайте на ваньку-асвабадітєля. Вже скоро.
(Втім... мабуть, ви того й хотіли. Оно як зловтішаєтеся. Давайте вже, падли, не ховайтеся - "путин приди - парядки наведи!")
Сенатский комитет по иностранным делам поддержал законопроект,который обязывает госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной - спонсором терроризма, BLOOMBERG
США признают ЛДНР террористическими организациями, а рф котор их финансирует - спонсором терроризма
===Также в мае 2014-го, уже после аннексии Крыма и начала войны на Донбасе, в "Вечернем квартале" сказали, что "будущее Украины зависит не от Европы или от Америки", а от того, "болела ли вечером голова у Алины Кабаевой" (Алина Кабаева - российская гимнастка, которой приписывают любовные отношения с президентом России Путиным, - ред.).
В апреле 2014-го в "Вечернем квартале" показали номер "Как казаки письмо российскому пахану писали", где казаков сыграли Владимир Зеленский, Евгений Кошевой и Юрий Корявченков.
В 2016 году Зеленский выступил в "Квартале" с монологом: "Путин, мы все говорим, бессовестный, пристал к Украине, да может, не случайно, потому что Украина - красавица! Она ему просто нравится. И судя по его поведению, она ему нравится больше, чем Кабаева".
"На днях в России состоятся выборы Путина Российской Федерации", - пошутили в одном из выпусков "Вечернего Квартала" в марте 2018 года и показали номер, в котором на одном из избирательных участков якобы победил не Путин, а совсем другой кандидат.===
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Что сказать этим хотел, зеленый человечек?
Согласен.
Несколько лет при Петре сопли жевали, все нормалек.
Теперь делу ход дали - зрада!
Подозреваю, что Аваков останется и дальше на своём «стуле» (помнится кто-то утверждал, что Аваков «временно». Ага., верю.......)
В такому випадку замовник Кремль. Але чи наважаться зелені визнати це?
Хто дивився фільм про нього,розуміє,що виконавці були інші...
билистабилизация общества!
То ж пропоную почекати. Особливо місцевих спеціалістів (в усіх сферах)...
Олександр Бригинець
@bryhynets
·21 мин
Якщо на брифінгу міністра МВС і Генпрокурора присутній президент, то немає сумніву, що це справа політична.
Олександр Погребиський
@nasia014
·1 ч
Це повний треш!!!!
Затримані Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко, ніби по справі вбивства Шеремета.
Юлія відомий дитячий кардіохірург та волонтер.
Андрія знають ще під псевдо Ріфмастер, виконавець і автор відомої пісні «Тихо прийшов, тихо пішов»
це - наступ антиукраїнської і антидержавної влади на Україну(((
Например, материалы доказывающие что арестованные ни в чем не виноваты.
вот,видимо кто то хочет в ростов
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В'ячеслав Кириленко
@KyrylenkoVyach
·3 ч
Свободівця і ветерана Олега Кайду витягають із ліжка о 5 ранку і у кайданках тягнуть у відділення поліції, а зате пропагандисти-українофоби із каналу Міноборони(!) РФ спокійно перетинають Державний кордон і гуляють Києвом. Для правоохоронців свої і чужі видно помінялися місцями.
Убийц невинно убиенных гиви моторолы захарченки уже нашли, когда обыски суд?
7 телефонов - виновна. Принт на спине - виновен. Отключил, или сдох телефон - виновен.
Не удивляешься, какого Аваков тебя обвиняет - виновен. Может и удивлялись, но записи все порезаны так, как нужно обвинению.
Ибо они - главная преграда намерениям капитулянтов и движущая патриотическая сила Майдана...
Зеля и Ко рискуют повторить судьбу Муссолини...
Думай-ТЕ!
Арестованы 3 женщины и 2 подкаблучника.
просто треба чимось відволікти увагу людей і
звинуватити патріотів !!!!