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Все про:кадри (166) Мін'юст (626) пенітенціарна служба (78) Василик Віталій (1)

 У пенітенціарній службі непропорційно велика кількість персоналу з низькими зарплатами, - заступник міністра юстиції Василик

Заступник міністра юстиції України Віталій Василик анонсував кардинальні зміни в комплектуванні кадрового складу пенітенціарної служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, причому кардинальні. Ми хотіли б оптимізувати склад керівників. Маємо намір вибрати гідних офіцерів, які знають свою роботу", - відповів Василик на запитання журналіста, чи будуть заміни в керівництві колоній.

Водночас він розповів про нюанси скорочення в’язниць.

"У нас дійсно непропорційно велике число персоналу на кількість засуджених. Загальна чисельність персоналу на 1 грудня 2019 становить – 33 732 посади, некомплект – 4652 посади. Останніми роками йде тенденція до скорочення числа засуджених, потрібно коригувати чисельність персоналу. При цьому потрібно розв'язувати питання поліпшення його соціального захисту, але передусім – збільшення грошового забезпечення", - сказав заступник міністра.

Він зауважив, що таким чином почнеться оптимізація, "адже зараз у системі непропорційно велика кількість персоналу з низькими зарплатами".

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"В таких умовах важко сформувати еліту, "кістяк" служби. Важливо підняти престиж служби. В системі повинні залишитися висококваліфіковані фахівці і, відповідно, повинні прийти ті, хто чітко усвідомлює суть і завдання професії", - сказав урядовець.

За його словами, велика роль на формування кадрового резерву та перепідготовки покладатиметься на відомчі навчальні заклади (короткострокові курси перепідготовки, вищу освіту та ін.).

"Ми їх посилимо, але і вимагатимемо від них результат. Таким чином залишимо кращих, які дійсно націлені працювати. Можемо навіть залучити людей із суміжних сфер. Хочемо зробити для них гідні умови і такі ж зарплати. Я хочу покласти край підбору персоналу до пенітенціарної сфери за залишковим принципом. Якщо в регіонах на 5-6 тис. грн зарплати хтось може прийти, то в Києві й інших містах-мільйонниках – ні", - наголосив Василик.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165065
 
 
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Сразу Малюська, теперь Василик. Та что ж они такие голодные все?
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Чувак, твой министр тоже зарплатой недоволен. Хочет уволиться. А у тебя - социальный лифт В пенитенциарной службе непропорционально большое количество персонала с низкими зарплатами, - замминистра юстиции Василик - Цензор.НЕТ 1680
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Вас,тварей,расстрелять надо! Когда вы нажрётесь?!!
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Непропорційно велика кількість злочинців...
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Що це їх всіх потягло на збільшення зарплат? То Милованову на мило для мотузки не вистачає, то Малюска давно не їв молюсків а тепер ще й в Минюсті прорвало...
А як же порада Кілі Азірова про те що "Тріба не скігліті, а браті лопаті і йті працюваті... Кровосісі"!
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