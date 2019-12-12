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Все про:Кіян Петро (1) Дугарь Яна (1)

 У справі про вбивство Шеремета затримали ще двох підозрюваних Петра Кіяна і Яну Дугарь (оновлено)

У справі про вбивство Павла Шеремета фігурують Петро Кіян і Яна Дугарь.

Про це йдеться на сторінках Кіяна і Дугарь у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Обшук у "Ріфмайстра" Андрія Антоненка. Затримано волонтера Юлію Кузьменко. Обшук у Петра Кіяна! Шиють справу про вбивство Шеремета", - повідомляє Тім Златкін.

"Підозра Андрію Антоненку і ще одній моїй подрузі Яні Дугарь: "Захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування за принципом національної приналежності..." Нагадаю: крім Андрія та Яни затримали також Юлю Кузьменко... Трьох друзів за ОДИН день! Ну от що це за ПОВНА х.єта??? " - повідомив Назар Приходько, опублікувавши фото підозри Яні Дугарь.

У справі про вбивство Шеремета затримали ще двох підозрюваних Петра Кіяна і Яну Дугарь 01

У справі про вбивство Шеремета затримали ще двох підозрюваних Петра Кіяна і Яну Дугарь 02

Петро Кіян

У справі про вбивство Шеремета затримали ще двох підозрюваних Петра Кіяна і Яну Дугарь 03

У справі про вбивство Шеремета затримали ще двох підозрюваних Петра Кіяна і Яну Дугарь 04

Яна Дугарь


У справі про вбивство Шеремета затримали ще двох підозрюваних Петра Кіяна і Яну Дугарь 05


У справі про вбивство Шеремета затримали ще двох підозрюваних Петра Кіяна і Яну Дугарь 06
У справі про вбивство Шеремета затримали ще двох підозрюваних Петра Кіяна і Яну Дугарь 07

Читайте також: "Це схоже на цілеспрямовані репресії проти захисників України", - Ар'єв про затримання сержанта ССО Антоненка у справі про вбивство Шеремета

Раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета. Пізніше стало відомо, що у справі про вбивство Шеремета затримано сержанта ССО Андрія Антоненка та волонтера Юлію Кузьменко.

Зазначимо, що 9 грудня ветеран АТО Владислав Грищенко, якого підозрюють у замаху на вбивство в Івано-Франківській області, заявив: "Мені пропонували взяти на себе вбивство Шеремета".

Також журналістка Ольга Худецька повідомила, що ветеран АТО Іван Вакуленко мав фігурувати у справі про вбивство Шеремета, але після отримання повістки на допит його було знайдено мертвим за загадкових обставин.

Дивіться також: "Збираються люди, під'їжджають журналісти і чекаємо адвокатів", - Положинський про обшук у свого друга, рок-музиканта Антоненка, підозрюваного у вбивстві Шеремета. ВIДЕО

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства. Мінінформполітики має намір ініціювати створення Міжвідомчої робочої групи з розслідування загибелі журналіста Шеремета.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Новина оновлюється ...

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165063
 
 
 Топ коментарі
 
Он про що Зєля з Хуйлом домовилися...
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Прямо целая преступная группировка.
А Кенеди нельзя на них повесить?
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Ось і вилізло, про що там домовлялися у Франції.

Привезли кацапсін зі "звязди" - і перед ними як перед "дорогими гостями" почали демонстративну зачистку від "бендер и карателей".
Задоволені, зебіли? Ще не зрозуміли, за ЩО голосували?
Чекайте на ваньку-асвабадітєля. Вже скоро.
(Втім... мабуть, ви того й хотіли. Оно як зловтішаєтеся. Давайте вже, падли, не ховайтеся - "путин приди - парядки наведи!")
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Тут і думати нічого... Зе-мразі подібними діями провокують людей на повстання, спеціально, щоб почалася анархія. Навіть януковощ так не діяв. А цим виродкам треба переворот. Як тільки почнеться переворот - відразу піднімуть голову недобиті ватні люмпени в східних областях і понесуться чергові "референдуми". Також є вірогідність, що ***** введе війська уже офіційно, прикриваючись "защітай расєян" (паспорта що, просто так видавали донбасітам?)
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"культивуючи величність арійської раси..." Схоже, їм ФСБ тексти надиктовувало...
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и это хуже всего, силовые структуры опять кацапские, как при Яныке.
чем это закончится - сами знаете

и вообще сегодняшняя "пресс-конференция" мусоров и ЗЕльоной жабы напомнила времена Януковича.
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Коллеги, у Яны Дугарь нет другой фотки, а то я не могу понять какая она.... памагите!
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Зеленський знищує атошників та волонтерів. Саме про це він домовився з Путіним.
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Ну чего вам ******* уже не хватает?! Ну уже и пресс конференция прошла,которая даже у самых зашкваренных порохоботов и зеленофилов должна убрать сомнения. А нет, кацапский ген #вывсеврети и здесь через край прет!
Надо разделять героизм и преступления,были героями,стали убийцами!
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Сценарий убийства Шеремета:
кадр первый - подходит девушка убийца к видиокамерам, поправляет прическу, показывает язык и фотографирует их на память, чтобы через несколько дней точно попасть в фокус камер......

автор Шифер (старший или младший, мне пох, т.к. сценарий - фуфло !)
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Сдается мне, что против АТО и волонтеров начинается показательная зачистка. У справі про вбивство Шеремета затримали ще двох підозрюваних Петра Кіяна і Яну Дугарь - Цензор.НЕТ 4867 У справі про вбивство Шеремета затримали ще двох підозрюваних Петра Кіяна і Яну Дугарь - Цензор.НЕТ 4051
Ибо они - главная преграда намерениям капитулянтов и движущая патриотическая сила Майдана...
Зеля и Ко рискуют повторить судьбу Муссолини...
Думай-ТЕ! У справі про вбивство Шеремета затримали ще двох підозрюваних Петра Кіяна і Яну Дугарь - Цензор.НЕТ 9983
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хэ!!!
Любой нормальный юрист в суде докажет, чт оу них не было мотива убивать Шеремета и любой нормальный суд тут же освободит их.
Если нет - капец тому суду.
А потом и рашистской агентуре в окружении Зе.
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Угрожаешь суду,порохобот?Холуи мородера(порохоботы) топят за убийц-очень показательно!
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Ты думаешь это дело вот так бы открыли если бы там не было железобетонных доказательств? И в суд без них дело не передадут.
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ЯКИЙ МОТИВ ?

Брєд реальний - з приходом Зебенського ЗСУ і волонтери з добровольцями будуть винними у всіх вбивствах і криміналі в Україні на весь срок Зе і його команди У справі про вбивство Шеремета затримали ще двох підозрюваних Петра Кіяна і Яну Дугарь - Цензор.НЕТ 2414

Хоча і жаль цього Шеремета, але він був далеко не Кузьма Скрябін і не Гонгадзе щоб підіймати таку бурю У справі про вбивство Шеремета затримали ще двох підозрюваних Петра Кіяна і Яну Дугарь - Цензор.НЕТ 8811
Тут в Київі підірвали вояка з великої букви контрозвідника Олександра Хараберюша у 2018 який знав все про "договорняки" в зоні АТО і нічого, все гаразд. фсб шники мабуть є і у нинішньому СБУ.
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Я чего тот не понял может, кто пояснит по поводу мотивов , как могли военнослужащие воевавшие за Украину против Кремля , рискуя жизнью подорвать журналиста Шеремета , явно не про Кремлевского, а скорее наоборот анти Кремлевского, а если он враг моего врага,значит он мой Союзник. Неужели деньги от Российских спец.служб?
Так почему они не уехали в безопасное место в Россию?
Тогда были уверенны , что не тронут, кто их прикрывал на "верху" или СБУ или МВД?они же за это расследование отвечали?, значит "крышевали" на самой верху политической системы на уровне министров?но не мог же генерал ,которого могут в любой момент уволить политики гарантировать безопасность без политиков?значит причасны на самом верху?, а теперь слили?потому что заказ был не на прямую, а через посредников, как Левин по делу Е. Ганзюк,который за границей и концы в воду?
И все это делается на кануне принятия во втором ,чтении преступного закона о так называемом Рынке Земли , по которому можно владеть и поделить Украину максимум на 1000 семей, и перепродать Землю, чрез облигации Юридических лиц,как сказал Зеленский "Украинских"Компаний по примеру агрохолдинга Мрия, который за 250 тыс арендованой земли взял 1 миллрд евро под 8% , то есть по 4 тыс.евро за 1 Га арендованой Земли, а если Земля будет в частной собственности , то можно взять кредит под облигации под 4%, то есть в два раза дороже по 8 тыс. за 1 га , а на кону 40 милл.Га из которых 11 гос.Земель, которые Слуги сразу заберут .А кредитоваться таким образом могут и сами пайщики , организовавшись в кооперативы и на вырученные деньги нанимать фермеров за 100 долл с Га , а остальную прибыль в карман, мало того можно подключить переработку растеневодства, овощей и фруктов, это можно сделать только имея Землю, финансирование и специалистов, надо только организоваться в кооперативы , а не продавать Землю,умы надо нанимать,тогда и цена сразу Земли вырастит, ее просто меньше станет свободной.Вот Слуги врагов и спешат, потому ,что в открытую заявили, что очень мало времени.
Вот для чего надо было в данный момент задержание, типа про Украинские и Законники,Слуги не могут деребанить Землю и уничтожать население , через нищету.
Не плохой ход?
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как ценит ЗЕленая жаба жизнь наших офицеров



Украина передала России участницу террористической группировки "ДНР" Юлию Прасолову, осужденную за убийство полковника СБУ Александра Хараберюша,



Олекса́ндр Іва́нович Хараберюш (13 жовтня 1977, Донецьк, Українська РСР - 31 березня 2017, Маріуполь, Україна) - український спецпризначенець, контррозвідник, полковник Служби безпеки України. Доктор юридичних наук, автор науково-практичних публікацій. Учасник антитерористичної операції на Сході України. Позивний «Душман». Загинув під час російсько-української війни внаслідок терористичного акту.

25 вересня 2018 року Іллічівський райсуд Маріуполя ухвалив обвинувальний вирок стосовно Прасолової, її засуджено до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна, судове засідання відбувалося у закритому режимі[
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"Увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, разграничение по принципу национальной принадлежности..."

Слава Україні!
Слава Героям!
Слава Яні Дугарь !

при владі явно не арії-українці........... У справі про вбивство Шеремета затримали ще двох підозрюваних Петра Кіяна і Яну Дугарь - Цензор.НЕТ 9597
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