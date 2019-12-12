 У справі про вбивство Шеремета затримали ще двох підозрюваних Петра Кіяна і Яну Дугарь (оновлено)

Про це йдеться на сторінках Кіяна і Дугарь у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Обшук у "Ріфмайстра" Андрія Антоненка. Затримано волонтера Юлію Кузьменко. Обшук у Петра Кіяна! Шиють справу про вбивство Шеремета", - повідомляє Тім Златкін.
"Підозра Андрію Антоненку і ще одній моїй подрузі Яні Дугарь: "Захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування за принципом національної приналежності..." Нагадаю: крім Андрія та Яни затримали також Юлю Кузьменко... Трьох друзів за ОДИН день! Ну от що це за ПОВНА х.єта??? " - повідомив Назар Приходько, опублікувавши фото підозри Яні Дугарь.
Петро Кіян
Яна Дугарь
Раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета. Пізніше стало відомо, що у справі про вбивство Шеремета затримано сержанта ССО Андрія Антоненка та волонтера Юлію Кузьменко.
Зазначимо, що 9 грудня ветеран АТО Владислав Грищенко, якого підозрюють у замаху на вбивство в Івано-Франківській області, заявив: "Мені пропонували взяти на себе вбивство Шеремета".
Також журналістка Ольга Худецька повідомила, що ветеран АТО Іван Вакуленко мав фігурувати у справі про вбивство Шеремета, але після отримання повістки на допит його було знайдено мертвим за загадкових обставин.
Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства. Мінінформполітики має намір ініціювати створення Міжвідомчої робочої групи з розслідування загибелі журналіста Шеремета.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
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чем это закончится - сами знаете
и вообще сегодняшняя "пресс-конференция" мусоров и ЗЕльоной жабы напомнила времена Януковича.
Надо разделять героизм и преступления,были героями,стали убийцами!
кадр первый - подходит девушка убийца к видиокамерам, поправляет прическу, показывает язык и фотографирует их на память, чтобы через несколько дней точно попасть в фокус камер......
автор Шифер (старший или младший, мне пох, т.к. сценарий - фуфло !)
Ибо они - главная преграда намерениям капитулянтов и движущая патриотическая сила Майдана...
Зеля и Ко рискуют повторить судьбу Муссолини...
Думай-ТЕ!
Любой нормальный юрист в суде докажет, чт оу них не было мотива убивать Шеремета и любой нормальный суд тут же освободит их.
Если нет - капец тому суду.
А потом и рашистской агентуре в окружении Зе.
Брєд реальний - з приходом Зебенського ЗСУ і волонтери з добровольцями будуть винними у всіх вбивствах і криміналі в Україні на весь срок Зе і його команди
Хоча і жаль цього Шеремета, але він був далеко не Кузьма Скрябін і не Гонгадзе щоб підіймати таку бурю
Тут в Київі підірвали вояка з великої букви контрозвідника Олександра Хараберюша у 2018 який знав все про "договорняки" в зоні АТО і нічого, все гаразд. фсб шники мабуть є і у нинішньому СБУ.
Так почему они не уехали в безопасное место в Россию?
Тогда были уверенны , что не тронут, кто их прикрывал на "верху" или СБУ или МВД?они же за это расследование отвечали?, значит "крышевали" на самой верху политической системы на уровне министров?но не мог же генерал ,которого могут в любой момент уволить политики гарантировать безопасность без политиков?значит причасны на самом верху?, а теперь слили?потому что заказ был не на прямую, а через посредников, как Левин по делу Е. Ганзюк,который за границей и концы в воду?
И все это делается на кануне принятия во втором ,чтении преступного закона о так называемом Рынке Земли , по которому можно владеть и поделить Украину максимум на 1000 семей, и перепродать Землю, чрез облигации Юридических лиц,как сказал Зеленский "Украинских"Компаний по примеру агрохолдинга Мрия, который за 250 тыс арендованой земли взял 1 миллрд евро под 8% , то есть по 4 тыс.евро за 1 Га арендованой Земли, а если Земля будет в частной собственности , то можно взять кредит под облигации под 4%, то есть в два раза дороже по 8 тыс. за 1 га , а на кону 40 милл.Га из которых 11 гос.Земель, которые Слуги сразу заберут .А кредитоваться таким образом могут и сами пайщики , организовавшись в кооперативы и на вырученные деньги нанимать фермеров за 100 долл с Га , а остальную прибыль в карман, мало того можно подключить переработку растеневодства, овощей и фруктов, это можно сделать только имея Землю, финансирование и специалистов, надо только организоваться в кооперативы , а не продавать Землю,умы надо нанимать,тогда и цена сразу Земли вырастит, ее просто меньше станет свободной.Вот Слуги врагов и спешат, потому ,что в открытую заявили, что очень мало времени.
Вот для чего надо было в данный момент задержание, типа про Украинские и Законники,Слуги не могут деребанить Землю и уничтожать население , через нищету.
Не плохой ход?
Украина передала России участницу террористической группировки "ДНР" Юлию Прасолову, осужденную за убийство полковника СБУ Александра Хараберюша,
Олекса́ндр Іва́нович Хараберюш (13 жовтня 1977, Донецьк, Українська РСР - 31 березня 2017, Маріуполь, Україна) - український спецпризначенець, контррозвідник, полковник Служби безпеки України. Доктор юридичних наук, автор науково-практичних публікацій. Учасник антитерористичної операції на Сході України. Позивний «Душман». Загинув під час російсько-української війни внаслідок терористичного акту.
25 вересня 2018 року Іллічівський райсуд Маріуполя ухвалив обвинувальний вирок стосовно Прасолової, її засуджено до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна, судове засідання відбувалося у закритому режимі[
Слава Україні!
Слава Героям!
Слава Яні Дугарь !
при владі явно не арії-українці...........