 Волонтерці Юлії Кузьменко вручили підозру за статтею "умисне вбивство", і зараз поліція їде разом з нею проводити обшук, - адвокат Добош

Про це адвокат заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

Добош зазначив: "За фактом затримання вручено підозру за статтею 115, в якій справі не знаю. Єдине знаю, щой на обшук і, відповідно, я туди також їду за місцем проживання. Щодо того, що 115 (стаття - умисне вбивство - Ред ) щодо Юлі це взагалі в голові не вкладається. Тому що вона лікар, дитячий нейрохірург. І це не прив'язується до 115-ї. Це просто маячня. Я не можу зараз нічого додати. Приїду на місце буду намагатися дати більш точний коментар".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Збираються люди, під'їжджають журналісти і чекаємо адвокатів", - Положинський про обшук у свого друга, рок-музиканта Антоненка, підозрюваного у вбивстві Шеремета. ВIДЕО

За словами адвоката, обшук у Юлії Кузьменко буде проходити в районі київських Осокорків, ресторан "Пробка" 7-й кілометр.

Також адвокат підкреслив, що "їй вручили підозру, але не затримували. Проте вона їде з поліцією додому на обшук. Я не думаю, що вона їде з доброї волі".

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства. Мінінформполітики має намір ініціювати створення Міжвідомчої робочої групи з розслідування загибелі журналіста Шеремета.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".