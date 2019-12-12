 Волонтерці Юлії Кузьменко вручили підозру за статтею "умисне вбивство", і зараз поліція їде разом з нею проводити обшук, - адвокат Добош

Про це адвокат заявив у коментарі Цензор.НЕТ.
Добош зазначив: "За фактом затримання вручено підозру за статтею 115, в якій справі не знаю. Єдине знаю, щой на обшук і, відповідно, я туди також їду за місцем проживання. Щодо того, що 115 (стаття - умисне вбивство - Ред ) щодо Юлі це взагалі в голові не вкладається. Тому що вона лікар, дитячий нейрохірург. І це не прив'язується до 115-ї. Це просто маячня. Я не можу зараз нічого додати. Приїду на місце буду намагатися дати більш точний коментар".
За словами адвоката, обшук у Юлії Кузьменко буде проходити в районі київських Осокорків, ресторан "Пробка" 7-й кілометр.
Також адвокат підкреслив, що "їй вручили підозру, але не затримували. Проте вона їде з поліцією додому на обшук. Я не думаю, що вона їде з доброї волі".
Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства. Мінінформполітики має намір ініціювати створення Міжвідомчої робочої групи з розслідування загибелі журналіста Шеремета.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
"В играх "нанайских мальчиков" крутой перелом. Аваков выбросил на стол козырную карту, правда, крапленую - раскрытие дела Шеремета. Очередной пиар-визг для сладкой парочки Зеленский-Рябошапка, которым нужно хоть чем то затоптать пожар с незаконным финансированием партии Зеленского. Закончится оно так же как и "дело Гримчака" - ничем."
Ну тут просто пришили.
1 год ·
Чисельність підозрюваних вбивць шеремета стрімко збільшується. Незабаром досягне батальйону, а там і ви всі опинитеся в тих списках.
Зараз по цій темі шмонають бійця ССО Антоненка колишнього київського рок-музиканта.
Також нинішні арешти свободівців за мордобой...
Здається облава на патріотів.
Московським пропагандистам телеканалу "звізда" буде з чого похизуватися.
Коротше, якщо ви влупили якомусь ватнику чи стрельнули якогось маніхея, побережіться ближчими днями.
Ростовом не відбудетесь
На месте т.к.нзв. проведения следственных действий, присутствуют журналШлюхи из свинокацапсинного канала МО РФ "Звезда".
добровольцами
https://inforesist.org/vsu-nashi-*******-gotovy-reintegrirovatsya-s-rossijskimi-i-boevikami-no-ne-s-dobrovolczami/
Украинские военные готовы к реинтеграции с российскими военными и боевиками террористических «ЛДНР», но ветераны не готовы к такому. Об этом на круглом столе на тему «Национальная устойчивость: новые подходы в решении старых проблем», который прошел в «Укринформе», заявил начальника Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев.
Отвечая на вопрос журналиста о том, существует ли площадка для решения вопросов коммуникации с оккупированными территориями и ветеранами, полковник отметил о готовности украинской армии к реинтеграции с российской армией.
По его словам, в СНБО уже создана группа по национально-патриотическому воспитанию.«Вопрос реинтеграции, это вопрос в первую очередь безопасности. Я вас хочу заверить, что военный и военный россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции. И найти общий язык военным россиянам и военным украинцам, даже если они были врагами, лучше. Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются (не будем вдаваться в детали). Берем общую картинку, праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет (кроме специальных служб) государственной политики относительно реинтеграции именно этих ветеранов (а иногда не всегда ветеранов, а иногда не всегда людей, которые беспокоятся о безопасности государства), к государственной политике и реинтеграции к инициативам», - заявил он.
в спам - и весь разговор...
Или Портнов выдал премиальные?