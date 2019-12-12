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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:Шеремет (236) Кузьменко Юлія (1)

 Волонтерці Юлії Кузьменко вручили підозру за статтею "умисне вбивство", і зараз поліція їде разом з нею проводити обшук, - адвокат Добош

Адвокат Влад Добош, який захищає волонтерку Юлію Кузьменко, розповів про першу інформацію після того, як їй оголосили підозру у вбивстві Павла Шеремета.

Про це адвокат заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

 Добош зазначив: "За фактом затримання вручено підозру за статтею 115, в якій справі не знаю. Єдине знаю, щой на обшук і, відповідно, я туди також їду за місцем проживання. Щодо того, що 115 (стаття - умисне вбивство - Ред ) щодо Юлі це взагалі в голові не вкладається. Тому що вона лікар, дитячий нейрохірург. І це не прив'язується до 115-ї. Це просто маячня. Я не можу зараз нічого додати. Приїду на місце буду намагатися дати більш точний коментар".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Збираються люди, під'їжджають журналісти і чекаємо адвокатів", - Положинський про обшук у свого друга, рок-музиканта Антоненка, підозрюваного у вбивстві Шеремета. ВIДЕО

За словами адвоката, обшук у Юлії Кузьменко буде проходити в районі київських Осокорків, ресторан "Пробка" 7-й кілометр.

Також адвокат підкреслив, що "їй вручили підозру, але не затримували. Проте вона їде з поліцією додому на обшук. Я не думаю, що вона їде з доброї волі".

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства. Мінінформполітики має намір ініціювати створення Міжвідомчої робочої групи з розслідування загибелі журналіста Шеремета.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165062
 
 
 Топ коментарі
 
Дмитро Корчинський
1 год ·

Чисельність підозрюваних вбивць шеремета стрімко збільшується. Незабаром досягне батальйону, а там і ви всі опинитеся в тих списках.

Зараз по цій темі шмонають бійця ССО Антоненка колишнього київського рок-музиканта.
Також нинішні арешти свободівців за мордобой...

Здається облава на патріотів.

Московським пропагандистам телеканалу "звізда" буде з чого похизуватися.
Коротше, якщо ви влупили якомусь ватнику чи стрельнули якогось маніхея, побережіться ближчими днями.
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Уже доказано!? Вот это поворот!!!
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ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФО
На месте т.к.нзв. проведения следственных действий, присутствуют журналШлюхи из свинокацапсинного канала МО РФ "Звезда".

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самое главное: а какой мотив у них был убивать Шеремета?
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Деньги не мотив? Ясное дело, что они исполнители, если это всё доказано.
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Це ж доктор солт, відомий любитель рускіх братушек та шалений україноненависник. Не звертайте уваги.
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по своему общественному статусу обвиняемые не похожи на исполнителей. Тем более кто такой Шеремет убийцы наверняка знали. Это не пацан 21 летний, стреляющий в донецкого бизнесмена
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Для брифингистов не важно. Важно отвлечь внимание от другого:
"В играх "нанайских мальчиков" крутой перелом. Аваков выбросил на стол козырную карту, правда, крапленую - раскрытие дела Шеремета. Очередной пиар-визг для сладкой парочки Зеленский-Рябошапка, которым нужно хоть чем то затоптать пожар с незаконным финансированием партии Зеленского. Закончится оно так же как и "дело Гримчака" - ничем."
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Недавно одному военному предлагали взять на себя вину-отказался.
Ну тут просто пришили.
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Дмитро Корчинський
1 год ·

Чисельність підозрюваних вбивць шеремета стрімко збільшується. Незабаром досягне батальйону, а там і ви всі опинитеся в тих списках.

Зараз по цій темі шмонають бійця ССО Антоненка колишнього київського рок-музиканта.
Також нинішні арешти свободівців за мордобой...

Здається облава на патріотів.

Московським пропагандистам телеканалу "звізда" буде з чого похизуватися.
Коротше, якщо ви влупили якомусь ватнику чи стрельнули якогось маніхея, побережіться ближчими днями.
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знаєте, собаківці-баканівці, що я вам скажу: ви оцими шитими білими нитками "розкриттями" риєте собі могилу
Ростовом не відбудетесь
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Ну все ото зрада. Сейчас говносвиньи будут визжать что тот кто кричит громче всех Слава Украине! И был в АТО неуиновен и точка!
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ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФО
На месте т.к.нзв. проведения следственных действий, присутствуют журналШлюхи из свинокацапсинного канала МО РФ "Звезда".

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Получается шикарная картинка для ********** говносми, которую звездуны увезут с собой. Лейтмотив: "Видите, все участники АТО - убийцы-уголовники, как мы и говорили. Но с ними успешно борется новая, дружественная нам власть".
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ВСУ: Наши военные готовы реинтегрироваться с российскими и боевиками, но не с
добровольцами



https://inforesist.org/vsu-nashi-*******-gotovy-reintegrirovatsya-s-rossijskimi-i-boevikami-no-ne-s-dobrovolczami/

Волонтеру Юлии Кузьменко вручили подозрение по статье "умышленное убийство" и сейчас полиция едет вместе с ней проводить обыск, - адвокат Довбаш - Цензор.НЕТ 3797

Украинские военные готовы к реинтеграции с российскими военными и боевиками террористических «ЛДНР», но ветераны не готовы к такому. Об этом на круглом столе на тему «Национальная устойчивость: новые подходы в решении старых проблем», который прошел в «Укринформе», заявил начальника Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев.
Отвечая на вопрос журналиста о том, существует ли площадка для решения вопросов коммуникации с оккупированными территориями и ветеранами, полковник отметил о готовности украинской армии к реинтеграции с российской армией.
По его словам, в СНБО уже создана группа по национально-патриотическому воспитанию.«Вопрос реинтеграции, это вопрос в первую очередь безопасности. Я вас хочу заверить, что военный и военный россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции. И найти общий язык военным россиянам и военным украинцам, даже если они были врагами, лучше. Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются (не будем вдаваться в детали). Берем общую картинку, праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет (кроме специальных служб) государственной политики относительно реинтеграции именно этих ветеранов (а иногда не всегда ветеранов, а иногда не всегда людей, которые беспокоятся о безопасности государства), к государственной политике и реинтеграции к инициативам», - заявил он.
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Не обращай внимания на козломордых троллей
в спам - и весь разговор...
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Цуко! Тобто ті, хто воював за Україну "нє всєгда вєтєраньі" і "нє всегда люди, которьіє бєспокоятся о бєзопасности государства", а російські найманці, військові, що зі зброєю в руках стояли проти ЗСУ - то "истинньіє патриотьі" та "вєтєраньі с нєобходимьім опьітом"? От тварюки!
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Отлично!!! Пожизненное сучке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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а откуда такая уверенность, что убивала? я в шоке, как такое может быть, если в курсах-ответь
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А ты еще не допер что такие новости не разглашают без железобетонной доказухи?
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Та ладно. Он гадя раду зірвати хотіла. Стопудові докази у хронічного юриста були. І І де вона зараз?
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Это ЗЕбильный бот В спам сразу отправляй
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Откуда ты такое отмороженное взялось？
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авакян и зеля устроили разводняк для зелохов
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Таких сучек надо кончать не месте. Шалашовка придорожная. Тварь.
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Козломордые, у вас что сегодня аврал?
Или Портнов выдал премиальные?
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Сосите одухотворенно чубатые недоумки, чмок-чмок!
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А войну на Донбассе не рокер с волонтером замутили?!!
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Абсолютно поддерживаю мысль о неслучайном совпадении двух резонансных событий - приезд вражеского пропагандистского телеканала "Звезда" и брифинг с участием Президента - торчка о результатах расследования смерти П. Шеремета.
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Мне тоже не понято каким боком ПреЗЕдент брифингует по вопросу не относящемуся к его компетенции.Следствие завершено?Дело передано в суд? Есть решение суда? О чем и какого хе..а
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