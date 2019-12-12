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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України
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Все про:Ар'єв (236) Антоненко Андрій (1) Кузьменко Юлія (1)

 "Це схоже на цілеспрямовані репресії проти захисників України", - Ар'єв про затримання сержанта ССО Антоненка у справі про вбивство Шеремета

Ветерану АТО і музиканту Андрію Антоненкові правоохоронці пред'являють підозру в убивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав нардеп (ЄС) Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.

"Автору гімну сил Спеціальних Операцій, відомому музиканту і військовослужбовцю шиють цю справу (про вбивство журналіста Павла Шеремета. - Ред.), адже без мотиву, без нічого. Я з ним встиг поговорити - це правда, він шокований, без перебільшень. Дуже прошу юристів патріотів долучитися! Це схоже на цілеспрямовані репресії проти захисників України", - написав Ар'єв.

Сам Антоненко повідомив журналістам, що йому зачитали підозру, але він її не підписував, пише Інтерфакс-Україна.

"Я почув своє прізвище в організації вбивства, виготовленні вибухівки... Вказаний я, вказана пані Кузьменко - це судинний дитячий кардіохірур. Юлю Кузьменко я знаю, ми дружимо", - сказав він.

Це схоже на цілеспрямовані репресії проти захисників України, - Арєв про затримання сержанта ССО Антоненка у справі про вбивство Шеремета 01

Раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета. Пізніше стало відомо, що у справі про вбивство Шеремета затримано сержанта ССО Андрія Антоненка та волонтера Юлію Кузьменко.

Зазначимо, що 9 грудня ветеран АТО Владислав Грищенко, якого підозрюють у замаху на вбивство в Івано-Франківській області, заявив: "Мені пропонували взяти на себе вбивство Шеремета".

Також журналістка Ольга Худецька повідомила, що ветеран АТО Іван Вакуленко мав фігурувати у справі про вбивство Шеремета, але після отримання повістки на допит його було знайдено мертвим за загадкових обставин.

Дивіться також: "Збираються люди, під'їжджають журналісти і чекаємо адвокатів", - Положинський про обшук у свого друга, рок-музиканта Антоненка, підозрюваного у вбивстві Шеремета. ВIДЕО

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства. Мінінформполітики має намір ініціювати створення Міжвідомчої робочої групи з розслідування загибелі журналіста Шеремета.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165060
 
   
 Топ коментарі
 
Пора Портнову повторить полёт Чечетова
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ЗЕботы слетелись как мухи на дерьмо
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А кто из подозреваемых мародер, или для тебя это Неважно?
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Цей Ігор Д просто дебіл і подонок. Я його знаю, він давно тут на цензорі ошивається.
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Пора Портнову повторить полёт Чечетова
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Конечно, тот кто служил в АТО автоматически становится святым и навсегда освобождается от отвествености по Закону......тупые поросявки со своей говнологикой.
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Пока мы наблюдаем обратное.
В сбитии боинга правда еще не обвинили.
Может рано еще?
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Таким как ты - говнопоросям никакие факты не помогут. Вам все что не предьявишь все на заланского спишите. Вы поросяебы тупые шопздц
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Так что с доказательствами,петух тупорылый?
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Да какие доказательства?
Решение большинства.
Портнов озвувчивал свою программу они за нее голосовали.
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не освобождаются, только вот в последние недели зачастило с арестами волонтеров или добробатов, боевого генерала Ато опять же, а всяко сепарско гавно или корупционеры пойманые с поличным прямо в ОП выхордят или вообще не арестовываются. И пропагандоны Звезды тут как тут вьезжают без помех. И помнится, когда убивали Шеремета тоже какой то анал из мокши КАК РАЗ был в Киеве... Совпадение?
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А АРЬЕВ ТОЖЕ ПАТРИОТ? А КАКОЙ СТРАНЫ, ПАНАМЫ ИЛИ МАЛЬДИВ ?
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А что в Панаме или Мальдивах кроме очередного зебильного обсыратушки? А вот на Кипре наши деньги, которые твой през украл вместе с беней из украинских банков-за это тоже сядет, если конеш его не повесят раньше...
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Арьєву не повинно бути особливо багато претензій за роботу ,зокрема в ПАРЄ..

Інше питання,що він автоматично ЗАБРУДНИВСЯ СПІВПРАЦЕЮ З БАРИГОЮ ,голосуючи в парламенті за корупційні закони БПП-НФ разом з "співучасниками по партії"..

Арьєв слабо розбирався в законотворчості і економіці,але,як відомо,НЕЗНАННЯ НЕ РЯТУЄ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.
Перед народом.
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Аваков ,(в Парыже) такой весь бодряком!
Мол-Володька всех поимел!
Типа всё ок!
зы-теперь понятно какой именно володька....
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Є така версія..
Усна домовленість ЗЕ і Ху№ла за певні ніштяки зробити винними у справі Шеремета НЕ БІЛОРУСЬКІ СПЕЦСЛУЖБИ КГБ.
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Це схоже на цілеспрямоване руйнування держави.
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ищи кому выгодно! (это классика)
в чем выгода этого сержанта или детского врача????
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Вы думаете? за бабки они подорвали Шеремета (профессионально ушли от преследования и 3 года живя здесь, маскировались под приличных людей? или им не заплатили?)
а Вы знаете...все может быть! и все же... только следствие может определить их вину и суд (ну пока ничего не изобрели справедливее или несправедливее) может определить их вину..
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ЗЕботы слетелись как мухи на дерьмо
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Це схоже, що треба будь-який кіпіш влаштувати, тільки б відволікти увагу від продажу Землі. Загальнодержавне питання націонал ної безпеки хочуть під килимком розглядати.
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Тоесть ты сторонник теории когда тебя тянет посрать, это попытка отвлечь тебя от более важных дел?
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Я прибічник того, що коли комітет з загальнонаціонального надважливого для всьго народу питання транслює тільки канал Рада і ніде в ЗМІ не має ніякого висвітлення, крім бійки депутан, то чекай на якусь фуйню.
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О, а вот и говнометы покрупнее выползли...давай соя ГРОМЧЕ: "Караул, соевый каганат трещит по швам".
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Про каканат поподробнее. Учитывая национальность Кокаиниста и всей его своры. Ха-ха-ха "Это похоже на целенаправленные репрессии против защитников Украины", - Арьев о задержании сержанта ССО Антоненко по делу об убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 1166
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У него выхода не было и он сдал убийцу с потрохами!
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"На воре шапка горит", не правда ли Арьев? А про убийство трех летнего ребенка, ты ничего не хочешь сказать?
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Я не можу зрозуміти чого вони добиваються, їм так дуже хочеться на растов, такими діями ви ще більше піднімаєте довіру людей до добровольців та патріотів.
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Хм. Новости все от Авакова. Вроде патриотичный человек, значит, доказательства должны быть железобетонными. А мотив какой?
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