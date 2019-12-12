 "Це схоже на цілеспрямовані репресії проти захисників України", - Ар'єв про затримання сержанта ССО Антоненка у справі про вбивство Шеремета

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав нардеп (ЄС) Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.
"Автору гімну сил Спеціальних Операцій, відомому музиканту і військовослужбовцю шиють цю справу (про вбивство журналіста Павла Шеремета. - Ред.), адже без мотиву, без нічого. Я з ним встиг поговорити - це правда, він шокований, без перебільшень. Дуже прошу юристів патріотів долучитися! Це схоже на цілеспрямовані репресії проти захисників України", - написав Ар'єв.
Сам Антоненко повідомив журналістам, що йому зачитали підозру, але він її не підписував, пише Інтерфакс-Україна.
"Я почув своє прізвище в організації вбивства, виготовленні вибухівки... Вказаний я, вказана пані Кузьменко - це судинний дитячий кардіохірур. Юлю Кузьменко я знаю, ми дружимо", - сказав він.
Раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета. Пізніше стало відомо, що у справі про вбивство Шеремета затримано сержанта ССО Андрія Антоненка та волонтера Юлію Кузьменко.
Зазначимо, що 9 грудня ветеран АТО Владислав Грищенко, якого підозрюють у замаху на вбивство в Івано-Франківській області, заявив: "Мені пропонували взяти на себе вбивство Шеремета".
Також журналістка Ольга Худецька повідомила, що ветеран АТО Іван Вакуленко мав фігурувати у справі про вбивство Шеремета, але після отримання повістки на допит його було знайдено мертвим за загадкових обставин.
Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства. Мінінформполітики має намір ініціювати створення Міжвідомчої робочої групи з розслідування загибелі журналіста Шеремета.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
В сбитии боинга правда еще не обвинили.
Может рано еще?
Решение большинства.
Портнов озвувчивал свою программу они за нее голосовали.
Інше питання,що він автоматично ЗАБРУДНИВСЯ СПІВПРАЦЕЮ З БАРИГОЮ ,голосуючи в парламенті за корупційні закони БПП-НФ разом з "співучасниками по партії"..
Арьєв слабо розбирався в законотворчості і економіці,але,як відомо,НЕЗНАННЯ НЕ РЯТУЄ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.
Перед народом.
Мол-Володька всех поимел!
Типа всё ок!
зы-теперь понятно какой именно володька....
Усна домовленість ЗЕ і Ху№ла за певні ніштяки зробити винними у справі Шеремета НЕ БІЛОРУСЬКІ СПЕЦСЛУЖБИ КГБ.
в чем выгода этого сержанта или детского врача????
Или зря спросил?
а Вы знаете...все может быть! и все же... только следствие может определить их вину и суд (ну пока ничего не изобрели справедливее или несправедливее) может определить их вину..