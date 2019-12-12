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 Зеленський підписав закон про безпеку дорожнього руху для осіб, що пересуваються в колісних кріслах

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних" № 309-IX, що його Верховна Рада ухвалила третього грудня 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Документ має на меті захист права на безпечний рух представників маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю у кріслах колісних.

Наразі люди у кріслах колісних з двигуном не є учасниками дорожнього руху, тому фактично позбавлені права на безпечний рух.

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Цей документ доповнює Закон "Про дорожній рух" статтею 19-1, у якій передбачені основні права та обов’язки осіб, які рухаються у кріслах колісних.

Закон наближує до європейських стандартів відносини у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Відповідно до Європейської угоди (Женева, 1971), що доповнює Конвенцію про дорожній рух, відкриту для підписання у Відні 8 листопада 1968 року, до пішоходів прирівнюються особи, які переміщуються в інвалідних візках, що приводяться в рух ними самими або що рухаються зі швидкістю пішохода. Водночас такі люди мають право у будь-якому разі рухатися по проїжджій частині дороги.

Закон набирає чинності на наступний день після публікації та вводиться в дію через шість місяців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165059
 
 
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