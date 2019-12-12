 Пошукову операцію в згорілій будівлі коледжу завершено, внаслідок НП загинуло 16 осіб, - заступник мера Одеси Котляр

Про це повідомив заступник міського голови Одеси Андрій Котляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на сьогодні пошукову операцію завершено. Розпочато ремонтно-відновлювальні роботи. Завершено роботи з демонтажу з використанням крана", - повідомив заступник мера.

За його даними, внаслідок пожежі "постраждало - 47 осіб, із них загинуло - 16 осіб".

Всього за весь час медична допомога була надана 33 постраждалим у результаті НП особам: 18 підліткам, 15 дорослим (зокрема 7 пожежникам), 2 померли в лікарні.

В даний час на стаціонарному лікуванні перебувають 10 осіб: 7 дорослих (5 пожежників) і 3 підлітки.

Котляр зазначив, що правоохоронці і судмедексперти продовжують ідентифікацію загиблих.

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