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Все про:Одеса (2240) пожежа (1946) жертви (361)

 Пошукову операцію в згорілій будівлі коледжу завершено, внаслідок НП загинуло 16 осіб, - заступник мера Одеси Котляр

Рятувальники в четвер завершили пошукову операцію в згорілій будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це повідомив заступник міського голови Одеси Андрій Котляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на сьогодні пошукову операцію завершено. Розпочато ремонтно-відновлювальні роботи. Завершено роботи з демонтажу з використанням крана", - повідомив заступник мера.

За його даними, внаслідок пожежі "постраждало - 47 осіб, із них загинуло - 16 осіб".

Всього за весь час медична допомога була надана 33 постраждалим у результаті НП особам: 18 підліткам, 15 дорослим (зокрема 7 пожежникам), 2 померли в лікарні.

В даний час на стаціонарному лікуванні перебувають 10 осіб: 7 дорослих (5 пожежників) і 3 підлітки.

Котляр зазначив, що правоохоронці і судмедексперти продовжують ідентифікацію загиблих.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165054
 
 
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Глядя на все это, возникает желание в рюкзаке таскать огнетушитель.
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16 человек - это огромное количество жертв. Трагедия национального масштаба. А ее по тихому власть спустила на тормозах. Распределили жертвы по дням и вроде не так страшно выглядит. Вспомнилась статейка Бутусова, который танцевал на костях, сгоревших в Кемерово.
Что было бы, если бы такой пожар, как в Кемерово, произошел в Украине? Почему Украина - не Россия Автор: Юрий Бутусов
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