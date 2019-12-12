 Заступник голови ГПУ Трепак представив нового прокурора Полтавської області Голинського

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

Віктор Трепак назвав ключові пріоритети в роботі для органів прокуратури Полтавщини, якими є протидія корупції, організованої злочинності і проведення реформи, яка на сьогодні є вкрай потрібною.

"Реформа робиться для того, щоб побудувати об'єктивно нову прокуратуру, де принципами в роботі будуть честь і совість. Цей процес непростий, але він необхідний. Цього вимагає суспільство", - сказав заступник Генерального прокурора, звертаючись до присутніх.

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Ярослав Голинський, зі свого боку, подякував за довіру і запевнив, що направить роботу колективу на забезпечення поставлених завдань.

Довідка: Ярослав Олегович Голинський народився у квітні 1985 року в Тернополі. В органах прокуратури працює з грудня 2007 року. До призначення на посаду працював заступником прокурора Київської області.