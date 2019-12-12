 Вимагаємо припинити шабаш російської агентури, яка вільно приїжджає до Києва, - НФ

Не існує жодних виправдань для безперешкодного відвідування в Києві представників московського агентурного і пропагандистського каналу "Зірка", йдеться в повідомленні пресслужби НФ.
"Це майже те саме, що вільний приїзд до Києва агентів ФСБ, ГРУ або ними керованих убивць, винних у загибелі наших громадян і окупації.
Це не сприяє миру, а підриває становище. Прибулі особи та їхні покровителі не мають нічого спільного ні з журналістикою, ні зі свободою слова.
Це - інформаційні терористи. Реакція наших сил безпеки має бути відповідною.
Закликаємо керівництво держави втрутитися, щоб припинити цей шабаш і зупинити майбутні схожі провокації", - йдеться в повідомленні.
да она давно туда приехала и живет...
СлаваУкраине!!!!!
А пользуюсь им я потому что в Донецке мой провайдер блокирует Цензор, и поэтому к сожалению я не могу выйти под украинским флажком.
Чтобы я тебе поверил отключи Browsec, чтобы я увидел украинский флажок.
Но
Не надо пренебрегать возможностью показывать что ты из Украины.
Чому рашистські поп-зірки, артисти країни агресора їдуть виступати з концертами в Україну?
15.01.18 За два місяці СБУ пустила в Україну майже 50 артистів із РФ.
https://ua.censor.net.ua/news/3044359/************************************************************************
14.08.17 Российская поэтесса Астахова выступила в
Одессе, несмотря на посещение оккупированного Крыма. https://censor.net.ua/photo_news/451564/rossiyiskaya_poetessa_astahova_vystupila_v_odesse_nesmotrya_na_poseschenie_okkupirovannogo_kryma_foto
03.07.17 Российская группа Anacondaz,
выступавшая в оккупированном Крыму, спела на фестивале в Киеве https://censor.net.ua/photo_news/446271/rossiyiskaya_gruppa_anacondaz_vystupavshaya_v_okkupirovannom_krymu_spela_na_festivale_v_kieve_krymrealii
02.07.17 Співак із РФ Фомін на
фестивалі у Львові назвав Крим російським.
https://censor.net.ua/ua/video_news/446236/spivak_iz_rf_fomin
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В СУД !!
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ТОЛЬКО СУД !!!
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ЧЕСТные и НАСТОЯЩИЕ АДВОКАТЫ и ЮРИСТЫ----- ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО УВИДЯТ , и РАСКОЧЕГАРЯТ !
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