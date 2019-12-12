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Все про:пропаганда (1284) Народний фронт (550)

 Вимагаємо припинити шабаш російської агентури, яка вільно приїжджає до Києва, - НФ

"Народний фронт" вимагає припинити шабаш російської агентури, яка вільно приїжджає до Києва.

Не існує жодних виправдань для безперешкодного відвідування в Києві представників московського агентурного і пропагандистського каналу "Зірка", йдеться в повідомленні пресслужби НФ.

"Це майже те саме, що вільний приїзд до Києва агентів ФСБ, ГРУ або ними керованих убивць, винних у загибелі наших громадян і окупації.

Це не сприяє миру, а підриває становище. Прибулі особи та їхні покровителі не мають нічого спільного ні з журналістикою, ні зі свободою слова.

Це - інформаційні терористи. Реакція наших сил безпеки має бути відповідною.

Закликаємо керівництво держави втрутитися, щоб припинити цей шабаш і зупинити майбутні схожі провокації", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165051
 
   
 Топ коментарі
 
Для начала нужно убрать кацапского агента с поста президента Украины Требуем прекратить шабаш российской агентуры, свободно приезжающей в Киев, - НФ - Цензор.НЕТ 9096
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Вже пів року, як мокші зробили для себе з України прохідний двір.
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Вимагаємо припинити шабаш російської агентури, яка вільно приїжджає до Києва, - НФ - Цензор.НЕТ 8488 Hanka Panyanka
да она давно туда приехала и живет...

Вимагаємо припинити шабаш російської агентури, яка вільно приїжджає до Києва, - НФ - Цензор.НЕТ 1306
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Для начала нужно убрать кацапского агента с поста президента Украины Требуем прекратить шабаш российской агентуры, свободно приезжающей в Киев, - НФ - Цензор.НЕТ 9096
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Вже пів року, як мокші зробили для себе з України прохідний двір.
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А что это такое "слуги" народа? Где там "слуги"? Слуги больше хазяина не получают Вимагаємо припинити шабаш російської агентури, яка вільно приїжджає до Києва, - НФ - Цензор.НЕТ 6901
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Чегоже тогда пропагандоны по Киеву шарятся, а, мерянский бот?
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троляка,они и при пэдроте шастали.А мертвечине,хто дорогу в раду пробил?
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Сконцентрируйся, ботва! Если кацапского агента убрали, а по улицам шарятся мерянские пропагандоны, твои коллеги, бот мокшанский, то получается, что чынный харант таки агент?
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кто єсть такой наротний хронт? мусор? пьіль?
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Правилно,тетерука отправить на историческую родину
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Нужно не требовать, а самим убивать врагов Украини как єто делали в 14 году. Обьявляется Сафари на ********** пропагандистов. За голову и уши от кацапской обезьяны вознаграждение
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Если они приехали официально, какое сафари? Тут не кацапских журнашлюх надо отстреливать, а наших провокаторов. Хотя какие они наши?
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У тебя забыли спросить кого приглашать, пожалуйся в Спортлото!
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А ну, гнида кацапская, ответь "Слава Украине"!
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Противно до икоты выполнять требования *********, но слова хорошие....
СлаваУкраине!!!!!
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Чем больше сдохнет врагов Украини, тем лучше
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У нас в Сумах на жд станции составы с цистернами РЖД стоят, а НФ никаких протестов не устраивает. В супермаркетах полно российских продуктов, которые покупают члены НФ.
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Ты комментарий читай, а не флажки разглядывай. Можно подумать, что ты никогда не слышал о приложении Browsec для браузера.
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Частенько захожу на кацапские сми потроллить новоросов. Они меня пытаются блокировать, но указанное приложение позволяет переключить страну, т.е. поменять айпи адрес. Рекомендую.
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Я им давно пользуюсь, хотя у меня есть встроенный VPN.
А пользуюсь им я потому что в Донецке мой провайдер блокирует Цензор, и поэтому к сожалению я не могу выйти под украинским флажком.
Чтобы я тебе поверил отключи Browsec, чтобы я увидел украинский флажок.
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По украинским флажком на этом портале и российские тролли пишут. Не по флажку надо ориентироваться, а по содержанию комментариев.
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Я понял.
Но
Не надо пренебрегать возможностью показывать что ты из Украины.
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Так... Ты с патриотами уже выходил на протесты? Ждешь "Народный фронт"?
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Приезжай в Сумы, вместе выйдем на протест.
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Это как: "приезжай, вскопай мне огород"... Причем я к Сумам? Я ж не зову тебя лавочки в моем дворе красить...
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У тебя в твоем дворе лавочки не покрашены? И ты этим хвастаешься?
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Ты не вьехал... Я свои лавочки красил сам, так чего ты, зовешь меня наводить порядок в твоем городе?
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Ты не патриот, если отказываешься помогать наводить порядок в Украине. Ты делишь страну на обособленные города, типа народные республики.
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Ты не патриот, если отказываешься наводить порядок в своем городе. Помогать - это когда ктото уже чтото делает, а ты не чешешься, наблюдая беззаконие, волынишь и хочешь свалить все на других: то на Народный Фронт, то на меня... Взрослей кароче, бери ответственность на себя Вимагаємо припинити шабаш російської агентури, яка вільно приїжджає до Києва, - НФ - Цензор.НЕТ 9080
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Ты не въехал. Речь идет не об уборке мусора в городах и не о порывах водоснабжения. Ты по сути признался, что если российские войска попрут через украинскую границу на Сумы, то Сумы должны защищать только сумчане. Протесты против присутствия россиян в Украине, будь-то российская агентура под видом журналистов или российские товары в украинских магазинах, это общее для украинцев дело, и не следует разделять мое-твое.
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За "звязду" Банковую надо раком ставить. Любые оправдания полное дерьмо. Это не зрада, это плевок в лицо всем украинцам
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А что вы хотите? У вас же бизвиз с РФ, следовательно, впускают всех, кроме тех у которых запрет на въезд
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А не затрахаешься баенковую ставить раком?
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Думаю, чей это слышен голос из могилы? А это просто визги "народного фронта"! Вимагаємо припинити шабаш російської агентури, яка вільно приїжджає до Києва, - НФ - Цензор.НЕТ 5484
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Ай, Моська, знать она сильна, раз лает на слона.....
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Ты в зеркало смотрела, шавка шелудивая?
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В целом правы, но что делали сами на протяжении предыдущих пяти лет по этому поводу, тоже ничего, так что очередное сотрясание воздуха от аутсайдеров.
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Если патриотически настроенные политики и общественники проглотят, то будет еще хуже. Это был пробный запуск рашистских журнашлюх, зеленкины наблюдают за реакцией.
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Сколько "требователей" розвелось, как не собака так кроль!
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За петі було краще ? Така сама вакханалія :

Чому рашистські поп-зірки, артисти країни агресора їдуть виступати з концертами в Україну?

15.01.18 За два місяці СБУ пустила в Україну майже 50 артистів із РФ.

https://ua.censor.net.ua/news/3044359/************************************************************************

14.08.17 Российская поэтесса Астахова выступила в
Одессе, несмотря на посещение оккупированного Крыма. https://censor.net.ua/photo_news/451564/rossiyiskaya_poetessa_astahova_vystupila_v_odesse_nesmotrya_na_poseschenie_okkupirovannogo_kryma_foto

03.07.17 Российская группа Anacondaz,
выступавшая в оккупированном Крыму, спела на фестивале в Киеве https://censor.net.ua/photo_news/446271/rossiyiskaya_gruppa_anacondaz_vystupavshaya_v_okkupirovannom_krymu_spela_na_festivale_v_kieve_krymrealii

02.07.17 Співак із РФ Фомін на
фестивалі у Львові назвав Крим російським.

https://censor.net.ua/ua/video_news/446236/spivak_iz_rf_fomin
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Что за НФ? Сколько у него процентов рейтинга?
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Эрнст ПРИЗНАЛСЯ , что рос-тв показывали ФЕЙКИ об УКРАИНЕ !.Как бы "ошибочно "....................................МАТЕРЯ обманутых , и как следствие убитых россян на востоке донбасса---.ДОЛЖНЫ ПОДАТЬ В СУД на таких ЖУРНАГЛИСТОВ !
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В СУД !!
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ТОЛЬКО СУД !!!
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ЧЕСТные и НАСТОЯЩИЕ АДВОКАТЫ и ЮРИСТЫ----- ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО УВИДЯТ , и РАСКОЧЕГАРЯТ !
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