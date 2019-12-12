 КМДА не давала дозволу на ковзанку перед Офісом Президента, - Ігор Луценко. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив радник мера Києва Ігор Луценко.
"Офіс Президента, на жаль, не отримав жодного погодження від Києва на те, щоб перегороджувати вулицю Банкову катком. Територія перебуває на балансі ОП (чи ДУСі), але існують же правила благоустрою в Києві, і взагалі правила загальної поваги до сусідів по місту.
Відтак, це виглядає поганим прикладом для інших - якщо Президенту можна, то чому звичайним громадянам не можна самовільно ставити МАФи, шлагбауми, паркани тощо? Сподіваюся, в Офісі це виправлять", - йдеться в повідомленні.
Пізніше Луценко опублікував документ, згідно з яким, Банкову перегородила ДУСя, в рамках "безкоштовного соціального проєкту – філії "Зимової країни на ВДНГ" на Банковій.
"Тобто на Банковій аж до 10 лютого (!) буде рекламуватися Зимова країна ВДНГ шляхом встановлення безкоштовного катка, клас. Отримано цей лист тільки сьогодні. Дозволи станом на зараз Київ на встановлення ковзанки не давав", - розповів Луценко.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що під будівлею Офісу Президента на вул. Банковій почали встановлювати ковзанку.
шапитошоу "МАЙДАНС", авторское право на торговую марку которого принадлежит Сами Знаете Кому
Майдан Независимости захламлён металлоконструкциями с фотографиями, препятствующими скоплению большого количества людей вокруг "жiночки на x...", и народ переориентировался на Банковую.
Теперь тот же СамиЗнаетеКто аналогичное "МАЙДАНСу" "зимнее" шоу решил организовать за счёт налогоплательщиков прямо у себя под подъездом... Хитро, но не умно.
Если такой нет - ждем инспектора по благоустрою с предписанием или с протоколом - желательно составить лично на Богдана
А подобное выступление, в попытке зацепиться за отсутсвие какой то бумажки, выглядит как безумная попытка показать важность КГА на пустом месте. Причем в письме ни слова об интересах киевлян.
2. Туалет платний чи халявний?
Краткое содержание первой серии - для разгона митингующих на Майдане администрация Януковича использовала установление ёлочки
Краткое содержание второй серии - для разгона митингующих на Банковой администрация Зеленского использовала организацию катка
1 год ·
Перед офисом президента решили ставить каток. Чтоб не майданили. Один уже ёлку ставил. Не помогло. У этих своя...йолка. Все же танцы на граблях - это любимая забава украинской власти. А не проще ли не делать всякой херни, жить по закону и по совести? Видимо не проще. Ну, ок. Каток, так каток.
Интересно, а кто их надоумил самим себе отрезать путь к бегству? Азиров? Тогда понятно кому посоветовал.))
Лишняя работа, но что поделать...
Зебил-дебил, *****!