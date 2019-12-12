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 КМДА не давала дозволу на ковзанку перед Офісом Президента, - Ігор Луценко. ДОКУМЕНТ

Влада Києва не давали дозволу на монтаж ковзанки перед Офісом Президента.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив радник мера Києва Ігор Луценко.

"Офіс Президента, на жаль, не отримав жодного погодження від Києва на те, щоб перегороджувати вулицю Банкову катком. Територія перебуває на балансі ОП (чи ДУСі), але існують же правила благоустрою в Києві, і взагалі правила загальної поваги до сусідів по місту.

Відтак, це виглядає поганим прикладом для інших - якщо Президенту можна, то чому звичайним громадянам не можна самовільно ставити МАФи, шлагбауми, паркани тощо? Сподіваюся, в Офісі це виправлять", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під Офісом Президента встановлюють ковзанку. ФОТО

Пізніше Луценко опублікував документ, згідно з яким, Банкову перегородила ДУСя, в рамках "безкоштовного соціального проєкту – філії "Зимової країни на ВДНГ" на Банковій.

"Тобто на Банковій аж до 10 лютого (!) буде рекламуватися Зимова країна ВДНГ шляхом встановлення безкоштовного катка, клас. Отримано цей лист тільки сьогодні. Дозволи станом на зараз Київ на встановлення ковзанки не давав", - розповів Луценко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під будівлею Офісу Президента на вул. Банковій почали встановлювати ковзанку.

КМДА не давала дозволу на ковзанку перед Офісом Президента, - Ігор Луценко 01
КМДА не давала дозволу на ковзанку перед Офісом Президента, - Ігор Луценко 02
КМДА не давала дозволу на ковзанку перед Офісом Президента, - Ігор Луценко 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165049
 
   
 Топ коментарі
 
Каток перед АП, согласно правилам благоутрою г. Киев - является нарушением благоустроя и для проведения любых работ на балансовой территории, балансо-содержатель или физ./юр. лицо планирующее нарушить благоустрий обязано открыть карточку на порушення благоустрою в департаменте благоустрою КМДА на ул. Дегтяревской, 31.
Если такой нет - ждем инспектора по благоустрою с предписанием или с протоколом - желательно составить лично на Богдана КГГА не давала разрешения на каток перед Офисом Президента, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 5031
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Давайте разберемся. Каток это хорошо для киевлян или плохо? Если хорошо, то о чем вообще шум? Проверьте что все соответствует нормам безопасности и радуйтесь что киевлянам до февраля что то досталось хорошее. Если плохо, то объясните почему жителям Киева это плохо.
А подобное выступление, в попытке зацепиться за отсутсвие какой то бумажки, выглядит как безумная попытка показать важность КГА на пустом месте. Причем в письме ни слова об интересах киевлян.
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Тебе какая разница, пистон.
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Революция Достоинства 2013-2014 стала возможной на Майдане Независимости только после демонтажа сцены и оборудования постоянно действующего шапито шоу "МАЙДАНС", авторское право на торговую марку которого принадлежит Сами Знаете Кому

Майдан Независимости захламлён металлоконструкциями с фотографиями, препятствующими скоплению большого количества людей вокруг "жiночки на x...", и народ переориентировался на Банковую.

Теперь тот же СамиЗнаетеКто аналогичное "МАЙДАНСу" "зимнее" шоу решил организовать за счёт налогоплательщиков прямо у себя под подъездом... Хитро, но не умно.
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довго думати не будуть, засиплять піском, поставлять МАФ
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Ой, да кто в Украине обращает внимания на такие мелочи.
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А чего,дело хорошее для народа,пускай катаются! И при чем здесь МАФы устанавливаемые для получения прибыли?
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Отойдите от зеркала,оно вам не ответит!
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Каток перед АП, согласно правилам благоутрою г. Киев - является нарушением благоустроя и для проведения любых работ на балансовой территории, балансо-содержатель или физ./юр. лицо планирующее нарушить благоустрий обязано открыть карточку на порушення благоустрою в департаменте благоустрою КМДА на ул. Дегтяревской, 31.
Если такой нет - ждем инспектора по благоустрою с предписанием или с протоколом - желательно составить лично на Богдана
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"То есть на Банковой вплоть до 10 февраля (!) Будет рекламироваться Зимняя страна ВДНХ путем установки бесплатного катка, класс.Источник: https://censor.net.ua/n3165049" Вот же ж Зрада зрадняя! Игореша, верещи и дальше - делай рекламу катку
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Зебил, какой каток? На улице +5 и ожидается потепление. Вода замерзает при минусовой температуре. Или ты в школу не ходил?
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ты с дуба упал? 9 декабря в парке имени Тараса Шевченко открылся бесплатный романтический каток от Raffaello.Поверхность катка изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена https://bzh.life/gorod/v-parke-shevchenko-otkrylsya-besplatnyi-katok
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Потрибно спалити ворожий каток!
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Нет! Сгрести бульдозером. Это самоуправство ОП.
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Давайте разберемся. Каток это хорошо для киевлян или плохо? Если хорошо, то о чем вообще шум? Проверьте что все соответствует нормам безопасности и радуйтесь что киевлянам до февраля что то досталось хорошее. Если плохо, то объясните почему жителям Киева это плохо.
А подобное выступление, в попытке зацепиться за отсутсвие какой то бумажки, выглядит как безумная попытка показать важность КГА на пустом месте. Причем в письме ни слова об интересах киевлян.
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Зважаючи на плюсову температуру, треба буде встановлювати якісь агрегати для формування та охолодження льоду... Звідки буде живлення цих агрегатів? Якшо з ОПи, то це за державний кошт (за наші з вами гроші). В країні все нормуль? Більш нема куди гроші діти? Крім того: якій рівень шуму тих агрегатів? Сподобається це тим, хто живе поруч? Розклад роботи катка? Зрозуміло, що той хто прийшов до влади на брехні і відразу почав порушувати закони НІКОЛИ не буде дотримуватись правил і норм.
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Каток это хорошо. Но это недоразумение 12 на 24 метра это не каток, а издевательство, чем то напоминает подростков в Канаде которые ставят хоккейные ворота на проезжей улице и на роликах летом играют в хоккей. И вроде как дети и никому не мешают, но и не проехать нормально. Ну и основное преЗЕдент должен быть образцом и эталоном для подражания в исполнении законов, а не чихать на них, до пользы это киевлян или нет
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У Зебилла и его подельников другого места не нашлось для катка?
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сцытся вофка Йолки! КГГА не давала разрешения на каток перед Офисом Президента, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 6186 Вот в "проруби" того его и утопят !
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Увешанная рошенками и с остренькой верхушкой КГГА не давала разрешения на каток перед Офисом Президента, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 508
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О! Так тепер заживемо! Ми ж усі преЗЕденти, Моніка так казала! Хочу - будую естакаду перед своїм підїздом, хочу - яму оглядову викопаю. І най всі користуються безкоштовно! А те шо є якісь правила чи комусь це буде заважити або неподобатись - то таке: просто вони балувані, а я преЗЕдент!
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1. На каток слід надягати шорти і брати ноут?
2. Туалет платний чи халявний?
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Ни в коем случае пусть не исправляют!!! Рас им можно делать, что угодно, то значит и людям можно поставить перед этим офисом Народнуйу Йолку!!!
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НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ - 2 !!!!!

Краткое содержание первой серии - для разгона митингующих на Майдане администрация Януковича использовала установление ёлочки

Краткое содержание второй серии - для разгона митингующих на Банковой администрация Зеленского использовала организацию катка
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Borislav Bereza
1 год ·

Перед офисом президента решили ставить каток. Чтоб не майданили. Один уже ёлку ставил. Не помогло. У этих своя...йолка. Все же танцы на граблях - это любимая забава украинской власти. А не проще ли не делать всякой херни, жить по закону и по совести? Видимо не проще. Ну, ок. Каток, так каток.
Интересно, а кто их надоумил самим себе отрезать путь к бегству? Азиров? Тогда понятно кому посоветовал.))
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"но существуют же правила благоустройства в Киеве" - та ви шо????
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Накануне вече надо будет щедро посыпать песком.
Лишняя работа, но что поделать...
Зебил-дебил, *****!
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У одного легитимного "фишечка"была Йолка, у другого- каток...
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