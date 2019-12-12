 КМДА не давала дозволу на ковзанку перед Офісом Президента, - Ігор Луценко. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив радник мера Києва Ігор Луценко.

"Офіс Президента, на жаль, не отримав жодного погодження від Києва на те, щоб перегороджувати вулицю Банкову катком. Територія перебуває на балансі ОП (чи ДУСі), але існують же правила благоустрою в Києві, і взагалі правила загальної поваги до сусідів по місту.

Відтак, це виглядає поганим прикладом для інших - якщо Президенту можна, то чому звичайним громадянам не можна самовільно ставити МАФи, шлагбауми, паркани тощо? Сподіваюся, в Офісі це виправлять", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше Луценко опублікував документ, згідно з яким, Банкову перегородила ДУСя, в рамках "безкоштовного соціального проєкту – філії "Зимової країни на ВДНГ" на Банковій.

"Тобто на Банковій аж до 10 лютого (!) буде рекламуватися Зимова країна ВДНГ шляхом встановлення безкоштовного катка, клас. Отримано цей лист тільки сьогодні. Дозволи станом на зараз Київ на встановлення ковзанки не давав", - розповів Луценко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під будівлею Офісу Президента на вул. Банковій почали встановлювати ковзанку.





