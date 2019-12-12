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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:вбивство (1982) Шеремет (236)

 Брифінг з приводу затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

О 17-00 президент Володимир Зеленський, генпрокурор Руслан Рябошапка і глава МВС Арсен Аваков почали брифінг з приводу затримання осіб, підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Пряма трансляція брифінгу 

Нагадаємо, журналіст  Павло Шеремет загинув  20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства. Мінінформполітики має намір ініціювати створення Міжвідомчої робочої групи з розслідування загибелі журналіста Шеремета.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165048
 
   
 Топ коментарі
 
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Уточняется, что полная версия интервью, и реакция окружения Зеленского на разговор с российским корреспондентом будет показана 15 декабря на телеканале «Россия» в программе «Москва. Кремль. Путин».
Вопросы? Зебилоиды, вы ведь вроде против Путина были? Так против чего вы на самом деле?
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ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФО
На месте т.к.нзв. проведения следственных действий, присутствуют журналШлюхи из свинокацапсинного канала МО РФ "Звезда".
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Слушай, ну заканчивай ты верить агентству ОБС (одна бабка сказала), меня эти инсайды, они же непроверенные слухи, уже допекли...
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Скрепы неизвестно чего - ты давай не отвлекайся, для тебя и тебе подобных 73 зелеЙовбаков, сейчас Сабаков пресс-конву устроил. Ссыт вам чертям в глаза, а вы умыляетесь.
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А ты то чего так возбудился?Не нравится-не смотри. И на лбу ещё напиши "Йавамниверю". Или тебе нечем заняться, что ты на форум свои потоки сознания выплёскиваешь?
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Рюкзаков, умеет вовремя предать.
Сразу видно, что в Париж не зря ездил....
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Съезды на "маму" -чисто пацакская традиция. Пшлонах за поребрик, кац Брифінг з приводу затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета - Цензор.НЕТ 3165
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не, мамка твоя зачетная, так все бомжи на районе говорят
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Шоу или что-то будут доказывать не перед судом?
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Виш, сколько сил было задействовано для убийства нашего земляка.
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Твой земляк литвин - ботоксное *********** ху№ло. Нах пшел за поребрик козломордое животное. Спамьте этого аквафрешного лаптенога, а то от вони стекломоя на цензоре не продохнуть стало.
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Спасибо всем украинцам, принимавшим активное участие в разоблачении убийц нашего Шеремета. Мы всегда верили, правда восторжествует.
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дивіться уважно
ось,всі особи ,які ведуть антиукраїнську і антидержавницьку політику
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Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Уточняется, что полная версия интервью, и реакция окружения Зеленского на разговор с российским корреспондентом будет показана 15 декабря на телеканале «Россия» в программе «Москва. Кремль. Путин».
Вопросы? Зебилоиды, вы ведь вроде против Путина были? Так против чего вы на самом деле?
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избиратели Зеленского были против Пу или Порошенко?
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избиратели Зеленского были за Украину!
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Так надо было еще в 2014 году сдаваться.
Только зря люди погибли.
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А ось тобі що вийшло, ідіотина - "за Україну"! Ось тобі й вилізло, про що там домовлялися у Франції. Привезли кацапсін - і перед ними як перед дорогими гостями почали демонстративну зачистку від "бендер и карателей".
Задоволений? Чекай ваньку-асвабадітєля. Вже скоро.
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"избератели Зеленского" в последний раз голосовали в жизни)
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вас - *****... обманули - ты еще не понял шо ли?
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Есть ОГРОМНЫЕ сомнения в вашем утверждении.
Они были за прикол, за кловАна, против пети... Да за и против чего угодно, но только не за Украину.
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Стоило убрать Петю и его дурака Луцика, так сразу начали громкие дела раскрывать.
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"Громко" стали лише хавальники розкривати.
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У"обок, стали вішать лайно на патріотів. Де ж,ви, почули, що вони вбили Шеремета?
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Антін Мухарський

59 хв ·

Брифінг з приводу затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета - Цензор.НЕТ 3031

MAY DAY, MAY DAY, MAY DAY!!!
Затримано Андрія Riffmaster Антоненка за підозрою у справі вбивства Павла Шеремета!!! Воїна, волонтера та митця!!! Автора гімну ССО!!!
О 17.00. Прес-конференція очільників МВС з приводу затримання!!!
ЦЕ РЕПРЕСІЇ, ПАНОВЕ!!! Відверті і неприховані!!!
СДАМО ОДНОГО - ПІДУТЬ ВСІ ІНШІ!!!
Тримаймося! Борімося! Підтримуємо!



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Офіс «клоуна-недоумка» нехрєн треба зносити!!!
******** Авакяна на електричний стілець!!!
«Бєзпрєдєл» продовжується!
Хочеться подякувати Марусі Звіробій, за актуальне відео «мєнтовського бєзпрєдєлу» .
Теперішня влада не здатна на конструктивну діяльність. Вони здатні діяти лише по установленим сценаріям попередніх банд, які були при владі…
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а в тебе є електричний стілець чи аби погавкати?
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Зебильное стадо верит, все ветки засрали своими визгами радостными и теориями что заказчик - Порошенко (ну а как же без него).
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а для чого це сюди показують, а не в суді ?
у стилі плокулола югіка ..
очікуються поза судові репресії ?

однозначно провокація..
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Мєнтовські рагулі,- кого ви розводите своїми фейковими презентаціями!?
Кожна твереза людина розуміє:
1. З точки зору професійного розслідування,- слідчому не доцільно публікувати матеріали рослідування до рішення суду.
2. В кожній нормальній державі існує презумпція невинуватості,- і слідчий повинен діяти на основі принципів, які з неї випливають.
3. Рагулі при владі, в кріслі президента, в міністерстві, і пси які їм служать,- ви дограєтесь з своїми фейками…
Цього разу, суки, «шатун» не пройде!!!
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Я слухаю хвилин 20. Ні одного конкретного доказу. Все настільки притягнуте за вуха, шо аж смішно
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а шо.. Порошенко міг бути замовником.. за його влади розслідування тягнулося безстроково
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