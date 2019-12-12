 Брифінг з приводу затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Пряма трансляція брифінгу
Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства. Мінінформполітики має намір ініціювати створення Міжвідомчої робочої групи з розслідування загибелі журналіста Шеремета.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
На месте т.к.нзв. проведения следственных действий, присутствуют журналШлюхи из свинокацапсинного канала МО РФ "Звезда".
Сразу видно, что в Париж не зря ездил....
ось,всі особи ,які ведуть антиукраїнську і антидержавницьку політику
Вопросы? Зебилоиды, вы ведь вроде против Путина были? Так против чего вы на самом деле?
Только зря люди погибли.
Задоволений? Чекай ваньку-асвабадітєля. Вже скоро.
Они были за прикол, за кловАна, против пети... Да за и против чего угодно, но только не за Украину.
59 хв ·
MAY DAY, MAY DAY, MAY DAY!!!
Затримано Андрія Riffmaster Антоненка за підозрою у справі вбивства Павла Шеремета!!! Воїна, волонтера та митця!!! Автора гімну ССО!!!
О 17.00. Прес-конференція очільників МВС з приводу затримання!!!
ЦЕ РЕПРЕСІЇ, ПАНОВЕ!!! Відверті і неприховані!!!
СДАМО ОДНОГО - ПІДУТЬ ВСІ ІНШІ!!!
Тримаймося! Борімося! Підтримуємо!
******** Авакяна на електричний стілець!!!
«Бєзпрєдєл» продовжується!
Хочеться подякувати Марусі Звіробій, за актуальне відео «мєнтовського бєзпрєдєлу» .
Теперішня влада не здатна на конструктивну діяльність. Вони здатні діяти лише по установленим сценаріям попередніх банд, які були при владі…
у стилі плокулола югіка ..
очікуються поза судові репресії ?
однозначно провокація..
Кожна твереза людина розуміє:
1. З точки зору професійного розслідування,- слідчому не доцільно публікувати матеріали рослідування до рішення суду.
2. В кожній нормальній державі існує презумпція невинуватості,- і слідчий повинен діяти на основі принципів, які з неї випливають.
3. Рагулі при владі, в кріслі президента, в міністерстві, і пси які їм служать,- ви дограєтесь з своїми фейками…
Цього разу, суки, «шатун» не пройде!!!