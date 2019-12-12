 Брифінг з приводу затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. ПОВНЕ ВIДЕО

Пряма трансляція брифінгу
Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства. Мінінформполітики має намір ініціювати створення Міжвідомчої робочої групи з розслідування загибелі журналіста Шеремета.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
На месте т.к.нзв. проведения следственных действий, присутствуют журналШлюхи из свинокацапсинного канала МО РФ "Звезда".
Сразу видно, что в Париж не зря ездил....
ось,всі особи ,які ведуть антиукраїнську і антидержавницьку політику
Вопросы? Зебилоиды, вы ведь вроде против Путина были? Так против чего вы на самом деле?
Только зря люди погибли.
Задоволений? Чекай ваньку-асвабадітєля. Вже скоро.
Они были за прикол, за кловАна, против пети... Да за и против чего угодно, но только не за Украину.
59 хв ·
MAY DAY, MAY DAY, MAY DAY!!!
Затримано Андрія Riffmaster Антоненка за підозрою у справі вбивства Павла Шеремета!!! Воїна, волонтера та митця!!! Автора гімну ССО!!!
О 17.00. Прес-конференція очільників МВС з приводу затримання!!!
ЦЕ РЕПРЕСІЇ, ПАНОВЕ!!! Відверті і неприховані!!!
СДАМО ОДНОГО - ПІДУТЬ ВСІ ІНШІ!!!
Тримаймося! Борімося! Підтримуємо!
******** Авакяна на електричний стілець!!!
«Бєзпрєдєл» продовжується!
Хочеться подякувати Марусі Звіробій, за актуальне відео «мєнтовського бєзпрєдєлу» .
Теперішня влада не здатна на конструктивну діяльність. Вони здатні діяти лише по установленим сценаріям попередніх банд, які були при владі…
у стилі плокулола югіка ..
очікуються поза судові репресії ?
однозначно провокація..
Кожна твереза людина розуміє:
1. З точки зору професійного розслідування,- слідчому не доцільно публікувати матеріали рослідування до рішення суду.
2. В кожній нормальній державі існує презумпція невинуватості,- і слідчий повинен діяти на основі принципів, які з неї випливають.
3. Рагулі при владі, в кріслі президента, в міністерстві, і пси які їм служать,- ви дограєтесь з своїми фейками…
Цього разу, суки, «шатун» не пройде!!!
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1"
Якби Собаков озвучив на брифінгу половину того, що тут пишуть на сайті, то можно було би і 1000 підозр підписати...
Цікаво, чи буде щось РЕАЛЬНЕ???!!!
Не знаю чим це закінчиться, воно і так дебільне, а якщо зашугати...
и вопрос-когда появятся "спутниковые съемки2 ??
Психолог ДалайЛамы
@DarkSoulsFan12
·13 мин
Чего блд и требовалось доказать. Брифинг плавно перетек с шеремета на подготовку волонтерами и врачами ато госпереворота, подготавливая старт с сакральной жертвы, коей будет Маруся Звиробий. Спасибо, пожалуста.
Ибо они - главная преграда намерениям капитулянтов и движущая патриотическая сила Майдана...
Зеля и Ко рискуют повторить судьбу Муссолини...
Думай-ТЕ!
Лучше было честно искать работу.
Моніка збирається ліквідувати добровольців як патріотів України зробивши з них вбивць і кримінальників, це методи і почерк НКВС/КГБ/ФСБ агенти яких мабуть є ще в верхівці спецслужб України, так вони робили дискредитацію ОУН УПА, вбивавши селян, але правда жива і всі знають хто автор цих злочинів.
От тобі і номандська зустріч - інтим при свічках з Пукіним даром не пройшов і хто знає на скількі міліардів поповниться рахунок Зе.