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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:Зеленський (3824) МВС (1198) Шеремет (236) Рябошапка Руслан (219)

 Президент Зеленський і генпрокурор Рябошапка візьмуть участь у брифінгу за фактом затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета

Президент України Володимир Зеленський і генпрокурор Руслан Рябошапка візьмуть участь у брифінгу з приводу затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він зазначив: "В екстреному брифінгу, присвяченому затриманню осіб, обґрунтовано підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, візьмуть участь президент України Володимир Зеленський і Генеральний Прокурор Руслан Рябошапка.

Початок брифінгу очікується о 17.00".

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Як повідомлялося, 20 липня, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства. Мінінформполітики має намір ініціювати створення Міжвідомчої робочої групи з розслідування загибелі журналіста Шеремета.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165045
 
 
 Топ коментарі
 
Так они для этого и приехали.
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А у Зебилов радость военных взяли, если бы кацапов то ниче интересного, а так прям прет их.
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Значит фактаж железно-бетонный.
Посмотрим, как порохоскот будет их отмазывать.
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Навпаки. Фактажу немає і треба фактаж замінити вереском!
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А у Зебилов радость военных взяли, если бы кацапов то ниче интересного, а так прям прет их.
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Ромка, а помнишь хряк Героя Украины с гранатометом на барже поймал?
А атошному батюшку - заказали убить 47500 журналистов, помнишь?
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Напомни, помню про 8000 добровольцев в тюрьмах которых не нашли и вижу как каждую неделю военных пакуют, а сепаров отпускают.
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Откуда ты взял про бетонный? Вряд ли. Думаю - очередное шоу
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Шо там зебилоскоты скажут по поводу медведчука? Шмаркля зеленая обещала, ну и?
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ТВОЙ ПЕТЯ НЕ КЛОУН, А ОБДЕЛАННЫЙ БОРОВ!
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для тебя лучше с Томосом по городам ездить?
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я не верю во вдруг..., 3 года толклись на месте, а оказывается зеленский все это время знал, но молчал...
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оказывается все это время Петя знал и молчал.
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А убицы 13 тысяч украинцев?
Все знают и молчат.
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ок,значит зекретин прилюдно замажется и у воинов не останется никаких сомнений в судьбе этого недомерка)
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Ну совсем не подходят по типажу, в отличие от предыдущей пары из бывшего зека и ментовши. Похоже кто то решил спасти своих, подставив невиновных.
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а ведь предупреждали скоро всех военных пересадят еще жители давбаса иски не подали зебанариум на дворе !
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Порошенко сделал явку с повинной: прямая речь

Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель. Тогда и у Меркель есть микроменеджмент, потому что мы вдвоем писали.
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Кримінальна справа про державну зраду Порошенка то є . То правда. От тільки я не заздрю тому слідчому , який буде вести цю справу. Справа в тому що КПК України вимагає допитати в якості свідків всіх фігурантів цієї кримінальної справи. Тобто , на допит до слідчого, в якості свідків мають бути викликані Президент РФ Володимир Путін, канцлер Германії Ангела Меркель , бувший президент Франції Француа Оланд Якщо Путін під час переговорів у Норманському форматі там вимагав від Порошенка піти на капітулянські умови, тоді свідок Путін має бути допитаний в першу чергу. Він має бути офіційно попереджений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві покази а також за відмову від показів. Так говорить Український закон. Без письмових свідчень свідка Путіна, підозрюваному Порошенку навіть підозри предявити не можна
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Он жеж на саммите вам сказал... что он ЧЕЛОВЕК С ЮГОВОСТОКА....

Вот так и будет теперь... СЕПАРОВ АМНИСТИРОВАТЬ, на ПАТРИОТОВ ВЕШАТЬ липовые дела...
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Был бы человек а дело сошьют любому факты подтасуют вспомните люди за рубежом были а им правохрюкальные органы все равно дело сшили система защищается ей не нужны дела против нее виноваты стрелочники
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Шеремет - спец. операция ватной агентуры и "пятой колонны". Гонгадзе 2.0.
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А вот оно что. Как и ожидалось - грохнули не журналиста, а важного ФСБ-ка под прикрытием "журналиста".
А потому как ..., то Зе-воша аж всирается выслужиться перед Х.йлом и показать свою покорность...

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Кстати- результатов от НАБУ,САП,ВАКС нет. ВАКС пиарили как последнюю надежду на начало реальной борьбы с коррупцией. Третий месяц и ни одного приговора, несмотря на обещанное скорое правосудие.
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Ну що, патрідіотична громадськість? Порх був вам "нєдостаточно отлічним"?
"І хотєлось нє поймі чєво, толі большой і чістой любві, толі рєволюціі, толі сєврюжини с хрєном"
І як воно вам зараз?
Ви всі разом доклалися до того, що сталося.
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всі памятають терористів Надя Савченко і Рубан ??? також були брифінги
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зеЛеный упырь пиариться будет!
ему уже ничего не поможет!рейтинг летит на дно!
люди хеЙтят зеленых!
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Ну що ж фсб фабрикує справу під прикриттям українських ментів, на передовій солдати в ролі живих мішеней, процес приєднання України до лнр/днр запущено,
ще залишилось призначити міністром оборони і керівників генштабу громадян мордора.

ви зробили це разом.
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Не особо верю Авакову, жду что набрифингуют. Надеюсь доказательства у обвинения веские, иначе им же хуже.
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Наверно окажется, что заказал Шеремета лично Порошенко
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а о "презумпции невиновности" кто-то упрезЕдента слышал?
а о "тайне следствия"? а о виновности-невиновности, что решает-определяет суд?
это что... шоу??? заказ из ********? шо це таке???
и каким боком.. аще... там преЗЕдент???
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Коли на тому знаменитому багатогодинному брифінгу Зєлю спитали про Шеремета він скорчив багатозначну міну і сказав - ша,рєбята,я всєво в курсє,вот щас будєт опєрацмя і всєх убівцов возьмут...Ви тока нє спугнітє своімі глупимі нєвоздєржанимі вопросамі...
І ось пройшла купа часу,ні про яку операцію ніхто ні холєри не чув,ніяких убівців не зловили і нєдоумєнниє вопроси ся лишили...Але і вони з часом відпадуть,лишиться лишень один - яке ж то чмо ми обрали і як то сталось,шо воно нас усіх "сдєлало"...
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Каким боком президент к этому брифингу? Попиарится для рейтинга? Лучше бы собрал брифинг по итогам "нормандии".
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От дійсно, що воно там робить, це Зе? Краще б розповів, що йому там ху#ло казало наодинці. Ми вже втомились чекати.
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