 Президент Зеленський і генпрокурор Рябошапка візьмуть участь у брифінгу за фактом затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Він зазначив: "В екстреному брифінгу, присвяченому затриманню осіб, обґрунтовано підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, візьмуть участь президент України Володимир Зеленський і Генеральний Прокурор Руслан Рябошапка.
Початок брифінгу очікується о 17.00".
Як повідомлялося, 20 липня, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства. Мінінформполітики має намір ініціювати створення Міжвідомчої робочої групи з розслідування загибелі журналіста Шеремета.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Посмотрим, как порохоскот будет их отмазывать.
А атошному батюшку - заказали убить 47500 журналистов, помнишь?
Все знают и молчат.
Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель. Тогда и у Меркель есть микроменеджмент, потому что мы вдвоем писали.
Вот так и будет теперь... СЕПАРОВ АМНИСТИРОВАТЬ, на ПАТРИОТОВ ВЕШАТЬ липовые дела...
А потому как ..., то Зе-воша аж всирается выслужиться перед Х.йлом и показать свою покорность...
"І хотєлось нє поймі чєво, толі большой і чістой любві, толі рєволюціі, толі сєврюжини с хрєном"
І як воно вам зараз?
Ви всі разом доклалися до того, що сталося.
ему уже ничего не поможет!рейтинг летит на дно!
люди хеЙтят зеленых!
ще залишилось призначити міністром оборони і керівників генштабу громадян мордора.
ви зробили це разом.
а о "тайне следствия"? а о виновности-невиновности, что решает-определяет суд?
это что... шоу??? заказ из ********? шо це таке???
и каким боком.. аще... там преЗЕдент???
І ось пройшла купа часу,ні про яку операцію ніхто ні холєри не чув,ніяких убівців не зловили і нєдоумєнниє вопроси ся лишили...Але і вони з часом відпадуть,лишиться лишень один - яке ж то чмо ми обрали і як то сталось,шо воно нас усіх "сдєлало"...