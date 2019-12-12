 Ветеран АТО Іван Вакуленко мав фігурувати у справі про вбивство Шеремета, але після отримання повістки на допит його знайшли мертвим за загадкових обставин, - журналістка Худецька (оновлено)

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила журналістка Ольга Худецька, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на зараз затримані (в справі про вбивство Шеремета. - Ред.):
- Андрій "Ріффмастер" Антоненко, вокаліст однойменної музичної групи військово-патріотичного спрямування. Автор хіта Сил спецоперацій "Тихо прийшов, тихо пішов"; обшуки зараз на Старовокзальній, 7в (Київ. - Ред.).
- Юлія Кузьменко, волонтерка, в цивільному житті лікар, заввідділу рентгенографії. Працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії. Повідомив адвокат Влад Добош, він їде до неї на обшук", - розповіла вона.
"Видно з цих двох + Грищенко і будуть робити ОЗУ, яка скоїла вбивство Павла Шеремета. У групі підозрюваних також мав бути Іван Вакуленко, але після повістки на допит його знайшли мертвим за дивних обставин", - додала Худецька.
За даними INSIDER, Вакуленко отримав 16 жовтня повістку на призначений на 21 жовтня допит у справі Шеремета, а 18 жовтня сестра ветерана знайшла його тіло з раною голови.
У матеріалі видання висловлює сумніви, що Вакуленко покінчив життя самогубством, як про це говорять у поліції. Зокрема, стверджує видання, помпова зброя, з якої нібито застрелився ветеран, стояла притуленою до стіни, а гільза після пострілу виявилася викинута, що неможливо без її перезарядки. Крім того, видання звертає увагу, що поліція, зі слів очевидців, певний час сама перебувала на місці смерті Вакуленка, без понятих.
21 жовтня, поліція Деснянського району відкрила провадження з попередньою кваліфікацією за статтею вбивство. Пізніше справу перекваліфікували на "самогубство".
Раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета. Пізніше стало відомо, що у справі про вбивство Шеремета затримані сержант ССО Андрій Антоненко та волонтерка Юлія Кузьменко.
Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства. Мінінформполітики має намір ініціювати створення Міжвідомчої робочої групи з розслідування загибелі журналіста Шеремета.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Короче подождем доказательств или того, что хотят выдать за доказательства.
Например с пленками Саакашвили было все ясно с самого начала. Посмотрим что будет на этот раз.
"В материале издание выражает сомнения, что Вакуленко покончил жизнь самоубийством, как об этом говорят в полиции.
В частности, утверждает издание, помповое оружие, из которого якобы застрелился ветеран, стояло прислоненным к стене, а гильза после выстрела оказалась выброшена, что невозможно без его перезарядки. Кроме того, издание обращает внимание, что полиция, со слов очевидцев, определенное время сама находилась на месте смерти Вакуленко, без понятых.
21 октября, полиция Деснянского района открыла производство с предварительной квалификацией по статье убийство. Позже дело переквалифицировали на "самоубийство".
Источник: https://censor.net.ua/n3165044
"Президент Зеленский и генпрокурор Рябошапка примут участие в брифинге по факту задержания подозреваемых в убийстве Шеремета."
https://censor.net.ua/news/3165045/prezident_zelenskiyi_i_genprokuror_ryaboshapka_primut_uchastie_v_brifinge_po_faktu_zaderjaniya_podozrevaemyh
Аваков(чому саме він це робить,яка йому вигода -поки що незрозуміло,можливо погроза йому особисто жорстким компроматом ,котрого ВИСТАЧАЄ) -підставляє Зе в очах "патріотичної громадськості" "по-крупному"..причина чому і саме зараз якраз зрозуміла.
. Нафтогаз заявив,що до переговорів по газу з Газпромом готовий..
цЕ СПОСІБ ПОСЛАБИТИ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ Всередині країни( Вона може подобатись комусь,або ні -неважливо).
Как еще одного атовца застрелили на квартире в 2014 году на глазах у тебенка, обвиняя семью, которая сдавала ему комнату в шпионаже на РФ!
Не удивительно будет, если аваков устроит переворот в Украине!
а от талант Авакова "стати потрібним" -унікальний.В тому числі для "мокрих справ"..
У резолюції, ухваленій учасниками публічної дискусії "Загрози свободі слова в Україні", проведеної Національною спілкою журналістів України та Міжнародною федерацією журналістів 2 березня 2018 року президента Петра Порошенка, Верховну Раду, СБУ, ГПУ та МВС публічно закликали прозвітувати про розслідування убивства Павла Шеремета..
28 лютого Порошенко, відповідаючи на репліку кореспондента "Української правди" про те, що з динаміки розслідування вбивства Шеремета про результати, очевидно, доведеться запитувати вже в наступного президента України,
Порошенко зазначив:
"Я не Господь Бог. Я не знаю, хто вбив Павла Шеремета, але в мене так само болить (серце -ред.) які і у вас".