Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави Української держави в четвер.
"У контексті досягнення домовленостей з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нової програми розширеного фінансування Президент України та Президент Європейської комісії узгодили кроки, необхідні для виділення найближчим часом другого траншу макрофінансової допомоги ЄС в обсязі 500 млн євро", - зазначається в інформації.
Зеленський також запропонував віднайти шляхи для якнайшвидшого підписання Угоди між Україною та ЄС про спільний авіаційний простір.
"Окрему увагу співрозмовники приділили питанню забезпечення безперебійного транзиту газу газопроводами України та перспективам укладення нової угоди з Російською Федерацією. Домовлено продовжити відповідну роботу, зокрема за підтримки нового складу Європейської комісії у тристоронньому форматі", - йдеться в інформації.
Також Зеленський повідомив фон дер Ляєн про підсумки саміту у Нормандському форматі, який відбувся 9 грудня в Парижі, та наголосив на важливості виконання Російською Федерацією досягнутих домовленостей.
"Урсула фон дер Ляєн привітала зусилля української сторони, докладені з метою відновлення переговорів у Нормандському форматі, та досягнення вагомих результатів зустрічі", - говориться в інформації.
К лучшему , во всяком случае .
Дымящийся Кабан аппетитно доел лепешку, отряхнул руки и подошел к черной колеснице с другой стороны. Он что-то нажал и достал из дыры большой сундук. Белый старик подошел к сундуку и открыл крышку. Индейцы обомлели. Там лежали деньги белых. Много. Толстыми ровными кучками.
«Это кредит?» - принялись наперебой спрашивать индейцы.
«Да, - гордо кивал старик. - Кредит МВФ».
«Как же красиво!»
Дети потянулись было к сундуку, но старики ударили их по рукам.
«Нельзя!»
«Почему?» - не поняли дети.
«Кредит МВФ нельзя тратить!» - авторитетно заявила Всех Переживу.
«Он должен лежать в Вигваме Сокровищ!» - подключилась Не Поймаете.
«Зачем?»
«На случай, если будет плохо».
«Но нам уже сейчас плохо», - резонно отметил один из старых индейцев.
«Неправда! - возмутилась Всех Переживу. - В этом году вам стало лучше!»
И она принялась мило улыбаться старику из МВФ. Тот улыбнулся в ответ и достал из своей одежды бусы. Заиграла только ей слышная музыка, и старик надел бусы на шею Всех Переживу.
По команде Не Поймаете, два сильных воина поволокли сундук в Вигвам Сокровищ. Следом за ними пошло все племя. Но Всех Переживу осталась на поляне. Она плакала от счастья. Новые бусы приятно согревали толстую шею.
Белые уехали. Всех Переживу вернулась к себе в вигвам и подошла к бронзовому зеркалу. На бусах она увидела красивую белую табличку, на которой неизвестный белый мастер высек магическое заклинание: «$1». Она поправила табличку, чтобы ее мог видеть каждый, и вышла из вигвама. Пусть все видят, что только ей сегодня белый подарил бусы.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/345859-sergej_ljamets_belyj_starik_podoshel_k_sunduku_i_otkryl_kryshku._indejtsy_obomleli
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пуганых идиотов досталась,как тут не впасть в эйфорию. Уже нас от крипацтва избавил что на этот раз будет.