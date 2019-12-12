 Зеленський і глава Єврокомісії фон дер Ляєн узгодили кроки, необхідні для якнайшвидшого виділення 2-го траншу фінансової допомоги від ЄС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави Української держави в четвер.

"У контексті досягнення домовленостей з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нової програми розширеного фінансування Президент України та Президент Європейської комісії узгодили кроки, необхідні для виділення найближчим часом другого траншу макрофінансової допомоги ЄС в обсязі 500 млн євро", - зазначається в інформації.

Зеленський також запропонував віднайти шляхи для якнайшвидшого підписання Угоди між Україною та ЄС про спільний авіаційний простір.

"Окрему увагу співрозмовники приділили питанню забезпечення безперебійного транзиту газу газопроводами України та перспективам укладення нової угоди з Російською Федерацією. Домовлено продовжити відповідну роботу, зокрема за підтримки нового складу Європейської комісії у тристоронньому форматі", - йдеться в інформації.

Також Зеленський повідомив фон дер Ляєн про підсумки саміту у Нормандському форматі, який відбувся 9 грудня в Парижі, та наголосив на важливості виконання Російською Федерацією досягнутих домовленостей.

"Урсула фон дер Ляєн привітала зусилля української сторони, докладені з метою відновлення переговорів у Нормандському форматі, та досягнення вагомих результатів зустрічі", - говориться в інформації.

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