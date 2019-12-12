 У справі про вбивство Шеремета затримані сержант ССО Андрій Антоненко та волонтерка Юлія Кузьменко

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рок-музикант, сержант ССО Андрій Антоненко (Riffmaster, автор пісні "Тихо прийшов, тихо пішов") у своєму фейсбуці повідомив: "Мені пред'являють вбивство Шеремета. Прямо зараз. У моєму дворі. Буде обшук. Хелп!"
Адвокат Влад Добош повідомив: "Затримано Юлію Кузьменко в підозрі співучасті вчинення якогось вбивства! Лікаря, волонтера! Їду до неї додому, має бути обшук! Це писець".
"Висунули 115 ст. КК за співучасть у вбивстві Шеремета", - повідомила Аліна Боднар.
Андрій Антоненко
Раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета.
Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства. Мінінформполітики має намір ініціювати створення Міжвідомчої робочої групи з розслідування загибелі журналіста Шеремета.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
И кстати - Шеремет был далеко несимпатичной особью, с весьма неукраинскими взглядами...
Иначе народ этот беспредел не будет молча наблюдать!
автор гимна военной разведки, известный рок музыкант.
бред какой то
ПизПухнастий звірьок!
якась маячня "від Авакова-Рюкзаковича"
ОБЩЕСТВУ НУЖНЫ СТОПУДОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА!!!
глядишь и родственникам Небесной Сотни предъявят обвинения в расстрелах на Майдане(((
если у нас девочки-волонтёры умеют организовать мокруху так,что мусорские годами висяк мусолят,то представляю,какая у нас спецура..
И кто там стрелял?
Люди войну прошли, убивать научились, ожесточились, мало ли.
Вон того депутатского ребёнка тоже АТОшник застрелил . . .
Надо послушать, что следствие скажет, а потом суд. А для того, чтобы не было беспредела с их стороны, адвокаты и существуют.
Обвинение серьёзное, эмоции тут неуместны. Разобраться надо спокойно. Если же следствие / прокурор налажают или беспределом займутся, тогда их привлечь к ответственности согласно закону.