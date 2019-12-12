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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:Шеремет (236) Антоненко Андрій (1) Кузьменко Юлія (1)

 У справі про вбивство Шеремета затримані сержант ССО Андрій Антоненко та волонтерка Юлія Кузьменко

Затриманими фігурантами справи про вбивство Павла Шеремета є рок-музикант, сержант ССО Андрій Антоненко (Riffmaster, Риф, автор пісні "Тихо прийшов, тихо пішов") і волонтерка Юлія Кузьменко.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рок-музикант, сержант ССО Андрій Антоненко (Riffmaster, автор пісні "Тихо прийшов, тихо пішов") у своєму фейсбуці повідомив: "Мені пред'являють вбивство Шеремета. Прямо зараз. У моєму дворі. Буде обшук. Хелп!"

Адвокат Влад Добош повідомив: "Затримано Юлію Кузьменко в підозрі співучасті вчинення якогось вбивства! Лікаря, волонтера! Їду до неї додому, має бути обшук! Це писець".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета, - Аваков

"Висунули 115 ст. КК за співучасть у вбивстві Шеремета", - повідомила Аліна Боднар.

У справі про вбивство Шеремета затримані сержант ССО Андрій Антоненко та волонтерка Юлія Кузьменко 01

Андрій Антоненко

У справі про вбивство Шеремета затримані сержант ССО Андрій Антоненко та волонтерка Юлія Кузьменко 02

У справі про вбивство Шеремета затримані сержант ССО Андрій Антоненко та волонтерка Юлія Кузьменко 03
У справі про вбивство Шеремета затримані сержант ССО Андрій Антоненко та волонтерка Юлія Кузьменко 04
У справі про вбивство Шеремета затримані сержант ССО Андрій Антоненко та волонтерка Юлія Кузьменко 05
У справі про вбивство Шеремета затримані сержант ССО Андрій Антоненко та волонтерка Юлія Кузьменко 06

Раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета.

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства. Мінінформполітики має намір ініціювати створення Міжвідомчої робочої групи з розслідування загибелі журналіста Шеремета.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165039
 
 
 Топ коментарі
 
Это не по этому ли поводу телеанал звезда в Киеве?
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Не було. Але хворі голови придумають.
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у них мотиву не було !

який мотив є у Зеленського?

звільнення колишнього нач Генштаба ССО Генерала Кривоноса,
арешт автора гімна ССО рок-музыкан, сержанта ССО Андрея Антоненко

как причудливо тасуєтся ЗЕльоная колода - тузи та валети ССО віпадають в аут

ЗЕльоним дуже муляє ССО, волонтер Маруся Звіробій, молодий ветеран АТО, який вцілив в хлопчика, нарешті, "бєздельнікі" вєтерани Азова які були проти розведення в Золотому -

все це, шановні, називається "Черговий сєзон Голобородька" із метою дискредитація війська, ветеранів та волонтерів
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Все просто - маланские ведут системную расправу с Патриотами.
И кстати - Шеремет был далеко несимпатичной особью, с весьма неукраинскими взглядами...
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Так может, его за дело? Как и трехлетнего мальчика?
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теперь бойся и прячь своего мальчика чи девочку - пофиг,ваше,кацапское, отродье нам на одно лицо)
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Соси, не отвлекайся
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Глист-ситизен! Ты, парашник, рано с насеста слетел! Клюв бы тебе, *******, вывернуть, да зашхерился на проперденном диване и говном плюешься втихаря!
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Ты с какого века вылезло. Уже методички поменяли, недоумок
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Если так и дальше будет продолжаться, эта страна погибнет. Твари зелёные уничтожают Украину.
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Ну кто бы сомневался? Эти зеленые ушльопки вообще х&рню несут.... Ещё немного, и в стране будет Ёлка...
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замовник в мацкві, докази отримали в Парижі...це і є війна проти України і ветеранів.
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И завыла лахтинская мразь про бандитов и убийц в ВСУ, прикрываясь левыми флажками. Показательно.
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та не путайте вы добробаты и ВСУ! Это разные вещи и разные люди.
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ССО - это как бы ВСУ, но об этой организации слишком мало известно. Кстати, странно, что открытым текстом пишут о принадлежности одного из подозреваемых к данной структуре. Они же все засекреченные.
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А с предыдущими не срослось, или решили стрелки перевести на не выновных.
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Двум малєнькім вовам очінь мішают праклятиє націаналісти, біндєравци, раз'єдіняютадіннарот!!!
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А шо, соединяют?
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нквд/кгб всех объединит - в одной могиле.
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Доказательства их вины должны быть очень убедительными!
Иначе народ этот беспредел не будет молча наблюдать!
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У авакяна, шо хош состряпают! Убедительнее не найдешь!
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Бидло нарід обрав зибілувати мавпу на найвищу держ посаду и ковтає все що воно витворяє, потім вмикає дурника і грає у рос дудку "Цар добрий, а боярє плахие". Проковтнуть, і будуть завжди ковтати, ковтати і ковтати, бо бидлу і любітєлям халяви непотрібно нічого окрім ковбаси по 2,20.
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Це тому зєля так посміхався ху@лу в Парижі, косточку відпрацьовує? "Будєм обьєдинять один народ" ...Вова, іди в ср..ку!
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Це ціленаправлена політика нової влади ,по дескридитації вулантерів і військових ,що ж вони тепер партнери з путіном.
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Обитателям цензора новость явно пришлась не по душе. Не тех, по их мнению, взяли. Вот если бы медведчука какого, или шуфрича, тогда бы апплодировали
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Ну вот к сожалениию, не он подложил бомбу.
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Ветеран и волонтер не индульгенция в случае нарушения закона
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Да тут похоже много среди них нечистых на дела, раз такой вой пошел. Опасаются.
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Угу. Индульгенция в случае нарушения закона - это донецкий террорист. Их надо амнистировать и попросить прощения. А ветеран и волонтер - не индульгенция.
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Порхоскотов трусит У справі про вбивство Шеремета затримані сержант ССО Андрій Антоненко та волонтерка Юлія Кузьменко - Цензор.НЕТ 574
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один вопрос, нафиг оно рифмастеру надо?
автор гимна военной разведки, известный рок музыкант.
бред какой то
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Бабок захотел. Обращению с взрывчаткой научен. Все банально.
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Покажи мне хоть одного человека, который скажет, мне больше не надо бабок, все.
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Надо их проверить на связи с Питром Аликсеичем
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Как только власть поменялась, ссыскунов как подменили, всё у них получается, и не воняют об 12467ми дел на оперативника одновременно....дальше будем посмотреть!
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да,ты прав,зебилы поменялись - стали борзо-агрессивные..
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попалась парочка. а где предыдущвя пара цвай пума и барсик А заказчика уже сдали
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Пума по другому убийству идет
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Сладкая парочка.
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Поздно. Уже все и забыли этого Шеремета. Почему же так долго? Не было никакой инфы, а тут видимо стуканул кто то.
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Затриманими фігурантами справи про вбивство Павла Шеремета є рок-музикант,...і волонтерка Юлія Кузьменко

якась маячня "від Авакова-Рюкзаковича" У справі про вбивство Шеремета затримані сержант ССО Андрій Антоненко та волонтерка Юлія Кузьменко - Цензор.НЕТ 5656
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а ведь убили сашу белого все промолчали
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Собсно, ничего удивительного. Бывшие вояки охотно вписываются во всякие криминальные дела и структуры. У них есть навыки, опыт, а главное желание заработать шальные деньги
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Черговий напад на ветеранів і волонтерів від малороської влади.
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Помнится, в день убийства Шеремета канал Лайф-Ньюс тоже в Киеве был. Причем, на место убийства они приехали минут за десять до убийства. Получается, Аваков каналу Звезда сообщил о предстоящем задержании?
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Помнится, практически сразу после убийства, когда стало ясно, что расследование затягивается, журналисты провели собственное расследование и изучили записи видеокамер. Да, там была дефка, которая ночью шарилась возле машины Шеремета. Но чтобы это была ВОЛОНТЕР И МЕДИК..... Даже в страшном сне представить такое невозможно......
ОБЩЕСТВУ НУЖНЫ СТОПУДОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА!!!
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а,чего вы все ожидали от этой антиукраинской власти???(((
глядишь и родственникам Небесной Сотни предъявят обвинения в расстрелах на Майдане(((
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уясе..
если у нас девочки-волонтёры умеют организовать мокруху так,что мусорские годами висяк мусолят,то представляю,какая у нас спецура..
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Я думаю,суд разберется.Если доказательства безосновательные,то отпустят.Но,а если доказательств будет хватать,то звыняйте.Воевал,не воевал,закон один для всех.Вон Катю Гандзюк то же бывшие ветераны убили.Так что теперь с ними делать?Отпустить и извиниться?
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Нет, отпустить и извиниться надо перед боевиками донецкими. Сивохо сказал.
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А вы уже забыли - неделю назад застрелили ребёнка у ресторана Марио?
И кто там стрелял?
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Глупо, что либо комментировать не зная улик и доказательств, виновны или нет время покажет, исключать ничего нельзя!
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Рано зраду разгонять - чёрт его знает, всё может быть . . .
Люди войну прошли, убивать научились, ожесточились, мало ли.
Вон того депутатского ребёнка тоже АТОшник застрелил . . .
Надо послушать, что следствие скажет, а потом суд. А для того, чтобы не было беспредела с их стороны, адвокаты и существуют.

Обвинение серьёзное, эмоции тут неуместны. Разобраться надо спокойно. Если же следствие / прокурор налажают или беспределом займутся, тогда их привлечь к ответственности согласно закону.
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Да да именно так напад на Псатриотов краины
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Допустим, задержанные таки убийцы. Но интересно другое. Как радуются зебилы. Если ветеран оказался убийцей, нужно как-то расстроиться, что ли, что уважаемый человек оказался убийцей. Но зебилы именно рады, что армия скомпрометирована. Как же они ненавидят украинскую армию!!!
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