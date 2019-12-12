 Рада спростила видачу паспортів для жителів зони ООС і переселенців

Закон "Про внесення зміни до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (щодо особливостей оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України)" прийнято 348 голосами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Проблема полягає в тому, що незважаючи на ситуацію, яка склалася у зв'язку з проведенням АТО, а зараз ООС, на території Донецької та Луганської областей життя людей триває і, відповідно, є потреба документування громадян документами, що підтверджують особу і громадянство України... Закон, фактично, визначає спрощення процедури отримання цих документів (паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон - ред.)", - пояснив голова Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець.

Прийнятий закон спрямований на врегулювання питань оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянам, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції або переселилися з неї під час її проведення.

Зокрема, закон визначає, що оформлення відповідних документів громадянам, які переселилися із зони проведення АТО, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), за фактичним місцем проживання та перебування особи.

При цьому для внесення відомостей про місце проживання до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянам, які проживають\проживали в зоні проведення АТО або переселилися з неї, може використовуватися інформація з Державного реєстру виборців.

Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в газеті "Голос України".

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