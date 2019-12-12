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Все про:ВР (5383) паспорт (430) Донбас (12659) переселенці (250)

 Рада спростила видачу паспортів для жителів зони ООС і переселенців

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає спрощення процедури отримання паспортів особами, які мешкають у зоні проведення ООС (колишньої АТО) або виїхали з неї.

Закон "Про внесення зміни до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (щодо особливостей оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України)" прийнято 348 голосами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Проблема полягає в тому, що незважаючи на ситуацію, яка склалася у зв'язку з проведенням АТО, а зараз ООС, на території Донецької та Луганської областей життя людей триває і, відповідно, є потреба документування громадян документами, що підтверджують особу і громадянство України... Закон, фактично, визначає спрощення процедури отримання цих документів (паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон - ред.)", - пояснив голова Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець.

Прийнятий закон спрямований на врегулювання питань оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянам, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції або переселилися з неї під час її проведення.

Зокрема, закон визначає, що оформлення відповідних документів громадянам, які переселилися із зони проведення АТО, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), за фактичним місцем проживання та перебування особи.

При цьому для внесення відомостей про місце проживання до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянам, які проживають\проживали в зоні проведення АТО або переселилися з неї, може використовуватися інформація з Державного реєстру виборців.

Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в газеті "Голос України".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165034
 
 
 Топ коментарі
 
Это чтоб удобнее нашим кормильцам было памятники ломать по Украине
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Спасибо зебилам, что делаете сепарам жизнь проще.
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Разница в том, что когда ты срал на Порошенко, то у тебя был красный паспорт, а когда переключился на Зелемойского, то выяснилось, что у тебя... совсем другой.
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Это чтоб удобнее нашим кормильцам было памятники ломать по Украине
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Чекаємо на "іхтамнєтов" за українськими паспортами.
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Рада упростила выдачу паспортов для жителей зоны ООС и переселенцев - Цензор.НЕТ 723бурят-зебил через пару месяцев будет в порядке вещей Рада упростила выдачу паспортов для жителей зоны ООС и переселенцев - Цензор.НЕТ 723
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зебилы к выборам готовятся - избирателей себе набирают
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Спасибо зебилам, что делаете сепарам жизнь проще.
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Это чтобы в перерывах от обстрелов и умерщвления украинцев ездить в Европу было легче. А вообще я бы 73% послал бы туда: пусть понаблюдают за миром, за который они и проголосовали.
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разве россияне могу получить паспорт Украины по этой упрощенной процедуре? Или ВСУ ведут войну против граждан Украины?
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Шлимазл, не плети х-ню. Сам знаєш що сепари мають по два паспорти, дві пенсії, два роги і чотири копита. Тільки нам вони не потрібні ані з рогами, ані без.
Рада упростила выдачу паспортов для жителей зоны ООС и переселенцев - Цензор.НЕТ 3713
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Глупость за глупостью .
Вон , Кацапия паспорта уже выдаёт , ты-то нахрена туда лезешь ???
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Я не розумію або я ідіот, або всі навкруги безнадійні імбіцили...?
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Подписывают бумагу типа:
У меня нет российского паспорта,я подтверждаю что Крым и Донбасс оккупирован Россией, я подтверждаю что Путин пуйло "и т.д в таком стиле, и мжно выдавать тем,кто до начала оккупации там проживал . Личинки сепаров ,которые родились от #настамнет и кацапов после 2014 года,документы не получают,нефуй портить и так испорченную генетику Украины.
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Зеленомізкі колаборанти втілюють в життя задуми ***** -поширюють метастази рюзькава миру в Україні. Хотіли зелемойшу ? Отож майте, безідейна худоба
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Серед "получателей" будуть ті хто це зробив? 11.12.19 23:24 "Виколоті очі і вирізані внутрішні органи, - терористи замучили в полоні українського воїна Романа Беспалого. ВIДЕО"
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