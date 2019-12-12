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 Суспільство, Здоров'я
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 МОЗ вводить 4 нові лікарські спеціальності і змінює кваліфікаційні вимоги до лікаря-кардіолога

Міністерство охорони здоров'я внесло до Довідника кваліфікаційних характеристик професій чотири нові лікарські спеціальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Відтепер з’являться нові спеціальності – "лікар-кардіолог інтервенційний", "лікар-кардіолог-електрофізіолог", "лікар-кардіолог дитячий" та "лікар-ревматолог дитячий".

"Також змінюються кваліфікаційні вимоги до лікаря-кардіолога. Це дасть можливість простіше та швидше опановувати та застосовувати на практиці ефективні підходи в лікуванні найпоширеніших серцево-судинних захворювань. А відтак – дозволить рятувати більше життів", - відзначили в міністерстві.

Нині ангіографія коронарних артерій, екстрене стентування, цілодобова організація кардіологічної допомоги для пацієнтів з симптомами гострого інфаркту міокарда на основі перкутанних втручань стають обов'язковими.

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В Україні була створена потужна система кардіоцентрів, які працюють цілодобово (у режимі 24 години 7 днів на тиждень, 365 днів на рік) та оснащені сучасним інноваційним обладнанням. У цих центрах пацієнти із гострим інфарктом міокарда можуть отримувати безкоштовне невідкладне стентування.

"Кваліфікаційні вимоги до дитячого лікаря-кардіолога, дитячого лікаря-ревматолога, лікаря-кардіолога-електрофізіолога та інтервенційного лікаря-кардіолога наберуть чинності з 1 січня 2020 року", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165032
 
 
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А про заслуги Супрун при цьому не забули згадати? Минздрав вводит 4 новые врачебные специальности и меняет квалификационные требования к врачу-кардиологу - Цензор.НЕТ 2477
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помните известного артиста рыжкова?--сумневаюсь я однако!(с)
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Когда учился в медине, у нас шутили, что стоматологи самые, мягко говоря, ограниченные - изучают только голову. А теперь вот получается, что в ближайшем будущем патологию левого и правого желудочка либо одного из парных органов будут пытаться исправить разные специалисты. Всегда с уважением вспоминаю профессора кафедры общей терапии Толмача. Сегодня подобного уровня терапевтов уже, пожалуй, не встретишь. Не человек, а ходячая медицинская энциклопедия. Так что скорее всего это не объем познаний о патологиях увеличивается, а объем мозга у изучающих предмет.
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Саморазвитие ни кто не отменял. Или тебе запрещают учить то, что не касается твоей специализации?
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