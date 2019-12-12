 Зеленський сьогодні візьме участь у ток-шоу "Право на владу"

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час ефіру підбиватимуть підсумки Нормандського саміту. Зокрема, Президент розповість про те, чи наблизять мир на Донбасі проведені переговори, про взяті Україною зобов’язання, а також про те, чи були непублічні домовленості в кулуарах", - йдеться в повідомленні.
Ефір відбудеться на каналі "1+1" о 22:30.
хоча...
Зрада!!!
...
Виявляється, сувора реальність не дуже далека від ґабсурдного стьобу
Головною перепоною є ідіоти в країні. Бо прогнозувати можна майже будь-що крім обізян з гранатою, які готові у будь-який час вирвати чеку, бо я що не ясно сказав? І це спрогнозувати не можливо. Тобто плата за ризик вища за корупційну ренту. За який ризик? Що завтра не оберуть клована, який тямить в економіці на рівні "ну там ФОПи, там 6%, тому така історія". І цей клован не почне махати шашкою наголо, хреначити своїх експортерів і регулювати ціни. Ціни ще не регулюють, але вже про це говорять.
І для людей справи твої слова мають значення не менше ніж твої дії.
Якщо згадати 14 рік, то була жопа. Економіка вмерла, частку промисловості втратили, війна, паніка. Інвестори тікають, піймати за руку нікого не можливо - всі крутять дулі.
15 рік теж саме.
І з 16 почали вірити. Бачили правильні зміни. Бачили зниження рівня корупції, бачили, що є люди, з якими можна мати справу.
Обережно, один, другий, третій. І воно пішло. Економіка зростала кожен квартал непоганими темпами.
І тут обізяни висмикнули чеку.
Бо не можна казати - приходьте, все тут добре, і в той же час атакувати найбільший приватний бізнес в країні.
Не можна казати - тут тиха гавань для інвесторів, і ввалювати з гаубиці по цигарковим корпораціям.
Не можна 3,14дячити своїх експортерів задля низького курсу і позичати гроші на пожерти.
І не можна чекати, що всі вишикуються в чергу залишити тут свої долари.
Доярки вгатять економіку, бо не може бути інакше.
Повернення Привату - жопа вже завтра. Не повернуть - трошки пізніше.
Не отримають кредит МВФ - жопа швидше, отримають - повільніше.
Цим простим речам не вчать в криворізьких псевдовишах, цього не зрозуміти, роблячи "бізнес" з бабушкою на с3,14жені гроші.
До ідіотів ніколи не дійде, чому високі доходи можуть бути тільки при високих тарифах та цінах, і немає жодного кейсу, коли були б високі доходи при низьких цінах. Факін меджик якійсь.
І я гадки не маю, чому там вчать у пітсбурзьких університетах, але сову на глобус не натягнеш. Не можна прийти вгатити тут закони США, і все - ми багаті. Ні, при такому розкладі ми в дупі ще глибше.
І коли шара з ОВДП по шаленим відсоткам скінчиться - знімайте штані, буде "ой, бл, як же так вийшло-то.
Ота гидота, що ти нам тут "покушать-то принес" - в цьому списку на найперших позиціях.
Тому прибери отой "сладкий хлебушек" і ИДИ ПОД СТРУЮ МОЙСЯ!
Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель. Тогда и у Меркель есть микроменеджмент, потому что мы вдвоем писали.
Ну, не только армии, еще же есть эксперты по «как нужно было СБУ», «как нужно было Президенту», «как нужно было людям». И так до бесконечности.
Как правило, все эти эксперты были далеко от Крыма, Донбасса, армии, СБУ, но всегда ближе к дивану, уюту и блинчикам со сметаной.
Они не пошли добровольцами в армию, которой фактически не было. Они не стали разведчиками СБУ, которая на 50% была «за русский мир». Они не бросили бы свои дома и работу, даже если бы в их города вошли русские танки, как сделали беженцы-переселенцы, они даже не приютили этих самых беженцев.
В 2014-м, когда я писала под обстрелами «русских братьев», которые лупили из ГРАДов по украинскому приграничью (Луганская область), тут же важно, походкой толстого пингвина, который «тело жирное в утесах», в комменты приходили вот эти мамкины завоеватели, которые писали мне - «вам нужно». Например, мне нужно было пойти посмотреть, а точно ли это ГРАДы и точно ли с российскими номерами, еще сфоткать и снять на видео и русских солдат, и ГРАДы, и сам момент обстрела. Потом я получила бесценные советы о том, как мне жить в оккупации - надеть вышиванку, смело ходить по улицам, с фотоаппаратом, вызывающе расставлять растяжки, убивать вооруженных русских солдат, и все такое, в общем, доказать свою гражданскую позицию и патриотизм.
Ведь именно так бы и сделали эти завоеватели мира. «Посмотрите на мою ленту, да у меня патриотических картинок больше, чем у вас, вот я бы на вашем месте»…
Я предлагала на мое место: дом, ключи, запас угля и продуктов… Не ехали! Банили, называли меня сепаршей и не ехали.
Как не шли воевать, как выезжали в Польшу, чтобы избежать призыва, как не шли волонтерить, а если и волонтерили, то пафосно, выставляя постановочные фото возле Харькова или Сум в камуфляже «****************» и исключительно в свой карман.
Те, кто тянул тогда армию, вернее, то, что от нее осталось, тянули молча. И без фото.
Ах, да, таких же завоевателей мира было полно во время Майдана, люди, которые отдали себя времени перемен, они же просто все были там, в центре, в покрышках, палатках, в брукивке, им было не до соцсетей, которые комментировали - «эх, вот я бы», «да куда они», «нужно обязательно»…
Наверное, это норма общества. Не знаю. Может, мы вот так и живем, если у нас в стране 73% экспертов по СБУ, ВСУ, НБУ, Привату, законам, переговорам, Минским, Нормандским, Гонтаревой, Супрун (я имею виду не столько личности, как то, что они олицетворяли- банковскую сферу, медицину). О, да, медицина, здесь экспертное поле значительно даже больше, чем армейское.
И никто не задался вопросом: а как мы вообще могли воевать, если все 24 года своей независимости мы считали РФ своим славянским братом (и 73% населения продолжает так считать до сих пор, экспертно заявляя, что наши братские народы поссорил лично Порошенко, и лично Зеленский нас помирит).
Политика нашей страны была миролюбива и доверчива, а политикум пророссийский. Вернее, просоветский.
Да и сами эксперты, это же в большинстве своем «СССР, комсомол, расстрелять, поделить», то есть, люди советских традиций.
Так вот, скажу очень неприятную вещь: в 2014-м у нас в армии, штабах, в СБУ, в МВД, везде было большинство тех, кто был бы рад «назад в СССР».
И вот первыми у нас на Донбассе предавали не люди, обычные и среднестатистические, а власть имущие: чиновники, силовики. А люди, видя поддержку, уже просто смело шли вперед под триколоры, и говорили - «смотрите, милиция с нами, прокурор с нами, вот наши сбушники, вот наш мэр города, они же больше знают, чем мы, значит, мы все делаем правильно».
Чем мы могли воевать в 2014-м, если все годы независимости нашу армию убивали? Мы потеряли в пожарах военные склады, нашу технику крепкие честные полковники-хозяйственники распродавали по цене металлолома, военные заводы были обанкрочены и остановлены, генералы, опухшие от «маршбросков» по баням, солдаты, умеющие лишь строить эти самые бани, этим самым генералам.
Я не слышала ни одного экспертного мнения о том, что нужно было бы наказать нашу политэлиту за Черноморский флот, за Будапештский меморандум, за Харьковские договора, а ведь это, именно это, и есть начало войны.
Крым за все время независимости Украины так и не стал Украиной, там РФ и ее флота было 90%.
Были ли политические решения по Крыму в части крымскотатарского народа? Нет! А это могло бы изменить Крым.
Были ли политические решения по статусу Крыма? Нет! А зря, ведь автономная республика это абсурд в унитарной стране, Крым должен был быть исключительно областью наравне со всеми областями Украины, ну, или, если уж так пошло, то именно Крымско-татарской республикой в составе Украины.
Были ли наказаны те, кто лишил нас боеготовности, армии, распродав ее имущество? Нет! Полковникионатоле всегда кристально чисты и на первом фронте боевых экспертных пингвинов.
Мы боимся честных вопросов, так как они настолько болезненные и жесткие, что иногда сдирают шкуру, но без честности к самим себе мы не выиграем войну.
В 2014-м мы были слабы, не готовы, даже морально, я не говорю военно. Котлы, проигрыши, поражения… Послушайте, мои дорогие эксперты, а вы знаете, сколько за все годы реформированной и обновленной добакановской СБУ, было задержано высших, средних армейских чинов за шпионаж? Ну, зачем такое знать экспертам, главное, держа в руках бокал пивка, написать коммент «да я бы на месте»…
Малая часть наших поражений - неготовность, незнание ситуации, отсутствие боевого опыта. Малая!
А какой боевой опыт был у тех, кто в шлепках, с самодельным броником, самоотверженно кинулся в добровольцы и пошел защищать Украину в 2014-м? У врачей, учителей, предпринимателей, строителей, инженеров, переводчиков, преподавателей ВУЗов, чаще с 2-3 высшими образованиями, знаниями языков.
Большая часть наших проигрышей в 2014-м- это предательство. МВД и СБУ, пограничники, чиновники Луганской и Донецкой области передавали в центр ложные данные.
Например, в нас в Свердловске триколоры подняли в апреле 2014-го, а мэр города, который сам лично жал руки Мозговому, Беднову, и ФСБшникам, давал интервью киевским СМИ по телефону (ну, какой же журналист-эксперт поедет в такой регион, все было по телефону) - «город никто не захватывал, флаги на месте, все работает, это отдельные личности нагнетают атмосферу и делают провокации.
По документам Свердловский городской совет и его исполком выполняли функции украинской власти до октября 2015-го, за это время им начислена зарплата и стаж госслужащих.
В 2014-м казаки-боевики Мозгового собирали свое войско на туристической базе отдыха «Ясены» под Свердловском. Там работали ФСБшники, учили их стрелять, минировать, туда стекались добровольцы из РФ, местное триколорадье. И вот в один из дней вся эта армада с тягачами без номеров, с пушками-гаубицами, с БТРами, с Уралами, заехала в наш город и расположилась в ДК им. Свердлова. Я лично передала эту информацию в СБУ в Киев.
Но в городе были СБУшники, прокуратура, чиновники. Так вот они передали информацию, что это все ложь.
А с детсада, который за ДК имени Свердлова, воспитатели прямо на улицы тащили сонных детей в трусиках, так как детсад был занят людьми с автоматами. На крыше ДК сидели снайперы, а в подвалы сносили ящики с минами и нарядами.
В ДК был штаб «свердловского ополчения РИМ» и Свердловский ОИК, если вы помните, шла подготовка к выборам Президента Украины и Порошенко еще не был Президентом.
И в ОИКе работал мой муж, которого со всеми членами ОИК заперли в одной из комнат и угрожали расстрелять. В ОИКе было 80% женщин. Так вот их в туалет люди в военной форме водили под прицелом и ждали у кабинок, не разрешая закрывать кабинки туалета.
Тогда, правда, вмешался Александр Гайдей, депутат свердловского горсовета от КПУ, он же «командир первой казачьей сотни РИМ» и запретил расстреливать людей, отпустив всех по домам.
Членам ОИК было запрещено передавать в центр о захвате, вот тогда-расстрел.
При разговоре с членами ОИК и автоматчиками присутствовали мэр города Шмальц, его зам Вивденко, прокурор города Головачук.
Я ждала мужа за охраняемой линий возле ДК. Автоматчики в балаклавах. Я спросила: «Пацаны, а что происходит, город же нормальный, ну, все здесь за Россию, зачем вы сюда базу перенесли, вот этот захват».
А он мне ответил: «Та мы на «Ясенах» же стояли, нормально было, а тут из Киева позвонили, нас бомбить будут, мы в городе посидим, пока там побомбят, и уйдем, не переживай».
«Ясены» и правда бомбили», МВД тогда отчиталось о стопятсоттысячах убитых сепаратистов, на самом деле, попали в первую улицу поселка, убили с десяток коров и ноги пастуху оторвало осколком. Все люди Мозгового сидели тогда в ДК в Свердловске.
Больно? Мне тогда было очень! И мы разорвали цепочку информирования по официальным каналам, опасаясь за свои жизни. И возобновили ее уже только после выхода на нас волонтеров, который работали с военной разведкой. Да, были и есть и такие, просто они никогда не напишут в соцсетях «****************». Они и с днем волонтера поздравляют друг друга с юмором и исключительно в личках.
Знаете, есть достаточно большая группа людей, которая, получая финансирование и помощь через общественные организации с русско-медведчуковско-ахметовскими корнями, сейчас разгоняют иски «о возмещении морального ущерба, причиненного жителям Донбасса в результате бездействия Государства Украина и СБУ. Суть такова- «это не народ Донбасса массово захотел в Россию, блокировал украинскую военную технику и ходил на референдум, это нас предали Порошенко, Турчинов и СБУ». Такая же позиция у большинства крымчан и переселенцев. Поэтому иски штампуют не только в ОРДЛО, но и по всей Украине, где есть переселенцы,
Расскажет сказки? Нафига? Мы сами это увидим! А те кто изучает историю, и так знает, что с этого ничего хорошего не получится...только наивный комик верит в договоренности с Мордором!