 Зеленський сьогодні візьме участь у ток-шоу "Право на владу"

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час ефіру підбиватимуть підсумки Нормандського саміту. Зокрема, Президент розповість про те, чи наблизять мир на Донбасі проведені переговори, про взяті Україною зобов’язання, а також про те, чи були непублічні домовленості в кулуарах", - йдеться в повідомленні.

Ефір відбудеться на каналі "1+1" о 22:30.

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