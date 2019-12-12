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 "Звіздунів буде внесено в чистилище": "Миротворець" внесе знімальну групу телеканалу Міноброни РФ "Звезда" до своєї бази

Сайт "Миротворець" внесе до своєї бази членів знімальної групи телеканалу Міноборони Росії "Звезда", які приїхали в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Миротворець" повідомив у своєму Twitter.

"Звіздуни, які приїхали до Києва, будуть внесені в чистилище. Щойно отримали достовірну інформацію про те, що їхній приїзд - частина інформаційної спецоперації. Хоча, це і так було зрозуміло. Просто внести їх у чистилище без підтверджуючих фактів ми не могли", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що знімальну групу російського пропагандистського телеканалу "Звезда" пустили в Україну.

Пізніше в Держприкордонслужбі заявили, що пропуск російських пропагандистів не пов'язаний із запрошенням президентом України Володимиром Зеленським під час пресконференції за підсумками "нормандського саміту" в Парижі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запросив кремлівського пропагандиста Соловйова на Донбас: Туфлі Brioni не забрудните

Звіздунів буде внесено в чистилище: Миротворець внесе знімальну групу телеканалу Міноброни РФ Звезда до своєї бази 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165026
 
   
 Топ коментарі
 
Фашисты приехали проверить хорошо ли к ним относятся в стране на которую они напали.
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Фашисты приехали проверить хорошо ли к ним относятся в стране на которую они напали.
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Геращенко може приліпити це повідомлення не на Миротворці, а на своїй жирній сраці -



вони приїхали на запрошення Зеленої Шмарклі "Звіздунів буде внесено в чистилище": "Миротворець" внесе знімальну групу телеканалу Міноброни РФ "Звезда" до своєї бази - Цензор.НЕТ 9063
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А когда внесут зеленое ху*ло в миротворец? "Звездуны будут внесены в чистилище": "Миротворец" внесет съемочную группу телеканала Миноброны РФ "Звезда" в свою базу - Цензор.НЕТ 5201
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Вроде бы за брезгливо-насмешливое отношение к истории Украины и украинцам не вносят в базу данных...
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А как насчёт свободы совести?
Тут уже выбор зелектората...
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Ну, внесут. Или уже внесли. Меня интересует иной вопрос, обратный: когда вынесут?! По известному адресу, матерному. С приглашением Зеленского, как ранее писали- визит не связан. Тогда второй и последний вопрос: кто приказал?!
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Убивать врагов Украини - священный долг каждого сознательного патриота и украинца
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Це обов'язок, передбачений Конституцією.
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Неслаженность чувствуется. Разброд и неуверенность. Как по мне - то враг есть враг.К чему сомнения .
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Не чувствуется! Она- сеется! Вот такими вот неожиданностями. О разброде и неуверенности- тоже самое! Сеется и взращивается!
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да регулярное посещение и комментарии на цензоре ,сделали из тебя - почти поэта - молодец )))
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Нада в них бутылку ввес...внести!!
🤗
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Вот это еще Миротворец, не из серии Гарри Потер? Простите, не в курсе таких сериалов. Но они точно их насмотрелись.
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И что? Они же не просто так приехали. Кто распорядился что бы их впустили?
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Зелебоби, шо цей "Міротворєц" собі дозволяє?
Не до нього ж, а до вас Звізда приіхала, а той "Міротворєц" її матюками...?😱😱😱
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Не понял.
Вроде все сливные бачки Останкино торжественно булькали что сайт Миротворец закрыт.
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ИХ УЖЕ ВЫДВОРИЛИ ИЗ СТРАНЫ БЕЗ ПРАВА ВЪЕЗДА НА 10 дет?
Или только идет интеллигентный пистеж?
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По факту внесения в список им любезно доведут по их отбытии за поребрик.
Хотя... Не уверен...если "работа" будет успешной и пыне - шойге понДравится, могут торчать тут доооолго! Благо - "крыша" понадежней чем у Портянки будет.
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миротворец--це зрада, чи перемога? некая шушера отвлекающая от жизни реальной, ни дать ни взять.
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в чем порочность? лай собак никогда не мешает движению облаков. ну внесли, ну вінесли? что из єтого?
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А чистильщики не боятся, что их самих могут вычистить? А то тут недавно в Германии одного вычистили. Как говорится палка о двух концах и кто за этим стоит в кремле прекрасно знают. Думаю у них не меньше возможностей вычистить неугодных, например как вычистили Вороненкова.
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Нет. Просто есть такая поговорка - не буди спящего медведя.
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Група Миротворця не ховається. А до серверів та дзеркал кацапи не доберуться. Зебіли теж.
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все жду новость, шо етих звиздунов выперли в зад, в матушку.
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Краще їх заарештувати і надіслати на льох СБУ, де на них чекають не чоловічі борошна.
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Сначала "воровайки", теперь вот "звИзда"... Смутные сомнения терзают меня.
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Да, понятно уже все... Хотя, все это вполне было прогнозируемым.
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Запрещать въезд индивидуально, заносить в базу индивидуально - это как удалять гланды через ЖО..У!
Надо нах, запретить въезд всем 140 млн кацапам и индивидуально разрешать въезд!

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Гибридная война, это кода государство борется совместно с внешним врагом против своих же граждан. Как эти московские подонки вообще попали на территорию Украины? Телепортировались? Насчет 140 млн. У нас в Мариуполе редко, но таки можно встретить авто на российских номерах. И ничего. Передвигается вполне себе безопасно.
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А до этого момента почему не внесли ? Или так, лишний раз напомнить о себе ?
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Соя, так что - при Порошенке их не вносили?
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Спасибо парни, хоть еще кто-то остался вменяемым в нашей стране. С каждым днем зеленые имбицилы своими идиотскими действиями раздражают все больше.
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Краще б замiсть Украины,поехали за Урал,допогли бабусi дров назбирати "Звіздунів буде внесено в чистилище": "Миротворець" внесе знімальну групу телеканалу Міноброни РФ "Звезда" до своєї бази - Цензор.НЕТ 672
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