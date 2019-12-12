 "Звіздунів буде внесено в чистилище": "Миротворець" внесе знімальну групу телеканалу Міноброни РФ "Звезда" до своєї бази

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Миротворець" повідомив у своєму Twitter.
"Звіздуни, які приїхали до Києва, будуть внесені в чистилище. Щойно отримали достовірну інформацію про те, що їхній приїзд - частина інформаційної спецоперації. Хоча, це і так було зрозуміло. Просто внести їх у чистилище без підтверджуючих фактів ми не могли", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що знімальну групу російського пропагандистського телеканалу "Звезда" пустили в Україну.
Пізніше в Держприкордонслужбі заявили, що пропуск російських пропагандистів не пов'язаний із запрошенням президентом України Володимиром Зеленським під час пресконференції за підсумками "нормандського саміту" в Парижі.
вони приїхали на запрошення Зеленої Шмарклі
Тут уже выбор зелектората...
🤗
Не до нього ж, а до вас Звізда приіхала, а той "Міротворєц" її матюками...?😱😱😱
Вроде все сливные бачки Останкино торжественно булькали что сайт Миротворец закрыт.
Или только идет интеллигентный пистеж?
Хотя... Не уверен...если "работа" будет успешной и пыне - шойге понДравится, могут торчать тут доооолго! Благо - "крыша" понадежней чем у Портянки будет.
Надо нах, запретить въезд всем 140 млн кацапам и индивидуально разрешать въезд!