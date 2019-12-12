 Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета, - Аваков

Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки що Нацполіція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовані підозри фігурантам справи про вбивство Павла Шеремета. Це підсумок дуже складної і наполегливої ​​роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи! Дякую за службу!" - розповів міністр.

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"У справі про вбивство Павла Шеремета тривають активні слідчі дії, суд незабаром обере підозрюваним запобіжний захід. Але, з огляду на суспільне значення цієї справи, ми проведемо терміновий брифінг, надамо всю можливу інформацію про хід розслідування", - додав Аваков.

Разом з тим, рок-музикант, сержант ССО АндрійАнтоненко (Riffmaster, автор пісні "Тихо прийшов, тихо пішов") у своєму фейсбуці повідомив: "Мені пред'являють вбивство Шеремета. Прямо зараз. У моєму дворі. Буде обшук. Хелп!"



Андрій Антоненко

Як повідомлялося, 20 липня, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства. Мінінформполітики має намір ініціювати створення Міжвідомчої робочої групи з розслідування загибелі журналіста Шеремета.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".



