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 Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета, - Аваков

Нацполіція пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Павла Шеремета.

Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки що Нацполіція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовані підозри фігурантам справи про вбивство Павла Шеремета. Це підсумок дуже складної і наполегливої ​​роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи! Дякую за службу!" - розповів міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мені пропонували взяти на себе вбивство Шеремета, - ветеран Грищенко, підозрюваний у замаху на вбивство на Івано-Франківщині

"У справі про вбивство Павла Шеремета тривають активні слідчі дії, суд незабаром обере підозрюваним запобіжний захід. Але, з огляду на суспільне значення цієї справи, ми проведемо терміновий брифінг, надамо всю можливу інформацію про хід розслідування", - додав Аваков.

Разом з тим, рок-музикант, сержант ССО АндрійАнтоненко (Riffmaster, автор пісні "Тихо прийшов, тихо пішов") у своєму фейсбуці повідомив: "Мені пред'являють вбивство Шеремета. Прямо зараз. У моєму дворі. Буде обшук. Хелп!"

Нацполіція затримала і предявила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета, - Аваков 01
Андрій Антоненко

Нацполіція затримала і предявила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета, - Аваков 02

Як повідомлялося, 20 липня, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства. Мінінформполітики має намір ініціювати створення Міжвідомчої робочої групи з розслідування загибелі журналіста Шеремета.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Нацполіція затримала і предявила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета, - Аваков 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165025
 
   
 Топ коментарі
 
От невірю я їм!Знов або добробати або військовослужбовці ЗСУ.К"""цапами у них і не воняло.
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Ні, 73% хотіли би щоби це був Порошенко, але Аваков знову підвів Зеленського
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Дожали?
Три дня назад.

Мне предлагали взять на себя убийство Шеремета, - ветеран Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство на Ивано-Франковщине.


Об этом Владислав Грищенко заявил на заседании суда.
"Ко мне пришло это лицо, следователь или кто, и он не сказал, по какому делу он пришел.

Он только пришел и подал мне вот такой красивый листочек, где были очень четко 4 фотографии. На одном был Шеремет, которого взорвали, на втором был Жуков, Шаповал (разведчик Максим Шаповал. - Ред.), журналистка и место взрыва на Чонгаре, когда электроэнергию в Крым не поставляли.
И знаете, что мне сказали? Мне сказали, бери одно из дел на себя, и твоя жена выходит
(из-под ареста. - Ред.)", - сказал Грищенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3164375
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От невірю я їм!Знов або добробати або військовослужбовці ЗСУ.К"""цапами у них і не воняло.
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Ні, 73% хотіли би щоби це був Порошенко, але Аваков знову підвів Зеленського
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звільнення колишнього нач Генштаба ССО Генерала Кривоноса,
арешт автора гімна ССО рок-музыкан, сержанта ССО Андрея Антоненко

как причудливо тасуєтся ЗЕльоная колода - тузи та валети ССО віпадають в аут

ЗЕльоним дуже муляє ССО, волонтер Маруся Звіробій, молодий ветеран АТО, який вцілив в хлопчика, нарешті, "бєздельнікі" вєтерани Азова які були проти розведення в Золотому -

все це, шановні, називається "Черговий сєзон Голобородька" із метою дискредитація війська, ветеранів та волонтерів Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 5552

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О, знайшли на кого повісити... щоб про Париж скорше забулося.
Ор више гор - і всі незручні питання тонуть у черговому хайпі...
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Бери выше! Они уже предъявили пидозру нашему официальному спецназовцу.
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Интересно ,а как оценить то что предлагали Грищенко взять на себя убийство Шеремета и взамен выпустить его жену?Это скрыть свою непригодность,желание закрыть дело, фальсификация , подлог ,или подлость и ...А вполне вероятно что задача состояла в том чтобы скрыть настоящего убийцу , подставив невиновного.
.Это очень страшное преступление.За это не увольняют,за это полагается очень суровое наказание.
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Вірю - не вырю..... Любиш гру в ромашку? А твоя віра нікого тут не цікавить. Хіба що соєву ботоферму.
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А думка кацапських вилупків взагалі нікого не цікавить, але ж ти тут строчиш...
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Вот вам результат, ВЫЯВЛЯЕМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМ. Так может не хватить и нынешним времени кого то НАКАЗАТЬ.
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Результаты могут быть не, что вы думаете. И Шеремет может быть не тем, что вы о нем думали!
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Если вдруг нити к соевым патриотам - тогда Шеремет агент кремля?
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А у Зебилов что не военный то соевый патриот, толи дело братишки кацапчики-сепаратисты это свои ребята их выпускают возмущений ноль
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да ви шо, !!!????
Шеремет - фашиський Штірліц, сержант ССО - совецький разведчик, а хто тоді ЗЕБЕня ?

хватит пургу нести!
Шеремет був Шереметом,
сержант ССО - ветеран АТО,
а Зеленскій - гв..но!

щце і є "суровая правда жизні"
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интересно, интересно, представителям какой власти объявят подозрения у Авакова?
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мы знаем как у вас назначают терпил любое убийство повесите
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Слабо вериться.. Подождем подробности.
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А соевые мудаки сразу свои булки напрягли ну так, на всякий пожарный, ибо знают уроды кто есть Петя и как он здох 150 раз за свободу слова...
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У Зебилов и тут Петя Вы прям как Моника сретесь от любого упоминания.
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Ну наконец то, приятная новость. Надеюсь, злодеи убийцы понесут суровейшее наказание.
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Шоколадный след будет 100%
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угу, така шоколадна пляма на величезному зеленому фоні...
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Подстели на диван пленку, чтоб шоколадного следа не было.
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когда такие слова произносит Аваков то это как "пчелы против меда".Человек который провалил реформу полиции вещает об "успешнойработе" молодых мусоров....Делом чести было довести "рюкзаки" до логического завершения и уйти в отставку ,как несправившемуся с обязанностями...Печально но факт.
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А те що тєликанал звізда приїхало звіздєть - це просто співпадіння?
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У зебилов теперь новый министр мвд, самый лучший и справедливый. Упоротые животные...
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То есть, хочеш сказать Петя не виноват?...тем более его на Кипре причислили к лику святых
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Он на выборах разоблачил преступные схемы Петра...
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Лол, так он петин но разоблачил патины схемы? Все ок у тебя зебил? Хотя, кого я спрашиваю... Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 29
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Если ты еще не переобулся, то Авакян это сделал давно!
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Такие суперсекретные что про них никто не знает
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А кто его спрашивал???Беня сказал ,значит так и будет.Без Бени не было бы и Зени
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Якщо я все правильно зрозумів, то звинувачують ветерана-ссошника...
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Якщо наш ссошник це зробив, то ким був Шеремет насправді...
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Не усложняй. ССОшник - это человек который хорошо умеет убивать. Патриотичность тут не обязательное условие.
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Як би не Зеленський,то цей злочин ніколи б не розкрили (регоче)
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Дожали?
Три дня назад.

Мне предлагали взять на себя убийство Шеремета, - ветеран Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство на Ивано-Франковщине.


Об этом Владислав Грищенко заявил на заседании суда.
"Ко мне пришло это лицо, следователь или кто, и он не сказал, по какому делу он пришел.

Он только пришел и подал мне вот такой красивый листочек, где были очень четко 4 фотографии. На одном был Шеремет, которого взорвали, на втором был Жуков, Шаповал (разведчик Максим Шаповал. - Ред.), журналистка и место взрыва на Чонгаре, когда электроэнергию в Крым не поставляли.
И знаете, что мне сказали? Мне сказали, бери одно из дел на себя, и твоя жена выходит
(из-под ареста. - Ред.)", - сказал Грищенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3164375
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Три дня назад хотели навязать убийство Грищенко, сегодня уже все "расследовали" и вешают его на другого добровольца.

Доброволец и музыкант Андрей Антоненко в Facebook сообщил, что ему объявили подозрение в убийстве Шеремета и будут проводить обыск.



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На момент написания первого коммента я еще не знала, что пришли за другим добровольцем.
Поэтому был задан вопрос:
"Дожали?"
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Что ты, "не знала"? Кинулась перепечатывать свинометодичку, не прочитав текста самой новости? Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 7251 Никогда такого не было, и вот опять. Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 429
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проксивный свинобот максимка, не скачи, слишком бурная радость от арестов добровольцев палит тебя
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"Свинобот"? Я???? Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 5798 Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 5798 Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 5798 Не, Аллуся, ты меня к своим не причисляй. Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 4391 Свят-свят-свят. Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 5798
Радости у меня нет, как и гнева. Если он действительно виноват. Хотя к Шеремету симпатий не питаю.

Интересно как вы, свиноботы", добровольцев "возлюбили", после того, как барыгу отправили в эротическое путешествие! Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 5798 А раньше, когда 5 лет барыга их по тюрьмам рассаживал, кроме "одобрямс" ничего слышно не было..... Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 5798 И тут новые методички! Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 5798
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Нормальный человек при таких новостях не будет обвешивать свои комменты ржущими смайликами как гирляндами.

Где списки с именами тысяч посаженных "режимом" Порошенко добровольцев?
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Убийца Андрей Соколов.

Не, ну а что? Вердикт суда нужен же, правда?
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Вспоминаю как у авакяна "застрелился" в спину Сашко Белый.
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Собакову віри немає жодної!!! Він ще за вбивство Сашка "Білого" не поніс покарання!!!
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до суду пусті балачки, а арешти свободівців і воїнів мабуть для звєзди,все почало робитись після візиту нашої верхівки в нормандію на зустріч з путіним.,
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Вова сказал Арсену "дай результат", свозил с собой до Парижу.
И, о чудо!
Арсен дал результат!
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"Антон" колись грав в легендарному київському треш-метал гурті ADEM (Едем).
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Когда надо отчитаться перед генсеком в выполнении его обещания перед зебами:

Витебское дело

Эйфория от ареста преступника быстро сменилась ужасом, ведь за его "художества" успели осудить 14 ни в чем не повинных людей. Одного из них расстреляли, один ослеп в тюрьме… Олегу Адамову, водителю грузовика из Витебска, можно сказать, повезло: за инкриминируемое убийство девушки, найденной неподалеку от железнодорожной станции Лучеса, вместо "отмеренных" 15 он отсидел "всего" 1 год и 8 месяцев. После реабилитации в 1986-м ему дали 1-комнатную квартиру и денежную компенсацию, которой хватило на покупку "Жигулей", хотя просто по-человечески прощения за судебную ошибку так никто у него и не попросил.

Читать полностью: https://news.tut.by/society/93143.html
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А какой мотив у рок музыканта Антоненко убивать журналиста Шеремета ?
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Это исполнитель. Надо искать заказчика.
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Еще нужно доказать, что он исполнитель-убийца.
Шустрые вы на бездоказательную расправу, лукашенковские.
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Сейчас новая власть, справедливая. Вот и дело пошло.А вы такая недоверчивая всегда, но время все ставит на свои места.
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"Сейчас новая власть, справедливая."

По чем вы это определили? По сериалу "слуга народа"?
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По словам Авакова, где он благодарит специалистов нацполиции и ГПУ, кстати не называя имя убийцы. Это большой коллектив украинцев и у меня нет оснований им не верить.Дождемся обещанного брифинга.Если вы считаете всех этих людей "агентами Кремля", то это ваше право.
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Аваковцы уже задерживали "покушавшегося" на Катерину Гандзюк, месяц продержали его в СИЗО как 1000 % виноватого, пока журналисты не подняли шум и не показали, что человек абсолютно не виновен.
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Однако нашли и настоящих покусителей. Да и вообще вы всегда смотрю защищаете убийц и насильников.Добрая у вас душа.
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Алла Новосад 5b57f84f -просто нормальный человек! Не то что ты-пес на привязи!
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Это ты злой, потому что я тебя уличил в музыкальной безграмотности .
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Нашли, когда преступление ментов разоблачили, а так бы и дальше сидел невиновный.
Я хочу наказания действительно виновных, а в этом играет роль справедливость, а не доброта или злость.
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Вы много слышали о заказчиках которые на роль исполнителей предпочли публичных людей ?
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На роль исполнителей ищут людей, способных совершить убийство. А так мы все публичные люди, более-менее.
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И конечно он был единственным , кто подходил на такую роль ? Логика мягко говоря странная
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Да я читаю сверху, там целая группа. И я думаю, раз взяли такого известного, значит были веские(очень ) основания. Тем более дело под внимательным международным контролем. Значит и заказчики наверно непростые люди. Возможно, сам Путин.
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Простите,часовню тоже я развалил?
"Кавказская пленница"
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Вопрос: КОМУ СЛУЖИТ АВАКОВ?КТО ЕГО НАСТАВНИКИ? Уж не с рашки ли?
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Очень может быть. Хотя Шеремет (царство ему..) и был полуватный (одна работа в "Вестях говорит о многом), но тут, похоже, была спецоперция по подставе Украины перед всем мировым сообществом. Спецоперация понятно чья. Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 9089 И не факт, что в наших ООС служат исключительно порядочные люди, патриоты Украины. Наверняка там хватает и "засланных кизячков". Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 9089 Как, впрочем, и везде. Так что этот "рок-музыкаН", вполне возможно, не так-то прост.... Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 4348

Надеюсь, что Аваков необоснованно не вешал бы дело на участника ООС. Подождем подробностей.
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Вы знаете , это пахнет тем, что они затыкают рты именно патриотам! Проследите тенденцию! Серливые они...И визгливые....И точно не проукраинские...
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Ну, эта "тенденция" у нас уже 5 лет, со времен барыги. Повторюсь, что далеко не все "патриоты" патриотами являются. И являются порядочными, законопослушными гражданами. К сожалению. Есть и "засланцы", а есть и откровенный криминалитет. Ведь еще в 2014 говорили, что на защиту Украины встали ВСЕ. А есть такие, у кого крыша слетела от фронта.... Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 6490 Мне тоже больно и неприятно читать такие новости. Но факты говорят сами за себя. Помните, был случай, когда парень-АТО-шник замочил какого-то повара в очереди на маршрутку? Просто поскандалили. И он купил нож..... Никаких опровержений его виновности не было. Дальше- недавний случай с убийством малыша-сына сепара из Пециной Будки. Тоже не ясно, как мог такой героический чел в принципе стрелять в центре города и при наличии детей в машине? Но, допустим, это дело еще в суде и о его стопудовой вине говорить рано. А тот случай, когда чел из АТО притащил в центр Киева боевую гранату и взорвал себя и охранника? Видимо, случайно. Но какого ляда было нарушать закон и тащить в мирный город гранату??? Так что не всё так однозначно... Да и потом, сепаров тоже "берут". Но "отрехформированные" барыгой суды к ним лояльны. И это факт. Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 7546 "Дякуемо!"
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Аваков! А в каком месте твои следаки копали 3,5 года?
Пошли ищейки по "свежему" и разоблачили? Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета, - Аваков - Цензор.НЕТ 739
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молодцы, умеют "работать"!
Не получилось с Грищенками, нашли нового ...

* «Ко мне пришло лицо, следователь или кто, и он не сказал, по какому делу он пришел. Он только дал мне вот такой красивый листочек, где были очень четко 4 фотографии. На одном был Шеремет, которого взорвали, на втором Жуков, Шаповал, журналистка и место взрыва на Чонгаре, когда электроэнергию в Крым не поставляли. Мне сказали, бери одно из дел на себя, и твоя жена выходит», - отметил Грищенко.
Грищенко попросил, чтобы к материалам дела приобщили видео из кабинета, где он беседовал со следователем.
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Объявлен брифинг МВС. На 16:30 - 17:00! На всех каналах анонсы. Ждем серъезных доказательств..
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БРЯХНЯ! опять активистов и патриотов подгребут, чтоб не мешали с Путиным договариваться...
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300 тысяч человек получили корочки участника. Понятное дело, что среди такой массы людей есть честные и порядочные, а есть откровенные бандиты.
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а "звезду" на брифінг записали? мабуть для цього і приїхали
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недавно була інфа як пропонували слідчі взяти атовцеві на себе вбивство Шеремета. Чому по цим слідчим не відкрита кримінальна справа? Авакян, випустиш джина смерті, то вже не виживеш ні ти ні ти влада.
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