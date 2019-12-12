 Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета, - Аваков

Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.
"Тільки що Нацполіція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовані підозри фігурантам справи про вбивство Павла Шеремета. Це підсумок дуже складної і наполегливої роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи! Дякую за службу!" - розповів міністр.
"У справі про вбивство Павла Шеремета тривають активні слідчі дії, суд незабаром обере підозрюваним запобіжний захід. Але, з огляду на суспільне значення цієї справи, ми проведемо терміновий брифінг, надамо всю можливу інформацію про хід розслідування", - додав Аваков.
Разом з тим, рок-музикант, сержант ССО АндрійАнтоненко (Riffmaster, автор пісні "Тихо прийшов, тихо пішов") у своєму фейсбуці повідомив: "Мені пред'являють вбивство Шеремета. Прямо зараз. У моєму дворі. Буде обшук. Хелп!"
Як повідомлялося, 20 липня, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства. Мінінформполітики має намір ініціювати створення Міжвідомчої робочої групи з розслідування загибелі журналіста Шеремета.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
арешт автора гімна ССО рок-музыкан, сержанта ССО Андрея Антоненко
как причудливо тасуєтся ЗЕльоная колода - тузи та валети ССО віпадають в аут
ЗЕльоним дуже муляє ССО, волонтер Маруся Звіробій, молодий ветеран АТО, який вцілив в хлопчика, нарешті, "бєздельнікі" вєтерани Азова які були проти розведення в Золотому -
все це, шановні, називається "Черговий сєзон Голобородька" із метою дискредитація війська, ветеранів та волонтерів
Ор више гор - і всі незручні питання тонуть у черговому хайпі...
.Это очень страшное преступление.За это не увольняют,за это полагается очень суровое наказание.
Шеремет - фашиський Штірліц, сержант ССО - совецький разведчик, а хто тоді ЗЕБЕня ?
хватит пургу нести!
Шеремет був Шереметом,
сержант ССО - ветеран АТО,
а Зеленскій - гв..но!
щце і є "суровая правда жизні"
Три дня назад.
Мне предлагали взять на себя убийство Шеремета, - ветеран Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство на Ивано-Франковщине.
Об этом Владислав Грищенко заявил на заседании суда.
"Ко мне пришло это лицо, следователь или кто, и он не сказал, по какому делу он пришел.
Он только пришел и подал мне вот такой красивый листочек, где были очень четко 4 фотографии. На одном был Шеремет, которого взорвали, на втором был Жуков, Шаповал (разведчик Максим Шаповал. - Ред.), журналистка и место взрыва на Чонгаре, когда электроэнергию в Крым не поставляли.
И знаете, что мне сказали? Мне сказали, бери одно из дел на себя, и твоя жена выходит
(из-под ареста. - Ред.)", - сказал Грищенко.
Источник: https://censor.net.ua/n3164375
Доброволец и музыкант Андрей Антоненко в Facebook сообщил, что ему объявили подозрение в убийстве Шеремета и будут проводить обыск.
Поэтому был задан вопрос:
"Дожали?"
Радости у меня нет, как и гнева. Если он действительно виноват. Хотя к Шеремету симпатий не питаю.
Интересно как вы, свиноботы", добровольцев "возлюбили", после того, как барыгу отправили в эротическое путешествие! А раньше, когда 5 лет барыга их по тюрьмам рассаживал, кроме "одобрямс" ничего слышно не было..... И тут новые методички!
Где списки с именами тысяч посаженных "режимом" Порошенко добровольцев?
Не, ну а что? Вердикт суда нужен же, правда?
И, о чудо!
Арсен дал результат!
Витебское дело
Эйфория от ареста преступника быстро сменилась ужасом, ведь за его "художества" успели осудить 14 ни в чем не повинных людей. Одного из них расстреляли, один ослеп в тюрьме… Олегу Адамову, водителю грузовика из Витебска, можно сказать, повезло: за инкриминируемое убийство девушки, найденной неподалеку от железнодорожной станции Лучеса, вместо "отмеренных" 15 он отсидел "всего" 1 год и 8 месяцев. После реабилитации в 1986-м ему дали 1-комнатную квартиру и денежную компенсацию, которой хватило на покупку "Жигулей", хотя просто по-человечески прощения за судебную ошибку так никто у него и не попросил.
Читать полностью: https://news.tut.by/society/93143.html
Шустрые вы на бездоказательную расправу, лукашенковские.
По чем вы это определили? По сериалу "слуга народа"?
Я хочу наказания действительно виновных, а в этом играет роль справедливость, а не доброта или злость.
"Кавказская пленница"
Надеюсь, что Аваков необоснованно не вешал бы дело на участника ООС. Подождем подробностей.
Пошли ищейки по "свежему" и разоблачили?
Не получилось с Грищенками, нашли нового ...
* «Ко мне пришло лицо, следователь или кто, и он не сказал, по какому делу он пришел. Он только дал мне вот такой красивый листочек, где были очень четко 4 фотографии. На одном был Шеремет, которого взорвали, на втором Жуков, Шаповал, журналистка и место взрыва на Чонгаре, когда электроэнергию в Крым не поставляли. Мне сказали, бери одно из дел на себя, и твоя жена выходит», - отметил Грищенко.
Грищенко попросил, чтобы к материалам дела приобщили видео из кабинета, где он беседовал со следователем.