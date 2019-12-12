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Все про:звіт (124) Правоохоронні органи (520) СБУ (4900) Баканов Іван (90)

 101 кримінальне провадження, затримання лідера ІДІЛ, боротьба з кіберзлочинністю: СБУ відзвітувала про результати 100-денної роботи. ІНФОГРАФІКА

За 100 днів роботи Служба безпеки України довела, що здатна системно й ефективно протидіяти іноземним спецслужбам і досягати вагомих результатів у сферах захисту національної безпеки, боротьби з тероризмом і кіберзагрозами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, про це заявив глава СБУ Іван Баканов, коментуючи 100 днів своєї роботи на посаді.

"Служба протидіє не дрібним шахраям, а дбає про національну безпеку країни. Так, лише у сфері протидії тероризму та захисту територіальної цілісності України ми розпочали 101 кримінальне провадження", - повідомляє пресслужба СБУ.

"Найбільш гучна справа – затримання одного з ключових лідерів ІДІЛ на прізвисько "Аль Бара Шишані", який приїхав в Україну за підробленими документами. Спецоперація була проведена спільно з іноземними партнерами", – заявив Баканов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чиновник міграційної служби систематично вимагав хабарі в іноземців на Херсонщині, - СБУ. ФОТО

Тільки з вересня цього року Служба заборонила в’їзд на територію України 283 іноземцям. Серед них – 9 діючих співробітників російських спецслужб, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти України. В’їзд закритий і для 9 представників пропагандистських ЗМІ, зокрема російських.

Зазначається, що СБУ успішно протидіє кіберзагрозам – відкрито 124 кримінальні провадження. Спільно з партнерами із США Службі вдалося нейтралізувати потужне хакерське угруповання.

За останні два тижні спецслужба заблокувала діяльність ще двох потужних угруповань кіберзлочинців. Зокрема, українські хакери викрадали кошти з рахунків користувачів електронних платіжних систем Європи та США. Діяли хакери з 2010 року, їхній річний оборот становив $500-700 тис.

Нагадаємо, що Іван Баканов був призначений на посаду Голови СБУ 29 серпня 2019 року.

Дивіться: СБУ блокувала продаж інформації військового характеру, серед покупців були і представники РФ. ФОТО

101 кримінальне провадження, затримання лідера ІДІЛ, боротьба з кіберзлочинністю: СБУ відзвітувала про результати 100-денної роботи 01
101 кримінальне провадження, затримання лідера ІДІЛ, боротьба з кіберзлочинністю: СБУ відзвітувала про результати 100-денної роботи 02
101 кримінальне провадження, затримання лідера ІДІЛ, боротьба з кіберзлочинністю: СБУ відзвітувала про результати 100-денної роботи 03
101 кримінальне провадження, затримання лідера ІДІЛ, боротьба з кіберзлочинністю: СБУ відзвітувала про результати 100-денної роботи 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165021
 
 
 Топ коментарі
 
ВПЕЧАТЛЯЕТ, но не удовлетворен, видать рыбку ловят на мелководье. Рыбки много, а весу мало.
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а в них усіх (мусора, чекісти) є правило. При відчутті змін у керівництві притримувати показники. Щоби коли новий прийде, відразу дати результат і вислужитись.
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Всё это дерьмо. И цена этому дерьмо©трактирщик Паливец.
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а в них усіх (мусора, чекісти) є правило. При відчутті змін у керівництві притримувати показники. Щоби коли новий прийде, відразу дати результат і вислужитись.
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ВПЕЧАТЛЯЕТ, но не удовлетворен, видать рыбку ловят на мелководье. Рыбки много, а весу мало.
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Що вас вражає? Гарна ОРСка (КРСка) розробляється більше 100 днів. Тому усі ці досягнення (якщо їх такими взагалі можно вважати) здобутки попередньої роботи.
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Меня не волнуют, чьи здобуткы, ВОРЫ И МАРАДЕРЫ должны сидеть. Достаточно было времени и у попередников, и уже нынешних. Только ВЫЯВЛЯЕМ, а где те, что раньше были ВЫЯВЛЕНЫ.
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я вам більше скажу, із цими, що виявлені, буде те, що й з попередніми.
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Їх там скільки? 9 тис.? Якщо усі ці "100" поділити на їх кількість?
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Еще скажите бросить их на борьбу с терористическими орнанизациями лыныры и дыныры.
Тогда точно всякие игилы начнут безнаказано орудовать на нашей территории пользуясь соучаем.
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Ми ігілу нецікаві (поки не почнемо затримувати їх лідерів).
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А ти знаеш що Україна член міжнародної коаліції по боротьбі з іділ
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Ну.
А международная коалиция с терор.организациями признанными таковыми украинскими правоохранительными органами как то не борется.
Учитывая что от игил не пострадал не один граждвюанин Украины нужно просто убрать буковку У на конце.
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Я особисто знаю одну громадянку України яка постраждала від дій іділ.
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- Я пил пять кружек пива и съел пару сосисок с рогаликом. Дайте мне еще рюмочку сливянки. И мне уже пора идти, так как я арестован. - Не тревожься, - утешал Паливца Швейк. - Я арестован всего только за государственную измену. (с)
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Всё это дерьмо. И цена этому дерьмо©трактирщик Паливец.
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И капитуляции не вышло... И зрада провалилась...
Но ПЭСыки не унывают - копают и ищут зраду и капитуляцию!😂
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Давайте будем честными: как так стало, что того парнягу, который сеть по продаже наркоты через тырнет организовал, прямо в аэропорту?
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Профукали то есть в аэропорту. Вы его потом уже в Умани брали, но профукать профукали. Понёс кто наказание за это?
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насчет игиловца - молодцы. его даже родственники считали погибшим. а он спокойно в Украине проживал 101 кримінальне провадження, затримання лідера ІДІЛ, боротьба з кіберзлочинністю: СБУ відзвітувала про результати 100-денної роботи - Цензор.НЕТ 7737
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А зачем не пустили ФСБ-шников?, были бы умные запустили, а потом в обменный фонд.
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