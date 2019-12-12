 У Києві вчительку звинуватили в жорстокому поводженні з дітьми. Керівництво школи підтвердило, що вона схильна до агресії, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Так, працівники сектору ювенальної превенції встановили, що вчитель впродовж декількох днів двічі під час уроку кричала та ображала школярку, через що остання була змушена звернутись до медичного пункту у зв’язку з погіршенням самопочуття. Окрім цього, факт психологічного тиску відбувся ще щодо двох дітей.

"Керівництво школи факт булінгу підтвердило, про що було складено відповідні протоколи. Згідно з отриманою характеристикою, педагог схильна до агресивних дій, використовує нецензурні вислови на адресу колег, батьків та дітей", - сказано в повідомленні.

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Правоохоронці склали два адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) і один за ст. 173-4 (булінг учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення, і направили їх для ухвалення рішення в Подільський суд міста Києва.