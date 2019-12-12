EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Події, Київські новини
  3000  33
Матеріали за темою:
Все про:Київ (6673) школа (750) вчитель (129) булінг (25)

 У Києві вчительку звинуватили в жорстокому поводженні з дітьми. Керівництво школи підтвердило, що вона схильна до агресії, - поліція

У поліцію звернулися батьки учнів загальноосвітньої школи, розташованої в Подільському районі, з повідомленням про жорстоке поводження з дітьми з боку вчителя, яке виражалося в цькуванні, безпідставних звинуваченнях і приниженні особистості школярів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Так, працівники сектору ювенальної превенції встановили, що вчитель впродовж декількох днів двічі під час уроку кричала та ображала школярку, через що остання була змушена звернутись до медичного пункту у зв’язку з погіршенням самопочуття. Окрім цього, факт психологічного тиску відбувся ще щодо двох дітей.

"Керівництво школи факт булінгу підтвердило, про що було складено відповідні протоколи. Згідно з отриманою характеристикою, педагог схильна до агресивних дій, використовує нецензурні вислови на адресу колег, батьків та дітей", - сказано в повідомленні.

Читайте також: До 2024 року в 26 українських школах будуть впроваджувати проєкт, який дасть змогу знизити рівень булінгу - Міносвіти

Правоохоронці склали два адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) і один за ст. 173-4 (булінг учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення, і направили їх для ухвалення рішення в Подільський суд міста Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165017
 
   
 Топ коментарі
 
Зачем там держать этих больных если на зарплату в 4000$ можно нанимать лучших учителей с почти любой страны мира В Киеве учительницу обвинили в жестоком обращении с детьми. Руководство школы подтвердило, что она склонна к агрессии, - полиция - Цензор.НЕТ 7522
 показати весь коментар
 
У них за три года работы в школе вырабатывается "Комплекс Наполеона".
Учителя даже в магазине или даже а автобусе легко отличить от других людей.
Если видишь сумасшедшую бабу, которая всем делает замечания, всех вокруг себя пытается учить жизни с недовольным лицом и кучей высокомерия - перед тобой типичный учитель средней школы! В Киеве учительницу обвинили в жестоком обращении с детьми. Руководство школы подтвердило, что она склонна к агрессии, - полиция - Цензор.НЕТ 5121
 показати весь коментар
 
Усе село завжди йшло в "Пед". Це в них така фішка, стати вчителькою!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
поливина викладачів у школах просто хворі.
 показати весь коментар
 
 
У них за три года работы в школе вырабатывается "Комплекс Наполеона".
Учителя даже в магазине или даже а автобусе легко отличить от других людей.
Если видишь сумасшедшую бабу, которая всем делает замечания, всех вокруг себя пытается учить жизни с недовольным лицом и кучей высокомерия - перед тобой типичный учитель средней школы!
 показати весь коментар
 
 
Уявіть собі, якщо ви зранку до вечора самий розумний у класі... (3, 4 а може навіть у 5му)

 показати весь коментар
 
 
Да, и так на протяжении 3-4 лет. И еще когда родители приходят на собрания- их можно тоже поучить как нужно жить...

 показати весь коментар
 
 
Я ніколи не ходив. Просив передати, скільки вони на тих зборах хочуть зібрати..
 показати весь коментар
 
 
Зачем там держать этих больных если на зарплату в 4000$ можно нанимать лучших учителей с почти любой страны мира
 показати весь коментар
 
 
Ума нет - иди в пед.
90% бездарей-учителей именно так и попадают в школу.
Редкое исключение - учитель, который чувствует призвание и имеет талант работать с детьми.
Нужно ввести норму учителям - каждые полгода проходить собеседование с психиатром, причем не 3 минуты поставить штамп "здоров", а реальное обследование с тестами и собеседованием.
 показати весь коментар
 
 
Усе село завжди йшло в "Пед". Це в них така фішка, стати вчителькою!
 показати весь коментар
 
 
так тогда и у вузовских преподов ума нет. какие же они педагоги, когда что приняли, то и вьіпустили.
 показати весь коментар
 
т.е. администрация знала что педагог склонен к агрессии? и непедагогическим выражениям?
совсем со штатом плохо.. раз держали такого... цербера?
 показати весь коментар
 
 
В нульових після закінчення університету деякий час працював у школі за спеціальністю - недовго, на щастя (потім пішов на менш нервові та більш прибуткові хліби... тепер з'їдаюся і угризаюся - от же ж ліх, отримував би зараз 4000 баксюганів, плак-плак ))))) Але знаю, що там подібних неадекватів більша підлога колективу.
Одне таке стерво ледве не розплатилося життям за власну розґнузданість - на учня гаркнула щось а-ля "какая псина тебя под забором из-под хвоста вьіродила?", а він за образу матері недовго думаючи вихопив ножа - і по шиї... але лише порізав, до життєво важливих систем життєзабезпечення лезо не дістало... хлопця начебто відправили до якогось інтернату (бо 14 років ще не було), а стервоза, може, після цього навчилася трохи притримувати мову за зубами... Хоча хз.
 показати весь коментар
 
 
коли мої ще до школи ходили...ой давно ж це було))) так у нашому класі був один такий... Рєнат (с обострённым чувством себялюбия)...намучилися і вчителі і ми, батьки... колись майже з півроку (і це 2-й класс!) чергували у класі (седіли на занняттях зі згоди вчетелів, супроводжували у столовку, на фіз-ру...) бо таке витворяв, що руки дрижали... а бити ж нєпєдагагічно і цензурних слів зразу не підбереш... приходилось навіть в присутності батьків відтаскувати його від дітей...вовчок лагідніший мабудь... а мама його дуже жуже любила і не вірила, що він дикий.. а потім у п"ятомц у класі її не стало...а батько вирішив його забрать у Ічкерію... а хлопчик не схотів і зостався тут з бабусею.. і Ви не повірите - його як підмінили... шо то було? чого так пермінився... але ж як став трохи доросліщим уїхав таки до батька...і слід його загубився... бо в ті роки там таке було... таке як і у нас тепер..на Сході
 показати весь коментар
 
 
"педагог склонна к агрессивным действиям, использует нецензурные выражения по отношению к коллегам, родителей и детей".
Колеги бачать і не чинять заходів щоби витурити неадекватку зі школи? Чи такі самі такі ж?
 показати весь коментар
 
а може просто написали підтекстом "школа не буде захищати свого працівника. сама розбереться". зазвичай вони устраюють таку непогану організовану гебняву травлю. може і довели її, що зараз таке написати.
 показати весь коментар
 
та і дєточки зараз не мед. половину сам би повбивав
 показати весь коментар
 
Как их учтат в семье и школе- ровно такой и результат.
Нужно иметь талант и призвание учить детей- тогда и дети у такого учителя будут самыми лучшими!
 показати весь коментар
 
 
судячи із класів, де вчаться мої діти - неадекватів не більше 10%. абсолютна більшість дітей цілком нормальні, хороші діти. неадекватних вчителів близько 30%. доречі чимало зебілів серед учителів, причому скаржаться, що зп, надбавки в останні місяці поурізали, але вірять в краще ))))
 показати весь коментар
 
 
це Ваше суб'єктивне оцінення 10- 30%, але погодьтесь воно є і це дуже немало!!!!! я б не дуже хотів іти на урок навіть при 5% неадекватів.
 показати весь коментар
 
Так тебя и никто не заставляет на урок.
Или внук просит за него отсидеть пару недель в 3-м классе?
 показати весь коментар
 
во первых я с вами свиней не пас
во-вторых я имел ввиду учителя против выродков деток, кот орых ни при каких обстоятельствах нельзя трогать, даже если они тебе плюнут в лицо
в третьих речь идет о неадекватах , не трьетьекласниках.
так понятно?
 показати весь коментар
 
Дід Піхто 96b91ea4 я имел ввиду учителя против выродков деток

--
Ну если у тебя детки- выродки, то тебе самому лечится надо!
Ты не далеко ушел от той звизданутой учительницы, которая девочку оскорбляла!


 показати весь коментар
 
звісно суб'єктивне. але не лише моє, а скажімо моєї родини.
в моєму дитинстві неадекватів в класах було приблизно стільки ж, скільки і зараз.
під неадекватами я розумію *********, які б'ють інших дітей, матюкаються вже в молодших класах, хамлять вчителям. але такі є у всьому світі, в тому числі в благополучних країнах. достатньо подивитись Сімпсонів, щоб зрозуміти, що у них цілком актуальні такі ж точно відносини ******* (Нельсон Мюнц)-нормальний пацан (Барт Сімпсон) -ботан (Мюлхауз Ван Хутен) в школі, як і у нас.
але зараз стало простіше вирішити питання з *******ами, аніж раніше. як правило достатньо батькам написати по вайберу в групі класу про проблему з певним учнем, щоб до "виховання" батьків *******а долучилися усі інші батьки та вчитель. це досить ефективно.
 показати весь коментар
 
 
Романе, ви все правильно розумієте, просто в мій час ( зараз саме так в китаї) вчитель не підлягає росйською --осуждению! були вчителі яких ми любили і ненавиділи. з цієї точки зору вчитель , ніби був більш захищеним, а сьогодні більш захищений учень. я не спроста написав про плювок! знаю такі факти і як завтра прийти вчителю в цей клас? є багато інших складових і я не захищаю деспота вчителя. просто якщо проходити психологаа вчителю, то чого не проходити такого ж психолога учню? а про так як у школах там я знаю не по сімпсонам, у мене онуки вчаться в сша, і там теж не все як у фільмах. учні там мають більше прав, але і вчитель доволі захищений
 показати весь коментар
 
я так не думаю, так було дуже давно, а зараз 8 класник стілець може на голову вчителю надіти, що в мій час було просто недопустимо.А діточки різного роду крутеликв і п'яниць то ваще особое племя
 показати весь коментар
 
 
Согласен с Вами) Учителя-далеки от идеала... Но!
Кто пойдет сейчас в школу преподавать?
Дети, которые сейчас учатся- сколько из них будет преподавать???
Кто, крайнее время был на уроке???
Родители-в большинстве Быдло((( Очень стыдно, но это так.
Дети учатся у своих родителей.......
Вот и имеем((((((((
 показати весь коментар
 
 
Странно, есть множество талантливых учителей, у которых и родители самые классные и дети самые лучшие...
А плохому танцору всегда что-то мешает - то на шторы в классе родителе не здали, то подарок не тот родители подарили, то школьники все поголовно- сволочи )))))))))
Не равняй всех под одного У Києві вчительку звинуватили в жорстокому поводженні з дітьми. Керівництво школи підтвердило, що вона схильна до агресії, - поліція - Цензор.НЕТ 1548
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору