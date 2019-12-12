 У Києві вчительку звинуватили в жорстокому поводженні з дітьми. Керівництво школи підтвердило, що вона схильна до агресії, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Так, працівники сектору ювенальної превенції встановили, що вчитель впродовж декількох днів двічі під час уроку кричала та ображала школярку, через що остання була змушена звернутись до медичного пункту у зв’язку з погіршенням самопочуття. Окрім цього, факт психологічного тиску відбувся ще щодо двох дітей.
"Керівництво школи факт булінгу підтвердило, про що було складено відповідні протоколи. Згідно з отриманою характеристикою, педагог схильна до агресивних дій, використовує нецензурні вислови на адресу колег, батьків та дітей", - сказано в повідомленні.
Правоохоронці склали два адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) і один за ст. 173-4 (булінг учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення, і направили їх для ухвалення рішення в Подільський суд міста Києва.
Учителя даже в магазине или даже а автобусе легко отличить от других людей.
Если видишь сумасшедшую бабу, которая всем делает замечания, всех вокруг себя пытается учить жизни с недовольным лицом и кучей высокомерия - перед тобой типичный учитель средней школы!
90% бездарей-учителей именно так и попадают в школу.
Редкое исключение - учитель, который чувствует призвание и имеет талант работать с детьми.
Нужно ввести норму учителям - каждые полгода проходить собеседование с психиатром, причем не 3 минуты поставить штамп "здоров", а реальное обследование с тестами и собеседованием.
совсем со штатом плохо.. раз держали такого... цербера?
Одне таке стерво ледве не розплатилося життям за власну розґнузданість - на учня гаркнула щось а-ля "какая псина тебя под забором из-под хвоста вьіродила?", а він за образу матері недовго думаючи вихопив ножа - і по шиї... але лише порізав, до життєво важливих систем життєзабезпечення лезо не дістало... хлопця начебто відправили до якогось інтернату (бо 14 років ще не було), а стервоза, може, після цього навчилася трохи притримувати мову за зубами... Хоча хз.
Колеги бачать і не чинять заходів щоби витурити неадекватку зі школи? Чи такі самі такі ж?
Нужно иметь талант и призвание учить детей- тогда и дети у такого учителя будут самыми лучшими!
Или внук просит за него отсидеть пару недель в 3-м классе?
во-вторых я имел ввиду учителя против выродков деток, кот орых ни при каких обстоятельствах нельзя трогать, даже если они тебе плюнут в лицо
в третьих речь идет о неадекватах , не трьетьекласниках.
так понятно?
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Ну если у тебя детки- выродки, то тебе самому лечится надо!
Ты не далеко ушел от той звизданутой учительницы, которая девочку оскорбляла!
в моєму дитинстві неадекватів в класах було приблизно стільки ж, скільки і зараз.
під неадекватами я розумію *********, які б'ють інших дітей, матюкаються вже в молодших класах, хамлять вчителям. але такі є у всьому світі, в тому числі в благополучних країнах. достатньо подивитись Сімпсонів, щоб зрозуміти, що у них цілком актуальні такі ж точно відносини ******* (Нельсон Мюнц)-нормальний пацан (Барт Сімпсон) -ботан (Мюлхауз Ван Хутен) в школі, як і у нас.
але зараз стало простіше вирішити питання з *******ами, аніж раніше. як правило достатньо батькам написати по вайберу в групі класу про проблему з певним учнем, щоб до "виховання" батьків *******а долучилися усі інші батьки та вчитель. це досить ефективно.
Кто пойдет сейчас в школу преподавать?
Дети, которые сейчас учатся- сколько из них будет преподавать???
Кто, крайнее время был на уроке???
Родители-в большинстве Быдло((( Очень стыдно, но это так.
Дети учатся у своих родителей.......
Вот и имеем((((((((
А плохому танцору всегда что-то мешает - то на шторы в классе родителе не здали, то подарок не тот родители подарили, то школьники все поголовно- сволочи )))))))))
Не равняй всех под одного