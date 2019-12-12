 Зеленський призначив 93 суддів до місцевих судів

Відповідні укази №899/2019 та №900/2019 опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити в місцевих загальних судах на посади", - йдеться в документі.

Загалом Зеленський призначив 93 суддів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша національна ідея - об'єднавшись, довести всім, що неможливе можливо, - Зеленський