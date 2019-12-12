 Зеленський призначив 93 суддів до місцевих судів

Відповідні укази №899/2019 та №900/2019 опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначити в місцевих загальних судах на посади", - йдеться в документі.
Загалом Зеленський призначив 93 суддів.
Відповідні укази №899/2019 та №900/2019 опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначити в місцевих загальних судах на посади", - йдеться в документі.
Загалом Зеленський призначив 93 суддів.
Постоянно "перетрахивает" кадры
Снимает видосики для зебаранов
Виляет хвостом перед пуйлом
Напишите, господа редакторы, сколько Зеленский снял мантий с недобросовестных судей, что обещал 3 месяца назад делать еженедельно!
В открытых источниках информации нет, но вы-то должны знать?!
(старинная поговорка на иврите)