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Все про:Зеленський (3824) призначення (481) суддя (994)

 Зеленський призначив 93 суддів до місцевих судів

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення на посади суддів у місцевих загальних судах.

Відповідні укази №899/2019 та №900/2019 опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити в місцевих загальних судах на посади", - йдеться в документі.

Загалом Зеленський призначив 93 суддів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша національна ідея - об'єднавшись, довести всім, що неможливе можливо, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165016
 
 
 Топ коментарі
 
Ніколи не знав, що у 95му кварталі стільки людей!
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осталось назначить обвиняемых и вот она судебная реформа.
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Ніколи не знав, що у 95му кварталі стільки людей!
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Ну ці красти не будуть, а за слово хабар дадуть 30 років. Цікаво було б почитати журналістське розслідування по кожному.
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осталось назначить обвиняемых и вот она судебная реформа.
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Бубочка продуктивно работает только в трех направлениях:
Постоянно "перетрахивает" кадры
Снимает видосики для зебаранов
Виляет хвостом перед пуйлом
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Избиратели хотят знать!
Напишите, господа редакторы, сколько Зеленский снял мантий с недобросовестных судей, что обещал 3 месяца назад делать еженедельно!
В открытых источниках информации нет, но вы-то должны знать?!
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Ну теперь хоть на папередников не прийдётся свои косяки валить
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ну шо - кто хочет попробовать зеленого правосудия - если вы не цап - то тогда вам закон и это как минимум - а так времена овоща возвернулись уже
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ЗЕбуинам будет что вонять про ,,Петину,, прокуратуру.
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А шо такое? Свои люди везде нужны. Зеленський призначив 93 суддів до місцевих судів - Цензор.НЕТ 3597
(старинная поговорка на иврите)
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