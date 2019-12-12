 Для безпечного проходження зими до Нового року в сховищах має бути 19 млрд куб.м газу, - директор Оператора ГТС

Про це в інтерв'ю БизнесЦензор заявив директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає Цензор.НЕТ.
"На сьогодні (на початок грудня, - ЦН) в ПСГ є 20,18 млрд куб. м газу. Для успішного проходження зими наша модель передбачає, що на кінець грудня в ПСГ має бути не менше 19 млрд куб. м", - говорить Макогон.
Як повідомлялося, раніше глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що як найбільш ймовірний сценарій у компанії розглядають переривання транзиту російського газу з 1 січня 2020 року і підписання транзитного контракту з "Газпромом" через якийсь час.
"Через якийсь час стане очевидно, що святе місце порожнім не буває, що частку "Газпрому" на європейському ринку займають інші, і йому доведеться повернутися до нового оператору ГТС і домовлятися про транзит", - сказав Коболєв.
Сьогодні Україна закуповує газ в Європі за реверсом - після того, як російський газ поставляється через українську газотранспортну систему європейським компаніям.
Читайте інтерв'ю Директор "Оператора ГТС": Не може тариф на транзит 20 млрд кубів газу на короткий термін бути таким жсамим, як на транзит 110 млрд кубів на 10 років
Договора же нет.
...
Чомусь регочу від цієї фрази.
Скорее всего будут гнать газ без контракта.
Вот вам и контрабанда....на крови.
🤔
Когда ожидают начало зимы?
Про це йдеться в листі міністра на адресу Антимонопольного комітету, копія якого є в розпорядженні Українських новин.
За інформацією Оржеля, ознаки змови мали місце в жовтні і листопаді і привели до штучного збільшення цін газу для населення відповідно в листопаді і грудні 2019 року.
Згідно з листом Оржеля, 29 жовтня було укладено 2 біржові угоди, за якими компанії ініціатори торгових сесій, а саме ТОВ "ЕРУ Трейдинг" і СП "Полтавська газонафтова компанія" реалізували на Українській енергетичній біржі 17 млн кубометрів газу листопадового ресурсу за середньозваженою ціною 6082,35 грн за тисячу кубометрів. Якби цих угод не відбулося, то за чинною схемою визначення ціни, для населення ціна газу в листопаді була б на 394,68 грн нижче - не 5878,8 грн як встановив НАК, а 5484,12 грн за тисячу кубометрів.
Така ж ситуація, йдеться в листі міністра, виникла і при формуванні ціни газу на грудень. В останній робочий день листопада на біржі було укладено 3 угоди, за якими ТОВ "Синергія газ енерджі" і ТОВ "Евроенерготрейд" реалізували 15 млн кубів газу за середньозваженою ціною 6137,33 грн за тисячу кубометрів. Без урахування цих угод ціна газу для населення повинна була б скласти 5426,4 тис грн, а в підсумку виявилася вищою на 463,65 грн - 5890 грн за тисячу кубометрів.
"На думку Мінекоенерго, зазначені дії могли вплинути на формування ціни, в сторону збільшення, для постачальників природного газу для потреб побутових споживачів і НАК" Нафтогаз України "для отримання надприбутку ", - йдеться в листі Оржеля.
Прямої згадки НАК як учасника можливої змови в листі міністра немає, однак те, що "Нафтогаз" названо вигодонабувачем підтверджує, що біржові угоди могли проходити за погодженням з держкомпанією. І таким чином, можна говорити, що міністерство підозрює "Нафтогаз" в причетності до можливого змовою.
Міністр просить АМКУ провести розслідування на предмет можливих ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції в частині антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання на ринку природного газу."https://ukranews.com/publication/2758-orzhel-zapodozril-neftegaz-v-iskusstvennom-zavyshenii-tseny-gaza-dlya-naseleniya