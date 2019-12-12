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Все про:квитки (56) Укрзалізниця (859)

 "Укрзалізниця" під час раннього замовлення продаватиме квитки зі знижками, як на літаки

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) планує оновити систему продажу квитків і в майбутньому продавати їх, як авіаквитки - зі знижкою, прив'язаною до часу придбання квитка. Чим раніше пасажир купить квиток, тим він коштуватиме йому дешевше.

Про це в інтерв'ю БізнесЦензор повідомив член правління "Укрзалізниці" Марчін Целеєвський, передає Цензор.НЕТ.

"В УЗ одна майже постійна ціна на квиток в усі дні. Ця ціна і ціноутворення не враховують потреби величезного пласту людей. І це неправильно. Таким підходом ми ніби зрівнюємо всіх людей в плані доходу, забуваючи про те, що для деяких людей наша ціна занадто висока, а деякі можуть платити більше. Що потрібно змінити? Ми хочемо продавати квитки, як у літаку", - повідомив Целеєвський.

Він пояснив, що в майбутньому УЗ хотіла б завчасно продавати квитки з найменшою ціною, а вже ближче до дати поїздки підвищувати вартість.

"Це питання зараз у процесі розробки, зараз ми проводимо дослідження", - уточнив член правління.

Крім того, Целеєвський розповів про проблеми приміських перевезень. За його словами, УЗ необхідно близько 9-12 млрд грн на рік для приведення до ладу електричок і супутньої інфраструктури: дороги, депо тощо.

На початку 2019 року УЗ заявила про необхідність підвищити вартість квитків на пасажирські поїзди більш ніж удвічі, а тарифи на перевезення багажу - в 3,5 раза.

У червні 2019 року УЗ у своєму проєкті проспекту емісії єврооблігацій зазначила, що планує скорегувати тарифну політику щодо пасажирських перевезень, привівши її в підсумку до ринкової.

Інтерв'ю "Член правління "Укрзалізниці": Якщо нічого не змінювати, то через 3-4 роки нам нічим буде возити людей" читайте на БізнесЦензор.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165009
 
 
 Топ коментарі
 
наверное заранее будет обычная цена а чем ближе тем более накрученной. завуалированное повышение цен.
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Базовая цена тоже будет КАК НА САМОЛЕТЫ ?
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Жарт дня... а хтось пробував взяти квиток не наперед, а за добу до відправлення?
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Я скажу больше,заходим на сайт за 40-45 суток, а к 12 часам дня уже нет ни единой нижней полки❗️❗️❗️ И тогда начинается постоянный мониторинг и отлов нижней полки. Несколько раз брали за сутки, но вы же понимаете, если повезет и кто то сдал билеты можно порой и место более менее прикупить, а так билетов обычно нет. Особенно ужасные проблемы в направлении Львова, что вагон времен нэпа что билетов никогда нет. Но одно скажу, сколько ездим последее время вагоны просто забиты. Последний раз пока доехали до Львова с Днепра на одной полке проехало аж 6 человек.
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На то вона і державна компанія... Замість того,щоби встановити різну вартість на нижні/верхні/бокові/коло туалету і т.п., вони за відсутності квитків про раннє бронювання турбуються...
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они продают вагономи. дают 2-3 вагона и не выставляют остальные пока все не купят.
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Я знаю что выставляют на продажу пару вагонов, но вы мне объясните как за 45 суток с утра уже нету нижних полок? Просто у меня есть поездки заранее запланированные и все расписано и все билеты покупаются в первый день продажи , но наша зализниця это наше все, и билетов уже нет внизу🤪🤪🤪 о логистике жд это вообще отдельная тема, такое впечетление что там одни скоты работают и делают все чтобы ничего не стыковалось. Извините что много текста, но честно наболело ( и это я езжу не так и часто).
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коли квточки на укр.залізниці будуть БЕЗДОТАЦіЙНИМИ(подорожчають на 40-75%%) "Укрзалізниця" під час раннього замовлення продаватиме квитки зі знижками, як на літаки - Цензор.НЕТ 6366 то все змінеться.. іукрзалізниця почне чухатись - "спальні" біля туалетів стануть дорожчими... Верні полиці будуть дешевше нижних на 10-15%% і фінансова підтримка(а це і є попередня оплата) буде розцінюватись як КРЕДИТ.. за який пасажиру відшкодують%% "Укрзалізниця" під час раннього замовлення продаватиме квитки зі знижками, як на літаки - Цензор.НЕТ 2586
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Я все розумію але чого нижні полиці повинні бути дорожчими? Я наприклад маю вади хребта і вік уже передпенсійний, то чому я мушу платити більше? А взагалі скажу що наші вагони що наші маршрутні таксі це просто скотовозки ( доречі у Европі скотовозки набагато кращі), ми ж маємо рівень Буркіна- Фасо якогось
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наверное заранее будет обычная цена а чем ближе тем более накрученной. завуалированное повышение цен.
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Ну так там написано, сначала повысят больше чем в 2 раз, а за 45 суток сделают 5% скидки 🤪🤪🤪
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Лучше б они верхнюю полку дешевле сделали.
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Третью и сделают дешевле. В общем вагоне. "Укрзализныця" при раннем заказе будет продавать билеты со скидками, как на самолеты - Цензор.НЕТ 6374
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ТАК І БУДЕ!! ЦІНИ на квитки подорожчають на 50% а верхні полиці лише на 45% "Укрзалізниця" під час раннього замовлення продаватиме квитки зі знижками, як на літаки - Цензор.НЕТ 6436
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Базовая цена тоже будет КАК НА САМОЛЕТЫ ?
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та хотілось би Б..
Лоукост на 1000км десь 720грн....за2години... А купе за 20годин 1329,56 грн... "Укрзалізниця" під час раннього замовлення продаватиме квитки зі знижками, як на літаки - Цензор.НЕТ 6992
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вы еще ручную кладь, как в самолетах введите!)
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ОБОВ'язково!!
бо бидло тупориле валізиз мотлохом к в вантажівці!!
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эммм... это он сообщает, что цена билета на поезд будет как на самолёт?
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ТАК І БУДЕ... а в поїзді люкс МУСЕ БУТИ ДОРОЖЧИМ ніж літак
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А УЗ не хочет объяснить такой феномен, когда билетов на поезд нет, а у билетных барыг билеты есть, еще и нижние полки.
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так ж билеты по паспорту (покупка, посадка)
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Это не те бырыги которые раньше на вокзалах были, новые барыги в офисах уже сидят. Звонишь, говоришь имя фамилию, через несколько часов приезжаешь за билетом.
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ребята, продажа билетов по какой либо цене это прошлый век, при новом законодательстве перспективный тренд - сдача дрезины в аренду!
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Визэйр Харьков - Вроцлав 960 грн. Или 730 по клубной скидке.
Укурзализныця Харьков - Львов 852 грн без скидок и трястись 12 часов.
Мало вас дерут, зебилы.
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