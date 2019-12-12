 Рада директорів МВФ може затвердити нову програму для України в першому кварталі 2020 року, - Смолій

"Ми не очікуємо - так побудований графік засідань борду МВФ - укладення угоди цього року. Згідно з графіком, засідання може відбутися в першому кварталі наступного року", - сказав Смолій під час пресбрифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він також зазначив, що багато умов МВФ, які передують staff level agreement, були виконані з боку України.
"Залишилися незначні технічні моменти. Я окреслив би кілька з них - це ухвалення закону про неможливість повернення банків на ринок, якщо вони перебувають на стадії ліквідації у ФГВФО... Друге - створення єдиних юросіб податкової та митної служби, ці законопроекти внесені Кабміном до Верховної Раду. А також питання, які плідно обговорювалися, - це законопроект про обіг земель сільського призначення", - пояснив голова центрального банку.
"В переводе на язык украинской политики это означает, что команда Зеленского должна не только предпринять меры против использования судов олигархами, но и защитить усилия ПриватБанка и НБУ по возврату долгов бывшими собственниками.
Ключевым здесь станет поведение исполнительной власти во время судебного процесса ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова в Лондоне, который начнётся 10 января."
https://nv.ua/biz/finance/vozvrashchenie-privatbanka-kolomoyskomu-kak-ne-dopustit-eto-novosti-ukrainy-50057846.html
Может состояться, а может и не состояться.
Как вести себя будете, Квартал.
Не забывайте, вы - не Чан Кай-Ши, вы жалкая гопота из подворотни, финансируемая из запоребрика.
Лирическое отступление: я люблю Китай. Только вот какое дело, Китаем для меня является Тайвань. И думала я, как удержалось это государство на крошечном острове после того, как рептилоиды сдали Тайвань Китаю после визита Киссинджера к Председателю Мао?
Три причины:
1) У Тайваня была (и есть) сильнейшая армия
2) Во главе Тайваня стояли националисты
3) Президентом Тайваня был сын Чай Кай-Ши, который учился в СССР в институте Сунь Ят-Сена. Вы вздрогнули? Я тоже, когда услышала. Не стоит думать, что рябой Йося поддерживал националиста Чан Кай-Ши. Просто Йося зависел от американского Ленд-Лиза, а если бы он поддержал коммунистов китайских открыто, то без Ленд-Лиза бежал бы он не до Сталинграда, а за Урал.
После войны сына Чан Кай-Ши 10 лет не выпускали из СССР, он работал на Урале (сказано было, что на power plant) и у него была русская жена, и по возвращении на Тайвань он возглавил тайваньский "КГБ".
И подумала я, а что бы я на его месте сделала? А пошла бы к советским, благо они его хорошо знали и в то время у русских с КНР была такая "крепкая дружба" что до конфликтов вооруженных дело доходило. И еще я бы потребовала рептилоидов вернуть золотой запас, который националисты вывезли на Тайвань, когда оставили Китай.
Так оно было или нет, но Тайвань не сдали, так что додумывайте сами.
Но вы, Квартал, не сын Чай Кай-Ши. Вы - жалкая гопота из подворотни.
Поэтому делайте то, что вам велит прогрессивное мировое человечество.
«Фермерським асоціаціям брати участь в обговоренні питання, від якого залежить майбутнє їх і їхніх дітей, зрозуміло, нема потреби», - написав він.
За даними УНН, провести засідання у закритому режимі запропонував депутат від «Слуги народу» Артем Чорноморов.
«Вчора сталося жахливе дійство - у стінах ВР нанесли тілесні ушкодження нардепу Андрію Богданцю, за чим було порушено кримінальне провадження… Пропоную провести закрите засідання і пропустити виключно акредитовані у ВР електронні засоби масової інформації», - зазначив він.
Депутат додав, що через законопроєкт про ринок землі депутати часто отримують погрози їхньому здоров'ю, життю та їхнім сім'ям.
Голова комітету Микола Сольський поставив пропозицію на голосування, її підтримала більшість членів комітету. Засідання комітету відбудеться за участю членів комітету та акредитованих працівників ЗМІ.
Нагадаємо, вчора, 11 грудня, на засіданні аграрного комітету Верховної Ради побилися народні депутати 7 скликання від ВО «Свобода» (Олексій Кайда, Юрій Сиротюк і Едуард Леонов) та чинний депутат-мажоритарник від партії «Слуга народу» Андрій Богданець. Причиною бійки став розгляд законопроекту про ринок землі. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.
Богданцю діагностували струс мозку після бійки з депутатами попереднього скликання від ВО «Свобода».
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/346245-agrarnij_komitet_virishiv_perevesti_zasidannja_u_zakritij_rehim_pislja_bijki_deputativ
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«Он должен лежать в Вигваме Сокровищ!» - подключилась Не Поймаете.«Зачем?»«На случай, если будет плохо».«Но нам уже сейчас плохо», - резонно отметил один из старых индейцев.«Неправда! - возмутилась Всех Переживу. - В этом году вам стало лучше!»И она принялась мило улыбаться старику из МВФ. Тот улыбнулся в ответ и достал из своей одежды бусы. Заиграла только ей слышная музыка, и старик надел бусы на шею Всех Переживу.https://antikor.com.ua/articles/345859-sergej_ljamets_belyj_starik_podoshel_k_sunduku_i_otkryl_kryshku._indejtsy_obomleli
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А теперь вопрос - Кто скупил под 19% годовых, залив спизженное из офшоров?