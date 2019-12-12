 Перехожий затримав у центрі Києва чоловіка, який прикріплював підозрілий предмет на машину, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

Як повідомили в поліції, помітивши дивну поведінку невідомого, киянин не розгубився: він затримав його і передав правоохоронцям. З'ясувалося, що чоловік намагався встановити на чужий автомобіль трекер для стеження. Розпочато кримінальне провадження.

Зазначається, що НП сталася на вулиці Малій Житомирській. Близько 17-ї години поліцейські отримали інформацію про затримання підозрілого чоловіка. Коли на місце прибула слідчо-оперативна група, з'ясувалося, що киянин затримав чоловіка, який намагався встановити на машину GPS-трекер, щоб стежити за її маршрутом руху.

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Зловмисника затримали.

Під час слідчих дій у його будинку вилучили аналогічний пристрій і мікрокамеру.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 359 (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо передачі матеріалів кримінального провадження до СБУ.



Фото: Нацполіція/Facebook