 Перехожий затримав у центрі Києва чоловіка, який прикріплював підозрілий предмет на машину, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Facebook.
Як повідомили в поліції, помітивши дивну поведінку невідомого, киянин не розгубився: він затримав його і передав правоохоронцям. З'ясувалося, що чоловік намагався встановити на чужий автомобіль трекер для стеження. Розпочато кримінальне провадження.
Зазначається, що НП сталася на вулиці Малій Житомирській. Близько 17-ї години поліцейські отримали інформацію про затримання підозрілого чоловіка. Коли на місце прибула слідчо-оперативна група, з'ясувалося, що киянин затримав чоловіка, який намагався встановити на машину GPS-трекер, щоб стежити за її маршрутом руху.
Зловмисника затримали.
Під час слідчих дій у його будинку вилучили аналогічний пристрій і мікрокамеру.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 359 (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо передачі матеріалів кримінального провадження до СБУ.
заказали? или жена ревнивая? или потом ваще окажется что СБУ вело?
Что тут такого?
Там у тебя дома есть такое кресло - унитаз называется!