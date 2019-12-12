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 Перехожий затримав у центрі Києва чоловіка, який прикріплював підозрілий предмет на машину, - поліція. ФОТОрепортаж

У Києві перехожий затримав зловмисника, який намагався прикріпити до автомобіля підозрілий предмет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

Як повідомили в поліції, помітивши дивну поведінку невідомого, киянин не розгубився: він затримав його і передав правоохоронцям. З'ясувалося, що чоловік намагався встановити на чужий автомобіль трекер для стеження. Розпочато кримінальне провадження.

Перехожий затримав у центрі Києва чоловіка, який прикріплював підозрілий предмет на машину, - поліція 01

Зазначається, що НП сталася на вулиці Малій Житомирській. Близько 17-ї години поліцейські отримали інформацію про затримання підозрілого чоловіка. Коли на місце прибула слідчо-оперативна група, з'ясувалося, що киянин затримав чоловіка, який намагався встановити на машину GPS-трекер, щоб стежити за її маршрутом руху.

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Зловмисника затримали.

Перехожий затримав у центрі Києва чоловіка, який прикріплював підозрілий предмет на машину, - поліція 02

Під час слідчих дій у його будинку вилучили аналогічний пристрій і мікрокамеру.

Перехожий затримав у центрі Києва чоловіка, який прикріплював підозрілий предмет на машину, - поліція 03

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 359 (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо передачі матеріалів кримінального провадження до СБУ.

Перехожий затримав у центрі Києва чоловіка, який прикріплював підозрілий предмет на машину, - поліція 04
Фото: Нацполіція/Facebook

Перехожий затримав у центрі Києва чоловіка, який прикріплював підозрілий предмет на машину, - поліція 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165006
 
   
 Топ коментарі
 
Он пожрал рошена, а у тебя срачка Прохожий задержал в центре Киева мужчину, который крепил подозрительный предмет на машину, - полиция - Цензор.НЕТ 534
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Я тебе, убогое, указал направление Прохожий задержал в центре Киева мужчину, который крепил подозрительный предмет на машину, - полиция - Цензор.НЕТ 693
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явно рошена пожрав
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а мне все равно, ты ж вылизываешь и вылизываешь
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ти лизнути хочеш? то в чергу гімножрач
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в мене тільки поки лижуть, сосати ти перший, гордись
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Кацап, про сосание и лизание - это у вас генетическое. Пшлонах, убогое, Прохожий задержал в центре Киева мужчину, который крепил подозрительный предмет на машину, - полиция - Цензор.НЕТ 5873 запоребрик
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скільки ж вас тут ? ферма? чи соєві сосуть без черги за особливі заслуги?
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Я тебе, убогое, указал направление Прохожий задержал в центре Киева мужчину, который крепил подозрительный предмет на машину, - полиция - Цензор.НЕТ 693
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лизнув і хвате з тебе бидлюка, тут вашого кодла черга стоїть
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Ну звісно, зелохи і лижуть. Але погано працюєш, щось тобі лайки не ставлять. Хоча, один зелох - Михайло Іваноффф, знайшовся.
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в чергу скотина! тут тобі не соєве кодло
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Ти ще і у черзі? Перехожий затримав у центрі Києва чоловіка, який прикріплював підозрілий предмет на машину, - поліція - Цензор.НЕТ 9223 Ну звісно, коли у тебе не ліжуть, тобі треба сосати. А ти все ж таки дід, вже ніхто не дає. Займаєшся самообслуговуванням? Перехожий затримав у центрі Києва чоловіка, який прикріплював підозрілий предмет на машину, - поліція - Цензор.НЕТ 8597
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твоя мама шлюха бендерівська, а ти ту ******** скачеш, до майдаунів придурку товчи ії між булки
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Що, тобі папка в дитинстві за щічку давав, що у тебе мізки набекрень? Перехожий затримав у центрі Києва чоловіка, який прикріплював підозрілий предмет на машину, - поліція - Цензор.НЕТ 856 Наковтався так, що зе-спермотоксикоз настав? Так це, у твоєму випадку, невиліковне.
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А ты подлизываешь?? Обое рябое, а еще одно оно из методички..
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Соси рошенку.
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то скорее сотрудник правоохр.Органов - их сейчас много, веселых и разных, а раньше было 2 - МВД и КГБ)), а сейчас штук 15)))
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а чья хоть машина?
заказали? или жена ревнивая? или потом ваще окажется что СБУ вело?
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Або "приватний детектив" районного пошибу, або збирали інфо для кілера. Машина чия?
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Что за марка авто, кто в теме? Типа Порш какой-то?
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підозрілого чоловіка передали бандероллю до СБУ, по місцю проходження служби
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А прохожий знал, что там трекер, а не взрывчатка?
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Прохожий Молодец, все правильно сделал, все бы так реагировали, и без иронии наградить не мешало владельцу авто данного товарища, может даже жизнь спас.
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Ну захотел мужик свою бабу проследить.....
Что тут такого?
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Для тебя видать нормально когда тебе жена в карманы такие штучки сует.
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Лучше ЭТО. Чем соль с мышьяком перепутать!
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Ну так учись сынок...... может ума наберешься на старости....
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Доживешь до моих лет, сосунок, стоя срать будешь.
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Так ты и не набрался.... Раз в свои года срешь стоя.....
Там у тебя дома есть такое кресло - унитаз называется!
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Так ты совсем тупой, я о тебе говорил, подохнешь не дожив до моего возраста.
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Походу тачку к угону под заказ готовили. А трекер что бы отследить было легче где паркуется,где дольше всего стоит ну и так далее что бы легче было фиксировать тачку.
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То талановитий агент труби пробував організувати стеження.
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Ждем молниеносный брифинг компетентных органов.
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