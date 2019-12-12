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 Суд Панами закрив справу, розпочату за заявою Портнова проти Порошенка, - Новіков

Суд Панами остаточно закрив справу, яку ініціював ексзаступник глави АП Віктора Януковича Андрій Портнов проти п'ятого Президента України Петра Порошенка.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook адвокат експрезидента Петра Порошенка Ілля Новіков, передає Цензор.НЕТ.

"Новини з-за океану. У жовтні я повідомляв, що в Панамі закрито справу стосовно Петра Порошенка, порушену за заявою Андрія Портнова. Портнов тоді спростовував нас і казав, що справу не закрито, а тільки призупинено, і в тому винна бездіяльність української прокуратури, яка не надсилає в Панаму потрібні докази. Довелося пояснювати, що різниці жодної, панамський прокурор справу закрив, справи немає, можете скаржитися в суд. Але наші панамські колеги спеціально подали клопотання про уточнення формулювання рішення про закриття справи, в якому спочатку була фраза "de manera provisional" (можна перекласти як "тимчасово", але насправді - "аж до іншого рішення"). Суд Панами погодився і доручив прокурору прибрати цю фразу з тексту рішення, оскільки встановлено, що складу злочину немає і рішення має характер остаточного. Тож ж це питання роз'яснено. Паралельно у провадженні про давання неправдивого свідчення під присягою щодо Андрія Портнова Порошенко був визнаний потерпілим. Панамські органи юстиції демонструють хороший темп роботи і прозорість, на тлі яких ДБР і деякі українські суди мають дуже невиграшний вигляд. Якщо, звичайно, не оцінювати прозорість за кількістю прослушок з кабінету керівництва, а швидкість роботи - за швидкістю відкриття нових проваджень за заявами Портнова", - зазначив адвокат.

Читайте: Справа ДБР проти Порошенка за Мінські угоди - політично вмотивований крок, - віцеспікер литовського Сейму Ауштрявічус

"Я не коментував окремо повідомлення про ще одне таке провадження, відкрите у вівторок, у якому підписання Мінських угод кваліфікується як акт державної зради. Мій колега Ігор Головань висловився на цю тему. У принципі це мало відрізняється від аналогічної заяви, якою держзрадою пропонується вважати наказ про вихід "Бердянська" і "Нікополя" в Азовське море. Та заява була подана на тлі розгляду в морському суді ООН, ця - на тлі нормандської зустрічі, обидві йдуть врозріз офіційно декларованої лінії адміністрації Зеленського, але в обох випадках ДБР з ентузіазмом взялася за розслідування. При цьому відставка Романа Труби - питання, мабуть, найближчого часу і дуже сумнівно, щоб він встиг завершити цю справу. З великою ймовірністю новина про її відкриття виявиться новиною без продовження. За моїми спостереженнями, інтерес до цієї активності з кожною новою справою знижується. Ніхто вже не знає точно, скільки цих справ, раніше було 13, і це була гарна цифра, зараз чи то 14, чи то вже 15, і ніхто із журналістів не телефонує мені, щоб уточнити. Навіть сьогоднішні дані проросійських ЗМІ про те, що в Криму хочуть організувати саморобний "міжнародний громадський трибунал щодо Керченського інциденту" (але ніяк не можуть знайти юристів для представлення України), і то мали більш живий відгук", - резюмував Новіков.

Читайте: Труба каже, що він поза політикою. Це буде поганою розрадою, якщо росіянам вдасться використати позицію ДБР проти виграшного позову України, - адвокат Новіков

Нагадаємо, 10 грудня ДБР взялося за розслідування після звернення колишнього голови адміністрації Януковича Андрія Портнова про можливу державну зраду п'ятого президента України. Йдеться про підписання Мінських угод.

Зазначимо, що на останньому саміті нормандської четвірки європейські лідери заявили, що альтернативи Мінським угодам не існує.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165002
 
   
 Топ коментарі
 
Леоніде, змініть платівку. Труба з портновим вже так обгидились і з позовами, і з записами. Чи вам подобається виглядати неадекватним?
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Только адвокаты шоколадника молчат про мотивы решения панамского суда . А там всего лишь навсего отказали, потому что нет решения в Украине, чтобы деньги получены преступным путем. Панамцы,считай мафия, не дураки, отказаться от богатого буратино .
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Ну, так где решение из Украины? Или мародёр з бубочкой поделился?
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порохоботы панамские....
но портянка может еще в высокий суд острова науру обратиться, може там шо обломится.
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і зебіли разом з ґебельсами пукіна якось "забули", що ще МІСЯЦЬ ТОМУ проти портнова відкрили справу в суді Панами...А це вже як поширення цього процессу Суд Панамы закрыл дело, начатое по заявлению Портнова против Порошенко, - Новиков - Цензор.НЕТ 6254
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Зебіли! Подаруйте портнову ПАНАМОЧКУ. ЗЕлененьку. Із зав'язочками щоби вітром не здуло.
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Це не панамка, це портновка.
Я портновочку поглубже натяну.... Суд Панами закрив справу, розпочату за заявою Портнова проти Порошенка, - Новіков - Цензор.НЕТ 6284
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У Панами власній інтерес - вони з офшорних компаній і фондів розташованих у себе мільярди заробляють. Вони будуть робити все можливе щоб закривати будь яки справи. Україна поки ще занадто слабка щоб впливати.
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Як стверджує олігарх-втікач Онищенко в своїй книзі "Петро П'ятий", саме Федоров нібито виконував роль в прийомі готівки на Банковій, після чого, мовляв, відносив гроші в чорних сумках зацікавленим особам.За даними журналістів, сім'я Юрія Федорова володіє особняком, площа якого становить 284 кв.м. Будинок записаний на тещу чиновника, 65-річну Тетяну Сафонову, яка ніколи не займалася бізнесом.Носив гроші в чорних пакетах: журналісти знайшли у охоронця Порошенка будинок за 5 млн. грн - свіжі новини
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Оніщенко дуже авторитетна постать, він чесний, порядний, але чомусь не хоче повертатись на батьківщину.
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И тут дырявый носок обкакался. Да что ж такое-то? Ждем серию дел против Портнова, как он студентов во время майдана в каталашки сажал по липовым обвинениям, как диктаторские законы писал, и так д. ПС: Петя барыга.
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шаг за шагом потрошенка
. Сын цеховика, сидевшего. Вообразите разговоры в семье, круги общения, наставления, которые давал твари-пете ублюдок-папа.

2. Отсидка выродка-папы дала четкое понимание того, что бабло, пусть и большое, но без ВЛАСТИ--ничто!

3. Выход на сцену дочки замминистра и брак 100500%%% по расчету!!! Старше него, женили в 18.

4. Сращение денег и капитала происходит после свадьбы. Деньги-связи.

5. Петя в КИМО. Там СТРОГО дети партэлиты! Сын судимого спекулянта-цеховика...не верю в гениальность провинциального мерзавца!

6. Боров--комсомольско-партийный функционер. Выкристаллизовывается характер и воля. Новые связи. С трибун толкаем речи о "социализме с человеческим лицом", сами приватизируем воруем всё, что содавала страна и народ.

7. "Эффективный" менеджер-бизнесмен со связями, укравший всё, к чему прикасался лапами.

8. Политика, как прикрытие криминальной деятельности (депутатская неприкосновенность).
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Петин папа был преважным:
в доме жил пятиэтажном
и, как важный господин, в целом доме жил один.
Очень толстый, очень лысый,
злее самой злющей крысы.
В лавке сластью торговал,
даром сласти не давал.
Сам себе под вечер в дом
сто пакетов нес с трудом, а за папой, друг за другом,
сто корзин несет прислуга. Ест он, с Петею деля,
мармелад и кренделя. Съест и ручкой маме машет:
- Положи еще, мамаша! -

Петя взял
варенье в вазе,
прямо в вазу мордой лазит.
Грязен он, по-моему,
как ведро с помоями. Ест он целый день, и глядь -
Пете некогда гулять.
С час поковыряв в носу,
40 спит в двенадцатом часу. Дрянь и Петя и родители:
общий вид их отвратителен. Ясно даже и ежу - этот Петя был буржуй.
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Дед Пихто (дед Пыхто́) - персонаж русского диалогического фразеологизма (присловия, ответной фразеореплики), постепенно проникающий в массовую культуру.

иди НА Х У Й козломордый
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Теперь Портнов в Панаме офшор не получит.
А если завершат и в интерпол подадут....
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я так зрозумів,що громадянин Панами подав позов в суд Панами на громадянина Панами-правильно?
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Портнов дебил?
Думал в Панаме засудят кормильца?

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