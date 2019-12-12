 Суд Панами закрив справу, розпочату за заявою Портнова проти Порошенка, - Новіков

Про це написав на своїй сторінці у Facebook адвокат експрезидента Петра Порошенка Ілля Новіков, передає Цензор.НЕТ.

"Новини з-за океану. У жовтні я повідомляв, що в Панамі закрито справу стосовно Петра Порошенка, порушену за заявою Андрія Портнова. Портнов тоді спростовував нас і казав, що справу не закрито, а тільки призупинено, і в тому винна бездіяльність української прокуратури, яка не надсилає в Панаму потрібні докази. Довелося пояснювати, що різниці жодної, панамський прокурор справу закрив, справи немає, можете скаржитися в суд. Але наші панамські колеги спеціально подали клопотання про уточнення формулювання рішення про закриття справи, в якому спочатку була фраза "de manera provisional" (можна перекласти як "тимчасово", але насправді - "аж до іншого рішення"). Суд Панами погодився і доручив прокурору прибрати цю фразу з тексту рішення, оскільки встановлено, що складу злочину немає і рішення має характер остаточного. Тож ж це питання роз'яснено. Паралельно у провадженні про давання неправдивого свідчення під присягою щодо Андрія Портнова Порошенко був визнаний потерпілим. Панамські органи юстиції демонструють хороший темп роботи і прозорість, на тлі яких ДБР і деякі українські суди мають дуже невиграшний вигляд. Якщо, звичайно, не оцінювати прозорість за кількістю прослушок з кабінету керівництва, а швидкість роботи - за швидкістю відкриття нових проваджень за заявами Портнова", - зазначив адвокат.

Читайте: Справа ДБР проти Порошенка за Мінські угоди - політично вмотивований крок, - віцеспікер литовського Сейму Ауштрявічус

"Я не коментував окремо повідомлення про ще одне таке провадження, відкрите у вівторок, у якому підписання Мінських угод кваліфікується як акт державної зради. Мій колега Ігор Головань висловився на цю тему. У принципі це мало відрізняється від аналогічної заяви, якою держзрадою пропонується вважати наказ про вихід "Бердянська" і "Нікополя" в Азовське море. Та заява була подана на тлі розгляду в морському суді ООН, ця - на тлі нормандської зустрічі, обидві йдуть врозріз офіційно декларованої лінії адміністрації Зеленського, але в обох випадках ДБР з ентузіазмом взялася за розслідування. При цьому відставка Романа Труби - питання, мабуть, найближчого часу і дуже сумнівно, щоб він встиг завершити цю справу. З великою ймовірністю новина про її відкриття виявиться новиною без продовження. За моїми спостереженнями, інтерес до цієї активності з кожною новою справою знижується. Ніхто вже не знає точно, скільки цих справ, раніше було 13, і це була гарна цифра, зараз чи то 14, чи то вже 15, і ніхто із журналістів не телефонує мені, щоб уточнити. Навіть сьогоднішні дані проросійських ЗМІ про те, що в Криму хочуть організувати саморобний "міжнародний громадський трибунал щодо Керченського інциденту" (але ніяк не можуть знайти юристів для представлення України), і то мали більш живий відгук", - резюмував Новіков.

Читайте: Труба каже, що він поза політикою. Це буде поганою розрадою, якщо росіянам вдасться використати позицію ДБР проти виграшного позову України, - адвокат Новіков

Нагадаємо, 10 грудня ДБР взялося за розслідування після звернення колишнього голови адміністрації Януковича Андрія Портнова про можливу державну зраду п'ятого президента України. Йдеться про підписання Мінських угод.

Зазначимо, що на останньому саміті нормандської четвірки європейські лідери заявили, що альтернативи Мінським угодам не існує.