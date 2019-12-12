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Все про:Зеленський (3824) національна ідея (5)

 Наша національна ідея - об'єднавшись, довести всім, що неможливе можливо, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що національна ідея для українців полягає в тому, щоб спільно стати однією з країн у світі, які найбільш динамічно розвиваються.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав у своїй статті "Вперед і вгору", яка буде опублікована у спецвипуску журналу "Новое время" від 12 грудня під назвою "Світ у 2020".

"Вступаючи на посаду президента, я говорив про те, що наша національна ідея - об'єднавшись, зробити неможливе. Тільки це дасть змогу вийти на глобальний рівень і розмовляти з усім світом на рівних", - написав Зеленський.

Зеленський зазначив, що Україна не може претендувати на глобальне лідерство в розмірах території, військової могутності та обсягах добування корисних копалин, їй "прямо зараз не світить" лідерство у технологіях і промисловий потенціал.

"Але ми точно можемо стати країною світу, яка динамічно розвивається. Країною з найшвидшим темпом позитивних змін - не тільки в економіці, але й у всіх сферах життя. Можемо довести, що неможливе можливо. Довести це друзям, ворогам, але насамперед - самим собі", - переконаний він.

Читайте: "Тепер лише один шлях: вперед і вгору", - Зеленський назвав п'ять складових формули майбутнього для України

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський окреслив п'ять складових формули майбутнього для України: досягнення миру, ефективні інститути та прозорі правила гри, інвестиції, нова інфраструктура та народовладдя, і обіцяє, що за всіма цими напрямами темп змін у 2020 році лише наростатиме

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165001
 
   
 Топ коментарі
 
невозможное - возможно.. моника четко это понял))
Наша национальная идея - объединившись, доказать всем, что невозможное возможно, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8668
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З ким пан пропонує об'єднуватися? З тими, хто дивиться телеканал "Звізда"? З тими, хто мріє про знищення України і українців?
В кращому випадку, це ідеї романтичного недоросля, що все життя пролітав в уявних рожевих хмаринках сценічної слави та обожнювання таких самих недалеких та неосвічених люмпенів
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Каже про "стать динамично развивающейся страной мира. Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений - не только в экономике, но и во всех сферах жизни"???

Чого тоді рівень доходів громадян останні півроку не збільшується? Чого, зокрема, падає середня зарплата по країні?
ну, як завжди - брехня; бо - головною рисою упоротого зебіла є нагла і цинічна брехня та дешевий популізм.
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Все зеватники кричали, мол безвиз невозможен. Порох сделал возможным.
Все зеватники кричали, мол ассоциация с ЕС невозможна. Порох сделал возможной.

Все зеватники кричали, мол томос невозможен. Порох сделал возможным.

Все зеватники кричали, мол всио прапала. Порох и Ко добились повышения ВВП и зарплат.

Что Шмаркля сделает возможным? Дружбу с мышебратьями? Введет в Украину рюзьге мир?Это он с легкостью сделает. Для этого много ума не надо. Просто надо стать на колени и все само собой получиться.
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Невозможное возможно?Так это уже происходит.Еще пол-года назад невозможным считалось отступление наших войск,сегодня это возможно.Еще пол-года назад переход сепаров,на нашу территорию в Станице считалось невозможным,сегодня возможно.Еще пол-года назад амнистия убийцам наших военных и привилегии предателям Украины,из ордло, считалось невозможным,сегодня возможно.Еще пол-года назад походеньки русско-фашистских пропагандонов,из ТВ канала МО РФ, по Майдану,считалось невозможным,сегодня более чем возможно.И продолжать можно еще на две страницы машинописного текста.Хватит разводить!Нам не 42года,но мы ТОЧНО не лохи.
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Такими темпами і повторення репресій, терору, Голодомору, масових депортацій та деукраїнізації (здавалося б, неможливих у наш час) може стати можливим.
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У Порошенко была личная национальная идея - ограбление Украины. Он и сейчас будут гадить. Ему и Путину невыгодно, чтобы Украина была успешной
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Піди торохнись макітрою об стіну, щоб лайно з вух повилітало.
Відчуєш від цього сильні борошна - зате, можливо, наномоск хоч стане в правильну позицію.
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- Заграница - это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается. (с)
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а у блаЗЄнського колективна національна? ідея: пограбування України. (він це робить з коломИйським). Але Порошенко будєт_ґадіть. Бо двум_валодям нє виґодно, чтоб Україна била успЄшной. У валоді_блаЗЄнського вілла в Італії. Там його серце й душа. А в Україні він просто грабує.
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Трубодур из Франции вернулся. Увидеть Париж и сделать невозможное вот что он нам привез-Соросята будут распрадавать страну, а пересични будут в этом помагать-
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У Зели похоже ЕЙФОРИЯ то ли от Ничьей в Нормандии, то ли от выкуренной сигаретки! Это он на каком форуме лозунги толкает?
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подозрения имею ,что опять вещает из богажника Теслы...
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А таки впхають учителям платню по $4000. І чекати вже недовго. Чи вже дали? Наша національна ідея - об'єднавшись, довести всім, що неможливе можливо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7844
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А якої нації національна ідея може бути у Зеленського ?
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Українці можуть свою національну ідею отримати тільки від громадянина Ізраїлю.
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"...И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня с ящика!..." (с)
===
телевізійного Наша національна ідея - об'єднавшись, довести всім, що неможливе можливо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7036
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Для начала останови обстрелы нашей территории, мудель. Зачем ты в париж ездило? Наша національна ідея - об'єднавшись, довести всім, що неможливе можливо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6085
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Объединиться с ордло - национальная идея зебилов и что самое интересное они ведь и воспримут это как свою мечту
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Вова, а объединяться надо так, как ты и твая ******* себя вели перед выборами президента, или по другому? Поясни развернуто
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Берешь пример со своего коллеги-соседа? Тот уже давно вывел страну в "топ-5 мировых экономик". Дерзай, будем посмотреть, у тебя же такая уникальная команда - прахвесара эканамических наук.
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"Зеленский указал, что Украина не может претендовать на глобальное лидерство в размерах территории, военной мощи и объемах добычи полезных ископаемых, ей "прямо сейчас не светит" лидерство в технологиях и промышленном потенциале.
Но мы точно можем стать динамично развивающейся страной мира. Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений - не только в экономике, но и во всех сферах жизни"
Источник: https://censor.net.ua/n3165001

Если "не светит лидерство в технологиях и промышленном потенциале", а также "объемах добычи полезных ископаемых", то в чем то показывать будете, Владимир Александрович?
В скорости поедания шаурмы?
Заплывах на скорость в красных плавках?
Креативной игре на роялях?
Или скорости усадки за стол переговоров с террористами ЛДНР?
Лучше все делать сразу, я так полагаю.
Но вот как затащит рояль в бассейн...
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его национальная идея для украинцев...
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Об"єднавшись кажеш? Ци ти заради об"днааня в кожному твоєму виступі згадауєш Порошенко, що він мовляв продовжує тобі в штани срати і тому має бути покараний? а не ***** лі ти мальчік так "об"єднувати"? Тобі ніхто не скзав, макака зелена, що за петром стоять 25% найсвідоміших , соціально і політично- активних, думаючих громадян.? Ті, які в будь якій країні рухають країну в перед, генерують ідеї, задають порядок денний і контролюють владу. І ти після того як погрожуєш їх посадити, щось кажеш про об"єднання? Так не роблять, Вава. А роблять так : після виборів перше що роблять, це тиснуть руку ************ президнету і дякуть, що зберіг країні, почав реформи і задав вектор руху для країни. А потім вже кажуть про об"єднання. Ти коли гівнюк зелений почнеш працювати а не скиглити що Порох тобі заважає?
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Сначала надо стать нацией , а не сборной солянкой.
Вот Германия- реально сильная страна. У нее и надо учиться
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Президента снова оградили от людей
В ограждении вокруг Администрации Президента на улице Банковой снова появились ворота, которые торжественно были демонтированы в марте этого года
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Знову розмова ні про що ,вони хоч розуміють що таке національна ідея ? пока зрозуміло що в умовах війни треба розпродати всі стратегічні підриємства і землю ,далі що б не образити Беню задовольнити всі забаганки ,а ще вдавати ніби настав міфічний мир і не образити країну агресор.Ну і продвигати квартал і свати на росею, а сюди запустити весь хлам "русского мира" ,ну саме головне впихнути лднр на умовах кремля ,ось і вся їх стратегія.
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Лучше с умным потерять
Чем с дураком найти
- с кем ты обьединяться надумал, зеленая вонючка?
----
Гордо пливем, і не вірить ніхто,
Що ним зацікавилося зло.
І серед вітрів
Ми не чуєм щурів,
Які прогризають нам дно
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БУБОЧКА , сначала перестаньте издеваться над собственным народом , а потом и люди к вам потянутся
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Пример.
Украинцы работающие за рубежом по ВНЖ не могут въезжать в Украину на более 2 месяцев в году
Шо это за дикость? Значит иностранцы въезжают на год , а люди приносящие Украине 18 млрд евро в год - не могут
При ВНЖ авто долдна быть зарегистрирована по месту проживания владельца
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Пример . Жены и дети владельцев таких авто не имеют право сами въезжать на авто . А если влалелец работает?
А КАК ДЕ СОВМЕСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ?
А таможенникам только на руку такие дурные ( злочинные) законы
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При таком неуважении к заробитчанам и экспатам , люди серьезно пол умывает о гражданстве других стран
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Идея классная конечно только нужно сначала убрать тех кто эту идею портят. Всяких Портновых, Дубинских, Бужанских, Медведчуков, и остальных всех внутренних врагов страны которые хотят чтобы Украина снова вернулась под гнёт Парашки.
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Ну-ну, сказал глухонемой, слепой промолвил - поглядим! Он когда нибудь выйдет из образа?
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Ага,осталось сказать с кем обьеденяться ?
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Национальная идея - касабский штамп, что бы слепить из дерьма, ни как не связанное между собой, что-то похожее на государство. Нам этого агипроса не нужно. Мы сами знаем что для нас самое важное СВОБОДА честных трудолюбивых людей объединенных одной целью хорошо жить.
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ця істота окрім просто красивих фразочек для зебілів, може шось по суті говорити?
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В нынешней ситуацией несёт полный БРЕД.
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Наша национальная идея - ЧТОБЫ В СТРАНЕ ОЛИГАРХОВ НЕБЫЛО....

Тогда к власти не будут приходить всякие зверюшки олигархов и зеленые фрики, вроде тебя.....
З олигархами у Украины нет будущего, даже в Европу нас с ними не пустят... Потому что их тип экономики не предусматривает наличие олигархической формы правления страной!!!!
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Объединение может быть только национальным, вокруг национальной идеи, а не вокруг громких лозунгов и звонких идей. Если президент страны избегает вопросов национального развития украинского народа, его языка и культуры, считая эти вопросы "разъединяющими" народ, то неизбежно все у него закончится также,как и у Януковича, т.е позором и бегством,если еще ему дадут убежать.
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Слово НАЦИОНАЛЬНОСТЬ появилось только в конце 18 века в период распада империй чтобы формировать на их основе отдельные государства. Это деление довольно условное. Людей всегда объединяло стремление хорошо жить, пр это не мешать остальным. Назови это национальной идей, если для тебя это важно.
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Слово национальность появилось как большевистский неологизм. А в Европе уже с 16 века, и кстати в Украине с Россией в том числе, формируются отдельные нации. Распад империй тут нипричем. Британцы стали нацией еще ДО своей колониальной империи. Есть два подхода в создании нации: 1) воплощение государственного суверенитета - "Мы все французы, независимо от языка и расы, потому что мы граждане Франции!"; 2) сохрание этнической культуры. Второй подход был неминуем там, где продолжалась государственная раздробленность (Германия, Италия), или там, где народы пускай временно, но потеряли свою государственность (Польша, Чехия, Украина). Только культурный принцип (языковой в первую очередь) мог объединить всех немцев от Пруссии до Бадена независимо от границ и отделить их от чехов или поляков также независимо от тогдашних границ. А вот в России стали между этими двумя вариантами, как буриданов осел между двумя стогами сена, и стоят до сих пор. Но НИГДЕ И НИКОГДА принципом создания единой нации не было "стремление хорошо жить". Это стремление имманентно для любого человека со времен Адама и Евы, но нации появились только и лишь в определенное время и в определенном месте.
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Все успешные нации были объединенными в своем развитии именно вокруг национального фактора - Япония,Южная Корея,Германия, даже США,несмотря даже на эмигрантский состав населения объединены вокруг английского языка, английской культуры, харизмы, отношения к жизни. И это все было не условно, а по настоящему, иначе бы у них не было бы успеха. Игнорирование национального в условиях Украины это не только преступление, но и наконец просто глупость, полное отсутствие чувства реальности.
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Да , лучше с умным потерять, чем с дурнем что нибудь найти!
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Зеля -трепач несусветный, делает сейчас всё чтобы расколоть страну. Когда мы узнаем правду про решения Нормандской четвёрки? Это что дымовая завеса, чтобы украсть у народа землю?
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та він ***** не землю, все і всіх зливає, воно неадекватне як і ті, що цього поца вибрали
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це навіь не демагогія, це - фантазії ємєлі на пєчкє. жодного конкретного пункта, жодного алгоритму цих дій - лишень казкове пєрєваплащєніє.
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Вова, соціально незріла людина! З командою зе тільки в "светлое будущее"!
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Ну от Сольский к примеру,начал объединение с того,що ограничил доступ общественности к земельной реформе Наша національна ідея - об'єднавшись, довести всім, що неможливе можливо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7263
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торчок под коксом дазвізделся,шо їх так і тягне взимку кудись та тікати ?
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Бизнес с СБУ в сплошном объединении.Менты с гральными салонами та борделями в объединении.Рейдеры с судами.Депутаты с олигархами объединены.Все объединены грошами та общим дерибаном.Лише армия с народом Наша національна ідея - об'єднавшись, довести всім, що неможливе можливо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7109
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Но так ! Слуги Урода об' єднавшись з кремлем, ригами, арештував сержанта Андрія Антоненко та волонтерку Юлію Кузьменко , які ніяким боком до вбивства Шеремета , довели, що неможливе можливо...(( Сукі зелені !
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Зеля, доказати, що в твоїй голові є розум, це дійсно неможливо.
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Сделать невозможное -РЕАЛЬНЫМ! Продать землю!,умертвить ВСЕХ пенсионеров!,разогнать трудоспособное население по ЧУЖБИНЕ!, а остаться с мамой,папой и Богданом -С ЧУВСТВОМ ВЫПОЛНЕННОГО ДОЛГА перед США и Соросом! Виват. Выбрали. Простите нас внуки!!!
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