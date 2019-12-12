 Наша національна ідея - об'єднавшись, довести всім, що неможливе можливо, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав у своїй статті "Вперед і вгору", яка буде опублікована у спецвипуску журналу "Новое время" від 12 грудня під назвою "Світ у 2020".
"Вступаючи на посаду президента, я говорив про те, що наша національна ідея - об'єднавшись, зробити неможливе. Тільки це дасть змогу вийти на глобальний рівень і розмовляти з усім світом на рівних", - написав Зеленський.
Зеленський зазначив, що Україна не може претендувати на глобальне лідерство в розмірах території, військової могутності та обсягах добування корисних копалин, їй "прямо зараз не світить" лідерство у технологіях і промисловий потенціал.
"Але ми точно можемо стати країною світу, яка динамічно розвивається. Країною з найшвидшим темпом позитивних змін - не тільки в економіці, але й у всіх сферах життя. Можемо довести, що неможливе можливо. Довести це друзям, ворогам, але насамперед - самим собі", - переконаний він.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський окреслив п'ять складових формули майбутнього для України: досягнення миру, ефективні інститути та прозорі правила гри, інвестиції, нова інфраструктура та народовладдя, і обіцяє, що за всіма цими напрямами темп змін у 2020 році лише наростатиме
В кращому випадку, це ідеї романтичного недоросля, що все життя пролітав в уявних рожевих хмаринках сценічної слави та обожнювання таких самих недалеких та неосвічених люмпенів
Чого тоді рівень доходів громадян останні півроку не збільшується? Чого, зокрема, падає середня зарплата по країні?
ну, як завжди - брехня; бо - головною рисою упоротого зебіла є нагла і цинічна брехня та дешевий популізм.
Все зеватники кричали, мол ассоциация с ЕС невозможна. Порох сделал возможной.
Все зеватники кричали, мол томос невозможен. Порох сделал возможным.
Все зеватники кричали, мол всио прапала. Порох и Ко добились повышения ВВП и зарплат.
Что Шмаркля сделает возможным? Дружбу с мышебратьями? Введет в Украину рюзьге мир?Это он с легкостью сделает. Для этого много ума не надо. Просто надо стать на колени и все само собой получиться.
Відчуєш від цього сильні борошна - зате, можливо, наномоск хоч стане в правильну позицію.
Дорога долгая легка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня с ящика!..." (с)
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телевізійного
Но мы точно можем стать динамично развивающейся страной мира. Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений - не только в экономике, но и во всех сферах жизни"
Источник: https://censor.net.ua/n3165001
Если "не светит лидерство в технологиях и промышленном потенциале", а также "объемах добычи полезных ископаемых", то в чем то показывать будете, Владимир Александрович?
В скорости поедания шаурмы?
Заплывах на скорость в красных плавках?
Креативной игре на роялях?
Или скорости усадки за стол переговоров с террористами ЛДНР?
Лучше все делать сразу, я так полагаю.
Но вот как затащит рояль в бассейн...
Вот Германия- реально сильная страна. У нее и надо учиться
В ограждении вокруг Администрации Президента на улице Банковой снова появились ворота, которые торжественно были демонтированы в марте этого года
Чем с дураком найти
- с кем ты обьединяться надумал, зеленая вонючка?
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Гордо пливем, і не вірить ніхто,
Що ним зацікавилося зло.
І серед вітрів
Ми не чуєм щурів,
Які прогризають нам дно
Украинцы работающие за рубежом по ВНЖ не могут въезжать в Украину на более 2 месяцев в году
Шо это за дикость? Значит иностранцы въезжают на год , а люди приносящие Украине 18 млрд евро в год - не могут
При ВНЖ авто долдна быть зарегистрирована по месту проживания владельца
А КАК ДЕ СОВМЕСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ?
А таможенникам только на руку такие дурные ( злочинные) законы
Тогда к власти не будут приходить всякие зверюшки олигархов и зеленые фрики, вроде тебя.....
З олигархами у Украины нет будущего, даже в Европу нас с ними не пустят... Потому что их тип экономики не предусматривает наличие олигархической формы правления страной!!!!