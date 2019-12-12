 Наша національна ідея - об'єднавшись, довести всім, що неможливе можливо, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав у своїй статті "Вперед і вгору", яка буде опублікована у спецвипуску журналу "Новое время" від 12 грудня під назвою "Світ у 2020".

"Вступаючи на посаду президента, я говорив про те, що наша національна ідея - об'єднавшись, зробити неможливе. Тільки це дасть змогу вийти на глобальний рівень і розмовляти з усім світом на рівних", - написав Зеленський.

Зеленський зазначив, що Україна не може претендувати на глобальне лідерство в розмірах території, військової могутності та обсягах добування корисних копалин, їй "прямо зараз не світить" лідерство у технологіях і промисловий потенціал.

"Але ми точно можемо стати країною світу, яка динамічно розвивається. Країною з найшвидшим темпом позитивних змін - не тільки в економіці, але й у всіх сферах життя. Можемо довести, що неможливе можливо. Довести це друзям, ворогам, але насамперед - самим собі", - переконаний він.

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Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський окреслив п'ять складових формули майбутнього для України: досягнення миру, ефективні інститути та прозорі правила гри, інвестиції, нова інфраструктура та народовладдя, і обіцяє, що за всіма цими напрямами темп змін у 2020 році лише наростатиме