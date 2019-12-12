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Все про:прожитковий мінімум (32) Міністерство соціальної політики (357) Юлія Соколовська (15)

 Прожитковий мінімум збільшуватимуть поступово, - Мінсоцполітики

Кабмін має намір збільшувати прожитковий мінімум поступово до рівня, який становитиме 30-40% від розміру середньої заробітної плати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

За словами глави відомства Юлії Соколовської, законопроєкт про відв'язку більшості виплат від прожиткового мінімуму дозволить поетапно підвищити прожитковий мінімум до фактичного рівня - майже вдвічі, до 3-4 тис. грн.

"Зараз є різні підходи до визначення суті "фактичного прожиткового мінімуму". І ми будемо поетапно рухатися до того, щоб він становив не менше 30-40% від розміру середньої заробітної плати. Тобто ми орієнтуємося для різних категорій населення на 3-4 тис. грн. А це – збільшення майже у два рази!" - заявила вона.

Соколовська наголосила, що реформа механізму застосування прожиткового мінімуму дозволить створити передумови для суттєвого підвищення прожиткового мінімуму, а також надавати допомогу тим, хто її реально потребує.

"Насамперед це відчують на собі ті категорії населення, для яких соціальні виплати (які залежать від прожиткового мінімуму) є основним джерелом існування. Якщо ми говоримо про зміну у визначенні посадового окладу, то це стосується працівників бюджетної сфери, працівників державних органів, суддів та військовослужбовців", - додала вона.

На 18 грудня заплановано парламентські слухання щодо прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 11 грудня схвалив законопроєкт, що дозволяє підвищити прожитковий мінімум до 4200 грн на місяць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прожитковий мінімум в Україні для працездатних громадян збільшили до 2102 грн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165000
 
   
 Топ коментарі
 
та понятно...нельзя после голодовки резко обляпатяться!!!)))
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правильно, по 22 копейки в квартал
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как увеличение пр минимума , отвязанного от минимальной пенсии поспособствует улучшению жизни того пенсионера с минимальной пенсией, которая и сейчас ниже ???? все красивее и красивее разводят лохов зеленых
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та понятно...нельзя после голодовки резко обляпатяться!!!)))
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- Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? -- спросил Остап. -- Только подсчитайте все.
-- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
-- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. (с)
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значит счастливцы будут проживать на 30-40% , а на 70-60% останется на благодарность. хотя если брать и саму минималку то там только на гроб хватит, а крышку по дотации нужно получить
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как увеличение пр минимума , отвязанного от минимальной пенсии поспособствует улучшению жизни того пенсионера с минимальной пенсией, которая и сейчас ниже ???? все красивее и красивее разводят лохов зеленых
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Уже график составляю, как прочитав про такое. Ну сначала полы поменяю---скрипят падло сильно. Через год после полов сменяю мебельную стенку---насточертела за 30 лет. Ещё через год отложу на поминки---так спокойней на последующие годы фантазию радовать!
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Ты, главное, когда отложишь на поминки - глянь первую серию сериала "Папик", как толково можно зайти в цирюльню перед положением во гроб! )
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Товарищ Кац-манавт, я из тех что ещё застали парикмахерские со старыми евреями, опасными бритвами *Золинген*! Самое приятное было тогда попасть не к этому дедку пейсатому, а тётке молодой. Упитаные были. И вырез в двух местах на халатике в том числе. Прикасались крепко брея---для фиксации. Ущучил? *папика* не смотрим---мыло---не комильфо нам!
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Та то не мыло. Посмотри первых 15 мин и всё. Актуально по теме. Просто посмеёшься от души. Правильно. Кац-манавт. От слова манать. Я манал тех, кто с космонавтом меня путает...
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Спасибо, конечно, Шмырев, у 95 квартала есть канал в Ютуб. Там можно?
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оно Г что на Г+Г что в Ютубе это все равно что Г перенести с унитаза на стол суть не меняется Прожитковий мінімум збільшуватимуть поступово, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 8217
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Не, ну такого душевного сериала нужно ещё поискать... Что вы за люди? Осталось у вас, порохоботов, хоть что-то человечное?
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Канєшна асталось...Адже порохоботство - це тільки перша стадія дегенераціі...
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Я, кстати, тоже помню те монументальные кожаные кресла с педалями и кожаные ремни натёртые пастой гои для правки бритв, распаренные полотенца... Правда, я только постригался полубоксом, щетина ещё не росла и не имел удовольствия от тётки. Позже - было и с парикмахершой и с маникюрщицей. Зато у стоматолога пережил подобное. С одной стороны тётка дантист налегла на меня, а с другой тётка ассистент со слюноотсосом. Налегали на меня четырьмя персями)
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То есть пару носков на год всё же добавят, но по одному в полугодие...
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Да-да, если сразу тысяч по 30 сделают - много умрет от переедания.
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а что зарплату власти. прямопропорционально росту минимального прожиточного минимума не прописать??
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А смысл теперь в этом прожиточном минимуме если вы его от всех соцвыплат отвязали! ну будет у вас прожиточный минимум 20тыс, а соцвыплата 3тыс (т.е. выплаты будут ниже прожиточного минимума что даже счас есть по некоторым выплатам) и что с того!! люди то на руки получают выплаты а не цифирку в отчетности!!
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Эпоха бедности будет заканчиваться медленно...
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Епоха бідності буде нагороджуватися посмертно та деревяним хрестом.
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Пока власть поэтапно будет поднимать прожиточный минимум до 4200, то он станет уже 6500... Бегите нуждающиеся за паровозом
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