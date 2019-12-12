 Рада направила на доопрацювання закон, який змінює порядок стягнення акцизного збору

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 304 народні депутати.

Рада також доручила комітету підготувати законопроєкт до вівторка, 17 грудня. Таке рішення було ухвалено під час розгляду поправок до другого читання.

Як повідомляється в пояснювальній записці, метою документа є вдосконалення роботи системи електронного адміністрування реалізації пального і спирту етилового (СЕА РП і СЕ) і спрощення умов ліцензування для суб'єктів господарювання.

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