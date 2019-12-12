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 Рада направила на доопрацювання закон, який змінює порядок стягнення акцизного збору

Верховна Рада направила на повторне друге читання для доопрацювання законопроєкт №2317 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" щодо покращення адміністрування акцизного податку.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 304 народні депутати.

Рада також доручила комітету підготувати законопроєкт до вівторка, 17 грудня. Таке рішення було ухвалено під час розгляду поправок до другого читання.

Як повідомляється в пояснювальній записці, метою документа є вдосконалення роботи системи електронного адміністрування реалізації пального і спирту етилового (СЕА РП і СЕ) і спрощення умов ліцензування для суб'єктів господарювання.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164996
 
 
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как там ранее было?
--пятилетка качества
--продовольствення программа.
не холодно не жарко. не первостепенные это законы.
люди ждут улучшений хоть в чем то. нужны конкретные улучшения
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