 "Тепер лише один шлях: вперед і вгору", - Зеленський назвав п'ять складових формули майбутнього для України

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав у своїй статті "Вперед і вгору", яка буде опублікована у спецвипуску журналу "Новое время" від 12 грудня під назвою "Світ у 2020".
"Формула майбутнього для України має п'ять складових. І перша з них - звичайно, мир. Без миру ніякого розвитку бути не може. Тому ми не будемо тягнути час, не чекатимемо, поки мирне вирішення впаде нам з небес, поки його принесуть нам на блюдечку зарубіжні партнери. Ми хочемо миру на наших умовах", - написав він.
Зеленський наголосив, що такий мир полягає в поверненні Україні територій і людей.
"З припиненням обстрілів і справжнім, а не фейковий мирним процесом. І тому саме ми, а не хтось інший, зобов'язані діяти і домагатися мирних рішень", - зазначив він.
Президент зазначив, що Україні також потрібні ефективні інститути та прозорі правила гри, обов'язкові для всіх.
"Перемога над корупцією і справедливі суди, рівність усіх перед законом і ліквідація привілеїв для обраних. Безумовний захист прав власності і жорсткі межі повноважень, у які буде поставлено будь-якого чиновника - від президента до сільського старости", - заявив він.
За його словами, Україні конче необхідні інвестиції, для чого слід усунути непрохідні бар'єри і непотрібні регуляції, які гальмують розвиток бізнесу, побудувати податкову систему, здатну стимулювати ініціативу, створити прозорі ринки, які не контролюватимуть "корупціонери і рейдери".
Зеленський звернув увагу на важливість якісно нової інфраструктури, до того ж не лише доріг, але й медичної та освітньої, цифрової та енергетичної, фінансової та комунальної інфраструктури.
Глава держави також вважає за необхідне забезпечити в Україні не декларативне, а реальне народовладдя, щоб люди могли впливати на рішення влади від рівня громади до президента.
"У цій формулі майбутнього немає більш-менш важливих елементів. Ми так довго відкладали справжні зміни, що сьогодні мусимо робити все і відразу. Не витрачаючи час на договорняки і корупційні схеми. Ми вже почали втілювати в життя цей підхід", - наголосив він.
Зеленський зазначив, що можна скільки завгодно сміятися з "турборежиму" роботи влади, але в країні відбуваються зміни, на які не зважувалися цілі покоління українських політиків.
"У 2020-му темп змін лише наростатиме - за всіма п'ятьма напрямками. Зачароване коло розвитку розірвали. І тепер лише один шлях: вперед і вгору. То що, побігли!" - таким закликом він завершив свою статтю.
Где ж ты раньше был,
целовался с кемв предыдущие пять лет ?
Не в коней корм, похоже.
Виключений з парламентської фракції "Слуга народу" депутат Антон Поляков заявляє, що голова Офісу президента Андрій Богдан є бізнес-партнером керівника парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Миколи Сольского.
Про це Поляков написав у своєму Телеграм-каналі.
За словами Полякова, Сольський і Богдан є співвласниками агропідприємства "Наташа-Агро".
Як зазначив Поляков, маючи таку "співдружність", Сольський намагається через комітет продавити правку до земельного законопроєкту про продаж по 50 тис. га в "одні руки".
У Гончарука есть два выбора один другого краше - начать СтройМайдан или помочь противнику Богдана. Но зеленожопые пошли в наступление , и стройМайдан приближается!
Вот уж не знаю, радоваться или наоборот.
«Я привіз вам мир», - заявив прем'єр-міністр Великобританії Невілл Чемберлен на аеродромі, повернувшись до Лондона після підписання Мюнхенської угоди з Гітлером. На що Вінстон Черчилль відповів: «Англії був запропонований вибір між війною і безчестям. Вона вибрала безчестя і отримає війну».
Так вперед или вверх ? Куда вначале?.))
********** пропагандисты уже в Украине!
Убивать врагов Украины - священная обязанность и гражданский долг каждого сознательного патриота и украинца
Жаль на местных выборах выбирать не из кого, чтоб оно увидело свой шанс, после выборов следующего президента ..
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...ілі в тюрьму, ілі к прокурору...(с)
удареугаре
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Передайте это шмаркле зеленой, пусть почитает статистику, сколько уже похоронили при его *мире* и отводе войск!