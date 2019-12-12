EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України
  7744  167
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3824) інвестиції (257) Крим (6900) розвиток (21) Донбас (12659)

 "Тепер лише один шлях: вперед і вгору", - Зеленський назвав п'ять складових формули майбутнього для України

Президент України Володимир Зеленський окреслив п'ять складових формули майбутнього для України: досягнення миру, ефективні інститути та прозорі правила гри, інвестиції, нова інфраструктура та народовладдя, і обіцяє, що за всіма цими напрямками темп змін у 2020 році буде тільки наростати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав у своїй статті "Вперед і вгору", яка буде опублікована у спецвипуску журналу "Новое время" від 12 грудня під назвою "Світ у 2020".

"Формула майбутнього для України має п'ять складових. І перша з них - звичайно, мир. Без миру ніякого розвитку бути не може. Тому ми не будемо тягнути час, не чекатимемо, поки мирне вирішення впаде нам з небес, поки його принесуть нам на блюдечку зарубіжні партнери. Ми хочемо миру на наших умовах", - написав він.

Зеленський наголосив, що такий мир полягає в поверненні Україні територій і людей.

"З припиненням обстрілів і справжнім, а не фейковий мирним процесом. І тому саме ми, а не хтось інший, зобов'язані діяти і домагатися мирних рішень", - зазначив він.

Президент зазначив, що Україні також потрібні ефективні інститути та прозорі правила гри, обов'язкові для всіх.

"Перемога над корупцією і справедливі суди, рівність усіх перед законом і ліквідація привілеїв для обраних. Безумовний захист прав власності і жорсткі межі повноважень, у які буде поставлено будь-якого чиновника - від президента до сільського старости", - заявив він.

Також читайте: "РФ розраховує, що Зеленський зупинить війну на Донбасі", - Лавров

За його словами, Україні конче необхідні інвестиції, для чого слід усунути непрохідні бар'єри і непотрібні регуляції, які гальмують розвиток бізнесу, побудувати податкову систему, здатну стимулювати ініціативу, створити прозорі ринки, які не контролюватимуть "корупціонери і рейдери".

Зеленський звернув увагу на важливість якісно нової інфраструктури, до того ж не лише доріг, але й медичної та освітньої, цифрової та енергетичної, фінансової та комунальної інфраструктури.

Глава держави також вважає за необхідне забезпечити в Україні не декларативне, а реальне народовладдя, щоб люди могли впливати на рішення влади від рівня громади до президента.

"У цій формулі майбутнього немає більш-менш важливих елементів. Ми так довго відкладали справжні зміни, що сьогодні мусимо робити все і відразу. Не витрачаючи час на договорняки і корупційні схеми. Ми вже почали втілювати в життя цей підхід", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що можна скільки завгодно сміятися з "турборежиму" роботи влади, але в країні відбуваються зміни, на які не зважувалися цілі покоління українських політиків.

"У 2020-му темп змін лише наростатиме - за всіма п'ятьма напрямками. Зачароване коло розвитку розірвали. І тепер лише один шлях: вперед і вгору. То що, побігли!" - таким закликом він завершив свою статтю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164994
 
   
 Топ коментарі
 
"Теперь только один путь: вперед и вверх", - сказала обезьяна и полезла на "Йолку" за бананами...
 показати весь коментар
 
Режим Зеленского как то странно молчит по вопросу возвращения будущими "представителями территориальных громад" тела украинского воина Романа Беспалого, со следами чудовищных пыток и вырезанными внутренними органами. Не скроем - мы пытались получить получить акт судебно-медицинской экспертизы проводимой в Киеве и частично в в Днепре. Увы, нам это не удалось. оказалось материалы этой экспертизы закрыты грифом "Секретно". Но даже из того, что нам известно выплывает одно - большинство увечий, например выдавленный правый глаз и оторванная нижняя губа нанесены прижизненно. Изъятие органов проводилось специализированным методом и скорее всего специалистами.

Почему г-н Рябошапка, как генеральный прокурор Украины не возбудил уголовное дело по факту убийства украинского гражданина при отягчающих обстоятельствах ? Или это не вписывается в концепцию "хорошие люди, попавшие в нехорошие обстоятельства" ?
Президент Зеленский, запомните, верховный главнокомандующий забывший об изуродованном и убитом солдате не есть верховный главнокомандующий. Он - никто, тварь дрожащая.
Вы с ними хотите мира, г-н Президент ? Так у вас уже убивают за украинский язык, вы ждете когда начнут вырезать органы ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
коментар відмічено як спам  
 
все кто против своего президента - враги своей Родины.
 показати весь коментар
 
*
Где ж ты раньше был, целовался с кем в предыдущие пять лет ?
 показати весь коментар
 
 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин уже предупреждал что не надо путать понятия "Отечество" и "Ваше Превосходительство".
Не в коней корм, похоже.
 показати весь коментар
 
 
Подозреваю что те кто были против своего рейхсканцлера с 1933 по 1945 тоже были враги Германии.
 показати весь коментар
 
 
не доречно порівнювати звичайного членограя з маловідомим австрійським художником !
 показати весь коментар
 
 
Круто ГеЗе вштымило. Но есть нюанс: скоро Новый Год. А значит и йолка на носу. Или на зегопе. А если не повезет, то и в самой зегопе.
 показати весь коментар
 
 
Один такой уже вещал-"умівінімніуміві..увінмні...увімкніть Україну".
 показати весь коментар
 
 
по поводу народовластия---Аграрный комитет решил ограничить участие общественности в заседаниях по земельной реформе, - Сольский..
 показати весь коментар
 
 
Богдана викрили в лобіюванні інтересів товариша по партії.
Виключений з парламентської фракції "Слуга народу" депутат Антон Поляков заявляє, що голова Офісу президента Андрій Богдан є бізнес-партнером керівника парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Миколи Сольского.

Про це Поляков написав у своєму Телеграм-каналі.

За словами Полякова, Сольський і Богдан є співвласниками агропідприємства "Наташа-Агро".

Як зазначив Поляков, маючи таку "співдружність", Сольський намагається через комітет продавити правку до земельного законопроєкту про продаж по 50 тис. га в "одні руки".
 показати весь коментар
 
 
"Укрбуд девелопмент" краткая информация. С приходом к власти Зеленского, резко возросло влияние связанных с Богданом строительных структур Вавриша. как и положено в конкурентной среде эта группа весьма активно начала теснить Микитася в сфере бизнеса. Основой для этого было отсутствие у "Укрбуда" всех предусмотренных законодательством разрешительных документов по строительным площадкам. Цена за лояльность выставленная Богданом\Вавришем для Микитася была просто неподъемной. 16830 пайщиков из которых около 12 тысяч уже внесли платежи превышающие 25% оказались под угрозой. Но умные люди выход нашли. Микитась передал права на участки застройки другому лицу, которое направило в Кабмин письмо, что готово предотвратить "строительный майдан" если правительство выдаст ей все необходимые документы на строительство.
У Гончарука есть два выбора один другого краше - начать СтройМайдан или помочь противнику Богдана. Но зеленожопые пошли в наступление , и стройМайдан приближается!
 показати весь коментар
 
 
название - корпорация Богдан-Авто біла занята, поєтому назвали по простому Наташа-Агро "Тепер лише один шлях: вперед і вгору", - Зеленський назвав п'ять складових формули майбутнього для України - Цензор.НЕТ 5257
 показати весь коментар
 
Посмотрим,а то все прошлые тоже обещали крассиво жить
 показати весь коментар
 
Уже полгода прошло. Мало для "посмотрим"?
 показати весь коментар
 
 
/// В 2020-м темп перемен будет только нарастать.... ///
Вот уж не знаю, радоваться или наоборот. "Тепер лише один шлях: вперед і вгору", - Зеленський назвав п'ять складових формули майбутнього для України - Цензор.НЕТ 5575
 показати весь коментар
 
ВІТАЮ Всіх ... Зеленський Вам НЕвдасться Нас заколисати - ДЕ обіцяне Народовладдя - Закон , де Закон Про референдум ... Де зняття НЕДОРКАННОСТІ з Президента і Суддів ... ВСІ свої роліки можете ДЕМОНСТРУВАТИ Флорі і Фауні у Вашій квартирі чи офісі - Українці ВИМАГАЮТЬ живого СПІЛКУВАННЯ і відповіді на обіцянки .....це є Жи ве диня .. таки КОМІК .. готуйся Нарід України до Війни .. а цих - повернемо в 95 квартал ..і БАЖАНО за межі України .. най там шепчуть ..і про Св.Землю .. і про ВІЙНУ і Мірь ( Лев Толстой ) .. Люди де вони навчалися .. 6-ий - кляса 2 чвертка .. НЕзасвоюють .. шо це таке ... які п"ять кроків ? .. до ПРІРВИ .. один .. НЄ вован .. плигай САМ..



«Я привіз вам мир», - заявив прем'єр-міністр Великобританії Невілл Чемберлен на аеродромі, повернувшись до Лондона після підписання Мюнхенської угоди з Гітлером. На що Вінстон Черчилль відповів: «Англії був запропонований вибір між війною і безчестям. Вона вибрала безчестя і отримає війну».


 показати весь коментар
 
 
Зеленая вонючка разрешил кремлевским ********* телеканала "Звезда" стряпать антиукраинскую пропаганду прямо в Киеве.
********** пропагандисты уже в Украине!
Убивать врагов Украины - священная обязанность и гражданский долг каждого сознательного патриота и украинца
 показати весь коментар
 
 
списать борги грязьапрома, в размере 25 лярдов, отказатся от Крыма,в замен за списание 25 лярдов рашист оставляет ордло Украине ,а украинский Крым для себья и восстановление разграбленного рашистом Донбасса украинскому народу на спину ,и вперед и вверх ,,,все выше и выше...
 показати весь коментар
 
 
перед эпохой народовластия промежуточный этап - Хунта, что бы закопать весь лишнехромасомно-скреппный и законтаченно-апущенный биоматериал.
 показати весь коментар
 
 
Умный в гору не пойдет. А с таким гарантом тем более.Где народовладдя пустозвон?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Свиноботы против! Они хотят воевать за Украину чужими руками!
 показати весь коментар
 
 
Ну очередной небожитель- не сделал обещанного, зато обещает снова, но не на сегодня, а на будущее .
Жаль на местных выборах выбирать не из кого, чтоб оно увидело свой шанс, после выборов следующего президента ..
 показати весь коментар
 
"..."Тепер лише один шлях:..."
===
...ілі в тюрьму, ілі к прокурору...(с) "Тепер лише один шлях: вперед і вгору", - Зеленський назвав п'ять складових формули майбутнього для України - Цензор.НЕТ 4177
 показати весь коментар
 
 
Отсутствие поповской "віри" дает надежду на то, что хоть часть из этой стратегии может быть исполнена.
 показати весь коментар
 
Это не стратегия, а набор пустых фраз для тупого лохтората.
 показати весь коментар
 
 
« Незнайка на Луне» И его мир коротышек 🤪🤪🤪 финал правда неизвестен
 показати весь коментар
 
А дальше, как в старой песне: "А там, за горизонтом, там-там-тарам-там-тарам!". По простому - ДУПА. Свежо питание, да се-г-ется с трудом!
 показати весь коментар
 
 
Порошенко будет продолжать гадить. Ему и Путину невыгодна успешная Украина
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
платежки меньше чем при свинохряке, х.з. что тараканы тебе нашептали...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
порохосрань как всегда в ударе угаре
 показати весь коментар
 
 
зебил ты оставь адресок когда после нового года к тебе придут уволенные горняки и металлурги кривбаса что бы промасировать твою упругую попку у них времени теперь будет много "Тепер лише один шлях: вперед і вгору", - Зеленський назвав п'ять складових формули майбутнього для України - Цензор.НЕТ 5928
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порохобот, тебе походу платят не за содержание а за количество? Ну нельзя же быть таким тупым!!!! Давай я тебе оставлю направление в дурку, Мацква Кащенко, гугл в помощь, лечись!
 показати весь коментар
 
таки вверх ЦВК уже признал крымскую область федерашкой
"Тепер лише один шлях: вперед і вгору", - Зеленський назвав п'ять складових формули майбутнього для України - Цензор.НЕТ 4405

 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
та да, а то ты рогами за стелю цыпляться будеш!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не сцы, твои 4 куба земли всегда будут с тобой....это ты правильно делаеш что думаеш о земле а не о Зеле "Тепер лише один шлях: вперед і вгору", - Зеленський назвав п'ять складових формули майбутнього для України - Цензор.НЕТ 6369
 показати весь коментар
 
 
он действительно так думает , в любом случае это печально
 показати весь коментар
 
 
...В Луцке парень покурил табак со «специями» и через несколько часов умерВ Луцке четверо юношей покурили смесь табака и различных "специй" и уже через несколько часов один из них потерял сознание. Когда родные не смогли привести его в чувство, вызвали скорую.https://antikor.com.ua/articles/346229-v_lutske_parenj_pokuril_tabak_so_spetsijami_i_cherez_neskoljko_chasov_umer
...
 показати весь коментар
 
Бубочка, запиши собі першим пунктом менше пи#діти.
 показати весь коментар
 
 
два дня молчало после Нормандии, наверное штаны сушило
 показати весь коментар
 
 
МИР-это только план "Б" так как план ,,А" еще ни кто в мире пока не осуществил и ничего не реинтегрировал даже Германия и та толком Восточную не реинтегрировала
 показати весь коментар
 
мені от цікаво- беніна лялька окрім незрозумілих фразочек, може говорити серьозно і по суті?!
 показати весь коментар
 
 
Всё будет хорошо...Полно поляков переехало на работу в Германию...Освобождены сотни тыс. рабочих мест для украинцев...
 показати весь коментар
 
А ты троллина кремлядская на Цензое работаешь,зарабатывая себе на стекломой?
 показати весь коментар
 
 
Ти так непереживай там, в Польше и других странах, кацапов и белорусов не меньше, тоже дохрена, просто ты дебил ватный кроме "как все в Рассее хорошо" нихрена не знаеш, иногда в окно выглядывай и от зомбоящика отрывайся.
 показати весь коментар
 
Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ОС на Донбассе, потерь нет, - Минобороны.
Передайте это шмаркле зеленой, пусть почитает статистику, сколько уже похоронили при его *мире* и отводе войск!
 показати весь коментар
 
 
Малахольное, шо оно несет? Срочно дайте пациенту селедки!
 показати весь коментар
 
 
Вперед і вгору це про ціни і тарифи??? Бо щось іншого благополуччя невидно.
 показати весь коментар
 
Ты мальчик забыл добавить шестой пункт-ВРАНЬЕ,ВРАНЬЕ,ВРАНЬЕ!!!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору