 "Тепер лише один шлях: вперед і вгору", - Зеленський назвав п'ять складових формули майбутнього для України

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав у своїй статті "Вперед і вгору", яка буде опублікована у спецвипуску журналу "Новое время" від 12 грудня під назвою "Світ у 2020".

"Формула майбутнього для України має п'ять складових. І перша з них - звичайно, мир. Без миру ніякого розвитку бути не може. Тому ми не будемо тягнути час, не чекатимемо, поки мирне вирішення впаде нам з небес, поки його принесуть нам на блюдечку зарубіжні партнери. Ми хочемо миру на наших умовах", - написав він.

Зеленський наголосив, що такий мир полягає в поверненні Україні територій і людей.

"З припиненням обстрілів і справжнім, а не фейковий мирним процесом. І тому саме ми, а не хтось інший, зобов'язані діяти і домагатися мирних рішень", - зазначив він.

Президент зазначив, що Україні також потрібні ефективні інститути та прозорі правила гри, обов'язкові для всіх.

"Перемога над корупцією і справедливі суди, рівність усіх перед законом і ліквідація привілеїв для обраних. Безумовний захист прав власності і жорсткі межі повноважень, у які буде поставлено будь-якого чиновника - від президента до сільського старости", - заявив він.

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За його словами, Україні конче необхідні інвестиції, для чого слід усунути непрохідні бар'єри і непотрібні регуляції, які гальмують розвиток бізнесу, побудувати податкову систему, здатну стимулювати ініціативу, створити прозорі ринки, які не контролюватимуть "корупціонери і рейдери".

Зеленський звернув увагу на важливість якісно нової інфраструктури, до того ж не лише доріг, але й медичної та освітньої, цифрової та енергетичної, фінансової та комунальної інфраструктури.

Глава держави також вважає за необхідне забезпечити в Україні не декларативне, а реальне народовладдя, щоб люди могли впливати на рішення влади від рівня громади до президента.

"У цій формулі майбутнього немає більш-менш важливих елементів. Ми так довго відкладали справжні зміни, що сьогодні мусимо робити все і відразу. Не витрачаючи час на договорняки і корупційні схеми. Ми вже почали втілювати в життя цей підхід", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що можна скільки завгодно сміятися з "турборежиму" роботи влади, але в країні відбуваються зміни, на які не зважувалися цілі покоління українських політиків.

"У 2020-му темп змін лише наростатиме - за всіма п'ятьма напрямками. Зачароване коло розвитку розірвали. І тепер лише один шлях: вперед і вгору. То що, побігли!" - таким закликом він завершив свою статтю.