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Все про:зґвалтування (105) Київ (6673) вирок (565) прокуратура (2000)

 9 років в'язниці отримав ґвалтівник, який напав із ножем на студентку на території гімназії в Києві

Київська місцева прокуратура №8 підтримала обвинувачення у кримінальному провадженні щодо раніше судимого місцевого жителя, який обвинувачується за низкою статей КК України включно зі зґвалтуванням.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у жовтні поточного року 46-річний обвинувачений, перебуваючи на території однієї зі столичних гімназій, скоїв напад на 19-річну дівчину. Погрожуючи фізичною розправою, зловмисник зґвалтував потерпілу, після чого відібрав у неї золоті прикраси.

Через тиждень, продовжуючи злочинну діяльність, чоловік скоїв розбійний напад ще на одну жінку, проте не зміг довести свій намір до кінця і був затриманий правоохоронцями.

Вироком Святошинського суду обвинуваченого визнано винним у інкримінованих злочинах і засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також дивіться: 19-річний киянин зґвалтував школярку і вимагав у неї гроші, погрожуючи викласти інтимні знімки в інтернет. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164993
 
   
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А был бы депутатом до сих пор подозрение выдвигали, а так раз и в клетке.
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може стати депутатом від блаЗЄнських 9 років в'язниці отримав ґвалтівник, який напав із ножем на студентку на території гімназії в Києві - Цензор.НЕТ 7510
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Але сповна його оцінили лише блаЗЄнські 9 років в'язниці отримав ґвалтівник, який напав із ножем на студентку на території гімназії в Києві - Цензор.НЕТ 6258
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те набирали в авральном режиме кого попало, справку ж принес, а там кто знал его далекое прошлое?
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Але ж Mendosu чомусь не взяли. Не знаєте чому?
І хто їм створив авральні умови, якщо не блаЗЄнський?
А про "справку" -- це Ви дотепно пожартували. Кажуть, що вона складала всього $200000. 9 років в'язниці отримав ґвалтівник, який напав із ножем на студентку на території гімназії в Києві - Цензор.НЕТ 8875
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Та мне плевать. Одно точно, шо Петюне власти больше не видать, как своих ушей.
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Єдина забавка у зебілів. Як там зебільське життя? Картофан подешевшав? Платіжку за жовтень ще не отримав? Заробітки гастерів у євровалюті "подорожчали"? Привіт, ЗЕндоsa!
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выйдет по амнистии и возьмут в слугу народа...какие проблемы? Там таких уже полный набор...и насильник и любитель проституток и другие уроды
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Странно, почему не домашний арест и год условно, как обычно?
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Те,що друге згвалтування він не довів до кінця було признано пом"якшувальною обставиною,тому його і присудили на невеликий термін дев"ять років з конфіскацією ножа...
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