 9 років в'язниці отримав ґвалтівник, який напав із ножем на студентку на території гімназії в Києві

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у жовтні поточного року 46-річний обвинувачений, перебуваючи на території однієї зі столичних гімназій, скоїв напад на 19-річну дівчину. Погрожуючи фізичною розправою, зловмисник зґвалтував потерпілу, після чого відібрав у неї золоті прикраси.

Через тиждень, продовжуючи злочинну діяльність, чоловік скоїв розбійний напад ще на одну жінку, проте не зміг довести свій намір до кінця і був затриманий правоохоронцями.

Вироком Святошинського суду обвинуваченого визнано винним у інкримінованих злочинах і засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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