 Рада підтримала законопроєкт про надання притулку бездомним особам

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 343 народні депутати.

Як зазначено в пояснювальній записці, законопроєктом пропонується скасувати дискримінаційні норми щодо:

- прив'язки реєстрації в Центрі обліку для бездомних до надання лише соціальної послуги "Надання притулку";

- заборони недержавним постачальникам соціальних послуг створювати спеціалізовані соціальні установи, заклади соціального обслуговування і соціального захисту для бездомних громадян.

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Нагадаємо, 11 грудня Кабмін схвалив законопроєкт, що дозволяє підвищити прожитковий мінімум до 4200 грн на місяць.