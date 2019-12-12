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Все про:безхатько (11) ВР (5383) законопроект (877) соцдопомога (59) безхатченки (9)

 Рада підтримала законопроєкт про надання притулку бездомним особам

Верховна Рада підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт №0932 "Про внесення змін до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" про надання притулку бездомним особам.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 343 народні депутати.

Як зазначено в пояснювальній записці, законопроєктом пропонується скасувати дискримінаційні норми щодо:

- прив'язки реєстрації в Центрі обліку для бездомних до надання лише соціальної послуги "Надання притулку";

- заборони недержавним постачальникам соціальних послуг створювати спеціалізовані соціальні установи, заклади соціального обслуговування і соціального захисту для бездомних громадян.

Також читайте: "Перше завдання людини - забезпечувати себе самостійно", - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова

Нагадаємо, 11 грудня Кабмін схвалив законопроєкт, що дозволяє підвищити прожитковий мінімум до 4200 грн на місяць.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164990
 
 
 Топ коментарі
 
нет что б приюты строить..они отменяют то, чего и так нет....
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Депутати в нас всі бездомні, як же вони про себе непокояться.
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Гепе убежище дайте.У него в декларации только 7 соток огорода
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По крайней мере теперь не будут снимать угол у тещи Теперь смогут ночевать в ночлежке
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хворца_італьЙА !
Не могла Італія дочекатися. Тепер заживе Рада підтримала законопроєкт про надання притулку бездомним особам - Цензор.НЕТ 167
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нет что б приюты строить..они отменяют то, чего и так нет....
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Депутати в нас всі бездомні, як же вони про себе непокояться.
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Гепе убежище дайте.У него в декларации только 7 соток огорода
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о...все табором и таборы в Киев пусть подтягиваются... к хатынкам тех, кто гордится милосердием своим на бумаге, но прикажет холуям гнать палками в жизни
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Ні. Це блаЗЄнський "стефанчук" тепер матиме де жити
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не верю
в стране, где гуманитарную помощь продают за бабки с 90-х годов, начиная от презервативов, кончая одеждой
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