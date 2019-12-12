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Все про:бійка (476) Нацполіція (8641) Свобода (148) Богданець Андрій (7)

 Одному з нападників на нардепа Богданця повідомлено про підозру, - Нацполіція

Правоохоронці повідомили про підозру одному з нападників на нардепа від "Слуги народу" Андрія Богданця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

За погодженням з Київською місцевою прокуратурою №6 слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екснардепа Кайду затримали за заявою "слуги народу" Богданця, який побився в Раді, - Тягнибок. ВIДЕО

Прізвище підозрюваного в поліції не назвали.

Нагадаємо, 11 грудня ексдепутати від "Свободи" Леонов і Мірошниченко побилися зі "слугою народу" Богданцем. Пізніше бійка мала продовження. У ній взяв участь Олексій Кайда зі "Свободи".

Після бійки нардеп Богданець був госпіталізований.

Парламентська фракція партії "Слуга народу" виступила із заявою у зв'язку з нападом на нардепа Андрія Богданця.Столична поліція відкрила провадження.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3164967

Вранці у четвер, 12 грудня, правоохоронці прийшли з обшуком до колишнього народного депутата від ВО "Свобода" Олексію Кайді та затримали його.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164988
 
 
 Топ коментарі
 
Авто вже до нанесення червоної фарби було спаскуджене.
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зебілам багато не треба, тому що вони зебілиОдному з нападників на нардепа Богданця повідомлено про підозру, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7014
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Авто вже до нанесення червоної фарби було спаскуджене.
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По кочану- почему, по теме зарисовки делай, не уводи диалог в сторону.
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Патриот, ветеран, депутат закон для всех один, а вот степень ответственности должна быть выше.
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скоро слуг будут бить на каждом углу
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Когда объявите подозрения за дерибан нашей земли евреям?
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а шо,у нас Рада уже Rassengesetze приняла и утвердила ?
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Пора с зебилами разбираться через бубен, иначе разворуют всю нашу землю.
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Вашу необъятную, от мацквы и до окраин землю?
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Ну не вміє людина на самокаті їздити, то їй що, взагалі ніяк себе не проявити?
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Телепень.
Ще й ниє, що не виживе на зарплату у 80 000 грн.
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Чувак грозился уволиться, если ему нормальные бабки платить не будут Одному из нападавших на нардепа Богданца сообщено о подозрении, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3740 За такую-то работу
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бей своих - чтоб чужие боялись !
как против сепаров...так годами тянется
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Воры без корыта уже в Раду бандюков засылают чтобы посеять ненависть и смуту везде. А потом скулят, что все проблемы от Путина и внутренних конфликтов нет. Да вы сами проблема и конфликт Украины.

Вспомните вашего Махницкого который в вышиванке воровал с поста Генпрокурора все что плохо лежит и не посадил никого из тех, кто убивал Небесную сотню.
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