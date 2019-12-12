 Одному з нападників на нардепа Богданця повідомлено про підозру, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

За погодженням з Київською місцевою прокуратурою №6 слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екснардепа Кайду затримали за заявою "слуги народу" Богданця, який побився в Раді, - Тягнибок. ВIДЕО

Прізвище підозрюваного в поліції не назвали.

Нагадаємо, 11 грудня ексдепутати від "Свободи" Леонов і Мірошниченко побилися зі "слугою народу" Богданцем. Пізніше бійка мала продовження. У ній взяв участь Олексій Кайда зі "Свободи".

Після бійки нардеп Богданець був госпіталізований.

Парламентська фракція партії "Слуга народу" виступила із заявою у зв'язку з нападом на нардепа Андрія Богданця.Столична поліція відкрила провадження.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3164967

Вранці у четвер, 12 грудня, правоохоронці прийшли з обшуком до колишнього народного депутата від ВО "Свобода" Олексію Кайді та затримали його.