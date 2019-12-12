 Одному з нападників на нардепа Богданця повідомлено про підозру, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.
За погодженням з Київською місцевою прокуратурою №6 слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Прізвище підозрюваного в поліції не назвали.
Нагадаємо, 11 грудня ексдепутати від "Свободи" Леонов і Мірошниченко побилися зі "слугою народу" Богданцем. Пізніше бійка мала продовження. У ній взяв участь Олексій Кайда зі "Свободи".
Після бійки нардеп Богданець був госпіталізований.
Парламентська фракція партії "Слуга народу" виступила із заявою у зв'язку з нападом на нардепа Андрія Богданця.Столична поліція відкрила провадження.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3164967
Вранці у четвер, 12 грудня, правоохоронці прийшли з обшуком до колишнього народного депутата від ВО "Свобода" Олексію Кайді та затримали його.
Ще й ниє, що не виживе на зарплату у 80 000 грн.
как против сепаров...так годами тянется
Вспомните вашего Махницкого который в вышиванке воровал с поста Генпрокурора все что плохо лежит и не посадил никого из тех, кто убивал Небесную сотню.