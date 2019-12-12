 Окупанти проводять на Донбасі тренування артилерійських і мінометних підрозділів, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Так, сьогодні розпочалися збори з коректувальників артилерійського вогню артилерійських і мінометних підрозділів російсько-окупаційних військ.
Як зазначили в українській розвідці, з командирами вогневих взводів артилерійських підрозділів заплановано проведення тактико-спеціальних занять з корегування вогню артилерії. Зросла інтенсивність тренувань з уточненням першочергових цілей для ураження чергових артилерійських підрозділів, розташованих поблизу ділянок розведення сторін.
Водночас на передові позиції російсько-окупаційних військ відмічено переміщення розвідувальних підрозділів, оснащених безпілотними літальними апаратами і укомплектованих військовослужбовцями, більшість з яких упродовж поточного року пройшли підготовку в навчальних центрах на території Росії та мають досвід викриття об’єктів для ураження і корегування артилерійського вогню.
Крім того, російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати інформаційні заходи з дискредитації Об’єднаних сил та з метою зриву мирних ініціатив України.
Зокрема, 11 грудня низка російських та підконтрольних окупантам ЗМІ поширили відео про виявлення "схрону з боєприпасами", нібито закладеного українськими розвідниками на підконтрольній окупаційній адміністрації території поблизу одного з районів розведення сил (н. п. Станиця Луганська). При цьому провокаційно стверджувалось, що понад 280 мін та 32 тисячі патронів різного калібру мали бути використані нібито для проведення терористичних актів проти мирного населення.
Очевидно, що приховане розміщення такої кількості боєприпасів є практично неможливим завданням для будь-якої спецслужби в існуючих умовах жорсткого контррозвідувального режиму на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, який забезпечується безпосередньо офіцерами ФСБ РФ.
За наявною в Головному управлінні розвідки інформацією, зазначені боєприпаси приховувались командуванням окремих підрозділів 2 АК окупаційних військ з метою подальшої наживи на їх незаконному продажі. А так зване "МГБ ЛНР" вирішило використати зазначений факт для проведення чергової антиукраїнської інформаційної акції.
Ну и праздник у нас сегодня..
"не видеть" ударной группы рашиков, ныть шо обстреливают, согнать призывников на этот участок, ныть шо нету спальных мешков, после наступления на том участке "удивиться" и продырявить все точки запуска, +рашкинских артиллерюг на рашкинской территории, сказать: "это не му", а границу взяли под контролль - баевики Глебова. Ну.... понаслушаются сказо к и шпигуют рашню в ж...ппу.
вот это был бы мой президент то. и моя армия, в которую хочется если шо, броситься во время агрессии. а так.... ах оставьте.
Кравчук высрал - за то шо маем.... я бы его спросил - как он видит: Француя выпускает трусы, сыр, вино и - 100500 наименований с товарами еще, а онО высрало - "мы будем как франция-тО"
и да - мы лохи. нас так развели шо.... у меня совесть есть. я бы так не смог. хотя.... даешь мужику такую "кассу" и гришь шо это "просто лохов разведи, зачитай текст то - ......" кто бы устоял то? Давай, выходи то
... хотят ли русские войны? Спросите вы у "тишины" ...