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 Суспільство
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Все про:звільнення (741) ПЗЗ (3)

 Ми поламали корупційні фінансові схеми. Це не сподобалося Кравцову, - Веприцький про причини свого звільнення

Директора Південно-Західної залізниці Романа Веприцького ознайомили з наказом про звільнення.

Про це Веприцький повідомив Українським Новинам.

"Учора мене викликали в центральний офіс "Укрзалізниці", щоб ознайомити з наказом про моє звільнення. Це зробив в. о. голови АТ "Укрзалізниця" Ремішіуш Пашкевич, тому що сам Кравцов пішов у раптову відпустку", - повідомив Веприцький.

Директор Південно-Західної залізниці зазначив, що у вівторок відбулося виїзне засідання комітету з транспортної політики, яке продемонструвало системні помилки керівництва "Укрзалізниці".

На думку Веприцького, це рішення є очевидно свавільним і безглуздим, тому що Південно-Західна залізниця демонструє кращі фінансово-економічні показники серед регіональних філій.

"Відновилися програми модернізації інфраструктури і рухомого складу, вперше за багато років почали покращувати умови праці. Ми поламали корупційні фінансові схеми. Це не сподобалося Кравцову, бо він представляє інтереси олігархічних груп", - підкреслив Веприцький.

За даними джерел Українських Новин, вчора о 15:00 в центральному офісі Південно-Західної залізниці відбулося представлення нового керівника філії.

Ним став Григорій Бевз, який вже очолював Південно-Західну залізницю в 2017-2018 роках.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164984
 
 
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Пустой комментарий от безграмотного пацака на смене
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- По дороге голодать не будете. Это я беру на себя. Бензин ваш -- идеи наши. (с)
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Бевз більше заплатив в жОПУ? Схоже... зараз всі посади купуються і продаються:
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20191202-miljony-za-pryznachennya-hto-i-yak-prodaye-vysoki-posady/
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поломали? они уверены? а что поломали-то? уж явно не схемы - они никуда не деваются почему-то
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А теперь краткая история о том, что такое УЗ. Они пригли на КВСЗ, сказали, мы заказываем у вас дохрена вагонов, загрузка работой и все такое. Но при этом потребовали откат в треть стоимости контракта. Приходько отказался на эту сделку, те, в ответ сказали, что завод будет стоять и никаких заказов не будет. каков итог - люди работают по 3-4 дня в неделю ( говорю за КБ, что там в цехах не в курсе) пишут за свой счет увольнительные и руководство заставляет отказываться от премий под угрозай увольнения. Пожалуйста - вот что такое УЗ, гандоны...
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