 Ми поламали корупційні фінансові схеми. Це не сподобалося Кравцову, - Веприцький про причини свого звільнення

Про це Веприцький повідомив Українським Новинам.
"Учора мене викликали в центральний офіс "Укрзалізниці", щоб ознайомити з наказом про моє звільнення. Це зробив в. о. голови АТ "Укрзалізниця" Ремішіуш Пашкевич, тому що сам Кравцов пішов у раптову відпустку", - повідомив Веприцький.
Директор Південно-Західної залізниці зазначив, що у вівторок відбулося виїзне засідання комітету з транспортної політики, яке продемонструвало системні помилки керівництва "Укрзалізниці".
На думку Веприцького, це рішення є очевидно свавільним і безглуздим, тому що Південно-Західна залізниця демонструє кращі фінансово-економічні показники серед регіональних філій.
"Відновилися програми модернізації інфраструктури і рухомого складу, вперше за багато років почали покращувати умови праці. Ми поламали корупційні фінансові схеми. Це не сподобалося Кравцову, бо він представляє інтереси олігархічних груп", - підкреслив Веприцький.
За даними джерел Українських Новин, вчора о 15:00 в центральному офісі Південно-Західної залізниці відбулося представлення нового керівника філії.
Ним став Григорій Бевз, який вже очолював Південно-Західну залізницю в 2017-2018 роках.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20191202-miljony-za-pryznachennya-hto-i-yak-prodaye-vysoki-posady/