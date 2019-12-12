 Знімальна група телеканалу "Звезда" має бути затримана і депортована з України, - "Європейська Солідарність"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву партії.

"Телеканал Міністерства оборони Російської Федерації є інформаційним підрозділом оборонного відомства країни-агресора, який причетний до брудних інформаційних операцій проти України. Телеканал бере безпосередню участь у розгортанні військової агресії проти України і несе пряму відповідальність за загибель українських громадян", - йдеться в заяві.

У партії вимагають також "дати оцінку діям посадових осіб, які допустили в'їзд на територію України російських військових пропагандистів".

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Як повідомлялося раніше, знімальну групу російського пропагандистського телеканалу "Звезда" пустили в Україну. У Держприкордонслужбі заявили, що співробітники Державної прикордонної служби України не мають жодної інформації про порушення законодавства членами знімальної групи телеканалу Міноборони Росії "Звезда", яка могла б послужити підставою для заборони на в'їзд російських пропагандистів в Україні.

Зазначимо, російський телеканал "Звезда" є офіційним телеканалом міністерства оборони РФ. Цей телеканал вже неодноразово ловили на фейках як журналісти, так і українські політики. Заради сенсацій російські пропагандисти нескінченно ліплять фейки низькопробним способом.

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Наприклад, раніше телеканал публікував вигадані новини про те, що Україна нібито зажадала від Монголії компенсацію за навалу хана Батия в XIII столітті, про побиття співака Андрія Макаревича в Харкові, про сексуальні домагання глави партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко до тодішнього прем'єра України Арсенія Яценюка, "відзначився" він і фото "українських солдатів, які вигнали худобу у мирного населення на Донбасі", видав пуск ракети на Байконурі за обстріл міста Макіївка Донецької області силами АТО, а також опублікував новину про колишнього українського військовослужбовця, який нібито звинуватив ЗСУ в причетності до краху малайзійського Boeing, матеріал про який пізніше видалив.

Крім того, двоє журналістів каналу після затримання Службою безпеки України визнавалися такими, що брехали про війну на Донбасі.