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Все про:інформаційна війна (217) пропаганда (1284) Європейська Солідарність (183) Звезда телеканал (1)

 Знімальна група телеканалу "Звезда" має бути затримана і депортована з України, - "Європейська Солідарність"

"Європейська Солідарність" вимагає від Служби безпеки України затримати і депортувати з території нашої країни знімальну групу телеканалу "Звезда".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву партії.

"Телеканал Міністерства оборони Російської Федерації є інформаційним підрозділом оборонного відомства країни-агресора, який причетний до брудних інформаційних операцій проти України. Телеканал бере безпосередню участь у розгортанні військової агресії проти України і несе пряму відповідальність за загибель українських громадян", - йдеться в заяві.

У партії вимагають також "дати оцінку діям посадових осіб, які допустили в'їзд на територію України російських військових пропагандистів".

Читайте також: Жодної заборони на в'їзд знімальної групи телеканалу Міноборони РФ "Звезда" не було, - Держприкордонслужба

Як повідомлялося раніше, знімальну групу російського пропагандистського телеканалу "Звезда" пустили в Україну. У Держприкордонслужбі заявили, що співробітники Державної прикордонної служби України не мають жодної інформації про порушення законодавства членами знімальної групи телеканалу Міноборони Росії "Звезда", яка могла б послужити підставою для заборони на в'їзд російських пропагандистів в Україні.

Зазначимо, російський телеканал "Звезда" є офіційним телеканалом міністерства оборони РФ. Цей телеканал вже неодноразово ловили на фейках як журналісти, так і українські політики. Заради сенсацій російські пропагандисти нескінченно ліплять фейки низькопробним способом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знімальну групу телеканалу Міноброни РФ "Звезда" пустили в Україну: "Ми в центрі Києва!". ВIДЕО

Наприклад, раніше телеканал публікував вигадані новини про те, що Україна нібито зажадала від Монголії компенсацію за навалу хана Батия в XIII столітті, про побиття співака Андрія Макаревича в Харкові, про сексуальні домагання глави партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко до тодішнього прем'єра України Арсенія Яценюка, "відзначився" він і фото "українських солдатів, які вигнали худобу у мирного населення на Донбасі", видав пуск ракети на Байконурі за обстріл міста Макіївка Донецької області силами АТО, а також опублікував новину про колишнього українського військовослужбовця, який нібито звинуватив ЗСУ в причетності до краху малайзійського Boeing, матеріал про який пізніше видалив.

Крім того, двоє журналістів каналу після затримання Службою безпеки України визнавалися такими, що брехали про війну на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164983
 
   
 Топ коментарі
 
От клятый Порох, выступает против дружбы с братской Россией Съемочная группа телеканала "Звезда" должна быть задержана и депортирована из Украины, - "Европейская солидарность" - Цензор.НЕТ 7032
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От клятый Порох, выступает против дружбы с братской Россией
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«Звезда» - всероссийский государственный общественно-патриотический телеканал. Принадлежит медиагруппе «Звезда», которую курирует Министерство обороны Российской Федерации посредством ОАО «Телерадиокомпания Вооружённых сил Российской Федерации "Звезда"».

Die Deutsche Wochenschau ("Німецький щотижневий огляд") - пропагандистський кіножурнал часів Другої світової війни, що випускався у Німеччині з червня 1940 до березня 1945.
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Тобто всі працівники каналу - військовослужбовці. Томто можна стверджувати, що на територію України без згоди ВР допущені військовослужбовці іноземної держави. Я вже мовчв, що це не лише пропагандони, але й ГРУшники.
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Ну чего вы так?Вон Гончаренко первым послал депутатский запрос по поводу показа "Слуги народа" телеканалом ТНТ, сейчас первыми потребовали депортировать телеканал"Звезда".Везде первые.Невооружённым глазом видна их патриотическая созидательная деятельность.
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ты в трауре,шо сняли с показа...?
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Может Организм и в трауре - спроси у Мендель Знімальна група телеканалу "Звезда" має бути затримана і депортована з України, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 3739
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увы, но Барыга должен сидеть! Съемочная группа телеканала "Звезда" должна быть задержана и депортирована из Украины, - "Европейская солидарность" - Цензор.НЕТ 3838
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на зоне в сша - в соседних камерах))
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".

28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
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хто конкретно з них, коли і за що мітингував?
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проросийский бот скляров предлагает сдаться на милость кремля? Съемочная группа телеканала "Звезда" должна быть задержана и депортирована из Украины, - "Европейская солидарность" - Цензор.НЕТ 2790
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На капитулятивном шабаше тягнибук у пети на бэк-вокале был
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для 73/43%зебілів прояв народної ініціативи "Ні капітуляції" вже є шабашем?

Симтоматично...
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ты считаешь пэдрошабаш народными инициативами? А шо ж не було народних ініціатив під ап коли ***** писало мінськи угоди? Коли кожен місяц підвищував тарифи?
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Мені теж це дуже цікаво. Єгорка Соболєв подався у програмісти, дуже радів у Фейсбуці, що його зарахували на курси. Мабуть, свою місію виконав, більше Україні нічого не загрожує.
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Тю.
Так кушать им надо?
А кроме этого они ничего не умеют.
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Соевый, бомбануло? Или просто работа у тебя такая?
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Зачем же так жестоко с этими...Они ж верят, надеяться, ждут...
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А шо ж эта сьемочная группа, как и весь этот телеканал, не внесены в список тех, кого в Украину пускать нельзя? Кто виноват?
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Подразделение МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по приглашению Владимира Зеленского прибыло в Киев. И в этой фразе нет ни единого передергивания, нет иронии или сарказма. Телеканал Звезда основан МО РФ, принадлежит МО РФ и подконтрольно МО РФ.
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шо, а є докази того, що саме "по приглашению Владимира Зеленского"? Нє, може, непрямі; а, наприклад, висери якоїсь мендельші?
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Головна редакторка МІА «Россия сегодня» і телеканалу RT Маргарита Симоньян у своєму Telegram повідомила, що Володимир Зеленський нібито запросив кореспондента RT Іллю Петренка разом з іншими журналістами до Києва. За її словами, це запрошення вже прийняли.
https://uazmi.net/news/post/bxcusJ1SEyENZt2XmzHBmm
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как тут не вспомнить отношение "узеленских" к Радио Свобода и к раша сми:
Знімальна група телеканалу "Звезда" має бути затримана і депортована з України, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 8714
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ну, тут безсумнівно... Всі докази наяву.
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дык, моника зе!лох ЛИЧНО приглашал журнашлюх рашки приехать.. забылО?)
вот подразделение минобороны рашки и приехало...
или ты думало - приедет какое-то издание "посиделки бабушек в саратове" - расспрашивать вову о маце?))
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свій зебілоскоп, будь-ласка, здайте в ремонт. Трохи партачить, видно.
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так це стосується Соловьова і рашатудей, але не цієї знімальної групи телеканолу ворожого міністерства агресії та окупації чужих територій. А я саме і це намагаюсь вияснити.
Да, те що запросив інщих - це зрозуміло; але - цих хто запрошував?
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дурачка корчить не надо, это одна и та же контора.
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для справжнього дурачка: компютери, якими користуються погранці, такими категоріями не володіють. Вони спрацьовують лише на позначки (букви), які складають його базу.
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я сама дочь погранца, поверте, не всё так однозначно!
Знімальна група телеканалу "Звезда" має бути затримана і депортована з України, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 6527
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Ты внимательно слушал "речь" Зеленского на саммите? Так вот там он при всех(Меркель,Макрон,Путин и кучи журналистов) заявил что он приглашает все СМИ РФ, правда без одного Соловьёва, в Украину что бы они "освещали" нашу жизнь,наше им радушие и радость. И пусть они ходят везде где им захочется и снимают всё,всё ,всё....."Нам скрывать нечего". На что Путин лишь злорадно ухмыльнулся и вот к нам уже попёрли "гости желанные и дорогие" и ** назад уже поздно. Этот хриплый клоун с дуру перестал читать бумажку со словами и начал молоть от себятину и тут же его и подловили на его дебилизме.А ведь ему говорили,предупреждали что бы рот сам не открывал.
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телеканал внесений; а прізвища його співробітників - далеко не всі. Кадрова текучка, вона і у ворога присутня...
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да откуда же вы вылазите лохторат зебильный . в списки на запрет вносить моб кацапии в полном составе начиная с шой гу ? кому в голову могло прийти . что твари с кацапского моб пишущие про пенсионеров в Киеве которые жрут листья с кустов и про бандеровцев карателей ВСУ будут почётными гостями в Украине . твари зебильные
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так в тому й то справа, що Шойгу, наприклад, БУВ внесений в усі українські бази ще рішенням попереднього РНБО та Кабміну...
а зараз?
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Приехали, посмотрели и обратно, там им будет лучше!
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Больной на голову, они приглашены президентом, ну явно не хочет мира.
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ждем очередного распятого мальчика в трусиках
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Вони шукають распятих мальчіков. В трусіках.

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Матиос то же искал,но так и не нашел.
Но Торнадо на всякий случай за этого мальчика посадили.
А какая разница? - скажут зеботы.
Пусть сидят.
В следующий раз не будут ссорить братские народы и мешать торговле на крови.
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а пригласившего по жопе отшлепать булавой - а та та а та та...
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Знімальна група телеканалу "Звезда" має бути затримана і депортована з України, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 410 три - пятнадцать
а пригласившего по жопе отшлепать булавой - а та та а та та...
Різками теж можна... Знімальна група телеканалу "Звезда" має бути затримана і депортована з України, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 1276

Знімальна група телеканалу "Звезда" має бути затримана і депортована з України, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 658
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именно так тока булавой, шо бы надольше запомнилось)))
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А некультурно "лицом к леди" поворачиваться. Пожет *****, муЖЧинку ждал? Знімальна група телеканалу "Звезда" має бути затримана і депортована з України, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 4999 Знімальна група телеканалу "Звезда" має бути затримана і депортована з України, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 2587
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поздно.... уже насрано во всех возможных и невозможных углах.....
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Ты можешь проходить мимо, никто даже не заметит...
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И шо скажут в Европейском союзе, пан ПЕСик? Думаю твой поступок там не поймут. Скорее ты там им не нужен, а здесь только втираешь х........, что они тебя поддерживают.
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Их Зеленский в гости пригласил. Они так сами свой приезд в Украину прокомментировали.
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Озвученное требование считаю совершенно справедливым! Кто дал команду??? Эти пропагандоны были запрещены ранее!
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Быть может хряк возьмет на себя ответственность отловить их самолично, без суда и следствия посадить в личный чартер и вывезти на россию?
С Саакашвили мародер не церемонился...
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В параленьной вселенной у зебилов Порошенко президент?
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ХЗ - свинофенма пишет, что он "сапраудны".
В любом случае - а что ему за этот подвиг грозит? За ним же соевые патриоты.
Неужели это только с Саакашвили пошел на нарушение закона, а с касапами дрыстанет?
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Можешь забрать этого грузинскоко барана к себе на картошку. Правда толку от него и там не будет,потому,что оно отродясь кроме языком трепать ничего не умеет. А кто Президет мы и без подданого вечного бацьки разберемся. Сиди там со своими нах никому не нужными ватными советами в округе россии и не вякай
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Витя, у тебя соевый пунктик? порошенко уже нет у власти более 200 дней, а твой абырвалг продолжается. По любому поводу, и везде серешь на 5 ого, аналогично сраной лахте или ольгинским уродам. Дык там у уродов методичек других нет, только барыгмародёрофшормальдиврошен и вальцман. Ты чё, у ***** на зарплате?
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зрада уже не просто медленно ползет, а резво скачет.
10 тысяч самых лучших погибли ради этого позора?
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 3 ч.3 часа назад



Какое же невоспитанное омерзительное быдло этот Богдан. Его шеф отвечает на вопросы, оно лезет на передний план, перебивает, ржет, высовывает язык. Жалкое зрелище.https://twitter.com/i/status/1205050380083707905
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Оно понятно. Надо задержать и депортировать. Хотелось бы, чтоб юристы ПЕСа озвучили правовые нормы для таких действий. Чтоб потом не обвиняли других в произволе и нарушении законодательства. Кроме того, есть вопрос. Почему в бытность большинства в Раде БПП не приняло законодательные акты по ограничению въезда таких пропагандистов ("Звезда" и иже с ними) на территорию Украины? Что мешало? Жажда денег и власти?
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Посещение оккупировпного Крыма... с нарушением законов Украины... это уже основание...
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...а если еще сравнить с 1913 годом, вася? Знімальна група телеканалу "Звезда" має бути затримана і депортована з України, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 2349
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Как? Как обьяснить зебилам,что Порошенко уже не президент? Есть у кого нибудь версии,как направить претензии лоботомированных по сегодняшнему адресу- своему выбору,который отвечает за все ,что происходит в Украине?
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Бубачка лично пригласил... это же братья для малоросов.. великоросы...
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блаЗЄнський їх ще запросить до "оп" та пригощатиме. Бо і він, і вони -- патентовані совки.
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Кацапские журнашлюхи еще не сняли сюжет о коптящих в центре Киева крематориях,где сжигают круглосуточно "плененных жителей данбаза". Так что выдворять рано.
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Шо ця кацапяча "звизда"робить в Україні?Чому так засмерділо в Київі?Зе-лемойскій і його шапіто богдано-даунських зрадників,кожного дня,щось чудять.Коли ж ця Зе-ферма тупого сброду,почне хоч трохи думати?Падли ватні!
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"Известия" уже в Киеве.А це уже шмаркля чмо чи ще нада падаждать?
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при пороху в україну москалі не шастали а зараз і пропогондони і далекобійники і взагалі кому треба і кому не треба усі лізуть.
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так скоро зекретин сам и войска кацапские сюда позовёт - как Асад в Сирию
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