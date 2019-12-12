 Знімальна група телеканалу "Звезда" має бути затримана і депортована з України, - "Європейська Солідарність"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву партії.
"Телеканал Міністерства оборони Російської Федерації є інформаційним підрозділом оборонного відомства країни-агресора, який причетний до брудних інформаційних операцій проти України. Телеканал бере безпосередню участь у розгортанні військової агресії проти України і несе пряму відповідальність за загибель українських громадян", - йдеться в заяві.
У партії вимагають також "дати оцінку діям посадових осіб, які допустили в'їзд на територію України російських військових пропагандистів".
Як повідомлялося раніше, знімальну групу російського пропагандистського телеканалу "Звезда" пустили в Україну. У Держприкордонслужбі заявили, що співробітники Державної прикордонної служби України не мають жодної інформації про порушення законодавства членами знімальної групи телеканалу Міноборони Росії "Звезда", яка могла б послужити підставою для заборони на в'їзд російських пропагандистів в Україні.
Зазначимо, російський телеканал "Звезда" є офіційним телеканалом міністерства оборони РФ. Цей телеканал вже неодноразово ловили на фейках як журналісти, так і українські політики. Заради сенсацій російські пропагандисти нескінченно ліплять фейки низькопробним способом.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знімальну групу телеканалу Міноброни РФ "Звезда" пустили в Україну: "Ми в центрі Києва!". ВIДЕО
Наприклад, раніше телеканал публікував вигадані новини про те, що Україна нібито зажадала від Монголії компенсацію за навалу хана Батия в XIII столітті, про побиття співака Андрія Макаревича в Харкові, про сексуальні домагання глави партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко до тодішнього прем'єра України Арсенія Яценюка, "відзначився" він і фото "українських солдатів, які вигнали худобу у мирного населення на Донбасі", видав пуск ракети на Байконурі за обстріл міста Макіївка Донецької області силами АТО, а також опублікував новину про колишнього українського військовослужбовця, який нібито звинуватив ЗСУ в причетності до краху малайзійського Boeing, матеріал про який пізніше видалив.
Крім того, двоє журналістів каналу після затримання Службою безпеки України визнавалися такими, що брехали про війну на Донбасі.
Die Deutsche Wochenschau ("Німецький щотижневий огляд") - пропагандистський кіножурнал часів Другої світової війни, що випускався у Німеччині з червня 1940 до березня 1945.
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
Симтоматично...
Так кушать им надо?
А кроме этого они ничего не умеют.
https://uazmi.net/news/post/bxcusJ1SEyENZt2XmzHBmm
вот подразделение минобороны рашки и приехало...
или ты думало - приедет какое-то издание "посиделки бабушек в саратове" - расспрашивать вову о маце?))
Журналисты Телеканала Минобороны Рф Похвастались, Что Попали В Украину После "приглашения" Зеленского
Зеленский Пригласил Пропагандиста Соловьева На Донбасс
Да, те що запросив інщих - це зрозуміло; але - цих хто запрошував?
а зараз?
Но Торнадо на всякий случай за этого мальчика посадили.
А какая разница? - скажут зеботы.
Пусть сидят.
В следующий раз не будут ссорить братские народы и мешать торговле на крови.
а пригласившего по жопе отшлепать булавой - а та та а та та...
Різками теж можна...
С Саакашвили мародер не церемонился...
В любом случае - а что ему за этот подвиг грозит? За ним же соевые патриоты.
Неужели это только с Саакашвили пошел на нарушение закона, а с касапами дрыстанет?
10 тысяч самых лучших погибли ради этого позора?
Какое же невоспитанное омерзительное быдло этот Богдан. Его шеф отвечает на вопросы, оно лезет на передний план, перебивает, ржет, высовывает язык. Жалкое зрелище.https://twitter.com/i/status/1205050380083707905