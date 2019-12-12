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 Політика України
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Все про:ВР (5383) ТСК (101) активіст (216) Гандзюк (415)

 Рада створила слідчу комісію у справі Гандзюк та інших активістів

Рада проголосувала за створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) з метою здійснення парламентського контролю над розслідуваннями нападів на херсонську активістку Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, за відповідний проєкт постанови № 2302 проголосували 347 народних депутатів.

Очолив ТСК народний депутат з фракції "Слуга народу" Ігор Василів, а його заступницею стала Соломія Бобровська з фракції "Голос".

Як наголошується в пояснювальній записці, метою ТСК є перевірка відомостей і з'ясування стану розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Серед основних завдань - проведення перевірки відомостей про напад на Гандзюк та інших громадських активістів; проведення перевірки ходу розслідування правоохоронними органами України нападів на громадських активістів; становлення, збір інформації про факти нападів на активістів; ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності.

Як повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, тимчасова слідча комісія з питань нападів на активістів дуже важлива: "Коли "Голос" її ініціював, ми її підтримали і делегували людей, які особисто знали і Катерину, і інших активістів, на яких були напади".

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Нагадаємо, 24 жовтня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №2302 "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років".

Зазначимо, що в Раді попереднього скликання вже створювалася тимчасова слідча комісія з розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Вона була утворена 6 листопада 2018 року. У лютому 2019 депутати продовжили її роботу ще на три місяці.

Раніше повідомлялося, що 31 липня 2018 року на радника херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164978
 
 
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"После опубликования данных о причастности к убийству Гандзюк серьезных донаторов партии Зеленского (Олег Семенов), у Зеленского срочно решили возглавить процесс расследования. "
Сами на себя боятся выйти
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На себя вряд ли а вот барыга точно нервно заерзал на стуле
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беня і зеля? Ти бачив? Розкажи, як йорзали.
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Поки що я бачу нервові спорадичні рухи лише у блаЗЄнських. Там спробують -- не виходить, а може так? -- Ні, не вийшло. Тоді так? Рада створила слідчу комісію у справі Гандзюк та інших активістів - Цензор.НЕТ 7614
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І, що, за те, чому Мангер не сидить досі, вони щось там скажуть?
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А тих тисячі_патріотів, що сиділи в таємних_тюрмах_СБУ (імени_дурненької_насті_станко) вже випустили? Рада створила слідчу комісію у справі Гандзюк та інших активістів - Цензор.НЕТ 4723
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Дебіли з переліку дебілів, створили комісію для розслідування злочину. Як ви вважаєте, буде позитивний результат?
Чи ви теж дебіл?
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пример совка и рашиста рулит и в ВЗраде Украины,,,а члены следсвенной комисии ВЗрады по образованию кто???_))на украинском-"не приший кобилі хвіст"
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