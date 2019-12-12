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 Політика України
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Все про:ВР (5383) земельна реформа (107) ринок землі (53) Сольський Микола (9)

 Аграрний комітет вирішив обмежити участь громадськості в засіданнях щодо земельної реформи, - Сольський

Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики вирішив обмежити участь громадськості в засіданні комітету.

Про це повідомив журналістам у кулуарах парламенту голова аграрного комітету Микола Сольський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні вранці 12 грудня.

"З огляду на вчорашні події, було ухвалено рішення обмежити доступ. Тільки (зможуть брати участь. - Ред.) чинні депутати, представники преси і телебачення, представники секретаріату", - сказав Сольський.

Він розповів, що зараз обмеження стосується розгляду земельного питання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після бійки в Раді нардепа Богданця госпіталізовано з підозрою на струс мозку, - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук

Нагадаємо, 11 грудня ексдепутати від "Свободи" Леонов і Мірошниченко побилися зі "слугою народу" Богданцем. Пізніше бійка мала продовження. У ній взяв участь Олексій Кайда зі "Свободи".

Після бійки нардеп Богданець був госпіталізований. За словами Богданця, лікарі діагностували в нього струс мозку та багато інших пошкоджень.

Парламентська фракція партії "Слуга народу" виступила із заявою у зв'язку з нападом на нардепа Андрія Богданця. Столична поліція відкрила провадження.

12 грудня екснардепа Кайду затримали за заявою "слуги народу" Богданця, який побився в Раді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164977
 
 
 Топ коментарі
 
Правильно. Зебилы, вашу землю Колома с КО поделит без вас Аграрный комитет решил ограничить участие общественности в заседаниях по земельной реформе, - Сольский - Цензор.НЕТ 3146
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Другими словами--НЕ МЕШАЙТЕ ЗЕБИЛЬНО-ЕВРЕЙСКОЙ МАФИИ ВОРОВАТЬ ЗЕМЛЮ В СПОКОЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ. Евреи обнаглели в край.
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эти чернозёмы уже столько комитетов за 1000 лет в себя приняли - одним больше,одним меньше..
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Значит будут красть,а это требует тишины.Сольский на этот раз не прокатит-ответитишь по мах
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Этот кондом имеет отношение к латифундии в 50 000 га, вот откуда растут ноги у последней версии законодательной "нормы" в одни руки!
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Правильно. Зебилы, вашу землю Колома с КО поделит без вас Аграрный комитет решил ограничить участие общественности в заседаниях по земельной реформе, - Сольский - Цензор.НЕТ 3146
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От уроди мля.
Зелені також демократи як і Петро, і овощ...
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Не, петро как раз был демократ. Потому что при нем всякая срань могла спокойно срывать что угодно. А сейчас быдло будут ломать через колено. Потому что рынок земли нужен. В польше еще в 91 ввели, когда по нашим меркам там было страшне зубоження. Что, введут так, что коломойский все украдет? Без нормального ограничения, как было в той же польше? Ну а что ты хотел. Надо было до этого нормальный рынок поддерживать, а не строить из себя болшивицкую срань, что земля народу фабрики рабочим. Сейчас рынок все равно введут, просто при нормальном рынке владельцы поев продали бы по рыночной цене. А сейчас по рыночной цене продаст коломойский. Экономика все равно получит свое, просто дебилы получат урок.
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Другими словами--НЕ МЕШАЙТЕ ЗЕБИЛЬНО-ЕВРЕЙСКОЙ МАФИИ ВОРОВАТЬ ЗЕМЛЮ В СПОКОЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ. Евреи обнаглели в край.
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ну и правильно. нехер мешать дерибанить. ишь чего удумали "обчественники". на завод идите работать
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Когда какойто очередной комитет решает скрыться от обчественности, это может закончится тем, что этая обчественность придет на комитет, откроет дверь ногой и скажет "Кончай заседать, камарилья! Караул устал!"
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Скоро АКЦІЯ ПО ВСІЙ КРАЇНІ БУДЕ - ПОБАЧИВ ДЕПУТАТА, ЩО ПРОГОЛОСУВАВ ЗА ПРОДАЖ ЗЕМЛІ - БИЙ В ТАБЛР, НЕ СОРОМСЯ І НЕ ШКОДУЙ.
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Хорош совет, после акции сообщи скольким ты дал В ТАБЛР, я тебя поддержу.
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Ну так они только имитация националистов - провокаторы на зарплате, шо ты хочешь
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Хорошо, что гинеколог не приглашает к себе на работу общественность.
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Бот не смог придумать ничего смешнее "гинеколога"? А как же "проктолог"? Там еще веселее, и связь с землей хоть какая-то!
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Без проблем.
Хорошо, что проктолог......
Так тебе больше нравится? Аграрний комітет вирішив обмежити участь громадськості в засіданнях щодо земельної реформи, - Сольський - Цензор.НЕТ 1273
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уверен,что афера "2019",не имеющая аналогов в мире,когда-нибудь будет расписана во всех учебниках истории..
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Нема чого громадськості там робити- зеленомізкі колаборанти готують суцільний розпродаж України
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Якщо закон про продажу землі приймуть, то кількість жертв війни на донбасі буде мізером в порівнянні з жетвами земельних війн. Підсказка для ідіотів.
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Та да. Нахрена ж тій общественності й знати, що нею ж, общественністю, вибрані депутати будуть робити з общественною ж землею! Да.Не общественне це діло. Нє. Не холопського розуму справа. Малацца новиє ліца. Так їх!
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Не та общественость им попалась путается под ногами надо ее исправлять указами и репресиями.Все овцы как овцы, а этим больше всех надо.
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Война на Донбассе может показаться цветочками по сравнению с земельной аферой, которую готовят слуги олигархов.
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там правка будут голосовать: " ..600 000 га в одни руки вместе с преданным электоратом зебилов .."
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Закопати депутатів в землю.Нехай там без народа рішають.Тім паче вони і на землі робити не можуть.
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Сольский кретин! Был уже такой Чечетов! Сильно умничал!Так и Сольский и К закончат! А голозадых слуг будут просто гонять как продажных слуг Сороса!
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Сколько уже грабили-грабили, сколько измывались-измывались папіреднікі, а воз и ныне там! Если не в курсе, сбежавшему в Ростов "Овощному набору" до сих пор платят не хилые пенсии из украинского бюджета, и никто этим не парится... А счёт идёт на миллионы!
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Как же красть землю у народа, когда они это видят?
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Завеликий % тих, хто проти продажу української землі, тому рішення, партія "зробимо їх разом", буде приймати без погодженням з нарІдом. Так вирішив старшенький з "ніяких братів" стефанчуків Аграрний комітет вирішив обмежити участь громадськості в засіданнях щодо земельної реформи, - Сольський - Цензор.НЕТ 8140
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Хіба ж це обмеження? Це звичайна заборона.
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Ограничить можете. Но вот вопрос: выйдете ли вы из Рады после этого, или ваш выход также будет ограничен? Например пылающими шинами, толпами народа и тракторами. Много инструментов есть, чем можно ограничить ваш выход.
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