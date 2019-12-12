 Аграрний комітет вирішив обмежити участь громадськості в засіданнях щодо земельної реформи, - Сольський

Про це повідомив журналістам у кулуарах парламенту голова аграрного комітету Микола Сольський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні вранці 12 грудня.

"З огляду на вчорашні події, було ухвалено рішення обмежити доступ. Тільки (зможуть брати участь. - Ред.) чинні депутати, представники преси і телебачення, представники секретаріату", - сказав Сольський.

Він розповів, що зараз обмеження стосується розгляду земельного питання.

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Нагадаємо, 11 грудня ексдепутати від "Свободи" Леонов і Мірошниченко побилися зі "слугою народу" Богданцем. Пізніше бійка мала продовження. У ній взяв участь Олексій Кайда зі "Свободи".

Після бійки нардеп Богданець був госпіталізований. За словами Богданця, лікарі діагностували в нього струс мозку та багато інших пошкоджень.

Парламентська фракція партії "Слуга народу" виступила із заявою у зв'язку з нападом на нардепа Андрія Богданця. Столична поліція відкрила провадження.

12 грудня екснардепа Кайду затримали за заявою "слуги народу" Богданця, який побився в Раді.