 Схвалені Конгресом США санкції проти "Північного потоку-2" ускладнять будівництво російської труби, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Хороші новини зі США. Конгрес підтримав санкції проти "Північного потоку - 2"! Вони різко ускладнять будівництво російської труби. Президент, уряд і парламент продовжать боротьбу за енергетичну безпеку України", - написав прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вдячна Конгресу США за затвердження санкцій проти "Північного потоку-2", - ОП