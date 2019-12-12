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 Політика України
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 Схвалені Конгресом США санкції проти "Північного потоку-2" ускладнять будівництво російської труби, - Гончарук

Влада України продовжить боротьбу за енергетичну безпеку країни.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Хороші новини зі США. Конгрес підтримав санкції проти "Північного потоку - 2"! Вони різко ускладнять будівництво російської труби. Президент, уряд і парламент продовжать боротьбу за енергетичну безпеку України", - написав прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вдячна Конгресу США за затвердження санкцій проти "Північного потоку-2", - ОП

Схвалені Конгресом США санкції проти Північного потоку-2 ускладнять будівництво російської труби, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164975
 
   
 Топ коментарі
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 37 мин.37 минут назад



За последние 24 часа на России разбился боевой вертолет Ми-28, утонула подводная лодка Б-260 "Чита" и горит "авианосец" Кузя. Так Украину с Днем Сухопутных войск еще никто не поздравлял #12грудня #ДеньСухопутнихВійськУкраїни

Одобренные Конгрессом США санкции против "Северного потока-2" осложнят строительство российской трубы, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1066
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а, потом хитрожопые европейцы просят США спасать их от нашествия кацапских варваров...
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Гончарук не знає. Але ляпає щось собі під ніс.
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Довго янкі збиралися. От чи буде толк із цих санкцій.
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Санкції колись були у Р.Рейґана. А це -- димова завіса від Трампа.
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Зовнішня політика - за гарантом. Внутрішня, в т.ч. ЕКОНОМІЧНА, за прем'єром. Гончарук, мля, ти уже всі внутрішні питання вирішив і тобі нєхєр чим зайнятись...
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єто он как раз про внутренние дела. Тут ключевая фраза "Они резко осложнят строительство российской ТРУБЫ" это какой-то знак для Портнова?
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"Поздно пить "Боржоми", когда почки отваливаются..Оба потока, СП-2 и турецкий, близки к завершению. Никто не помешает их запуску....Задача американцев, всеми силами протолкнуть свой сжиженный газ в Европу, который дороже рассейского....Но европейцы хорошо считать умеют..Политическое давление здесь не сработает..
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а, потом хитрожопые европейцы просят США спасать их от нашествия кацапских варваров...
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А потом человек вообще умирает, но это не останавливает его от постоянных напряжений.
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 37 мин.37 минут назад



За последние 24 часа на России разбился боевой вертолет Ми-28, утонула подводная лодка Б-260 "Чита" и горит "авианосец" Кузя. Так Украину с Днем Сухопутных войск еще никто не поздравлял #12грудня #ДеньСухопутнихВійськУкраїни

Одобренные Конгрессом США санкции против "Северного потока-2" осложнят строительство российской трубы, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1066
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это он нам перевел, если мы еще не поняли Схвалені Конгресом США санкції проти "Північного потоку-2" ускладнять будівництво російської труби, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7147
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Пусть строят. Через год єтот поток будет просто не нужен. Потому и тянут время примерно на год.

А если будет контракт на транзит через Украину, то он не нужен прямо щас.
Турецкий поток тоже по-сути облом. Из четырёх труб построили одну. Только для турецкого рынка. Еще одна труба строится тоже с проволочками и опаздывает примерно на год. А в это время запущен паралельный газопровод из Азербайжана в Европу через ту же Турцию. Труба кацев по-сути никому уже и не нужна.
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Ваши слова до богу в душу. В любом случае посмотрим.
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А что есть пиплы, которые верят что США пойдет против своих основных союзников? Все эти потуги не больше чем понты, США конечно крутая слов нет, но из-за каких-то пяти-шести лярдов зелени палку гнуть не будут, не тот случай.
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цей долбаний самокатчик із фейсбуку не вилазить, він там хоч іноді працює?!
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Eto by bil silni udar izvesnim kompanijam.Izza kakoj to rosiji poteriat rynok ameriki gde ix biznis ofisy.Rosija toj ze Germaniji eto tolko 1% torgovli.Delo ix no dumaju vsio pravilno amerikancy zdelali.
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Це зроуміло. Для Европи чим більше труб та танкерів тим краще. Конкуренція постачальників призведе до зниження ціни на газ. Ситуація коли якесь х-ло вимагає за газ 500 долларів зараз вже практично неможлива. Влітку спотова ціна опускалась до 110 долларів.
В нашій ГТС цінний актив - це великі газосховища. Можна закуплятись влітку і продавати взимку
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Кацапам пора умерить свой воинственный пыл, и понять с кем они столкнутся, в случае агрессии в Европу. (военная мощь Европы)
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осложнят строительство российской трубы...

До окончания СП2 осталось положить 100 метров трубы.. И теперь из-за санкций это займет не 16, а 19 часов! Вот это удар!!!
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