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Все про:Одеса (2240) пожежа (1946) Котляр (1)

 Опубліковано список жертв пожежі в одеському коледжі

Опубліковано список загиблих унаслідок пожежі в одеському коледжі.

Як інформує Цензор.НЕТ, список опублікував віцемер Одеси Андрій Котляр на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, унаслідок пожежі постраждали 47 осіб, з них загиблих - 16 осіб:

1. Бабенко Ксенія Аркадіївна, 16 років померла в МКЛ №1;
2. 05.12. Бортюк Ганна Леонідівна, 1976 р. народження, викладач;
3. 05.12. Коваль Марионелла Дмитрівна, 1963 р.н., секретар коледжу;
4. 14.30 6 грудня Трофімчук Кирило Ігорович, 2003 р.н.;
5. 01.30 7 грудня – Третякова Наталія Олексіївна, 1971 р.н., викладач;
6. 17.10 7 грудня – Беженарь Олена Валеріївна 1995 р.н., лаборант коледжу;
7. 18.07 7 грудня – (проводиться експертиза);
8. 19.25 7 грудня – Шатохін Сергій Миколайович помер в МКЛ №1.
9. 08.50 8 грудня – (проводиться експертиза);
10. 08.50 8 грудня –(проводиться експертиза);
11. 00.35 9 грудня – (встановлюється);
12. 05.15 9 грудня – 1 тіло (Іванович Галина Валентинівна, 1954 р.н, заступник директора інституту);
13. 18.25 11 грудня – Соловей Віра Дмитрівна, 04.02.1951 р.н.);
14. 22.30 11 грудня – (встановлюється);
15. 23.37 11 грудня – (Тарасова Наталія Василівна, 15.07.1959 р.н.);
16. 23.37 11 грудня – 1 тіло (встановлюється).

Також Котляр зазначив, що медична допомога надавалася 33 особам, з них: 18 підліткам, 15 дорослим (зокрема 7 пожежникам), 2 померли в лікарні.

9.12.2019 року до МКЛ №1 звернулася за лікуванням Таранова Ірина Миколаївна (переведена на стаціонарне лікування).

На стаціонарному лікуванні перебувають 10 осіб - 7 дорослих (5 пожежників перебувають у ВМКГ Південного регіону) та 3 підлітків.

Правоохоронними органами та судово-медичною експертизою здійснюється ідентифікація загиблих, з них:
2 особи померли в лікарні;
5 осіб ідентифіковано;
7 осіб ідентифіковано ймовірно – здійснюється експертизи;
2 особи – встановлюються.

Також Котляр повідомив, що пошукова операція на території згорілого в Одесі коледжу завершена, розпочато ремонтно-відновлювальні роботи. Пожежу кваліфіковано як надзвичайну ситуацію техногенного характеру державного рівня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після пожежі в одеському коледжі в області закриють чотири школи, - РДА

Завершено роботи з демонтажу з використанням крану.

Загалом з початку розбирання завалу вивезено близько 2262 м куб. будівельних конструкцій. Всього до робіт залучені 43 од. техніки, 235 рятувальників особового складу, приватні підприємці (волонтери та громадяни), співробітники "Нового життя", УПЦ, інших організацій - 2 од. техн., до 15 осіб.

Виконавчим комітетом Одеської міської ради спільно з волонтерами забезпечено аварійно-рятувальні підрозділи та особовий склад, який задіяно для проведення робіт гарячою їжею, місцями обігріву та відпочинку. Здійснюється постійний моніторинг.

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали понад 30 осіб.

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Опубліковано список жертв пожежі в одеському коледжі 02
Опубліковано список жертв пожежі в одеському коледжі 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164974
 
 
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При ЗЕБАНДІ це вже друга пожежа в Одесі. З дит.табором "Вікторія" більше року розбираються. Верх.Рада, Уряд, През. нічого не роблять щоб люди не потерпали від пожеж. Ну неможна перевіряти протипожежний стан, бо це створює незручності бізнесу. То виходить що для держави бізнес вартніший за життя дітей ?
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"При ЗЕБАНДІ ... "Вікторія"З дит.табором "Вікторія"" - ну давайте, рассказывайте, кто открывал лагерь? Кто из зебанды принимал в эксплуатацию? Откуда Вы лезете, идиоты? (последний вопрос риторический)
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16 сентября 2017 года вспыхнул пожар в Виктории. Г-н адвокат Савчук,это уже третий год идёт.Тщательней надо излагать свои соображения.
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ладно полы из дерева как горит бетон и камень гранит ???
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