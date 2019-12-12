 Опубліковано список жертв пожежі в одеському коледжі

Як інформує Цензор.НЕТ, список опублікував віцемер Одеси Андрій Котляр на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, унаслідок пожежі постраждали 47 осіб, з них загиблих - 16 осіб:

1. Бабенко Ксенія Аркадіївна, 16 років померла в МКЛ №1;

2. 05.12. Бортюк Ганна Леонідівна, 1976 р. народження, викладач;

3. 05.12. Коваль Марионелла Дмитрівна, 1963 р.н., секретар коледжу;

4. 14.30 6 грудня Трофімчук Кирило Ігорович, 2003 р.н.;

5. 01.30 7 грудня – Третякова Наталія Олексіївна, 1971 р.н., викладач;

6. 17.10 7 грудня – Беженарь Олена Валеріївна 1995 р.н., лаборант коледжу;

7. 18.07 7 грудня – (проводиться експертиза);

8. 19.25 7 грудня – Шатохін Сергій Миколайович помер в МКЛ №1.

9. 08.50 8 грудня – (проводиться експертиза);

10. 08.50 8 грудня –(проводиться експертиза);

11. 00.35 9 грудня – (встановлюється);

12. 05.15 9 грудня – 1 тіло (Іванович Галина Валентинівна, 1954 р.н, заступник директора інституту);

13. 18.25 11 грудня – Соловей Віра Дмитрівна, 04.02.1951 р.н.);

14. 22.30 11 грудня – (встановлюється);

15. 23.37 11 грудня – (Тарасова Наталія Василівна, 15.07.1959 р.н.);

16. 23.37 11 грудня – 1 тіло (встановлюється).

Також Котляр зазначив, що медична допомога надавалася 33 особам, з них: 18 підліткам, 15 дорослим (зокрема 7 пожежникам), 2 померли в лікарні.

9.12.2019 року до МКЛ №1 звернулася за лікуванням Таранова Ірина Миколаївна (переведена на стаціонарне лікування).

На стаціонарному лікуванні перебувають 10 осіб - 7 дорослих (5 пожежників перебувають у ВМКГ Південного регіону) та 3 підлітків.

Правоохоронними органами та судово-медичною експертизою здійснюється ідентифікація загиблих, з них:

2 особи померли в лікарні;

5 осіб ідентифіковано;

7 осіб ідентифіковано ймовірно – здійснюється експертизи;

2 особи – встановлюються.

Також Котляр повідомив, що пошукова операція на території згорілого в Одесі коледжу завершена, розпочато ремонтно-відновлювальні роботи. Пожежу кваліфіковано як надзвичайну ситуацію техногенного характеру державного рівня.

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Завершено роботи з демонтажу з використанням крану.

Загалом з початку розбирання завалу вивезено близько 2262 м куб. будівельних конструкцій. Всього до робіт залучені 43 од. техніки, 235 рятувальників особового складу, приватні підприємці (волонтери та громадяни), співробітники "Нового життя", УПЦ, інших організацій - 2 од. техн., до 15 осіб.

Виконавчим комітетом Одеської міської ради спільно з волонтерами забезпечено аварійно-рятувальні підрозділи та особовий склад, який задіяно для проведення робіт гарячою їжею, місцями обігріву та відпочинку. Здійснюється постійний моніторинг.

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали понад 30 осіб.





