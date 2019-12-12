EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  6979  97
Матеріали за темою:
Все про:бійка (476) затримання (3083) Тягнибок (41) Богданець Андрій (7) Кайда Олексій (1)

 Екснардепа Кайду затримали за заявою "слуги народу" Богданця, який побився в Раді, - Тягнибок. ВIДЕО

Вранці у четвер, 12 грудня, правоохоронці прийшли з обшуком до колишнього народного депутата від ВО "Свобода" Олексія Кайди та затримали його.

Про це повідомив в Facebook лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, оприлюднивши відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 5 ранку, в кращих гебістських традиціях, особи, які називають себе правоохоронцями, почали ломитися в помешкання Олега Куцина - командира добровольчої чоти "Карпатська Січ" та Олексія Кайди, ветерана московсько-української війни, народного депутата України 7 скликання. Причина - заява нардепа від СН Андрій Богданця. Того самого раніше судимого провокатора, який учора сам розпочав бійку, а тоді отримав відсіч за хамство на засіданні Аграрного комітету", - розповів Тягнибок.

Також читайте: Нардеп Богданець після бійки в Раді: лікарі діагностували струс мозку і багато інших пошкоджень

Тягнибок додав, що "Кайду босого, на очах у дитини, витягли в коридор і наділи наручники, щоб забрати в Печерський відділ".

Екснардепа Кайду затримали за заявою слуги народу Богданця, який побився в Раді, - Тягнибок 01

Екснардепа Кайду затримали за заявою слуги народу Богданця, який побився в Раді, - Тягнибок 02

Нагадаємо, 11 грудня ексдепутати від "Свободи" Леонов і Мірошниченко побилися зі "слугою народу" Богданцем. Пізніше бійка мала продовження. У ній взяв участь Олексій Кайда зі "Свободи".

Після бійки нардеп Богданець був госпіталізований.

Парламентська фракція партії "Слуга народу" виступила із заявою у зв'язку з нападом на нардепа Андрія Богданця.Столична поліція відкрила провадження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164967
 
 
 Топ коментарі
 
Тягнибок до сих пір хвалиться, що скинув "злачинну владу".
Нинішня подобається?
 показати весь коментар
 
Аяяй! Мальчика в трусиках, босиком забрали! На глазах у разбуженного в 5 утра ребёночка. Какжежтак? А бить человека в голову - это нормально? Не, ну скажите? Нормально избить человека? Или всё же за избиение человека должно быть расследование и наказание в случае доказанной вины?
 показати весь коментар
 
Скоро зебилов во главе с их зебобиков будут не просто бить, а будут вешать Экс-нардепа Кайду задержали по заявлению подравшегося в Раде "слуги народа" Богданца, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 7700
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тягнибок до сих пір хвалиться, що скинув "злачинну владу".
Нинішня подобається?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Свыни тоже арестовывали свободовцев за протесты против пропихивания законов, против которых сегодня цинично хрюкает Главсвин
 показати весь коментар
 
 
Свині-НКВДисти саме так і арештовували.

Тягнибок добавил, что "Кайду босого, на глазах у ребенка, вытащили в коридор и надели наручники, чтобы забрать в Печерский отдел".

Источник: https://censor.net.ua/n3164967
 показати весь коментар
 
 
Можете уявити, скільки з тих «фсбешних» патріотів, зараз усцикаються зо сміху над дурними хохлами.
 показати весь коментар
 
 
Та этот ФСБшный выкормыш Тягнибок тебе и не такое напишет. . Ему, как и тебе, методички винторогие свидетели "мальчика в трусиках" пишут. Подожди скоро еще окажется, что "свободовского" страдальца монтажной пеной продули. Екснардепа Кайду затримали за заявою "слуги народу" Богданця, який побився в Раді, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 3899
 показати весь коментар
 
 
После того, как фсбу-95 задерживало в выходной день управляющего банком на улице при его несовершеннолетнем ребенке, запросто можно поверить и Тягнибоку в этой ситуации.
 показати весь коментар
 
 
"Сегодня в 5 утра, в лучших гебистских традициях, лица, называющие себя правоохранителями, начали ломиться в квартиру Олега Куцина - командира добровольческого отряда "Карпатская Сечь "и Алексея Кайды, ветерана московско-украинской войны, народного депутата Украины 7-го созыва. Причина - заявление нардепа от "СН" Андрея Богданца.
Именно того ранее судимого провокатора, который вчера сам начал драку, а потом получил отпор за хамство на заседании Аграрного комитета", - рассказал Тягнибок."

Источник: https://censor.net.ua/n3164967
 показати весь коментар
 
 
Та понятно.

Це ж не барига мародьор Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
А прикольно так "свободовский" поцреот как только ласты пеленать начали все понты отбросил и рюзгий язык перешел..... Весь показной поцреотизм при первом шухере как ветром сдуло и ФСБшная сущность вылезла. Екснардепа Кайду затримали за заявою "слуги народу" Богданця, який побився в Раді, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 6146
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Попередня влада соєвих мародерів і безхребетних колаборантів нічим не краща за зелених українофобів. Через зрадника парашенка країна втратила 5 років. Мародер посів місце зека і грабував народ гірше за януковоча під час війни і здав Україну *****! Україна стала за його злочинного правління найбіднішою країною Європи ! Твій порохохряк мародерив, кришував бізнес і банки друзів ***** в Україні і торгував з кремлем ! саме потрох у мінську-2 погодився що спочатку вибори, а лише потім - відведення рашистських військ, а ***** сьогодні саме на цьому і наполягає ! саме після мінську-2 було відведення ЗСУ і з тієї сірої зони сепари обстріляли Марік і вбили там 30 українців ! Їхня кров на руках юди-пораженка !



 показати весь коментар
 
 
шо за бред пишешь . даунито ? Широкино с которого стреляли по марику в январе 15 г. кацапы захватили 4 сентября 14 г мы отбили в июле 15 г. минск 2 был в феврале 15 г . - и так же брешешь во всём остальном .
 показати весь коментар
 
 
Это поклонник героического полковника Гриценко, который так и не доехал до линии фронта за пять лет. Для него такой бред норма.
 показати весь коментар
 
В СН одні пасивні курки,їх хто хоче,той і топче))
 показати весь коментар
 
 
Скоро зебилов во главе с их зебобиков будут не просто бить, а будут вешать Экс-нардепа Кайду задержали по заявлению подравшегося в Раде "слуги народа" Богданца, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 7700
 показати весь коментар
 
 
Ну, судя по развитию событий, вешать будут как раз пороховату... А вы будете верещать, что это кгбистские традиции, но все равно будете жрать кактус, который вам будут запихивать в ваши вонючие глотки и анусы.
 показати весь коментар
 
 
Зебил, у тебя про вату по фрейду? Вата приглашает пропогандистов звезды в киев.
 показати весь коментар
 
 
Задержали и правильно сделали! Каждый должен отвечать за свои поступки!!! И в том числе за аморальное поведение-это я о жирном борове и проститутках
 показати весь коментар
 
 
и что ж это за атошник такой, зебанаты)))
 показати весь коментар
 
 
Давроде Богданец . сам такое делал, должен был по мужски договориться.Или статус не позволяет?
 показати весь коментар
 
 
Тягнибок міг надуватися лише проти Порошенка. Просто дуже хотів потрапити знову до ВР.
 показати весь коментар
 
 
згоден. але це вже відпрацьований матеріал.
 показати весь коментар
 
Аяяй! Мальчика в трусиках, босиком забрали! На глазах у разбуженного в 5 утра ребёночка. Какжежтак? А бить человека в голову - это нормально? Не, ну скажите? Нормально избить человека? Или всё же за избиение человека должно быть расследование и наказание в случае доказанной вины?
 показати весь коментар
 
 
ЗЕлёную плесень нужно не бить, а хлоркой выводить
 показати весь коментар
 
 
Я понимаю ваши эмоции. А давай настоящую гражданскую войну замутим на радость всем!
 показати весь коментар
 
 
Замечено, соевые за любого типа войну в Украине.
 показати весь коментар
 
 
Людину бити ненормально, але ж він бив депутата від слуги народу)))
 показати весь коментар
 
 
Дотепний жарт! А ексдепутат від свободи кращий за депутата від слуги народу?
 показати весь коментар
 
 
Він кращий хоча б тим, що є свідомим українцем та був у АТО!
 показати весь коментар
 
 
Та ти шо! Це надає людині якісь переваги перед іншою людиною?
 показати весь коментар
 
 
Звичайно! Плюс, як виявилося, слуга народу раніше судимий...

Ну і ще - чомусь не народний обранець, а колишні депутати у земельному питанні стали на бік народу. До вашого відома, проти продажу с/г землі за опитуванням 73% українців. Правда, знайома цифра?
 показати весь коментар
 
 
Ну звичайно, а ти не знав? то ж еліта 25 чи 8 чи скільки там. Одни словом люди вищого ґатунку
 показати весь коментар
 
 
Москалику, з-за порєбріка пишеш чи що? З яких це пір Свобода стала відноситися до 25 чи 8????

Демократ мені найшовся тут...
 показати весь коментар
 
 
Іди гуляй псевдопатріот. по суті сказати нема що, для вас усі москалі хто не в вашому кодлі
 показати весь коментар
 
Псевдопатріоти - ті, хто замість ветерана АТО і свідомого українця Кошулинського обрали російськомовного неукраїнця, який від повісток ховався!
 показати весь коментар
 
Жарт такі дотепний,та згоден, що один депутат нічим не відрізняється від іншого, тому треба було затримати обох,та не о п'ятій ранку ! Маю ще один дотепний жарт, таких кацманавтов вже треба відправляти на орбіту
 показати весь коментар
 
не називай зелену тваринку людиною бо поскаржусь в Грін Піс! з 1 січня люди будуть ще не так дякувати тваринам за покращення!
 показати весь коментар
 
 
Человека ненормальоно! Але хіба слуга з Тернополя - человек??
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Правильно сделали.
 показати весь коментар
 
 
ну извини законы они разные - для перес1чного.. у нас именно так
и для пецей-олигархей Екснардепа Кайду затримали за заявою "слуги народу" Богданця, який побився в Раді, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 6095
 показати весь коментар
 
 
Понимаешь....
Альтернатива соблюдения Законов - анархия.
Я не сторонник анархии.
Законы нужно соблюдать, нравятся они нам или нет, другого цивилизованного способа сосуществования нет.
 показати весь коментар
 
 
лилиПутен должен выдать агенту Тягнывбоку большую медальку за дискредитацию украинского национализма..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Дрочун! Тоже там присутствовал.

Экс-нардепа Кайду задержали по заявлению подравшегося в Раде "слуги народа" Богданца, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 6329
 показати весь коментар
 
 
Ведут себя как придурки, тем самым маргинализируют действительное национальное движение. Такое впечатление что им платят из кремля.
 показати весь коментар
 
 
а блаЗЄнському звідки платять?

Чи він тупо грабує Україну?
 показати весь коментар
 
 
прикинь сам зарабатывает - не все в этой жизни воруют и мародерят какчоколядный бох ))
 показати весь коментар
 
 
Ні. Він, блаЗЄнський, зараз розграбовує Україну. І про це свідчать зниження надходжень до бюджету України. Все перевозиться до Італії, куди ЗЄлений мародЬОр тікатиме.
 показати весь коментар
 
 
Заробляє в московії клятій - і кіно знімав, і навіть зараз серіал продав туди. І має офшори... Чим він тоді кращий за офшорного Пєтю???
 показати весь коментар
 
ничем - но просто пе ворует - а он нет - почувствуй разницу
 показати весь коментар
 
 
Моя думка проста: мав бізнес в рашці - нах... з політики! Незалежно від прізвища!
У владі мають бути ті, хто і до 2014 вважав кацапів ворогами №1 для нашого народу - та хоча б ті ж свободівці!
 показати весь коментар
 
 
Почему не пришли за самым боевым тыловиком Мирошниченко?
 показати весь коментар
 
В 5 утра я бы дверь не открыл. Пускай ломают. Пока ломают вызвал бы репортеров и подмогу Экс-нардепа Кайду задержали по заявлению подравшегося в Раде "слуги народа" Богданца, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 3433
 показати весь коментар
 
 
а разве закон не один для всех? избил- ответь
 показати весь коментар
 
 
По закону с какого времени суток могут прийти в дом с обыском, арестом?
 показати весь коментар
 
 
Да, закон-то один должен быть, но не для всех.
В 5 утра считаешь нормально арестовывать? Он же не главарь ОПГ, или убийца?
 показати весь коментар
 
Окупанты пришли не с той стороны откуда их ждали наивные. Зачем им нужен сорос да чтоб
честоно украденную землю ни отсудить не забрать было нельзя. Необходимая крыша с которой надо делиться разпродовая страну.
 показати весь коментар
 
 
Этот жлоб тягнибока только этого и ждал.
 показати весь коментар
 
 
О, ты уже анекдоты травиш, ну прямо, как Яр Холодный.
 показати весь коментар
 
Вся ця возня вигідна тільки *****. Одні провокують інші ведуться. Кацапня знімає все це на камеру і демонструє для своєї бідловати та на на своїх каналах в ЄС коментуючи події в стилі кєсєльова-сововйова та отії шльондри. Іноді складається таке вреження, що під виглядом благих намірів коється велике зло для України...
 показати весь коментар
 
 
ви дуже переймаєтеся думкою кацапні? Якщо так, то ви -- совокохохол прикацаплений.
 показати весь коментар
 
 
Я переймаюся не думкою кацапів, а здоровим глуздом. Треба цікавитись новинами не тільки цензороа, а навіть новинами від ворогів України, як ***** наприклад коментує зустріч в Парижі, на що він робить акценти та т.і. От вчора він і говорить, нехай навіть для своєї кацавати та бидломаси, мовляв як можна віддавати контроль над кордоном українцям коли в них в Києві націоналісти витворяють, що хочуть? Тоді, мовляв нє сложно прідставіть, что они будут дєлать когда на Донбас войдут вооружонниє сіли. А підкріплюють це от такими кадрами та коментаріями від отих підарасів, про яких я вже писав. І це транслюють не тільки у кацапів, а й по всьому ЄС та навіть в США. А потім ми хочемо підтримки світового товариства...
 показати весь коментар
 
 
Забудьте про кацапію. Згадуйте її лише тоді, коли вона з'явиться в перехресті вашого прицілу. Все. І світовому співтовариству, неделікатно кажучи, насрати на нас. Треба покладатися лише на самих себе.
 показати весь коментар
 
 
с кровью отломали свободовцев от кормушки, вот и злятся
радетели за народ,
 показати весь коментар
 
 
нєчєво Свабодє бьіть у кармушкі: тут ЗЄльоних свінєй полно
І всє хатят єсть. і мами_любят_скорость. А свабода пущЯй пєшком ходіт.
 показати весь коментар
 
Сабаков відпрацьовує свою посаду...подонки.
 показати весь коментар
 
 
Шо то не жалко ни того кто получил, не того кого арестовали.истина посредине, оба заслужили.
 показати весь коментар
 
Для преЗЕдента земля понад усе,
його за цим послали в преЗЕ. і він буде боротись за ЗЕмлю як тільки зможе, поки народ не зрозуміє чим це може закінчитись для нього.
 показати весь коментар
 
 
Олежик, а Медвечуку їба%о пробували набити??? Швобода, як та курва спочатку в Яника чмокала, потім в Пєті, а тепер і в Медведчука! Таке відчуття, що Тягнибок прописався в студії Медведчука!
 показати весь коментар
 
 
Да ну? Не потому шо сволотовцы довыйопывались совершив преступление, а потому что на них заявление написали...Тягнисрак мудр как никогда
 показати весь коментар
 
 
А когда прийдут за зеленой потворой Бужанским и Леросом, вроде тоже дрались в Раде, или междособойчики меж жабенням не всчет.?
 показати весь коментар
 
 
От чесно, Бутусову треба було закрити коменти ще на початку війни в 2014...
 показати весь коментар
 
 
всё правильно нехрен граблями махать
 показати весь коментар
 
 
Гнилі ,мерзенні поліцаї і прокурори у всій своїй красі . Збіговисько ідіотів.
 показати весь коментар
 
 
Как только начинают брать за жо..у, так сразу вопли - и не в тех тапках взяли и майка не постиранная и не успел зубы почистить и это для ребенка плохой пример и т.п. Господа депутаты! Делайте что хотите дома и то в рамках семейного уклада. А во что Вы превратили зал ВР - это что арена для гладиаторов? Жаль, что ещё быков туда не приводите. Не согласен с чем-то есть два пути - обратиться в суд или сдать мандат. Всё очень просто! Вас не для драк туда избирали и лозунг - для победы все меры згодны - здесь не прокатывает. За драку нало лишать неприкосновенности, лишать мандата и возможно даже получить срок. Хватит этой вседозволенности и беспредела!
 показати весь коментар
 
 
Одного понять не могу, обычное хулиганство, зачем обыск? Я доролгу на красный свет перешел, мне тоже с обыском ждать?
 показати весь коментар
 
 
Уважаемый! Ты о чем? Может ещё не проснулся? Какое может быть хулиганство в Высшем органе власти? По такой логике можно устроить хулиганство - драку в кабинете Президента и потом показвать фингалы на весь мир.Там в ВР ещё органам нужно позаниматься случками депутатов за известной колонной, где вместо законодательной деятельности занимаются разными гешефтами, начиная от банальной торговли итальянскими колготками, купленными у цыган и, заканчивая также мордобоем.. Это место, наверное, нужно оцепить морским леером и выставить караул и назначить штраф за прогулки за эту колонну. А на красный свет кстати ходят люди с нарушенной психикой или слепые. Ты к какой категории себя относишь?
 показати весь коментар
 
пропагандоны из раша-..здаTV - в Киев,
патриоты - в тюрьму.
Зебилы, смотрите дальше сериалы и слушайте сказки о мире-дружбе-жвачке.
 показати весь коментар
 
Це ті свобідівці які топили за клоунів, абинепорох? Пох.Нехай садять.6 місяців минуло
-знову злачинна влада садить поцрєотів.
 показати весь коментар
 
із ляшком солодкою парочкою будуть, піарщики пуєві)
 показати весь коментар
 
Съемочную группу телеканала Миноброны РФ "Звезда" пустили в Украину: "Мы в центре Киева!". - ось чому затримали Кайду"посіпаки кремлівських "слуг"...а что с убийцами Мірошниченко.котрий розмовляв українською мовою?
 показати весь коментар
 
...а вот и результат супер-тупой политики верхушки свободы...барыгу-марадьера геть!...и поделом тупицы, отгребайте теперь...... Екснардепа Кайду затримали за заявою "слуги народу" Богданця, який побився в Раді, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 953....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору