 Екснардепа Кайду затримали за заявою "слуги народу" Богданця, який побився в Раді, - Тягнибок. ВIДЕО

Про це повідомив в Facebook лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, оприлюднивши відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 5 ранку, в кращих гебістських традиціях, особи, які називають себе правоохоронцями, почали ломитися в помешкання Олега Куцина - командира добровольчої чоти "Карпатська Січ" та Олексія Кайди, ветерана московсько-української війни, народного депутата України 7 скликання. Причина - заява нардепа від СН Андрій Богданця. Того самого раніше судимого провокатора, який учора сам розпочав бійку, а тоді отримав відсіч за хамство на засіданні Аграрного комітету", - розповів Тягнибок.
Тягнибок додав, що "Кайду босого, на очах у дитини, витягли в коридор і наділи наручники, щоб забрати в Печерський відділ".
Нагадаємо, 11 грудня ексдепутати від "Свободи" Леонов і Мірошниченко побилися зі "слугою народу" Богданцем. Пізніше бійка мала продовження. У ній взяв участь Олексій Кайда зі "Свободи".
Після бійки нардеп Богданець був госпіталізований.
Парламентська фракція партії "Слуга народу" виступила із заявою у зв'язку з нападом на нардепа Андрія Богданця.Столична поліція відкрила провадження.
Нинішня подобається?
Тягнибок добавил, что "Кайду босого, на глазах у ребенка, вытащили в коридор и надели наручники, чтобы забрать в Печерский отдел".
Источник: https://censor.net.ua/n3164967
Именно того ранее судимого провокатора, который вчера сам начал драку, а потом получил отпор за хамство на заседании Аграрного комитета", - рассказал Тягнибок."
Источник: https://censor.net.ua/n3164967
Це ж не барига мародьор Порошенко.
Ну і ще - чомусь не народний обранець, а колишні депутати у земельному питанні стали на бік народу. До вашого відома, проти продажу с/г землі за опитуванням 73% українців. Правда, знайома цифра?
Демократ мені найшовся тут...
Я, просто, чту Законы.
и для пецей-олигархей
Альтернатива соблюдения Законов - анархия.
Я не сторонник анархии.
Законы нужно соблюдать, нравятся они нам или нет, другого цивилизованного способа сосуществования нет.
Чи він тупо грабує Україну?
У владі мають бути ті, хто і до 2014 вважав кацапів ворогами №1 для нашого народу - та хоча б ті ж свободівці!
В 5 утра считаешь нормально арестовывать? Он же не главарь ОПГ, или убийца?
честоно украденную землю ни отсудить не забрать было нельзя. Необходимая крыша с которой надо делиться разпродовая страну.
радетели за народ,
І всє хатят єсть. і мами_любят_скорость. А свабода пущЯй пєшком ходіт.
його за цим послали в преЗЕ. і він буде боротись за ЗЕмлю як тільки зможе, поки народ не зрозуміє чим це може закінчитись для нього.
патриоты - в тюрьму.
Зебилы, смотрите дальше сериалы и слушайте сказки о мире-дружбе-жвачке.
-знову злачинна влада садить поцрєотів.