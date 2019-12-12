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Все про:ВР (5383) нерухомість (197) Яценко (37) оцінка (28)

 Рада відхилила пропозицію повернути "майданчики Яценка" (оновлено)

Верховна Рада не підтримала постанову №2047-д/П "Про скасування рішення Верховної Ради від 05.12.2019 року про прийняття в другому читанні і в цілому як закону проєкту закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України про ліквідацію корупційної схеми в сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості і прозорості реалізації майна".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Документ підтримали лише 7 парламентаріїв - усі вони представники фракції "Слуга народу": Божик В.І., Лерос Г.Б., Мандзій С.В., Перебийніс М.В., Тищенко М.М., Василевська-Смаглюк О.М., Буймістер Л.А.

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Пізніше з редакцією "Цензор.НЕТ" зв'язалася народна депутатка фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк і заявила, що вона відкликала свій голос за постанову №2047-д/П і віцеспікер Руслан Стефанчук зачитав заяву про відкликання голосу.

Нагадаємо, 5 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому закон №2047-д про ліквідацію схем у сфері нерухомості, відомих як "майданчики Яценка".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164966
 
 
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Яценко на НЕБО смотрит Рада отклонила предложение вернуть "площадки Яценко" - Цензор.НЕТ 6805 не оправдал доверие банды.... скоро к Богу на беседу вызовут...
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Вот этих бы и стоило проверить на предмет получения взятки
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особенно кудрявого Лероса... и на предмет двойного гражданства не мешало бы проверить.
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Буймістер, до речі, раніше була правою рукою олігарха Тарути... Ось такі от "нові чесні обличчя"
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Придумает Антоха что то новенькое. схематозник еще тот..
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"Тищенко Н.Н., Василевская-Смаглюк О.М...", а де ж Дубінського згубили?
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