EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  1828  35
Матеріали за темою:
Все про:Держприкордонслужба (2338) конвой (75) Росія (14152)

 На територію України заїхав 95-й російський "гумконвой", що складається із 28 вантажівок, - Держприкордонслужба

Через російські пункти пропуску "Матвєєв Курган" та "Донецьк" з 05:00 до 05:50 12 грудня цього року на в'їзд в Україну проїхало 2 колони так званого російського "гумконвою".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Дев'яносто п'ятий "гумконвой" складався із 28 автомобілів.

Як зазначили у відомстві, його переміщення, як і попередніх, відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальностей. Українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.

У вантажівках нібито перевозили дитяче харчування, медобладнання та медикаменти. Однак, з огляду на те, що вантаж переміщувався у закритих упаковках, зведеній українській групі з прикордонників та митників не вдалось отримати достеменну інформацію про його вміст, характер та номенклатуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ відправила на окуповану територію Донбасу 93-й "гумконвой", що складається з 42 напівпорожніх вантажівок, - Держприкордонслужба

Крім того, завантаженість транспортних засобів у середньому становила близько 75 %.

У Держприкордонслужбі також додали, що цього року це одинадцятий такий "гумконвой".

Як відомо, починаючи з 2014 року, від початку російської агресії проти України, Росія незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".

Офіційний Київ не раз заявляв, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням всіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

МЗС України не раз вимагало від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164961
 
 
 Топ коментарі
 
1939 год...финны встречают российский гумконвой....стоит изадуматся

На территорию Украины вторгся 95-й российский "гумконвой", состоящий из 28 грузовиков, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1550
 показати весь коментар
 
подписали и не выполнили,так же как и Будапешский.Тут по ходу вопрос к тому янелоху который их выполнить пытается.
 показати весь коментар
 
Выборы, потом границы, кто подписал?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
подписали и не выполнили,так же как и Будапешский.Тут по ходу вопрос к тому янелоху который их выполнить пытается.
 показати весь коментар
 
 
"подписали и не выполнили"___________во во, это по порошенковски - на@рать и убежать! На територію України заїхав 95-й російський "гумконвой", що складається із 28 вантажівок, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3125
 показати весь коментар
 
 
интересно как можно убежать баллатируясь на 2 срок?
 показати весь коментар
 
панимаешь ли, оно и "баллОтировалось" на "второй", что б не получить "первый"!
 показати весь коментар
 
Це вже діагноз - маразм. 410 км відкритого кордону. Залізниці перевозять мільйони тон грузів. А вони не замовкають про гум конвої.
 показати весь коментар
 
Колись по 110 заходило, диниряни менше почали їсти?
 показати весь коментар
 
 
1939 год...финны встречают российский гумконвой....стоит изадуматся


 показати весь коментар
 
 
Дід Мороз везе сепарні в подарунок б/к, а назад повезе що там ще залишилось не розграбоване.
 показати весь коментар
 
 
Чему удивляться ? Вата в Крым едет на отдых через Украину . Это ненормально .
 показати весь коментар
 
 
Мокша , твой язык поймут в Мордве , и то не все .
 показати весь коментар
 
 
Нормальный "гумконвой"...Детишкам пропитание и игрушки привёз...А боеприпасы ,как известно, апалченцы из шахт добывают...
 показати весь коментар
 
 
надо шоб каждый гумконвой номерной такая же бригада и встречала,95й - 95я.Ну а если такого номера нет как в конвое назначить джокера,например ракетную бригаду с точками у.
 показати весь коментар
 
Обнищала "вяликая" параша На територію України заїхав 95-й російський "гумконвой", що складається із 28 вантажівок, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 70. Первый гомноконвой 2014 года состоял из аж 280 КАМАЗов На територію України заїхав 95-й російський "гумконвой", що складається із 28 вантажівок, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9900.
 показати весь коментар
 
 
Канешна! При бубочке это первый. Может второй. А все остальные 93 при ком? Мож это кто-то гуманитарным рошеном закидывает сепаров? Не?
 показати весь коментар
 
 
може!
а ще мені сподобалось, як бубочка лупашився в десна з ****** від лютої ненависті
 показати весь коментар
 
То дивись у запису грізні гримаси Порошенка на зустрічах з ******. Гарних спогадів тобі!
 показати весь коментар
 
А зебанаты, тем временем, домашнее задание, в поте лица, выполняют, дегенераты...
 показати весь коментар
 
Это норма. Если это происходит 95-й раз за последние 5 лет и ничего не меняется, то это можно считать нормой. Пора бы к этому уже привыкнуть. Шо не? А за эти 5 лет хочется передать огромный привет внешней разведке. Ведь где-то эти колонны формируются, где-то грузятся... Неужели нельзя кого-то завербовать, подкупить, чтобы достоверно узнать о содержимом этих гумконвоев? Или кому надо тот знает? Тука, например? Может это чей-то неплохой заработок с обеих сторон, а для нас пугалка. Не может такого быть?
 показати весь коментар
 
 
Млять эти погранцы как статисты . Мои побратимы гибли пока они ****** торговали звезду пустили запрета ж нет конвой заехал галочку поставили
 показати весь коментар
 
российский "гумконвой" ВТОРГСЯ, а пропагандонов телеканала минобороны эрэфии "звезда" ПРИГЛАСИЛИ и ВПУСТИЛИ - это, какой-то звездец
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору