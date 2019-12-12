 На територію України заїхав 95-й російський "гумконвой", що складається із 28 вантажівок, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Дев'яносто п'ятий "гумконвой" складався із 28 автомобілів.

Як зазначили у відомстві, його переміщення, як і попередніх, відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальностей. Українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.

У вантажівках нібито перевозили дитяче харчування, медобладнання та медикаменти. Однак, з огляду на те, що вантаж переміщувався у закритих упаковках, зведеній українській групі з прикордонників та митників не вдалось отримати достеменну інформацію про його вміст, характер та номенклатуру.

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Крім того, завантаженість транспортних засобів у середньому становила близько 75 %.

У Держприкордонслужбі також додали, що цього року це одинадцятий такий "гумконвой".

Як відомо, починаючи з 2014 року, від початку російської агресії проти України, Росія незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".

Офіційний Київ не раз заявляв, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням всіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

МЗС України не раз вимагало від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".