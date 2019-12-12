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 Політика України
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Все про:ВР (5383) НАТО (2189)

 Рада проголосувала за підготовку до проведення парламентської асамблеї НАТО в Україні навесні 2020 року

Верховна Рада проголосувала в цілому за проєкт "Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України про проведення в 2020 році весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За проголосували 322 народні депутати.

"Цією Постановою передбачено створити Організаційний комітет з підготовки та проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору, який повинен розробити відповідний план заходів", - йдеться в пояснювальній записці.

Весняна сесія Асамблеї має відбутися в Києві 22-25 травня 2020 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164960
 
   
 Топ коментарі
 
согласен неча делить - до последнего президента нас грабила одна и та же шобла ))
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Отличнейшая новость, ребятушки!!!
Кстати, кто там не проголосовал "за"?
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весна придет 5 капеек стрилять буим)))
а про НАТу петюнчики ниче не имеют против - но видимо пецек хвалить запретил ))
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Тепер головною опорою його влади стануть його прихильники-патріоти та проукраїнські опозиціонери. Президент має думати про національну єдність, об'єднання з усіма патріотичними силами - із Петром Порошенком, Святославом Вакарчуком та Юлією Тимошенко.
Вони можуть бути опозицією в економічних чи управлінських питаннях. Але є союзниками у захисті національних інтересів. Нам потрібен уряд національної єдності.

Треба припинити розмови про старих і нових політиків. Це - штучний поділ, що веде країну до капітуляції. Варто ділити на патріотів і колабораціоністів.
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согласен неча делить - до последнего президента нас грабила одна и та же шобла ))
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Жестко и прагматично в интересах страны и ее граждан-единственный путь для сохранения Украины
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Юлією Тимошенко - безпринципный предатель Украины, консерва путлера да и просто меркантильнейшая баба....доказанно временем
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Ніколи її не любив, але в порівнянні з Богданами, Єрмаками, Бужинськими, вона козак.
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Согласен и не согласен....Их всех вмсте объединяет одно - продажность, алчность и безпринципность....Любым из них можно управлять за деньги, и любой из них продаст Украину, еще и поторговаться можно, продавцов-то много...а Тимоха старая прожженная торгашка страной....
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весна придет 5 капеек стрилять буим)))
а про НАТу петюнчики ниче не имеют против - но видимо пецек хвалить запретил ))
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копейкин станет №1 в своём списке из п.6. Рада проголосувала за підготовку до проведення парламентської асамблеї НАТО в Україні навесні 2020 року - Цензор.НЕТ 5312
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нужно начать - повторять будем и не раз!!!
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Отличнейшая новость, ребятушки!!!
Кстати, кто там не проголосовал "за"?
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Интересно было бы узнать предисторию этого постановления.
Кто инициатор проведения парламентской ассамблеи НАТО в Украине?
В любом случае, хорошее дело. Если бы еще и вылилось в что-то конкретное для Украины,
и чтобы Верщук и ей подобные не стали рассказывать , что россия никогда не разрешит нам вступить в НАТО.
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об этом было ещё известно зимой/весной 2019. Опасение лишь вызывает, чтоб никакие нелохи не слили в канализацию такие возможности.

7 февраля 2019 года Рада внесла изменения в Конституцию о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и НАТО. В тот же день Рада одобрила проект постановления, которым призвала НАТО предоставить Украине план действий по членству. Действующий глава государства Петр Порошенко подписал закон.

Верховная Рада утвердила постановление о проведении сессии в Киеве 25 апреля 2019 года, согласно которому в Украине должны создать организационный комитет по подготовке и проведению сессии, который возглавит председатель Верховной Рады.


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Спасибо за информацию. Стало понятно, что это было давнее предложение, от которого нынешние просто так не могут отказаться.
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