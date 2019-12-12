 Рада проголосувала за підготовку до проведення парламентської асамблеї НАТО в Україні навесні 2020 року

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За проголосували 322 народні депутати.

"Цією Постановою передбачено створити Організаційний комітет з підготовки та проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору, який повинен розробити відповідний план заходів", - йдеться в пояснювальній записці.

Весняна сесія Асамблеї має відбутися в Києві 22-25 травня 2020 року.

Дивіться також: Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу на рік. ВIДЕО