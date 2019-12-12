 Рада проголосувала за підготовку до проведення парламентської асамблеї НАТО в Україні навесні 2020 року

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За проголосували 322 народні депутати.
"Цією Постановою передбачено створити Організаційний комітет з підготовки та проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору, який повинен розробити відповідний план заходів", - йдеться в пояснювальній записці.
Весняна сесія Асамблеї має відбутися в Києві 22-25 травня 2020 року.
Вони можуть бути опозицією в економічних чи управлінських питаннях. Але є союзниками у захисті національних інтересів. Нам потрібен уряд національної єдності.
Треба припинити розмови про старих і нових політиків. Це - штучний поділ, що веде країну до капітуляції. Варто ділити на патріотів і колабораціоністів.
а про НАТу петюнчики ниче не имеют против - но видимо пецек хвалить запретил ))
Кстати, кто там не проголосовал "за"?
Кто инициатор проведения парламентской ассамблеи НАТО в Украине?
В любом случае, хорошее дело. Если бы еще и вылилось в что-то конкретное для Украины,
и чтобы Верщук и ей подобные не стали рассказывать , что россия никогда не разрешит нам вступить в НАТО.
7 февраля 2019 года Рада внесла изменения в Конституцию о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и НАТО. В тот же день Рада одобрила проект постановления, которым призвала НАТО предоставить Украине план действий по членству. Действующий глава государства Петр Порошенко подписал закон.
Верховная Рада утвердила постановление о проведении сессии в Киеве 25 апреля 2019 года, согласно которому в Украине должны создать организационный комитет по подготовке и проведению сессии, который возглавит председатель Верховной Рады.