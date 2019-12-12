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 Продовження дії закону про особливий статус Донбасу - розтяжка, на якій може підірватися Україна, - нардеп від "Голосу" Лозинський

Народний депутат від фракції "Голос" Роман Лозинський вважає, що продовження дії закону про особливий статус Донбасу небезпечне для України.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Те, що в законі нічого не змінюється, крім року, є найбільшою загрозою. Це продовження - не що інше, як бомба уповільненої дії. Це, по суті, розтяжка, на якій Україна рано чи пізно може підірватися", - сказав він.

Він нагадав, що закон передбачає повну амністію найманців РФ і легалізацію "народної міліції". Це, на думку Лозинського, веде до федералізації країни.

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"Тому такі кроки без розмежування, без припинення бойових дій, всіх обстрілів, абсолютно неможливі. І це величезна загроза для України зараз втратити контроль над територіями, по суті, через такі закони", - сказав Лозинський.

Раніше Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу на рік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164958
 
 
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Герой. Потрібно було перед виборами працювати, щоб отримати в Раді золоту акцію. А так понадіялися на Вакарчука і маєте менше двох десятків депутатів. Тільки тепер і можете, що героїчно звіздіти.
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ну как по мне лучше продлить Закон времен Порошенко, чем ждать от Зелебобиков какафонии в "новом законе"....
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А ***** согласилось, подписалось, ради полезных санкций и чтобы Запад раздухарился и согласился поставлять в Украину летальное оружие. Лахта, ты не помнишь G7 или G8 согласились?
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Ну що ж, тут з Лозинським я погоджуся. Час визнати банально і ти ну, що наразі ці райони є окупованими і після численних продовжень дії закону нічого не змінюється. І прийняти реалістичний закон, за яким всю відповідальність за стан цих районів, економічний, соціальний, правовий покласти на окупантів до закінчення окупації. Зміцнювати лінію розмежування, припинити будівництво мостів і переходів, забути про "там жє наші люді" і зайнятися собою. Ми свого часу мусили робити вибір, виходячи на Майдан, їдучи у складі добробатів на війну, перераховуючи гроші на армію, займаючись аолонтерсьаою діяльністю. "Наші люді" вже досить дорослі і теж повинні робити вибір, чи вони справді наші, чи їм таки потрібен паспорт з куркоб-мктантом. І більшість цих людей свій вибір зробили. Тому потрібно просто узаконити те, що є.
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Конкретні пропозиції де Продовження дії закону про особливий статус Донбасу - розтяжка, на якій може підірватися Україна, - нардеп від "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 4435 Де внесений хоч якийсь альтернативний законопроект Продовження дії закону про особливий статус Донбасу - розтяжка, на якій може підірватися Україна, - нардеп від "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 4435
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