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 Політика України
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Все про:Держприкордонслужба (2338) інформаційна війна (217) пропаганда (1284) Звезда телеканал (1) Демченко Андрій (1)

 Жодної заборони на в'їзд знімальної групи телеканалу Міноборони РФ "Звезда" не було, - Держприкордонслужба

Співробітники Державної прикордонної служби України не мають жодної інформації про порушення законодавства членами знімальної групи телеканалу Міноборони Росії "Звезда", яка могла б стати підставою для заборони на в'їзд російських пропагандистів в Україні.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Є чіткий певний порядок, зокрема і щодо в'їзду в Україну іноземців. Такої окремої категорії, як журналісти - немає. Ніяких розпоряджень щодо цієї групи журналістів (телеканалу Міноборони РФ "Звезда". - Ред.)в інших правоохоронних органів, що їм заборонено в'їзд в Україну, для прикордонників не було. Під час проходження ними (групою телеканалу "Звезда". - Ред.) кордону, встановлених даних, що вони журналісти якогось російського медіа, також не було. Під час перетину кордону, наскільки відомо станом на зараз, також немає встановлених даних про незаконне відвідування тимчасово окупованих територій України, за що передбачена відповідальність і заборона на в'їзд в Україну", - повідомив Демченко.

Прессекретар запевнив, що пропуск російських пропагандистів не пов'язаний із запрошенням президента України Володимиром Зеленським під час пресконференції за підсумками "нормандського саміту" в Парижі: "Коли у прикордонників є інформація від інших правоохоронних органів, які відстежують якісь антидержавні дії на адресу України, то відповідно таким особам відмовляють у в'їзді в Україну".

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Демченко нагадав, що раніше прикордонники "досить багато разів повертали російських журналістів саме через те, що вони відвідували окуповані території (це може бути встановлено при перетині кордону), і прикордонники вже самостійно приймали рішення".

"Якщо ж у нас немає інформації від інших правоохоронців про порушення, то, звичайно, кожен інспектор не може знати всіх журналістів пропагандистських каналів. Ми користуємося базами даних, які наповнюються нами та іншими правоохоронцями, щодо порушень іноземцями українського законодавства", - пояснили в Держприкордонслужбі .

"Чітку позицію щодо заборони (групі телеканалу "Звезда". - Ред.) можуть винести інші правоохоронні органи, якщо у них буде така інформація і вони її нададуть Держприкордонслужбі. Якщо такою інформацією поділиться громадськість - ми неодноразово заявляли, що у нас на сайті є такий розділ "Стоп-лист", на якому можна повідомляти про іноземців, які назаконно відвідували тимчасово окуповані території. Така особа потрапляє в "Стоп-лист" і вже інспектору легше ідентифікувати цю особу і перевірити можливе перебивання на окупованих територіях і винести заборону на в'їзд", - резюмував Демченко.

Зазначимо, російський телеканал "Звезда" є офіційним телеканалом міністерства оборони РФ. Цей телеканал вже неодноразово ловили на фейках як журналісти, так і українські політики. Заради сенсацій російські пропагандисти нескінченно ліплять фейки низькопробним способом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знімальну групу телеканалу Міноброни РФ "Звезда" пустили в Україну: "Ми в центрі Києва!". ВIДЕО

Наприклад, раніше телеканал публікував вигадані новини про те, що Україна нібито зажадала від Монголії компенсацію за навалу хана Батия в XIII столітті, про побиття співака Андрія Макаревича в Харкові, про сексуальні домагання глави партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко до тодішнього прем'єра України Арсенія Яценюка, "відзначився" він і фото "українських солдатів, які вигнали худобу у мирного населення на Донбасі", видав пуск ракети на Байконурі за обстріл міста Макіївка Донецької області силами АТО, а також опублікував новину про колишнього українського військовослужбовця, який нібито звинуватив ЗСУ в причетності до краху малайзійського Boeing, матеріал про який пізніше видалив.

Крім того, двоє журналістів каналу після затримання Службою безпеки України визнавалися такими, що брехали про війну на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164956
 
   
 Топ коментарі
 
Знімальна група Вермахта прибула на Червону площу по запрошенню сталіна.

Уявили?
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И никаких руснявых пропагандонов раньше тут не было...
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Зебилы, а почему при клятом Порохе такого не было?
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Эта "хриплая крыса" на саммите сама приглашала в Украину всех пропагандонов ,можете послушать.
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Ну раз за все пять лет авторитарного правления ********** так и не удосужились внести этих пропагандонов-журнашлюшек в списки запрещенных для въезда, какие теперь могут быть претензии? Ничего позитивного эти макаки не напишут про Украину, это и ежу понятно. Лично я бы запретил ВСЕМ кремлевским пропагандонам въезд на нашу территорию, там независимых СМИ нет априори. Режимная зона и демократия несовместимы. А если и увидят чего в нашей стране, что категорически не вяжется с их тупыми,лживыми и примитивными фейками, показывать это своей биомассе аж никак невозможно. Во первых, у быдла появится подозрение, во вторых заполнятся свободные места в СИЗО
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Тебе уже ниже предоставили пруфы, что при Порохе был запрет. Шоколад виноват, что их в стану пустили? Это уже вопросы к Бубочке...
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И еще одно - президента-торчка, приглашающего вражеских топ-пропагандистов к нам в страну можно понять только в том случае, если по приезду они будут немедленно арестованы а в будущем осуждены.
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порохоботы! КАК ЖЕ ТАК??????? И ТУТ ОБО@РАЛСЯ ВАШ "ГЕТЬМАН"?!!!!!
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А потім дехто дивується що в Києві орудують цілі диверсійні групи ***** які підривають в центрі наших розвідників і знищують патріотів - і я думаю це зовсім не випадково йде давно спланована акція по знищенню України як незалежної держави в тому числі і руками новоспечених слуг все чіткіше відомо якого народу!
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Поддерживаю
Патриотов уничтожают целенаправленно. И список в раше есть.
Раше надо. Чтобы народ не оказывал сопротивления.
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А шо тут такого..свати приїхали до братьєв менших зебізян..Скоро і покидьок пореченков з охлобистіним приїдуть..
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Дивно, щось раніше вінторогіе не совались так нахабно по Київу. Плюнте ім в очі, - хто зустріне.
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А как они будут писать правду, если им запретить посещать Украину?
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Чмошники отмазывают своего Зебила.Все они прекрасно знали просто сверху дали команду пропустить
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Повний хаос і анархія,російські пропагандисти спокійно сюди їдуть ,далі черга легалізація бойовиків лднр які будуть розїзжати Україною.Разом з тим кожен день обстрілюются наші позиції на донбасі є загиблі і поранені ,що і далі наша влада буде вдавати про міфічний мир ?
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А наших журналистов и корреспондентов в Москве нет?
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летьоха Баканов через недосвідченність "мишей не ловит". Про те, що йі зальотні є штатними співробітниками ворожого міністерства агресії - він мав би знати. І, принаймі, допитати їх.
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мало того кузя поять пыхнул 6 рго грят моряков сру пострадало то пл утопили когда волокли на утилизацию Жодної заборони на в'їзд знімальної групи телеканалу Міноборони РФ "Звезда" не було, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1240
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А що зараз робить Баканов? Ніхто мабуть не телефонував за цих чортів?
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Я не зрозумів, а де ла-ла, Днепр, NNN, Татьяна Лайф?
Чому не прокоментують того як їхній кумир запросив у Київ російських пропагандистів?
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Володька вообще то на Донбасс звал, а не на Крещатик...
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поймать и включить в список обениваемых
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При Порошенко эти твари сюда не совались. Пришло это ЗеЧмо, так всё - делай что хочешь.
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Как бывший пограничник, поясняю: при желании отказать во въезде можно кому угодно...
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от3,14здячить их где нибудь в переулке и сдать полиции, как нарушителей спокойствия, пусть осознают кто они в Украине.
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